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31 октября 2015 г. 5 лет назад, произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом

31 октября 2015 г. 5 лет назад, произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом (2 фото)

Автор:
31 октября 2020 07:10
Метки: Когалымавиа   авиакатастрофа   авиакомпания   
285
2
31 октября 2015 года произошла трагедия, ставшая крупнейшей в истории российской гражданской авиации по числу жертв. Для 217 пассажиров и 7 членов экипажа рейса 7К-9268 этот день стал последним, 25 из них были детьми.

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Метки: Когалымавиа   авиакатастрофа   авиакомпания   
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56k
Viktor 3 часа назад
31 октября 2015 г. 5 лет назад, произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровомПосмотреть
31 октября 2015 г. 5 лет назад, произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом
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71k
Я Только спросить. Час назад
Арабы принесли на самолет бомбу и заминировали его. Пока все купались.. расследование быстро свернули потому что самолеты охранить некому.. проще закрыть страну для туризма..
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7k
ГородДомов Час назад
Добавлю..
Памятник этой трагедии установлен в городе Всеволожск Ленинградской области.
Добавлю.. Памятник этой трагедии установлен в городе Всеволожск Ленинградской области.
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3k
alexx111 2 часа назад
Мы именно этим бортом за неделю до трагедии из Шарма домой летели...
Я когда узнал о катастрофе- знатно прифигел.
Светлая память людям.
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44k
Albert GER 3 часа назад
31 октября 2015 г. 5 лет назад, произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом
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