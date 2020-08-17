В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони

К юбилею Победы в селе Хмелевка, примыкающем к Нефтекамску, были высажены несколько деревьев и кустарник. Но после этого на Галина завели дело как на организатора данной посадки - поскольку организовал он ее, не уведомив об акции собственника участка, а также органы, которые осуществляют земельный контроль. Суд признал депутата виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст 6.3 Кодекса об административных правонарушениях республики. И приговил к уплате штрафа в размере 2000 рублей.