История о том, как удалось Хрущёву и Солженицыну оболгать товарища Сталина

Павлов, был переводчиком Сталина во всех его встречах с Черчиллем и более чем вероятно, что ему было интересно прочитать его воспоминания, раз так, то он и уличил Черчилля во лжи, написав о том, что действительно ответил Сталин британскому премьеру. А если вдуматься в тот факт, что Сталин говорил о “10 миллионах” погибших от голода людей, то нужно подумать и над тем фактом, что Сталин всегда думал о том, что и где нужно говорить. И об этом в своих воспоминаниях, писали те люди, которые многократно присутствовали, когда он, говорил на различные темы, в том числе с представителями других государств.

Ведь Сталин, в речах и в разговорах, прежде чем что-то сказать, взвешивал, образно говоря, каждое своё слово. Что интересно, о ночном разговоре Сталина с Черчиллем, Павлов написал в своих воспоминаниях – “Автобиографические записки переводчика И. В. Сталина”, изданные им в 1991 году незадолго до своей смерти в 1993 году. Это было уже то время, когда он при желании мог написать о Сталине, любую гадость, тем более, подтвердить то о чём написал Черчилль в своих воспоминаниях. Как он сам написал в предисловии к своим воспоминаниям: “Я переводил на всех встречах Сталина и Молотова с Риббентропом. Был с Молотовым на его встречах с Гитлером, был заведующим Центральным европейским отделом наркомата. Работал как переводчик на всех конференциях в годы войны — Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской. И в моих воспоминаниях, я не прегрешил против исторической истины, ни в одном факте, которые привожу в своих воспоминаниях”.