История о том, как удалось Хрущёву и Солженицыну оболгать товарища Сталина

С начала антисталинской истерии, прошло уже более полувека, а мифы о Сталине, продолжают вбивать в головы населения продажные журналисты, “демократы” и либералы всех мастей и оттенков. Не надо думать, садись за стол, выдумывай миф о Сталине, излагай его на бумагу, отправляй в редакцию нужной газеты и живи припеваючи.
Официальная пропаганда, как в России, так и в Украине, продолжает, уверяет гражданское общество, что при Сталине были массовые репрессии к многим миллионам соотечественников. На протяжении 60 лет, вносят в эти мифы свою “правду” потомки репрессированных политических деятелей, военных, сотрудников НКВД, контрреволюционеров и кулаков, которые совершили те или иные преступления в отношении своего народа и государства! Ведь если все мифы о “сталинских” репрессиях принимать за правду, СССР созданный Сталиным действительно предстаёт перед народом и, особенно перед молодым поколением – “империей зла”.
Но если подумать о том, что для того, чтобы костер продолжал гореть, то в него нужно подбрасывать дрова, то всё становится на свои места. Ведь идея антисталинизма, очень плохих СССР и КПСС должна жить, ибо это единственная идея, которая помогает властям в России и в Украине объяснять причину нищенской жизни многих граждан этих стран. И, бессмысленно спрашивать сегодняшнее молодое поколение, как эти люди, жившие в постоянном страхе перед “диктатором” Сталиным смогли создать за очень короткий исторический период одно из самых передовых в мире государств. Как эти люди, смогли в промышленном отношении за очень короткий исторический срок догнать самые передовые в мире государства и, победив гитлеровскую армию, спасли мировое сообщество от рабства и уничтожения?
До начала Холодной войны многие на Западе, включая США, откровенно восхищались Сталиным. По прошествии несколько дней после нападения Германии на СССР посол США в Советском Союзе в 1936-1938 годах Джозеф Дэвис, отвечая на вопрос “а что вы скажете относительно членов “пятой колонны” в России”, сказал: “У них нет таких, они их расстреляли”. И продолжил: “Неожиданно передо мной встала такая картина, которую я должен был ясно видеть ещё тогда, когда был в России. Значительная часть всего мира считала тогда, что знаменитые процессы изменников и чистки 1935-1939 годов являются возмутительными примерами варварства, неблагодарности и проявления истерии.
Однако в настоящее время стало очевидным, что они свидетельствовали о поразительной дальновидности Сталина и его близких соратников”. Сегодня тем русским и украинским историкам, которые не получают мощных денежных вливаний из американских грантов, а стоят на позиции исторической правды, ясно, что миф о сталинских репрессиях придуман Хрущёвым, многократно увеличен продажными писателями, журналистами и американскими идеологами. Размах сталинских репрессий – это главный американский миф, которым они оправдывали свои попытки разрушить Советский Союз.
И используют это подлый миф сегодня для разрушения России! Не зря этот миф при помощи долларов, к сожалению, давно “въелся” в массовое сознание многих миллионов людей. Уморив голодом 10 миллионов японцев после второй мировой войны, американцы решили раздуть миф о голоде в Украине, который в отличие от мифа о зверских сталинских репрессиях, не был выдуман фашистами.
Сегодня исторические факты упрямо свидетельствуют о том, что украинский “голодомор”– ещё одна попытка американцев оправдать своё преступление в Японии. Таким образом, они пытались показать мировой общественности, что, мол, русские не лучше, они тоже уничтожили 10-15 миллионов человек по прихоти Сталина. Хотя это является абсолютной ложью. О мифах “сталинских” репрессий, сегодня на основе архивных документов уже написали многие честные историки.
После окончания Гражданской войны, в стране осталось огромное количество открытых и скрытых врагов Советской власти. Открытые враги, число которых составляло огромное количество, были теми людьми, которые результате Октябрьского переворота потеряли богатство, привилегии, бежали за границу. Среди этого количества врагов, несмотря на то, что сотрудники ВЧК (а в дальнейшем ГПУ, ОГУ, ОГПУ) было огромное количество людей, которые, воспользовавшись сумятицей и неразберихой первых послереволюционных лет, сумели пробраться в государственный, партийный аппарат и даже в органы безопасности государства.
