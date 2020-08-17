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Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица

Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица (4 фото)

Автор:
17 августа 2020 21:16
Сообщество : Истории
Метки: авиакомпании   авиакомпания   в мире   дети   истории   история   пассажиры   фото   
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Американская авиакомпания Southwest Airlines сняла пассажирку и ее 3-летнего сына-аутиста с рейса после того, как мальчик отказался надевать защитную маску для лица. Мальчик разнервничался, наотрез отказываясь от маски, и несмотря на предъявленные справки, бортпроводники попросили семью покинуть салон самолёта. Инцидент произошел, когда семья направлялась домой в Хьюстон из Мидленда, штат Техас.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиакомпании   авиакомпания   в мире   дети   истории   история   пассажиры   фото   
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5  комментариев
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8k
gnyS i 16 секунд назад
Не знаю как в США в РФ штраф за обслуживание посетителя без маски для ИП 30-50к, для ЮР лица 100-300к, думаю что у них ценники повыше будут поэтому неважно аутист он или нет а штраф компании оплачивать не хочется.
Требования
-соблюдение дистанции в 1,5 м между гражданами;
-использование масок.
При нарушении этих требований проверяющие вправе наказать по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Штраф по ней для ИП от 30 000 до 50 000 руб., для организаций – от 100 000 до 300 000 руб. За повторное нарушение штраф до 1 000 000 руб. (единый и для ИП, и для юрлиц), либо компанию закроют на срок до 90 суток.

В Москве уже дофига кафешек закрыли и сейчас продолжают ходить с проверкой по организациям.
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40k
Дмитрий 6 минут назад
Ну раз аутист - нех ему в переполненных самолетах летать.
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179
Юрий 11 минут назад
автор очень обеспокоен за американского мальчика страдающего аутизмом, что аж на фишках пост запилил
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43k
Albert GER 15 минут назад
доколе это может продолжатся?
чиновничий беспредел во всей красе!
а сами без масок на своих литаках летают!
белый дом должен уйти!

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20k
Седой Бегемот 21 минуту назад
Ну либо вы верите в страшный вирус, либо не верите. У нас теперь новая вера - в Святой вирус. Рассылаем друг другу карантинки.
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