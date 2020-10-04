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Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся

Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся (5 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 08:30
Сообщество : Политика
Метки: Жээнбеков   видео   курьез   официальная встреча   политика   президенты   путин   
2025
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А кто бы не забыл, спрашивается? Сооронбай Жээнбеков, кажется, не особенно удивился. Интересно, вспомнит ли российский лидер имя Гурбангулы Бердымухамедова? Чай, тоже не Иванов.

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Метки: Жээнбеков   видео   курьез   официальная встреча   политика   президенты   путин   
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35  комментариев
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
А бывают таблетки, которые помогают бороться с возрастными изменениями в мозге?
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27k
LEPA 8 минут назад
Круг общения путина сузился до общения со всякими жээнбеками. Ничего не поделаешь,надо деду память тренировать.
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12k
Hairy. 16 минут назад
Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся
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2k
Нескучный сад Полчаса назад
Так ведь старикан уже... Подводит память то.
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277
Nane First NameLast 47 минут назад
Президента Кыргызстана не обиделся, потому что сам забыл свое имя
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1k
Mellivora 48 минут назад
Зачем помнить имя президента папуасии? Пупауссия с двумя цветными революциями и кучей собственных граждан в виде безработных и беженцев.
Собственно гордые и не зависимые по периметру РФ занимаются шантажом,вы нам не поможете мы пойдем на Запад, а голодранцев всех к вам направим.
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69
Дмитрий Самохин 50 минут назад
Имя Президента Кыргызстана я полагаю в России знают менее 1% населения. Новость о том, что путин входит в этот 1% россиян
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36k
Андрей Дмитрий Самохин 37 минут назад
Причём этот 1% населения - киргизы.
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8k
woo 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
И ничего, это просто такие незаметные Президенты :)
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388
Иван Стреляев Час назад
Старость не радость...
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6k
KOSTELLO Час назад
Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся
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36k
Андрей KOSTELLO 59 минут назад
Кстати, у этих народов имена более русские, чем даже у многих русских.
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2k
Кыпчак Андрей Полчаса назад
именно. на срочке якуты были с именами Иннокентий, Захарий, Макарий и т.д. правда, есть тенденция на возврат национальных имен.
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16k
Lynx Час назад
Тут, давеча, немчурская тётка уронилась на трибуне, и ничо - служит старушка.
Ассоциёвины - я имею ввиду.
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939
EvgeniySAN Час назад
Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Все эти Шариманы Шариповичи и прочие Соронбаи Жандырбековы только и приезжают к Путину чтобы поканючить денег в новый долг, ну и заодно, чтоб два раза не ездить, простить старый, больше никаких конструктивных предложений от них никогда не поступает, поэтому они уже все настолько зае...ли Путина со своими шаблонными просьбами, как под копирку у всех одинаковыми, что для него они уже все на одно лицо.
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388
Иван Стреляев BillyBonzz 41 минуту назад
Родные диктаторы...
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749
Алексей 2 часа назад
Гурбангулы конечно тоже запомнить не просто. Но зато если уж один раз запомнил, то надолго хватит. Бердымухаммедов как к власти пришел, так до самой смерти будет.
Другое дело кыргызы, там президенты не засиживаются. Срок полномочий истёк - нового выбрали. А если что, могут и на пинках из кресла выгнать. Дикари, что с них взять. Приходится каждые четыре года новое имя разучивать: то Курманбек, то Алмазбек, то Сооронбай...
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
Путину через несколько дней 68лет исполнится) напомню тем, кто не помнит или еще не родился тогда! но ельцину было 68лет в 1999году, когда он "добровольно" ушел в отставку!
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1k
Anatoly Tananykhin newegg 2 часа назад
Лучше и не скажешь, на Селигер в следующем году
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11k
робт Шурум-бурум Час назад
напомни сколько лет трампу с байденом и что они должны добровольно сделать
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3k
Vadim робт Час назад
А кто говорит, что у Трампа с Байденом с головой в порядке? Трамп ещё и корону подхватил, что вызывает ещё больше нарушений в мозгу из-за микротромбов. У меня коллега 50ти лет переболел, говорит после выздоровления с месяц за собой замечал, что слова забывает.
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3k
Vadim Шурум-бурум 54 минуты назад
Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся
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7k
Шурум-бурум робт 38 минут назад
кто о чем, а вшивый, как обычно, про пиндосов
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438
newegg 2 часа назад
Старческий маразм не обнуляется.
Тут даже космос не поможет.
Старческий маразм не обнуляется. Тут даже космос не поможет.
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36k
Андрей newegg 55 минут назад
Подозреваю, что ты тоже своё рабочее место в старости хрен кому из молодых уступишь. До последнего держаться будешь.
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27k
LEPA Андрей 13 минут назад
Тёплое с мягким не путайте. У президента не рабочее место,а гарантия его жизни,по крайней мере свободной.
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Да кто их упомнит то, тех президентов?
Меняются, как перчатки разные президенты киргизии,украины,армении,сша...
Тока у нас и в Англии стабильность
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18k
pssst Taras Kozalupko 2 часа назад
А как же баба-суперклей?
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3k
Vadim Taras Kozalupko 46 минут назад
Ну почему же много таких - Экваториальная Гвинея, Камерун, Уганда, Чад, Конго, Руанда. Из ближних соседей - Таджикистан, Белоруссия.
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