Это было время, когда ещё не появилась советская интеллигенция и ощущалась нехватка образованных людей, квалифицированных специалистов. Дореволюционной интеллигенция, утратившая свои привилегии, льготы, а многие и богатство, устроившись на работу в советский аппарат, “скрепя сердце”, ждали лучших времён и при первой возможности, присоединялись к тем, кто занимался тайной контрреволюционной деятельностью.
В число явных врагов новой власти, к концу 20 годов, вошли оказавшиеся без своих быстро нажитых капиталов, нэпманы, ненавидевшие Советскую власть кулаки, которые очень скоро стали на селе мошной силой, открыто выступавшей против Советской власти. Не меньшую, но вполне реальную опасность представляла и деятельность ушедших в подполье буржуазных, мелкобуржуазных и даже монархически настроенных политических групп и группок, которые постоянно поддерживали регулярные связи с эмигрантскими кругами.
Никуда в стране не исчез и уголовный элемент, число которого за многие годы тех потрясений, которые были в стране, достиг огромных масштабов. Поэтому упрекать Сталина, что в лагерях “безвинно” сидели миллионы людей – безнравственно и подло. На суде по делу так называемой Промышленной партии (в ноябре-декабре 1930 года), в обвинительном заключении было сказано: “Преступная антигосударственная деятельность руководства Промышленной партии выражалась: “Во вредительской работе во всех отраслях народного хозяйства страны, в шпионской работе по заданиям французского штаба, в работе направленной к дезорганизации Красной армии и подготовке изменнических действий со стороны отдельных частей и командного состава, в целях облегчения иностранной интервенции и диверсионной работе направленной на разрушение производительных сил советской промышленности”
В конце 20 годов и начале тридцатых, СССР была единственная страна, не пострадавшая от мирового кризиса. В то время как все остальное человечество корчилось в тисках кризиса, Советский Союз шел по пути грандиознейшего в истории экономического и промышленного расцвета. Первый Сталинский пятилетний план вдохнул жизнь в создаваемое молодое государство. В голой степи вырастали целые города, возникали новые шахты, фабрики, заводы.
Миллионы крестьян превращались в квалифицированных рабочих, инженеров, ученых, врачей, архитекторов, педагогов. За несколько лет страна шагнула вперед на тысячелетие, и те самые мужики, чьи деды с незапамятных времен гнули спины, работая примитивными косами, мотыгами, деревянными плугами, теперь убирали богатый урожай тракторами и комбайнами и боролись с сельскохозяйственными вредителями при посредстве химикалий, разбрасываемых с самолетов. А посреди этого гигантского труда десятков миллионов людей, росло и мужало поколение советской молодежи, которой предстояло в скором времени решать в стране гигантские задачи в вопросах индустриализации и обороноспособности страны.
И в это же время, в стране постоянно происходили сотни случаев диверсий, постоянные случаи вредительства в машиностроительной, химической промышленности, в наркомате совхозов РСФСР и в наркомате земледелия СССР. С этими преступными акциями тесно смыкалась деятельность троцкистско-зиновьевской, а затем и бухаринской оппозиции.
Троцкий с его выдающимися организационными способностями и талантом конспиратора умудрялся поддерживать, находясь в эмиграции, регулярные связи с представителя сталинской оппозиции. В страну постоянно засылалось огромное количество агентов капиталистических разведок. По примерному подсчёту историков, количество противников Советской власти, составляло в стране 8-9 миллионов человек!
В условиях не скрывавшего свою враждебность капиталистического окружения, контрреволюционной деятельности сил оппозиции и примыкавших к ней различных слоёв врагов советской власти, надвигавшейся смертельной схватки с фашизмом, высшее руководство страны просто обязано было принять решительные крупномасштабные меры, чтобы обезопасить ее от возможных ударов из-за спины.
Всё это лишний раз доказывает, что репрессировали не за отсутствие личной преданности Сталину, как кое-кто говорит и пишет на протяжении 60 лет, а по другим, более серьезным соображениям, когда решался вопрос жизни и смерти Советского государства. История той специфической обстановки, которая была в стране в то время, показала, что приравнять преступность действий оппозиции, контрреволюционных сил, беспечность, безответственность и разгильдяйство к политическим преступлениям было просто необходимо.
А ведь враги Сталина, начиная с Хрущёва, обвиняя его в политических репрессиях не желают признать, что большинство репрессий в той обстановке в конце тридцатых годов, было оправдано. Не говоря уж о том, что в партийном аппарате, органах НКВД были как затаившиеся враги Советской власти, так и разного рода карьеристы, честолюбцы и проходимцы. Исходя из своекорыстных, личных интересов, они зачисляли в разряд “врагов народа” честных и талантливых людей, фабриковали соответствующие “дела, привлекая в качестве “свидетелей”, вроде бывших друзей и соратников по совместной контрреволюционной деятельности подследственного.
