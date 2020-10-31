31 октября 2015 г. 5 лет назад, произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом

Рано утром 31 октября 2015 года готовился к вылету из египетского аэропорта в Шарм-эш-Шейхе борт 7К-9268 авиакомпании Metrojet «Когалымавиа». Он должен был доставить в Санкт-Петербург возвращавшихся с отдыха туристов. Всего их на борту было зарегистрировано 217 человек. Экипаж был российским и состоял из 7 человек.



Воздушное судно Airbus A321-231, выпущенное в 1997 году, с 2012 года принадлежало голландской компании AerCap и находилось в лизинге у «Когалымавиа». К моменту катастрофы самолёт не израсходовал свой лётный ресурс и наполовину, последняя заводская техническая проверка и обслуживание были проведены в 2014 году, а еженедельная проверка – за 5 дней до трагедии. То есть вопросов к техническому состоянию самолёта не возникало, как и к квалификации пилотов. Поэтому версия, основанная на предположениях о неправильных действиях экипажа, впоследствии не рассматривалась в качестве основной причины катастрофы.



Вылетев в 6:50 из Шарм-эш-Шейха, А321 начал набор заданной высоты, но через 23 минуты после взлёта связь с самолётом прервалась, а сам он исчез с экранов радаров. Поисковые группы обнаружили обломки самолёта в центральной части Синайского полуострова. Характер обломков и зона их разброса указывали на то, что разрушение авиалайнера произошло ещё до его столкновения с землёй. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



Большая часть летевших этим страшным рейсом – это жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Помимо россиян среди пассажиров на борту находилось 4 гражданина Украины и 1 – Республики Беларусь.



Для расследования причин катастрофы была создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители России, Египта, Германии, Франции, Ирландии и США, а также представители компании Airbus. В результате проведённых мероприятий специалистами было установлено, что причиной авиакатастрофы стал террористический акт, выразившийся в подрыве самодельного взрывного устройства на борту самолёта. Помимо этого, в первые дни после гибели А321 ответственность за теракт взяла на себя Синайская ячейка ИГИЛ*. Глава ФСБ России, подведя итоги расследования, проведённого сотрудниками его ведомства, заявил о гибели самолёта в результате террористического акта ещё в середине ноября 2015 года, однако египетская сторона признала этот факт только в феврале 2016 года.



1 ноября 2015 года был объявлен днём траура по погибшим в авиакатастрофе. В Санкт-Петербурге траур длился 3 дня, а в Ленинградской области – 4 дня, так как большая часть пассажиров была жителями этой части северо-западного региона России.



Трагедия в небе над Синаем имела весьма серьёзные политические последствия. Во-первых, расчёт террористов на угрозу за участие России в борьбе с ИГИЛ* в Сирии не оправдался. Реакция властей Российской Федерации была обратной. Удары ВКС России по позициям боевиков в Сирии усилились, так же как и усилился состав и численность самой группировки ВКС России в Сирийской Арабской Республике. Для Египта последствия также оказались крайне серьёзными. Россия организовала вывоз всех туристов с территории Египта, а также прервала авиасообщение с этой страной. Великобритания, Ирландия и Германия прекратили полёты над Синайским полуостровом и полёты в Шарм-эш-Шейх, а правительства Франции, Нидерландов и Бельгии рекомендовали своим гражданам не посещать этот египетский курорт.



Крупнейшая авиакатастрофа 2015 года стала и самой крупной в истории самолётов Airbus А320. Закрытие рейсов в Египет и Турцию поставило крест и на компании «Когалымавиа». В марте 2016 года налоговыми органами на неё был подан иск в суд о признании её банкротом, а Росавиация запретила ей совершать любые авиарейсы.



Родственникам погибших осталась только память о тяжёлой утрате, а всему миру – символ трагедии – фотография погибшей 31 октября 2015 года 10-месячной девочки Дарины Громовой, сделанная в аэропорту Пулково с подписью «Главный пассажир»…