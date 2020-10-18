Большая провокация в Карабахе

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото) Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь... Какую пилюлю выберете вы? Какую пилюлю выберете вы? 15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями 15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»? Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»? 6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно 6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно Русские надписи в американских фильмах Русские надписи в американских фильмах Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить... Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных... Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз Ретро фотографии Ретро фотографии Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 10 самых молодых героев России 10 самых молодых героев России Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе католиков Белоруссии Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе... И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые... 15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся 15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся Секрет создания знаменитых сцен в мультфильмах Disney Секрет создания знаменитых сцен в мультфильмах Disney
Главная > Антифишки 
Большая провокация в Карабахе

Большая провокация в Карабахе (4 фото)

Автор:
18 октября 2020 10:39
Метки: Карабах   азербайджан   армения   война   история конфликта   
1109
4
Военное обострение в Карабахе стало самым крупным военным конфликтом в регионе с 1994 года, когда после нескольких лет кровопролитного армяно-азербайджанского конфликта было заключено перемирие.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Карабах   азербайджан   армения   война   история конфликта   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
40
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Игорь Хомченко 2 дня назад
Нельзя быть более армянами, чем сами армяне. Пока около 3 миллионов армян сидят в надежном российском тылу, говорить о каких-либо решительных шагах в их защиту несколько преждевременно.
История полна аналогий. Взять хотя бы русско-турецкие войны. Может болгары преисполнены исторической благодарности за освобождении от турков? И не они ли участвовали во всех европейских заварушках против России? А может и не болгары обильно гадили на строительство газовых потоков в Европу? А не сербы ли, потерпев территориальные ущемления, с гордостью докладывают об "улучшении отношений с НАТО и США"? Попрагматичнее надо быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
В плане помощи должна быть четкая позиция- они твои или нет? Если они твои- то и защищать должен. Твои- это когда стороны имеют некое совместное виденье вопроса, проводят совместную политику, когда на них можно эффективно влиять в плане управленческих решений. Если нет- то особо и не париться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Sergei 2 дня назад
Насрать правительству на международные отношения! Во главе всех политических решений стоит прагматичный вопрос обогащения приближенных к царю лиц, посредством лоббирования интересов госкомпаний и монополий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
qap 2 дня назад
Карабахский вопрос можно решить примерно так же как американцы решили аналогичную ситуацию с Косово. Признать независимость. Поставить там "военную базу ОДКБ", по факту Российскую. Половину стоимости содержания базы возложить на плечи армянской диаспоры в РФ. Отказывающихся платить армян - депортировать. Изгнанным азерам разрешить вернуться в Карабах, вернуть изъятую собственность, отдельным налогом с этой собственности оплачивать половину за содержание военной базы. На территории Карабаха ввести смертную казнь за разжигание межнациональной розни, с пожизненной депортацией до 7-го колена родственников провинившегося. Избрать/назначить 2 состава судей, один полностью армянский, второй полностью азербайджанский. Провинившихся армян судят азербайджанцы, азербайджанцев - армяне, чтоб каждая макака понимала, что любой проступок будет наказываться предельно жестко. Сделать там свободную экономическую зону для торговли с Ираном в обход санкций сша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Азиз Ниязов qap 4 часа назад
Дело говоришь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 2 дня назад
Все пришедшие к власти прозападные политики демонстрируют чудовищный непрофессионализм и потрясающую глупость и наглость. Армянам же хочется напомнить украинскую пословицу:Бачили очи шо куповалы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby Юр21 2 дня назад
А я - то думаю, чего это у нас - то так все "замечательно", оказывается и наш-прозападный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 cfhfwby 2 дня назад
Не знаю где это у вас, но у нас довольно неплохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lafonten 2 дня назад
Вспоминается серия терактов в Москве в 1977 году...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nero 2 дня назад
Я понимаю, почему армяне бьются за эту территорию - они там с древних времён жили, и всегда составляли подавляющее большинство населения.
А вот нахрена эта область азерам? Чем там так намазано, что они вцепились в этот клочок земли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 24)
11k
info-kozirev Игорь Хомченко 2 дня назад
Ну Якутию якутам выделили,при том,что якуты то как раз к такой территории отношения не имеют от слова совсем,этих папуасов северных в мире было всего 4500 чел.на момент первой встречи,и не знали папуасы,что условно в 500 км от Якутска вообще жизнь есть на планете,русские освоили огромные пространства,русские подарили якутам эти земли,русские вырастили их этнос до народа(а сейчас их 500 тыс с 4500 расплодилось,не создай русские условия,и охотой да рыбалкой такую прорву не прокормишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
info-kozirev Азиз Ниязов 2 дня назад
Жопу можно подтереть айзерскими претензиями на Карабах в таком случае,мне насрать на армян,однако айзера намного хуже(хотя что те,что другие,для нас одинаковые)ибо некуй с турками шкуру тереть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
info-kozirev ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Бились не за землю(ведь в 1996 им дали независимость,Хасавьюртовские соглашения)бились что б эти недоумки грабежом и разбоем не жили и не промышляли на наших землях (независимость им и не нужна была,ведь началась вторая война с вторжения Басаева в Дагестан (т.е. начал шакаленок отрывать куски территорий от России)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
info-kozirev Азиз Ниязов 2 дня назад
верно верно,есть одно НО,айзера с армянами пусть друг друга мочат (тут надо взять попкорна и пива) НО,туркам там делать точно нечего,и вот тут Россия должна четко дать туркам по зубам (оборзели крысы турецкие,то в Сирии,то в Ливии теперь вот в Карабах полезли,и везде гадят России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Азиз Ниязов Nero 2 дня назад
Когда все хорошо, то оккупанты, как жопа подгорает то друзья. Это не только об армянах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dobryi_KOT 2 дня назад
Последовательно и логично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля "Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии Военкор из Карабаха: Я такой жестокости даже в Чечне не встречал Военкор из Карабаха: Я такой жестокости даже в Чечне не встречал Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО "В нём дух и родина моя!": возвращаясь в Карабах из Москвы, поэт прочёл стих про родину "В нём дух и родина моя!": возвращаясь в Карабах из Москвы, поэт прочёл стих про родину
Остап Бульба

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20205



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая
15
103
Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая
"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России
2
342
"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой...
﻿
Набирающие популярность
Nissan 350Z с безумным развалом колес удивил пользователей сети
0
11
Nissan 350Z с безумным развалом колес удивил пользователей сети
Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений
0
31
Куда поехать на Новый год 2021: ТОП-19 направлений
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото)
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#сша#кино#китай#в мире#картинки#позитив#деньги#австралия
#история#животные#интересное#авария#полиция#коронавирус#россия#ремонт#прикольные#автобус
#факты#прикол#интересно#дтп#автомобили#авто авария#новости#смешные#авария дня#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться