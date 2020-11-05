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Как приструнить российских либералов, оскорбляющих всех направо и налево?

Как приструнить российских либералов, оскорбляющих всех направо и налево? (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 19:44
Сообщество : Политика
Метки: либералы   наказание   оскорбления   политика   россия   
694
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В российском сегменте Сети уже никого не удивишь грязными оскорблениями со стороны либералов в адрес кого бы то ни было

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Метки: либералы   наказание   оскорбления   политика   россия   
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29  комментариев
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18k
Lesha86 4 дня назад
Надо просто разрешить людям их бить.
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1k
Скальпы Гуронов 24 часа назад
Как приструнить российских либералов, оскорбляющих всех направо и налево?
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7k
HUBLOT 3 дня назад
"Лучший друг". С такими друзьями и врагов не надо.
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3k
cfhfwby 4 дня назад
Бедняжка, а тебя-то чем обидели Путин и Медведев? Ведь они - то и есть либералы и либшиза, если верить их собственным заявлениям. А по поводу Навального, например, меня он ни разу не обобрал и не оскорбил, а вот открыл глаза на многих вороватых твоих хозяев, это точно.
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37k
Александр 4 дня назад
Самое смешное, если бы не фишки, я бы даже не знал кто такие Навальный, дуди и соболи всякие )) Пригожины...
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20k
Кактус Александр 4 дня назад
А если бы не телевизор, ты не знал бы кто такой Путин, Лавров, Шойгу
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180k
MASK 4 дня назад
Как приструнить пригожинских кремлеботов, которые засрали Фишки своими испражнениями ?
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3k
cfhfwby MASK 4 дня назад
Заплатить чуть больше, чем их теперешние хозяева...
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832
Андрей 4 дня назад
Ну расскажи-ка автор про пригожина подробней.
Этот персонаж траванул детей говнопродуктами и суд вынес ему приговор, т.е. признал его виновным.
ФБК Навального его прославило по этому поводу на всю страну.
Но пригожин же дружок путина, поэтому он безнаказанно в "платном суде" задним числом оформил иск о типа "обосраной чести", которые повлекли потерю прибыли на 88 лямов.
В другой стране его бы послали далеко, но не у нас.
Дружки путина пользуются расширенными льготами в судах.
Поэтому Навальному, Соболь и ФБК впаяли 88 лямов штрафа.
А такие уроды как автор данного поста тупо радуются этому.
пы-сы - я бы посмотрел как бы автор обрадовался, когда его ребенок потравился бы продуктами от "путинского повара пригожина".
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Комментарий удален
−170
lermontovitsukenn 4 дня назад
Захотеть мало. Законы не работают. В рунете можно все
Вот здесь, на фишках. Некий Фридом творит что хочет
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7k
Свои Пять Копеек 4 дня назад
Всех скопом в крематорий.
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544
GoInDown 4 дня назад
А где либералы то? шушера в интернете? КОму она нужна))) на нее даже внимания никто не обращает, а если обращают, то только ради того чтобы поржать с них....
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3k
cfhfwby GoInDown 4 дня назад
Уже ржем... с тебя.
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27k
Дмитрий 4 дня назад
Да мне это тоже интересно. Когда э\тих сук повесят
Да мне это тоже интересно. Когда э\тих сук повесят
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8k
Antique computer Дмитрий 4 дня назад
Ты либералов с либерастами не путай.

Путин - либерал, и не затыкает рот оппонентам - том же Венедиктову.
Но любой либераст мечтает как минимум расстрелять всех несогласных.
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3k
cfhfwby Antique computer 4 дня назад
Правильно, Путин не затыкает рот, он убирает их обладателей: Немцов, Навальный...
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8k
Antique computer cfhfwby 4 дня назад
И что сука характерно, лично, да? Ты прежде чам такое писать, озаботился бы доказательствами, что ли.
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7k
Сергей Antique computer 3 дня назад
А разве хайли-лайкли тебе не достаточно? Иш какой, доказательства ему подавай!
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4k
Ya 4 дня назад
Когда у властей появится желание посадить либерастню- сразу всё решится. А статья на пожизненное сразу найдется.
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29k
Азат Баширов 4 дня назад
Как приструнить российских либералов, оскорбляющих всех направо и налево?
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53k
Dominus 4 дня назад
Как приструнить российских либералов, оскорбляющих всех направо и налево?
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11k
Максим 4 дня назад
говорит про оскорбления осташка, который сам всех оскорбляет в каждом ролике, целые страны и народы
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64k
Вит Вит Максим 4 дня назад
Тебя,Ч.М.О,не спрашивали....
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8k
Antique computer Максим 4 дня назад
Пруфов, разумеется, не будет? Отправишь меня в гугл искать?
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