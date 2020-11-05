Как приструнить российских либералов, оскорбляющих всех направо и налево?

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В российском сегменте Сети уже никого не удивишь грязными оскорблениями со стороны либералов в адрес кого бы то ни было. Как только русофобов загоняют в тупик весомыми, аргументированными доводами (а это случается очень часто), они тотчас переходят на личности и используют единственное доступное им оружие – грязные оскорбления. Либералы пользуются формальной безнаказанностью, и с этим в России нужно что-то менять.По всем параметрам важный и давно назревший вопрос поднял в своём блоге главный редактор портала PolitRussia Руслан Осташко, отметив, что инструментов российского законодательства на данный момент не совсем хватает для полноценного пресечения либеральных инсинуаций в адрес любого россиянина.Законопроект об оскорблении чувств верующих, действующий в РФ, значительно снижает риск инцидентов вроде того, что недавно сотряс Францию. Уголовное наказание также грозит за оскорбление военнослужащих, представителей власти и неуважение к суду.Но это и всё. А как же миллионы простых россиян, каждый из которых может стать жертвой нападок, клеветы иди провокаций со стороны охамевших от безнаказанности либералов? Не каждый может воспитывать либшизу сокрушительными ударами по кошельку так, как это, к примеру, делает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Для того, чтобы тащить либералов в суд за каждое произнесенное оскорбление, нужна команда юристов-профессионалов. России же нужен механизм, который позволит каждому россиянину эффективно отхлестать обидчика в суде, заставив пожалеть о своих словах.