Перехлестам и перегибам, особенно на местах, способствовал невысокий политический и общекультурный уровень руководящих кадров на местах.
Тем более что и пропаганда в этом смысле работала, среди широких масс населения возник какой-то психоз обнаружения “вредителей и врагов народа”, под которое без разбору подводили все подряд, даже случайные ошибки, отсутствие должного опыта у честных людей. Факт того, что в ходе репрессии пострадали тысячи честных, невинных людей, говорит о большом вреде, который был нанесен молодому государству.
Но в целом крупномасштабная, решительная чистка партийно-государственного аппарата, армии в конце 30 годов, укрепила страну и сыграла положительную роль. Честные историки утверждают, что в мировой истории не было ни одного случая без издержек, подчас весьма болезненных, крупных, и никогда не будет подлинно революционных преобразований, если власть не принимала нужные меры, по отношению к тем лицам, которые мешают нормальному развитию государства.
Трагизм обстановки того времени состоял в том, что очищать, укреплять страну приходилось с помощью засоренного аппарата, как партийного, так и НКВД, другого просто не было. Поэтому за одной волной чистки следовала другая – уже против тех, кто допустил беззакония и злоупотребления должностью.
Но в процентном отношении, как свидетельствуют архивные документы, больше всего пострадали органы госбезопасности. Сталин, несомненно, знал о произволе и беззакониях, допущенных в ходе репрессий, переживал это и принимал конкретные меры к выправлению допущенных перегибов, освобождению из заключения честных людей. И это подтверждается многими фактами. Нужно отметить, есть очень много документальных фактов, что с клеветниками и доносчиками в тот период поступали довольно жёстко.
Многие из них после разоблачения угодили в те самые лагеря, куда направляли свои жертвы. Так же есть очень много фактов, что некоторые из них, выпущенные в период Хрущевской “оттепели” на волю, стали громче всех кричать о сталинских беззакониях и даже умудрились опубликовать об этом воспоминания!
Январский пленум ЦК ВКП(б) 1938 года, открыто признал беззакония, допущенные по отношению к честным коммунистам и беспартийным, приняв по этому поводу специальное постановление, опубликованное, кстати, во всех центральных газетах. Так же открыто, на всю страну говорилось о вреде, нанесенном необоснованными репрессиями, на состоявшемся в 1939 году 18 съезде ВКП(б).
Сразу же после Январского пленума ЦК 1938 года из мест заключения стали возвращаться тысячи незаконно репрессированных людей, в том числе и видные военачальники. Все они были официально реабилитированы, а кое-кому Сталин принес извинения лично.
Значительная часть аппарата НКВД была привлечена к ответственности именно за злоупотребление служебным положением, за расправы над честными людьми. Наибольшую ответственность, за незаконные репрессии несли бывшие наркомы НКВД Г.Ягода и Н.Ежов, которые вместе со своими подручными были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны именно за то, что погубили лучших людей, опытные партийные кадры.
В конце 2012 года, умер человек, который уже во время истерии связанной с выступление Хрущёва на ХХ съезде КПСС, пропагандой книги Солженицына Архипелаг ГУЛАГ, сказал правду о “сталинских репрессиях”. Этим человеком является российский историк, доктор исторических наук, научный сотрудник Института российской истории РАН В.Земсков. Этот учёный посвятил долгие годы своей жизни исследованию политических репрессий в СССР в 1917-1954 годах. Его научные труды получили на Западе и в СССР широчайшую известность.
И ещё в годы перестройки, когда он опубликовал первые статистические данные (ничего общего не имеющими с лживыми данными Хрущёва, Солженицына и других клеветников) воспринимались на Западе и в Союзе как сенсация. Результаты его исследований по данному вопросу не оставили камня на камне от псевдоисторической лжи лагерного стукача, присвоившего себе право говорить народу “правду” Сталина и плохом Советском Союзе, назвавшего себя гением и пророком, хотя он таковым не был.
И когда ещё в конце перестройки Земсков работая в архивах, выяснил и опубликовал подлинную статистику, то в одном из своих интервью, на вопрос журналиста: “А, правда, что было осуждено 40 миллионов человек по пятьдесят восьмой статье ”? Последовал ответ: Нет – то несусветная ложь писателей антисоветчиков, зарабатывающих на этой лжи большие деньги. С 1921 по 1954 год, за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, из них к высшей мере наказания (ВМН) – 642 980 человек. За весь этот период общее количество заключенных (не только “политические”) не превышало 2.5 миллиона, человек за это время всего умерло около 1.8 миллиона, из них политических примерно 600 тысяч.
