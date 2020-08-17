"Вези меня, мразь" из Иркутска: пассажирка такси обвинила водителя в домогательствах

В Иркутске между девушкой и таксистом произошел конфликт из-за оплаты проезда в 155 рублей. Спор закончился тем, что они приехали в полицию и хотели написать друг на друга заявления.
Присутствует ненормативная лексика!
Позже девушка принесла свои извинения и сказала, что сожалеет о случившемся
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Это как на подкорке, мужика обвиноватить.
И ведь работает если нет видео фиксации.
P.S. Я имею в виду реальное нападение и т.д. Просто приходилось несколько раз звонить в полицию и в большем случае:"Оставайтесь на линии, Вы 5-й в очереди".