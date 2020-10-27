Сын Байдена переспал с его несовершеннолетней внучкой

Сын Байдена переспал с его внучкой! Как такое может быть? Со своей дочкой? Нет. Со своей племянницей. Вишенка на торте, девчонка - несовершеннолетняя.
Обильное употребление наркотиков на этом содомическом перфомансе кажется каким-то безобидным поступком, за который хочется просто поругать...
Элита США - гниль: извращенцы, маразматики и садисты.
Такое ощущение, что этим сливом про байденовского сынка, команда Трампа мстит за видео Бората, в котором подставили адвоката Дони - Рудольфа Джулиани.
Элита США - гниль: извращенцы, маразматики и садисты.
Такое ощущение, что этим сливом про байденовского сынка, команда Трампа мстит за видео Бората, в котором подставили адвоката Дони - Рудольфа Джулиани.
Даже наши либералы с педофилическими наклонностями (Михаил Светов встречался с 16-летней) немного в шоке от происходящего.
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брат е.бёт сестру.
сестра - а у бати х.уй побольше.
брат - знаю, мать рассказывала.
Поверьте - мы просто многого не знаем про наших либералов.
Или как говорят японцы - кампай.
Ну или по нашему.
За здоровье