Львиная доля смертей пришлась на 42-43 годы. ГУЛАГ или тюрьмы в СССР не были “лагерями смерти” подобно нацистским, каждый год из них выходило 200-350 тысяч человек, срок заключения которых оканчивался Исследования Земскова и его интервью в СМИ, вызывали бурную реакцию на Западе, в среде “демократов” и либералов в СССР. Земсков в своём ответе, не назвал фамилии писателей.
А фамилии “писателей” – Солженицына, Разгона, Рыбакова, Суворова, Радзинского, Р.Медведева, Коквеста, Авторханов и других фальсификаторов истории, заработавших большие деньги на лжи о многих десятках миллионах расстрелянных по прихоти “тирана Сталина” и без Земскова, давно уже известны.
Все выше названные “писатели”, в погоне за большими деньгами, как бы соревновались между собой в вопросе – количества “сталинских жертв”. Так “правдолюбец” Солженицын, желая выслужиться перед Западом, дошёл в своей лжи до полного маразма, заявив в 1976 году о том, что в период репрессий, коллективизации, голода, с момента создания СССР (1922 год) по 1959 год умерли 110 миллионов человек!
Так не подлым ли лжецом и маразматиком был Солженицын, называя эти цифры, если по переписи населения сделанной в 1939 году проживало 170,5 миллионов человек, а по переписи 1959 года в стране проживало 208,8 миллиона человек. А ведь самые злостные советологи Запада, утверждали о том, что во время сталинского террора, его жертвами стали 50-60 миллионов человек!
И, ни Хрущёв, ни Солженицын, ни западные советологи не могли сказать правды о том, что в 1926 году в СССР, проживало 147 миллионов жителей. Причём темпы прироста населения, несмотря на трагедию голода в тридцатых годах и 28 миллионов погибших в годы ВОВ, составляли более одного процента в год, что превышало показатели роста населения Англии и Франции! Значит, прирост населения за 23 года составил 61,8 миллиона человек, а ушли из жизни благодаря репрессиям 110 миллионов человек и 28 миллионов погибших в годы ВОВ.
Значит в 1959 году в СССР, проживало всего 70 миллионов человек! Думаю, что абсурдность такой лжи, у любого здравомыслящего человека не вызовёт сомнений. Сегодня в России В.Земсков пользуется высоким авторитетом в научной среде России и среди прогрессивных историков Запада, но, к сожалению, населению России и Украины не известна его фамилия и тем более его исследования по поводу жертв политических репрессий во времена, когда во главе государства находился Сталин.
Его не приглашали на телевидение, журналисты почти не брали у него интервью. По этому поводу можно сказать одно – кому-то очень выгодно, чтобы “правда о сталинских репрессиях”, которую выдумал Хрущёв, подхватил Солженицын и которую уже на протяжении 60 продолжают муссировать продажные “писатели” и журналисты, продолжала существовать и торжествовать! Тем более что властям России и Украины, нужно существование этой неправды, чтобы увести население своих стран, о том произволе и нищете, которые существуют сегодня в России и тем более в демократической, но нищей Украине!
К сожалению, правду о “сталинских репрессиях”, о Солженицыне, в работах историков и публицистов (того же Земскова) можно найти только в Интернете. Уникальная книга Земскова в своё время была выпущена очень незначительным тиражом, но время идёт и есть надежда, что в самом недалёком будущем правда выйдет за пределы сайтов Интернета и станет, доступна многим миллионам граждан, желающих узнать эту правду.
Излюбленной темой в вопросе “сталинских репрессий” у Солженицына, его последователей лжеписателей, “демократов”, либералов, либерастов, была и остаётся тема десятков миллионов жертв голода, “организованного” Сталиным в начале тридцатых годов прошлого века, О том, как создавался миф о голоде в СССР в начале тридцатых годов, можно получить представление из следующего факта. В 4 томах воспоминаний Черчилля, есть его описание о ночной беседе 5 августа 1942 года со Сталиным: “Скажите мне, – спросил я Сталина – на Вас лично так же тяжело сказываются тяготы этой войны, как проведение политики коллективизации”? “Политика коллективизации была страшной борьбой, ответил на это Сталин ”. На что я сказал ему – “Я так и думал, что Вы считаете её тяжёлой, ведь Вы имели дело не с несколькими тысячами аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей”. “С 10 миллионами,– сказал Сталин, подняв руки. – Это было что-то страшное”. И вот с этой фразы – “С 10 миллионами” мерзавцы всех степеней и рангов сделали свою “жирную конфету”. Буква “С” была убрана, но зато появилась фраза в 20 миллионов “замученных Сталиным голодом людей”. Первым это сделал Конквест, а потом стали о 20 миллионах петь другие мерзавцы, причём многие ссылались на Конквеста!
