В Петербурге парень на моноколесе сбил мужчину с ребёнком

На набережной реки Фонтанки моноколесный гонщик, двигаясь по выделенной велосипедной дорожке, сбил отца с ребёнком. Пешеходы перебегали проезжую часть вне перехода.
Пешеходы не получили серьезных травм. Однако свидетели происшествия рассказывают, что ребенок был напуган до слез
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Вот только чему папашка ребёнка научит?
Ещё повезло что было моноколесо, а не КамАЗ.