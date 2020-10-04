Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся

Интернет-пользователи, обсудив этот курьезный случай, пришли к выводу, что ничего страшного не произошло- ну забыл и забыл. Всех сменяющихся не упомнишь. Остался открытым вопрос: как же в следующий раз ВВП назовет Гурбангулы Бердымухамедова?