Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся

А кто бы не забыл, спрашивается? Сооронбай Жээнбеков, кажется, не особенно удивился. Интересно, вспомнит ли российский лидер имя Гурбангулы Бердымухамедова? Чай, тоже не Иванов.
На официальной встрече в Сочи, которая состоялась 28 сентября, президент РФ назвал главу Кыргызстана другим именем. "Уважаемый Шариман Шарипович, очень рад Вас видеть!" - приветствовал Сооронбая Жээнбекова Владимир Путин.
Этот эпизод в государственных СМИ был вырезан - встречу освещали с момента рукопожатия и со слов благодарностей президента Кыргызстана к российскому коллеге.
Интернет-пользователи, обсудив этот курьезный случай, пришли к выводу, что ничего страшного не произошло- ну забыл и забыл. Всех сменяющихся не упомнишь. Остался открытым вопрос: как же в следующий раз ВВП назовет Гурбангулы Бердымухамедова?
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Собственно гордые и не зависимые по периметру РФ занимаются шантажом,вы нам не поможете мы пойдем на Запад, а голодранцев всех к вам направим.
Ассоциёвины - я имею ввиду.
Другое дело кыргызы, там президенты не засиживаются. Срок полномочий истёк - нового выбрали. А если что, могут и на пинках из кресла выгнать. Дикари, что с них взять. Приходится каждые четыре года новое имя разучивать: то Курманбек, то Алмазбек, то Сооронбай...
Тут даже космос не поможет.
Меняются, как перчатки разные президенты киргизии,украины,армении,сша...
Тока у нас и в Англии стабильность