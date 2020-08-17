FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Таксисты 76 постов • 27 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Таксисты 
"Вези меня, мразь" из Иркутска: пассажирка такси обвинила водителя в домогательствах

"Вези меня, мразь" из Иркутска: пассажирка такси обвинила водителя в домогательствах (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 августа 2020 13:40
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   конфликт   конфликт в такси   пассажир   пассажирка такси   такси   таксист   
2790
1
2
В Иркутске между девушкой и таксистом произошел конфликт из-за оплаты проезда в 155 рублей. Спор закончился тем, что они приехали в полицию и хотели написать друг на друга заявления.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: видео   конфликт   конфликт в такси   пассажир   пассажирка такси   такси   таксист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр Алехин 3 часа назад
[мат] но она ж тоже чурка, как минимум на половину. Хули она из себя строит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Александр 2 минуты назад
"Вези меня, мразь" из Иркутска: пассажирка такси обвинила водителя в домогательствах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
VSh 8 минут назад
Божественно - дебильная, деградирующая, человеческая особь женского пола. Спасать там уже нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
andreas 11 минут назад
я не понял, это сейчас мода такая? сначала накосячить, а потом прощения просить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Star Link 12 минут назад
"Не силь, а сол.. чурка нерусская..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ivan Полчаса назад
"Вези меня, мразь" из Иркутска: пассажирка такси обвинила водителя в домогательствах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
citrus1 47 минут назад
Надеюсь вторую часть лица она не показывает потому что там уже гематома расплывается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
nobody® citrus1 24 минуты назад
наверное, это знаменитая стримерша из ВК. там каждая вторая снимает половину лица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности citrus1 14 минут назад
походу так и есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 50 минут назад
Чо-то у сучек совсем фантазии нет. Только домогательства.
Это как на подкорке, мужика обвиноватить.
И ведь работает если нет видео фиксации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ 52 минуты назад
Мусора импотенты и терпилы, шлюху черножопую не смогли угомонить, сплошной мат оскорбления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Макс 54 минуты назад
Дежурный сидит за стеклом, к нему подходят 2 чурки и начинают друг друга чурками обзывать. Выдержка железная, даже не улыбнулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
454
Зелень 57 минут назад
Так она же сама чурка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ Час назад
Да дал бы ей в рот и выкинул накуй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ЕвгенийДончак Час назад
В "извинительном" видео фразу "мне правда очень стыдно" надо слышать как "я очень боюсь уголовной ответственности, на которую уже наговорила", "больше никогда такого не повторится" если будет видеорегистратор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
lon Час назад
Так простил он ее или нет ? Продолжение где ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Raf Час назад
Чурка чурку чуркой назвал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
SinigamiRuuk Час назад
Хм... Вторую часть лица не показывает.. По ходу всё таки прилетело!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ЛунныйКотэ SinigamiRuuk 59 минут назад
от отца или мужа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 2 часа назад
Хотя с другой стороны. Девушка звонила в 112. Представим, что на нее действительно совершено нападение, она смогла дозвонится до "службы спасения" и говорит о нападении, но точного адреса не знает и может указать только то, что запомнила,а ей на другом конце провода:"Адрес сначала узнайте, потом звоните...". Не думаю, что кто-то захотел бы оказаться в подобной ситуации.
P.S. Я имею в виду реальное нападение и т.д. Просто приходилось несколько раз звонить в полицию и в большем случае:"Оставайтесь на линии, Вы 5-й в очереди".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай Олегbl4 47 минут назад
Вот это в этой постановочной истории больше и удивляет, а может и звонила она хрен пойми куда, потому что стоять в полиции и матом разговаривать, плюс какую то дичь нести, пиши заявление на домогательства или еще что то а шиздеть языком то это клевета... необходимо вносить поправку о клевете, если клевета не подтвердилась обраточка с двойным сроком грозивший оклеветанному...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
nobody® Олегbl4 20 минут назад
Фильм был, там Холли Берри в 911, и ей звонили из багажника. У неё как-то лучше получилось отработать звонок. Ну кино, конечно. Сказала бы, что сначала адрес, а потом звонок, и сразу финальные титры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
это заразно что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
DenOFF 2 часа назад
Вот смотрел я и думал, какая же овца тупая. Но почему то жалко стало именно её. Жалко не за то что мозгов как у курицы, этот человек просто пустышка, то есть без души и совести. А водителю удачи и поменьше таких пассажирок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Slava Gvaberidze 2 часа назад
Угорал с дежурного ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
837
Дмитрий Карстен 2 часа назад
Биомусор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Предпраздничное ДТП с таксистом в Москве Предпраздничное ДТП с таксистом в Москве Авария дня. В Нижегородской области пострадала беременная пассажирка такси Авария дня. В Нижегородской области пострадала беременная пассажирка такси В Петербурге таксист хотел "развести" пассажирку на деньги, а затем обматерил В Петербурге таксист хотел "развести" пассажирку на деньги, а затем обматерил В Сыктывкаре «Опель» столкнулся с такси и вылетел на тротуар В Сыктывкаре «Опель» столкнулся с такси и вылетел на тротуар В Москве такси с пассажиром упало в реку. Обошлось без пострадавших В Москве такси с пассажиром упало в реку. Обошлось без пострадавших
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

636271



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
0
29
«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
2
33
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
1
155
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
Как составить резюме на работу
4
12
Как составить резюме на работу
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
С невестой всё в порядке! Это она от счастья
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#природа#хищник#кино#на различный вкус#СССР#автомобили#лукашенко#протесты
#животные#интересно#звери#картинки#смешные#белоруссия#спасение#актеры#люди#путешествия
#юмор#факты#история#забавно#прикольные#интересное#сша#комментарии#музыка#россия

На что жалуетесь?

Вернуться