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В Петербурге парень на моноколесе сбил мужчину с ребёнком

В Петербурге парень на моноколесе сбил мужчину с ребёнком (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   моноколесо   пешехода сбили   пешеходный прееход   
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На набережной реки Фонтанки моноколесный гонщик, двигаясь по выделенной велосипедной дорожке, сбил отца с ребёнком. Пешеходы перебегали проезжую часть вне перехода.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   моноколесо   пешехода сбили   пешеходный прееход   
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11  комментариев
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15k
Марина 2 часа назад
Надеюсь штраф за переход дороги в неположенном месте, этим пешеходам впаяли?
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5k
М С 6 минут назад
Пешеходного перехода нет - претензий к моноколеснику нет. Но есть рекомендации: не стоит нестить в условиях ограниченной видимости.
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5k
Саша Смирнов 13 минут назад
Стереотип мышления. Раз машины стоят, значит движения нету, можно бежать через дорогу. А что существуют и иные ТС, этому долбопапаше не пришло в голову.
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929
Schweik 19 минут назад
Ребёнка жалко, батя и моноциклист оба хороши !
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1k
boom 19 минут назад
Я б тоже расплакался, если узнал что мой отец дебил
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−99
............ 59 минут назад
ну не хер переходить дорогу в неположенном месте, его счастье что не мотоцикл ехал, папаш сказочный долбойоб!
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6k
Doomer Час назад
А при чём здесь гонщик? Парень ехал полностью по правилам. Причём по велополосе, выделенной не на тротуаре, а на проезжей части. Какие к нему претензии? Он что, виноват, что папаша дебил?
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445
Олег Doomer Полчаса назад
Тут все хороши - и парень который ехал там где не должен и папаша который переходил дорогу там где не должен.
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183k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Вне перехода?
Поделом!
Вот только чему папашка ребёнка научит?
Ещё повезло что было моноколесо, а не КамАЗ.
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18k
Тигран Саркисян Час назад
а вот нефиг переходить улицу в неположенном месте
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24k
Snork Snorkoff Час назад
Так может наоборот, кегли сбили моноколесника? И с куяли он гонщик? ехал себе спокойно чел по правилам, никого не трогал.
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