Видишь на дороге неадеквата — держись от него подальше

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На улице Нормандия-Неман в Смоленске водитель "Гольфа" исполнял интересные манёвры и в итоге устроил ДТП, включив заднюю передачу.
Автор видео сообщил, что также покинул место ДТП. Повреждение на его автомобиле незначительное.
"Я ориентировку в ГАИ озвучил, видеоматериал есть. Пусть получит народное порецание, будьте бдительны при виде данного фольксвагена и персонажа в нём."
"Я ориентировку в ГАИ озвучил, видеоматериал есть. Пусть получит народное порецание, будьте бдительны при виде данного фольксвагена и персонажа в нём."
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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