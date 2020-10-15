Террористы планировали взорвать Родину-мать

Но тут читаю новость о том, что в Волгограде нейтрализовали группировку боевиков, планировавших теракты. Одной из целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-мать". Ребята решили разъе*ать одну из самых высоких статуй мира. Но пацаны в форме, к счастью, тоже не дремлют, а потому памятник цел, а террористы нет. Их в известном смысле ликвидировали.



В ходе спецоперации на юге Волгограда спецназ ФСБ уничтожил главаря и пособника банды, представляющей ячейку запрещенной в России организации международных террористов "Катиба Таухид валь-Джихад". По мнению СК РФ, эта же группировка организовала теракт в питерском метро в 2017-м.