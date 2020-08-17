Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица

Мать мальчика показала сотрудникам справки о том, что малыш страдает от аутизма и нарушений обработки сенсорной информации, но это не помогло. По обновлённым в связи с пандемией COVID-19 правилам авиакомпании Southwest Airlines, все пассажиры с двух лет обязаны находиться в масках на борту. Еще в июле компания заявила, что не будет делать исключений из этого правила по медицинским показаниям.