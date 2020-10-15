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Террористы планировали взорвать Родину-мать

Террористы планировали взорвать Родину-мать (2 фото)

Автор:
15 октября 2020 15:16
Метки: боевики   памятник   терроризм   
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На днях думал о том, что давно не слышно ничего о готовящихся терактах. То ли коронавирус провел чистку в рядах террористов, то ли в связи с карантинными мерами боевики посчитали, что нет достаточного скопления людей в городах, чтобы эффектно устрашать их своими взрывами.

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Метки: боевики   памятник   терроризм   
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aolti 6 часов назад
Кто-то верит в этот маразм? Для кого такие "новости"?
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1k
Бровеносец в потёмках aolti 6 часов назад
Я понимаю, тебе это как серпом по яйцам. Ведь ты и тебе подобные только рады, когда у нас случается беда. Вы сразу, как стервятники, слетаетесь на любой повод, где можно позубоскалить над людским горем, вы до усрачки рады любым нашим неудачам. А любая положительная новость встречается криками: Вы всё врёте! Это неправда!
Мне даже немного жалко тебя, дурачок....
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7k
HUBLOT 43 секунды назад
А почему не останкинскую телебашню? Сказки сказочные...
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Больше чурок надо, ещё больше, чтобы потом удивляться ‘ ой, а что это у нас тут бумкнуло?» Что делали эти узбеки в РФ? Что делают тут миллионы их соотечественников? В Киргизии вон уже президента свергнуть и то некому, все тут, показывают на площади человек сто революцию делают. Узбекистан этот сраный, рассадник терроризма религиозного, закрыть границы с ним, эти узбеки даже не хотят в СНГ вступать и прочие союзы с нами, а наши границы для них проходной двор.
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