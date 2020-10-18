Большая провокация в Карабахе

Как стало известно позже из слитых в Сеть «прослушек» переговоров директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы (ССС) Сасуном Хачатряном и премьер-министром Николом Пашиняном, Ванецян предупреждал своих собеседников, что арест генсека ОДКБ России не понравится.



«Господин премьер-министр, русские восприняли это тяжело… арест Хачатурова. <…> Представители СВР и ФСБ приходили, двое официальных представителей в Армении. Они сказали: «Это будет пощечиной и подорвет авторитет ОДКБ. Для начала уберите его, отзовите, а затем делайте, что хотите», — предупреждает Ванецян Пашиняна, а руководителю ССС объясняет, что «с русскими еле помирились» и «с Хачатуровым опозоримся».



По результатам переговоров вместе с постановлением об аресте генсека ОДКБ судья сразу же принял решение об освобождении его под залог. Но в России этот «жест доброй воли» не оценили.



Официальная Москва на арест Кочаряна и Хачатурова отреагировала недоброжелательно.



Армения в официальном заявлении МИД «предложила партнерам по ОДКБ начать процесс смены генерального секретаря». На это в армянский МИД позвонил Лавров и лично разъяснил министру иностранных дел Армении, что «в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване».



Кроме того, Лавров напомнил журналистам, как новоявленный правитель буквально пару-тройку месяцев назад заявлял, что не будет трогать политических конкурентов. Дело же, заведенное на Кочаряна и Хачатурова, явно противоречит этому заявлению и вызывает беспокойство «с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения».



Так по отношениям Армении с Россией был нанесен достаточно чувствительный удар. Но не менее серьезно этот арест отразился на доверии дееспособной с военной точки зрения части общества к новой власти.



Кочарян — герой и знаковая фигура карабахской войны: глава комитета обороны, а потом — президент республики. Именно с именем Кочаряна в Карабахе заслуженно связывают все основные победы, под его руководством Карабах отстоял территорию и укрепил свои позиции. Кочарян близко, как никто, подошел к возможности признания Азербайджаном независимости Карабаха. Это вовсе не значит, что все ветераны Карабаха поголовно политически поддерживают Кочаряна — мнения есть разные. Но большинство признает его значение как символа войны и победы в Карабахе.



Вместе с Кочаряном или отдельно от него пошли под суд другие значимые для Карабаха фигуры, что только усугубило ситуацию. Генерал Манвел Григорян, личность достаточно неоднозначная, но — легенда карабахской войны, попал под арест за незаконное хранение оружия. Чтобы другие ветераны не начали возмущаться, про него сняли видеоролик (позже в прессе писали, что постановочный), в котором обвинили генерала в краже продуктов, собранных для солдат.



Экс-президент Армении Серж Саргсян, бывший и. о. министра обороны НКР, стал обвиняемым по так называемому «дизельному делу». Еще целый ряд бывших карабахских военных так или иначе были ущемлены, что вызвало глухое недовольство.



Нельзя при этом сказать, что поголовно все ветераны встали в оппозицию к Пашиняну. Существенная часть карабахских командиров поддержала новые власти, а кое-кто даже стал депутатом пашиняновской фракции «Мой шаг». Но сам факт того, что так обошлись с людьми, имеющими большие военные заслуги, впечатлил очень и очень многих.



Не вызвало энтузиазма в военных кругах и повсеместное засилье в органах власти «соросовцев» и других финансируемых из-за рубежа субъектов новой политики. Западные грантоеды стали среди прочего продвигать в массы «ценности» ЛГБТ, что вызвало у традиционно по большей части настроенных военных закономерную реакцию.



Тяжелым ударом по взаимоотношениям власти с военными стало создание так называемой парламентской комиссии по расследованию событий Апрельской войны 2016 года. Пашинян обвинил своего предшественника и верхушку военного блока в злоупотреблениях и некомпетентности во время этого четырехдневного обострения в Карабахе и велел парламенту разобраться.



Сама постановка вопроса — обвинить невесть в чем военных, отразивших внезапное нападение, — вызвала тихое бешенство в среде ветеранов Карабаха и участников апрельских событий. Руководитель партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян и вовсе открыто заявил, что комиссия действует в интересах Азербайджана и других врагов Армении.



Возвращаясь к вопросу армяно-российских отношений, нельзя не упомянуть еще один антироссийский демарш — обвинения в финансовых нарушениях в адрес дочерних предприятий двух крупнейших российских госкомпаний — ЗАО «Газпром Армения» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). В апреле 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров открыто заявил, что Россия считает эти дела недружественным актом, не подобающим союзникам.



