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История о том, как удалось Хрущёву и Солженицыну оболгать товарища Сталина

История о том, как удалось Хрущёву и Солженицыну оболгать товарища Сталина (22 фото)

Автор:
05 ноября 2020 13:43
Метки: история   страна   факты   
1437
22

С начала антисталинской истерии, прошло уже более полувека, а мифы о Сталине, продолжают вбивать в головы населения продажные журналисты, “демократы” и либералы всех мастей и оттенков. Не надо думать, садись за стол, выдумывай миф о Сталине, излагай его на бумагу, отправляй в редакцию нужной газеты и живи припеваючи.

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Метки: история   страна   факты   
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5k
Rus77 5 дней назад
Бездарный никитка всегда ему лизал жопу и тихо ненавидел...
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228
Azzazello Master День назад
Товарища, давайте ка наверно все вместе поднимем рабочих, крестьян и армию и нахрен перевалим всяких Новальных с опозицией и милиардерами, возродим колхозы и будем поднимать целину. Вы готовы? Что то мне подсказывает что хрен вы от компа оторвете свою ж...
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3k
cfhfwby 4 дня назад
Если честно, то мне наплевать уже на то, что было, главное, это попытаться сейчас изменить то, что происходит, чтобы наши потомки не гадали и не писали - а если, а кабы... А сейчас есть что менять, в первую очередь ботоксного и его компанию.
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8k
Сергей Попов 4 дня назад
При всем при этом Путин считает Солженицына патриотом России. Видимо, капиталистической России, так как считать его патриотом социалистической России ну никак язык не поворачивается...
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2k
roman-delisov Сергей Попов 3 дня назад
Он и Горбачева с Ельциным считает патриотами России.
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31k
Игорь 4 дня назад
1. Современникам Сталина, тому же Хрущёву, выгодно было все преступления тех лет свалить на Сталина, чем признавать и свою вину тоже. Новочеркасск 1962 был уже при Хрущёве... Почему, некоторые, мерками гуманизма 21-го века оценивают только деятельность Сталина, забывая о том, что творили англичане, французы, бельгийцы в своих колониях, как Рузвельт выводил США из великой депрессии.

