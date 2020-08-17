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В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони

В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони (5 фото)

Автор:
17 августа 2020 20:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкортостан   Курултай   депутат   деревья   памятник   село   суд   штраф   
1030
5
Депутат республиканского Курултая пожаловался на решение Нефтекамского суда: в результате рассмотрения дела об административном правонарушении его признали виновным. И выписали штраф за самовольную посадку деревьев в селе.

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Метки: Башкортостан   Курултай   депутат   деревья   памятник   село   суд   штраф   
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17  комментариев
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55k
Опиум для народа Час назад
А я-то,дурачок,везде елки и туи сажаю.Оказывается совершаю жуткое преступление.)))
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Показать 1 ответ
16k
иванов дмитрий Минуту назад
посадил деревья на пустыре- штраф
починил разбитую дорогу - штраф
сделал детскую площадку - штраф
а потом власти удивляются , почему народ такой пассивный и не хочет помогать ???(((
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23k
Fat Lynx 15 минут назад
"Нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом правил благоустройства территорий городов, выразившееся в нарушении порядка комплексного благоустройства и внешнего оформления городских территорий (в неоформлении или несогласовании проекта благоустройства)" - за это что ли? Е-ба-нуть-ся...
Или изюминка не в этом? Скорее всего земля муниципальная, не частная... что он там, не мог сначала договориться?
Короче, хорошими делами прославиться нельзя.
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8k
alexis Полчаса назад
Человек не знающий законов (или забивший на них) занимается законотворчеством? ....Ну не на заводе же работать.
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603
Go 41 минуту назад
Им аллах наверное сказал, что яблони не к добру. Гребанные тупоголовые чурки!
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38k
SAndre Час назад
прикиньте вариант: приходит депутат в вашу приватизированную квартиру и без вашего согласия что-то там сажает или огораживат. Из самых лучших побуждений. А потом возмущается, что вы его не поддержали.

У земли есть собственник. Уже почти 30 лет как мы живем не при социализме. Пора бы привыкнуть. Неужели в голове не блямкнуло, что нужно спросить хозяев? Вряд ли бы оказали. Просто привык "депутатствовать"?
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6k
Михаил SAndre 5 минут назад
Подскажите, а кто собственник.
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15k
Розарио Час назад
Я не знаю что меня больше огорчает, то ли то что суд штрафует депутатаза со всех сторон благие деяния, то ли что депутат не знает законов.
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184
Nane First NameLast Час назад
37 фронтовиков вернулись в Хмелевку и 48 погибли.

Вернулисись домой и погибли?? Где граммар-наци?! Призываю граммар-наци!
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6k
Караганда Час назад
часная собственность-это капитализм в действии.наверное проблему можно было решить-выкупив землю-но тут глаза закрылись.двоякое чуство-но владелец земли прав.я не знаю всех припираний-но депутат не прав-хотя дело и очень благородное
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8k
alexis Караганда Полчаса назад
Скорее всего просто спросив разрешения у собственника.
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6k
Михаил Караганда 2 минуты назад
Сомневаюсь, что "частная", вероятнее Сельского Поселения или это у них по другому называется.
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5k
Lucky Час назад
Ну в принципе, суд поступил правильно - есть участок, у этого участка есть владелец, и не важно кто этот владелец, и на этом участке кто-то роаспоряжается иведет работы, не соглассованные с владельцем участка, даже если эти работы праведные. Закон нужно чтить, а нарушая не прекрываться благими делами.
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135
Mihhail Mishin Час назад
Как мужик, он молодец! А как депутат - лох! Стыдно депутату не знать и не исполнять законы.
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25k
Рулон Обоев Mihhail Mishin Час назад
Не исполнение заведомо идиотских законов уже хорошо. Если вы живете исключительно по букве закона, я вам сочувствую.
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3k
КремлеКот Рулон Обоев 37 минут назад
"Закон суров, но это закон"
И, кстати, для информации: "Посадку деревьев и кустарников производите в пределах не менее 1,5 метра по обе стороны от газопровода"
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