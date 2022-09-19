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Видишь на дороге неадеквата — держись от него подальше

Видишь на дороге неадеквата — держись от него подальше

Автор:
19 сентября 2022 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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На улице Нормандия-Неман в Смоленске водитель "Гольфа" исполнял интересные манёвры и в итоге устроил ДТП, включив заднюю передачу.

Источник:

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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8  комментариев
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4k
Frank Borman 4 часа назад
Обкурятся своей анашой и выезжают потом на дорогу, наркоманы чертовы!
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1k
neutrino Час назад
А это точно всё?
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50
Евген Час назад
К сожалению, в Смоленске много таких.
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293
Jlav 2 часа назад
А нахрена ОНО включало поворотник и не повернуло? Походу реально там бухие внутри
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2k
Bob 3 часа назад
Рег молодец конечно, нах отпустил неадеквата?
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16k
Роберт Шекли 4 часа назад
Видишь на дороге неадеквата -
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Олег

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