2. Что касается западников... Если достижения СССР нельзя было опровергнуть, их пытались оболгать. Это и про миллионы в ГУЛАГе, и что до Гагарина погибли десятки космонавтов... Это всё из той же серии.
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12k
Владислав Грецов 4 дня назад
Никита ему Ж лизал а потом топтать пытался.....но масштаб не тот....
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601
Oort 4 дня назад
Автор поста - мразь
https://www.sibreal.org/a/29991278.htmlhttps://www.sibreal.org/a/29991278.html
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Комментарий удален
2.8M
7k
Олег Oort 4 дня назад
Мразь здесь только ты. И не потому что несешь х...ню, а потому что добровольно втаптываешь в грязь достижения предков и не разбираясь помогаешь дальше загибать страну. А в состоянии войны с другими странами мы будем всегда, потому-что имеем слишком большие территории...
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601
Oort 4 дня назад
Множество других писателей, Высоцкий, Окуджава, миллионы родственников и потомков пострадавших от репрессий, документы.
Тоже не правдивы ?
Да сотни тысяч фактов, включая остатки многочисленных лагерей в Сибири, говорят о том, что пост - лживое га.в.но
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228
Azzazello Master Oort День назад
Когда это Высоцкий и его родственники пострадали от репрессий? А Окуджава когда? Вы неуважаемыый - совершенно не знаете о чем пишете. Да и высоцкий пел не при Сталине. Вам лично при Сталине наверно 4 пожезненный и расстрел дали? А потом еще и повесили
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601
Oort Azzazello Master 21 час назад
Конечно пели не при Сталине, тогда это было невозможно.
Я не писал, что родственники Высоцкого пострадали, вы знаете как работает запятая ?
Как это всё, отменяет мой комментарий ?
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1k
Дмитрий Пашин 4 дня назад
Не удивлюсь, если через пару десятков лет окажется, что в наше время был культ Путина, а в нулевых были путинские репрессии, за что его и прозвали "тЕраном"
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1k
zdarovas 4 дня назад
Ещё в начале 30-х, когда «русский националист» Сталин уже сосредоточил всю власть в своих руках, Малая советская энциклопедия писала: «Россия бывшее название страны, на территории которой образовался Союз Советских Социалистических Республик». В 20-е само понятие «русская история» объявили контрреволюционным. В 30-е учёных сажали за русский национализм, который трактовался весьма расширительно. По делу Российской национальной партии сажали и расстреливали учёных-славистов, ведь славянская филология для большевиков «была всегда наукой заведомо и насквозь пронизанной зоологическим национализмом». Но всё это меркнет перед главным преступлением сталинизма коллективизацией. Коллективизация погубила русскую деревню. «Кулаки», брошенные умирать в сибирской и уральской тайге, были самыми добросовестными, честными и домовитыми хозяевами. Русское крестьянство оставалось, в сущности, последним русским сословием, сохранившимся с дореволюционных времён. Крестьянство большевики всегда недолюбливали, боялись его. Ленин писал, будто единоличное крестьянское хозяйство «постоянно рождает капитализм». Ленин расправиться с крестьянством не успел. Его верный ученик был куда настойчивее и удачливее. Как жили бывшие кулаки в спецпосёлках ОГПУ известно. Смертность там была выше рождаемости почти в девять раз! В 1933-м каждый седьмой там умирал, каждый пятый оттуда бежал. А вскоре в самых богатых, хлебородных областях страны начался голод, который сейчас не без основания называют геноцидом. Но геноцид был не этнический, а классовый. Семь миллионов умерли от голода, организованного государством. Матери ели своих детей, братья сестёр. Голодные люди выкрадывали трупы прямо из гробов и поедали. Архивные документы по голоду сейчас доступны онлайн. Читайте, если хватит сил. В эти же годы Советское государство вывозило хлеб за границу, из года в год росли хлебозаготовки. Подручные Сталина ликовали. Кости миллионов русских, украинцев, казахов, поволжских немцев уже гнили в земле, а Лазарь Каганович писал Серго Орджоникидзе: «То, что происходит, например, с хлебозаготовками, это совершенно небывалая, ошеломляющая наша победа победа сталинизма».
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28k
Юр21 4 дня назад
Ща, на смену выйдут заокеанские шататели режима и насуют автору минусов. От имени Сталина всю нечисть корёжит как чертей от ладана.
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3k
RALEXXX 4 дня назад
Мне всегда было интересно. Все эти люди, тупо обожающие тов. Сталина, читали произведения Солженицына, Шаламова, Копелева, Гинзбург? Или им просто нравится поорать про якобы ложь, клевету и очернение?
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1k
zenon RALEXXX 4 дня назад
Зачем мне было читать произведения дерьма. Моя мама жила в это время в селе. Голод, куда приписали и тех украинцев, которые были под властью Польши и Румынии. Кроме того, как она сказала откуда бралось зерно на самогон, который пили не переставая. Мама видимо не читала Ильфа и Петрова там было написано, что Остап Бендер давал рецепты американцам, как гнать самогонку из табуретки - табуретовка. Кроме того в районе был рынок на котором было четыре больших базарных дня и на рынке продавали самогон, кроме вина из разных фруктов. Зерно, которое хранилось в ямах, портилось и покрывалось грибком, который попадал в самогон при перегонке, который вызвал много смертей и убийств в семьях.
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3k
RALEXXX Чилли Дэ Вилли 4 дня назад
Извини, но не верю. Во времена, когда тебя за чтение Солженицына собирались отчислять из техникума, ты просто не мог его ВСЕГО читать. Максимум, что ты мог прочитать, так это официально изданный "Один день Ивана Денисовича". А всё остальное привозили в СССР нелегально и за его чтение тебя не из техникума отчислили бы, а на зону бы отправили с нехилым сроком.
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1k
Чилли Дэ Вилли RALEXXX 4 дня назад
В круге первом и весь архипелаг ГУЛАГ - далее этим автором не интересовался. Собирались отчислять за то что рубил " Правду матку " На уроках истории и литературы. 'Перестройка" началась.... а так да, два курса до меня труды Ленина изучали
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3k
RALEXXX Чилли Дэ Вилли 3 дня назад
Мда...а заявил то как громко "Я читал Солженицына полностью."
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1k
Чилли Дэ Вилли RALEXXX 3 дня назад
Был бы старше (без юношеского максимализма) и к этой части унылого говна хрен бы прикоснулся. Ну а как у тебя дела обстояли с самообразованием,читал самиздат?
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2k
mobi dic 4 дня назад
История о том, как удалось Хрущёву и Солженицыну оболгать товарища Сталина
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28k
parallax 5 дней назад
Так и есть. Все были говно и предатели, и только тов. Сталин был паинька.
Он и про расстрелы, и про лагеря ничего не знал, так как его окружение всегда обманывало.
А когда он узнал про обманы, то приказал расстрелять тов. Ежова. Но на место Ежова пришел новый обманщик и предатель, поэтому расстрелы и убийства неугодных продолжились. И только незадолго до смерти вождь узнал правду, за что и был отравлен Берией.
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27k
winergy2012 parallax 5 дней назад
Тебе бы картины писать,начальник.
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989
Maxim Moskvin parallax 5 дней назад
Ссы в глаза - божья роса.
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10k
Sherion 5 дней назад
Краткая история СССР:
Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии товарищ Троцкий предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР.

Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их расстрелял.

Чуть позже Ягоду как вражеского агента расстрелял Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова расстрелял Берия

После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков сверг и расстрелял Берию.

Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.

А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым

Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию.

Вскоре Брежнев умер, и выяснилось, что он был маразматиком, вредителем и причиной застоя

Потом было еще два маразматика, который никто и запомнить не успел, потому что дохли, как мухи.

Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.

Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.

Я это всё к чему: путинцы–то в один голос говорят, что Ельцин предатель! Что же дальше будет?
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1k
zenon Sherion 4 дня назад
Маладец, в Америке такого не было. Так убили с десяток президентов, но всё было демократично. А людей, которые бастовали, расстреливала армия, и за деньги мафиози из пулемётов. Но тоже всё было чётко и демократично. Гитлер за год своей власти уничтожил более 150 тысяч немцев, которые считались бременем для государства, ножка кривая, не мог в уме сложить сколько будет тыщи умножить на иксы.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 5 дней назад
сейчас наберут шароварники и будут из шаровар лезть, что все врёте
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71k
Я Только спросить. 5 дней назад
История о том, как удалось Хрущёву и Солженицыну оболгать товарища Сталина
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64k
Вит Вит Я Только спросить. 5 дней назад
У Сталина была только одна награда-Герой Социалистического Труда!!!!
Твой высер здесь не в тему.....
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5k
Rus77 Я Только спросить. 5 дней назад
Ты дебил, или прикидываешься?
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8k
Antique computer Rus77 5 дней назад
Не прикидывается.
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10k
Sherion Вит Вит 5 дней назад
На, полюбопытствуй:
http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?3645http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?3645
Так что твой высер здесь не в тему...
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28k
parallax Sherion 5 дней назад
Сталинисты тупо проигнорируют. Им хоть ссы в глаза.
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