Но откуда обывателю, который так любит жаренные факты, когда много крови (ещё лучше большие кровавые реки), особенно если приводятся цифры жертв Сталина в 50, а ещё лучше 100 миллионов о которых утверждал величайший мерзавец Солженицын, в своём “Архипелаге” который тщательно редактировали разведчики ЦРУ, узнать правду о том, что ответил Сталин Черчиллю на его вопрос, ночью 5 августа 1942 года. А еще, откуда обывателю, которого естественно интересуют потрясающие – “сенсационные факты” узнать, а был ли в эту ночь свидетель разговора руководителей двух стран.
А свидетель был, и им был молодой парень (в совершенстве знавший английский и немецкий языки), переводчик В.Павлов, записавший в ту августовскую ночь разговор Сталина с Черчиллем и конечно в его переводе, Сталин, даже не упоминал слово миллион, а сказал: “Это было “страшной войной”, более трудной и опасной чем война с Гитлером, на местах было много перегибов и искривлений в нашей политике коллективизации. Но у нас не было выбора, ибо время поджимало нас, не сделай мы за короткое время коллективизацию, мы не смогли бы создать свою промышленность, в том числе и оборонную, армию и сегодня мы не могли бы противостоять Гитлеру”.
Павлов, был переводчиком Сталина во всех его встречах с Черчиллем и более чем вероятно, что ему было интересно прочитать его воспоминания, раз так, то он и уличил Черчилля во лжи, написав о том, что действительно ответил Сталин британскому премьеру. А если вдуматься в тот факт, что Сталин говорил о “10 миллионах” погибших от голода людей, то нужно подумать и над тем фактом, что Сталин всегда думал о том, что и где нужно говорить. И об этом в своих воспоминаниях, писали те люди, которые многократно присутствовали, когда он, говорил на различные темы, в том числе с представителями других государств.
Ведь Сталин, в речах и в разговорах, прежде чем что-то сказать, взвешивал, образно говоря, каждое своё слово. Что интересно, о ночном разговоре Сталина с Черчиллем, Павлов написал в своих воспоминаниях – “Автобиографические записки переводчика И. В. Сталина”, изданные им в 1991 году незадолго до своей смерти в 1993 году. Это было уже то время, когда он при желании мог написать о Сталине, любую гадость, тем более, подтвердить то о чём написал Черчилль в своих воспоминаниях. Как он сам написал в предисловии к своим воспоминаниям: “Я переводил на всех встречах Сталина и Молотова с Риббентропом. Был с Молотовым на его встречах с Гитлером, был заведующим Центральным европейским отделом наркомата. Работал как переводчик на всех конференциях в годы войны — Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской. И в моих воспоминаниях, я не прегрешил против исторической истины, ни в одном факте, которые привожу в своих воспоминаниях”.
Откуда обывателю знать о том, что Сталин на 18 съезде партии сказал следующее: “К вопросу о коллективизации: “Других выходов не было и нет. Если абстрагироваться от исторической обстановки в стране, международной ситуации, теоретически некую альтернативу можно было найти. По крайней мере, растянуть осуществление коллективизации на многие годы, проводить ее более мягко, с какими-то промежуточными фазами. Но даже если бы это было так, то у нас ничего бы не получилось. Ибо на селе правил исторический бал кулак и если бы мы дали ему укрепиться, то у нас была бы ещё одна кровавая гражданская война. Но история такого шанса не дала: всё надо было делать сразу, одновременно и в невероятно короткие сроки”.
И в этом ответе Сталина и есть историческая правда, стране нужно было кормить рабочих создающейся промышленности и создаваемую регулярную армию. Но подлая клевета о том, что Сталин виноват в гибели десятков миллионов крестьян во время голода, который произошёл по его вине, хорошо известна. Но сегодня хорошо известно, что это не так, ибо Сталин, находясь в Москве, не мог знать о том, что происходило в регионах огромной страны и как искажали политику Политбюро и центральных органов власти партийные руководители в этих регионах.
