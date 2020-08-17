Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица

Американская авиакомпания Southwest Airlines сняла пассажирку и ее 3-летнего сына-аутиста с рейса после того, как мальчик отказался надевать защитную маску для лица. Мальчик разнервничался, наотрез отказываясь от маски, и несмотря на предъявленные справки, бортпроводники попросили семью покинуть салон самолёта. Инцидент произошел, когда семья направлялась домой в Хьюстон из Мидленда, штат Техас.
Пассажирка Southwest Airlines Алисса Сэдлер летела из Мидленда в Хьюстон (штат Техас) вместе с годовалой дочерью и трёхлетним сыном-аутистом. Когда семья оказалась на борту самолета, всех попросили надеть защитные маски для лица в соответствии с правилами авиакомпании. Однако, 3-летний мальчик с аутизмом разнервничался и наотрез отказывался надеть маску, крича на весь салон.
Мать мальчика показала сотрудникам справки о том, что малыш страдает от аутизма и нарушений обработки сенсорной информации, но это не помогло. По обновлённым в связи с пандемией COVID-19 правилам авиакомпании Southwest Airlines, все пассажиры с двух лет обязаны находиться в масках на борту. Еще в июле компания заявила, что не будет делать исключений из этого правила по медицинским показаниям.
Хотя самолет уже начал движение к взлетной полосе, командир воздушного судна развернулся обратно, чтобы высадить маму и двоих детей. Перевозчик добавил, что в подобных случаях пассажирам производят полный возврат средств. Авиакомпания также сообщила CNN, что пассажиров информируют о новых правилах во время бронирования, по электронной почте перед вылетом и во время регистрации.
Ранее генеральный директор Southwest Гэри Келли заявил, что авиакомпания не будет делать исключений из правила по обязательной носке защитных масок для пассажиров с двух лет
На данный момент американские авиакомпании выдвигают свои требования относительно носки масок. Такие компании, как Delta, American Airlines и United, например, не допускают пассажиров на рейсы без защитных масок. Пассажиров, которые отказались носить маски на протяжении всего полета, не допускают на последующие рейсы этих авиакомпаний.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Требования
-соблюдение дистанции в 1,5 м между гражданами;
-использование масок.
При нарушении этих требований проверяющие вправе наказать по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Штраф по ней для ИП от 30 000 до 50 000 руб., для организаций – от 100 000 до 300 000 руб. За повторное нарушение штраф до 1 000 000 руб. (единый и для ИП, и для юрлиц), либо компанию закроют на срок до 90 суток.
В Москве уже дофига кафешек закрыли и сейчас продолжают ходить с проверкой по организациям.
чиновничий беспредел во всей красе!
а сами без масок на своих литаках летают!
белый дом должен уйти!