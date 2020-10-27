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Сын Байдена переспал с его несовершеннолетней внучкой

Сын Байдена переспал с его несовершеннолетней внучкой (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 19:13
Метки: видео   жулик   крэк   нарк   педофил   политика   
2404
5
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Сын Байдена переспал с его внучкой! Как такое может быть? Со своей дочкой? Нет. Со своей племянницей. Вишенка на торте, девчонка - несовершеннолетняя.

Источник:

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Метки: видео   жулик   крэк   нарк   педофил   политика   
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19k
Батончик с маком 4 дня назад
почти как в старом анекдоте.
брат е.бёт сестру.
сестра - а у бати х.уй побольше.
брат - знаю, мать рассказывала.
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2
Сторонний наблюдатель 17 часов назад
Светова назвать либералом, хахаха. Хм, а разница всего 10 лет
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3k
qap 3 дня назад
Так, не рефлексируем, голосуем активнее!!!
Так, не рефлексируем, голосуем активнее!!!
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16k
Николай 3 дня назад
Наши либералы в шоке ??
Поверьте - мы просто многого не знаем про наших либералов.
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2
Сторонний наблюдатель Николай 17 часов назад
Не говори, они мальчиков в пупок целуют
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3k
cfhfwby 3 дня назад
Народ сошел с ума: выбирать между старым и ОЧЕНЬ старым пердуном? Мне плевать, что там и кого там курил и впаривал сынок одного из претендентов, но выбирать потенциальный труп на пост главы страны только для того, чтобы его потом торжественно похоронить? Напоминает поздний СССР, но там от нас НИЧЕГО не зависело.
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3k
евгений cfhfwby 3 дня назад
Дак там тоже от народа ничего не зависит. Просто шоу.
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15k
Flying Dutchmen. cfhfwby 3 дня назад
Я тогда начал собирать журналы "Огонек", где были фото с похорон. Тперь, у меня целая коллекция...
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786
rustemmedved 3 дня назад
5 фото + 1 видео, я другого ожидал(
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368
Евгений 3 дня назад
Ну это победа, однозначно
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2k
Andy 3 дня назад
Сын Байдена переспал с его несовершеннолетней внучкой
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1k
Мистер Фикс 3 дня назад
Вы понимкете, почему оппозиция и либерастня славит СШП? Она хочет во всем этом участвовать
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2k
roman-delisov 3 дня назад
Ну и куй с ними. У нас своих "героев" хватает.
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50k
Серый 4 дня назад
Он ещё и дочку Обамы трахал.
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26k
a.fey 4 дня назад
Меня больше всего в этом удивило, что организм, после того, как списил на Украине немалые деньги, понес свой сломавшийся лаптоп в починку. Не купил новый, а понес чинить старый. Но потом деньги за ремонт не заплатил и лаптоп не забрал...
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252
Max 4 дня назад
Теперь Байден точно президентом станет.
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2k
Frank Borman 4 дня назад
Это американский правящий класс. Они неприкасаемые. Что бы они не сделали, их отмажут.
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2
Сторонний наблюдатель Frank Borman 17 часов назад
Такие они, леваки
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−863
Dmitry Kurtov 4 дня назад
Что вы хотите - демократы! Это - демократически принципы. Правильно сказано, это - та самая элита. Элита бездельников и извращенцев. И по демократическим принципам, в демократическом же суде абсолютно черный толерантный демократический судья-гомосексуалист, скажет, мол, ничего страшного, он же только на пол-шишечки. На половину демократической шишечки! Ну что здесь такого?
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6k
Фельдъегерь 4 дня назад
хороша семейка
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3k
Hellgone 4 дня назад
Странно что наши плебералы еще не вписались.За неисторика-педофила Дмитриева топили как якорь!
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3k
Hellgone евгений 3 дня назад
Ну уж нет.У меня если что и отпадет так только враги ;)
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евгений Hellgone 3 дня назад
Я имел ввиду этих которые либерасты
кто они и откуда и зачем
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3k
Hellgone евгений 3 дня назад
Тьфу блин....Извините..Задумался..
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3k
евгений Hellgone 3 дня назад
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Hellgone евгений 3 дня назад
Прозит

Или как говорят японцы - кампай.
Ну или по нашему.
За здоровье
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