Историк А.Елисеев в своём историческом исследовании – 1937 “Не верьте лжи о “сталинских репрессиях” привёл большое количество фактов, как руководители краёв и областей искажали политику партии в вопросе коллективизации: “Руководители регионов страны, часто сами подталкивали Москву к усилению пагубной чрезвычайщины.
Так, Шеболдаев, секретарь Нижне-Волжского крайкома, просил обеспечить высылку кулаков, предлагая для выполнения данной задачи “ускорить опубликование декретов и присылку работников”. “Обстановка в деревне, – подчеркивал Шеболдаев, – требует форсирования этих мер”. Регионалы действовали гораздо более радикально, чем того от них требовал Сталин, часто забегая вперед центрального руководства. Еще за три дня до принятия постановления Политбюро ЦК “О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств” первый секретарь Западно-Сибирского крайкома пресловутый Эйхе заявил на партактиве в Новосибирске: “Первое, что нам придется провести, это экспроприация средств производства у кулачества, экспроприация живого и мертвого инвентаря, его хозяйственных и жилых построек”.
Причем он имел в виду повсеместное раскулачивание, хотя Политбюро считало, что надо ограничиться одними лишь районами сплошной коллективизации. Эйхе хотел быть первым во всём, и часто ему это удавалось. Голод в Западной Сибири начался на год раньше, чем в других регионах страны!
В сознании людей за последние два десятка лет произошли перемены в понимании случившегося после свержения Советской власти. Эйфория от «свободы» и вседозволенности испарилась, в сухом остатке – лишь суровая действительность. Могучая держава, основой которой были Знание и Труд, превратилась в страну с диктатурой спекулянтов и ростовщиков.
Капитализм в России показал себя во всей красе вымиранием по миллиону человек в год, разрушением промышленности и сельского хозяйства, изуродованными образованием, медициной и наукой, галопирующими ценами на продовольствие и жилье, нищетой и безработицей значительной части трудоспособного населения.
Перезахоронение останков царской семьи, Деникина, Каппеля и Ильина, установка памятников Столыпину, адмиралу Колчаку, генералам Маркову, Краснову и Корнилову при мощной поддержке средств массовой информации, которые принадлежат правящему в России классу, оказали на общественное мнение влияние, противоположное задуманному. Несмотря на эти антикоммунистические акции всероссийского масштаба, граждане России считают, что Сталин – личность положительная. В знаменитом проекте «Имя России» с недосягаемым отрывом победил не Столыпин, а Сталин.
Источник:
- Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории исключительных
- Автожир: история гибрида самолета и вертолета
- На что не пойдет женщина ради красоты?
- "Столько не выпить!": как выглядели проститутки из "города грехов" Монреаля в 20-40-х годах XX века
- События и история страны в газетных заголовках
Понравилось136
2. Что касается западников... Если достижения СССР нельзя было опровергнуть, их пытались оболгать. Это и про миллионы в ГУЛАГе, и что до Гагарина погибли десятки космонавтов... Это всё из той же серии.
https://www.sibreal.org/a/29991278.htmlhttps://www.sibreal.org/a/29991278.html
Тоже не правдивы ?
Да сотни тысяч фактов, включая остатки многочисленных лагерей в Сибири, говорят о том, что пост - лживое га.в.но
Я не писал, что родственники Высоцкого пострадали, вы знаете как работает запятая ?
Как это всё, отменяет мой комментарий ?
Он и про расстрелы, и про лагеря ничего не знал, так как его окружение всегда обманывало.
А когда он узнал про обманы, то приказал расстрелять тов. Ежова. Но на место Ежова пришел новый обманщик и предатель, поэтому расстрелы и убийства неугодных продолжились. И только незадолго до смерти вождь узнал правду, за что и был отравлен Берией.
Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии товарищ Троцкий предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР.
Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их расстрелял.
Чуть позже Ягоду как вражеского агента расстрелял Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова расстрелял Берия
После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков сверг и расстрелял Берию.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию.
Вскоре Брежнев умер, и выяснилось, что он был маразматиком, вредителем и причиной застоя
Потом было еще два маразматика, который никто и запомнить не успел, потому что дохли, как мухи.
Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.
Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.
Я это всё к чему: путинцы–то в один голос говорят, что Ельцин предатель! Что же дальше будет?
Твой высер здесь не в тему.....
http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?3645http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?3645
Так что твой высер здесь не в тему...