Скандалов, скандальчиков и скандалищ в вопросах армяно-российского сотрудничества за два года с хвостиком было немало, всех не перечислить. Стоит, пожалуй, упомянуть попытку Пашиняна тайком сговориться с Лукашенко о совместном давлении на Россию в вопросе цены на газ (информацию о переговорах «слила» пресс-служба Лукашенко, отчего возникла некоторая неловкость) и странное поведение Пашиняна во время визита Путина в Ереван на форум ЕАЭС в октябре 2019 года.



Два знаковых инцидента произошли непосредственно перед началом обострения, уже на фоне ширящихся слухов о грядущей войне с Азербайджаном.



21 сентября глава СНБ Аргишти Кярамян заявил, что воспринял статью о «российских агентах» в госструктурах Армении на сайте центра «Досье», финансируемого Михаилом Ходорковским, как сообщение о преступлении, и намерен этих шпионов искать. Кроме того, армянская пресса настойчиво писала, что Кярамян избавляется от офицеров СНБ, учившихся в России, чтобы уменьшить российское влияние. (Кстати, 8 октября Кярамян был отправлен в отставку без объяснения причин.)



А 25 сентября суд арестовал главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Царукян, конечно, человек весьма небезгрешный, но все же «Процветающая Армения» — партия с пророссийской повесткой, у нее подписан протокол о сотрудничестве с «Единой Россией», соответственно, преследование Царукяна тоже не способствовало укреплению двусторонних отношений.



В целом, несмотря на постоянные уверения Пашиняна, что он вывел отношения с Россией на новый, беспрецедентно высокий уровень, в действительности результат оказался строго противоположным.



Практически сразу после прихода к власти Пашинян начал подтачивать устоявшийся формат переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ. Он то встречался тет-а-тет с президентом Азербайджана Алиевым (есть довольно распространенная версия, что на этих встречах обсуждалась ни много ни мало сдача Карабаха Азербайджану, но об этом ниже), то обсуждал вопросы Карабаха непосредственно с США, то делал заявления, которые частью внутренней аудитории воспринимались как чрезвычайно патриотичные, а на деле злили Азербайджан и ставили под сомнение авторитет сопредседателей МГ ОБСЕ.



Одним из таких заявлений стал высказанный во всеуслышание на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель тезис о необходимости включить в переговорный процесс представителей Карабаха в качестве третьей стороны, причем с уточнением, что сопредседатели МГ ОБСЕ тоже так думают.



Само стремление включить Карабах в переговоры о его же судьбе более чем понятно и справедливо. По сути, это тот камень, на котором много лет спотыкаются все переговоры Минской группы. Но заявлять подобное надо на переговорах в утвержденном формате — это азбука дипломатии, — а не вбрасывать данную позицию в СМИ, что закономерно приводит единственно только к возмущению противоположной (азербайджанской) стороны и к недоумению тех самых сопредседателей, которые якобы «тоже так думают». Можно сказать, что это прокол неофита в политике, а можно — что умелая провокация под слив данной темы.



Продолжительный, длящийся по сей день резонанс вызвала и фраза «Арцах — это Армения, и точка», произнесенная Пашиняном летом 2019 года во время визита в Степанакерт. Почитателям варчапета эти слова показались ужасно патриотичными, но вот существенная часть традиционно настроенных карабахцев не вполне оценила «патриотический» порыв, в том числе из-за нежелания допускать в республику «западные ценности», вроде толерантности и секспросвета, прочно обосновавшиеся в соседней Армении по итогам «бархатной революции».



Азербайджанскую же сторону это заявление Пашиняна просто взбесило. Настолько, что, выступая на Валдайском форуме спустя несколько месяцев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, адресуясь к словам главы Армении, заявил, что «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!»



Сейчас, в дни военных действий, редкое интервью Алиева обходится без цитирования этой фразы. То есть — «глупость ли или предательство» — но по факту подогрев ситуации до перехода ее в военную фазу был не в последнюю очередь обеспечен такой вот популистской разминкой.



Параллельно с подобными конфронтационными призывами проводились странные «мирные инициативы»: обмен журналистскими делегациями между Арменией и Азербайджаном, соглашение с Азербайджаном о «подготовке населения к миру». Жена Пашиняна Анна Акопян и вовсе обнародовала в Сети приглашение первой леди и первому вице-премьеру Азербайджана Мехрибан Алиевой съездить вместе в Карабах. Правда, Алиева, с которой «завязался диалог», в результате оказалась интернет-фейком, и историческая поездка не состоялась.



Обстановка закономерно накалялась, и взорваться могло что угодно и где угодно. В июле 2020 года произошло обострение на границе Армении и Азербайджана. Инцидент начался, по всей видимости, случайно и по масштабам слабо сопоставим с идущими сейчас в Карабахе боевыми действиями. Длился он 4 дня на локальном участке, общее число погибших не превысило 20 человек.



Остановила обострение в существенной части Россия — как мирными призывами и переговорами, так и начавшимися весьма кстати плановыми учениями ВС РФ, затронувшими и военную базу в Армении, и ракетные части в Ингушетии.