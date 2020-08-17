В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони

Депутат республиканского Курултая пожаловался на решение Нефтекамского суда: в результате рассмотрения дела об административном правонарушении его признали виновным. И выписали штраф за самовольную посадку деревьев в селе.
Ильгам Галин поделился этой историей на своей страничке в "ВКонтакте":
"... в канун 75-летия Великой Победы мы, по просьбе местных жителей, посадили яблони в деревне Хмелевка".
"... в канун 75-летия Великой Победы мы, по просьбе местных жителей, посадили яблони в деревне Хмелевка".
В 2018 году в этом небольшом населенном пункте торжественно открыли обелиск в память о местных жителях — участниках Великой Отечественной войны. 37 фронтовиков вернулись в Хмелевку и 48 погибли.
К юбилею Победы в селе Хмелевка, примыкающем к Нефтекамску, были высажены несколько деревьев и кустарник. Но после этого на Галина завели дело как на организатора данной посадки - поскольку организовал он ее, не уведомив об акции собственника участка, а также органы, которые осуществляют земельный контроль. Суд признал депутата виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст 6.3 Кодекса об административных правонарушениях республики. И приговил к уплате штрафа в размере 2000 рублей.
Сумма, конечно, не слишком значительная. Но депутат возмущен:
"Вердикт суда поразителен и возмутителен - виновен. В чем? В том, что населенный пункт облагородил, озеленил, что не забыл о наших ветеранах, о советских солдатах, доблестно сражавшихся за Родину, проливавших кровь на полях сражений в годы Великой Отечественной войны?
Нам же не хотелось совершить ничего дурного! Деревья - лёгкие населенных пунктов. Наши яблоньки деревню не только украшают, но и оздоравливают, поглощая углекислый газ, людей, живущих в ней! Неужели это плохо?"
"Вердикт суда поразителен и возмутителен - виновен. В чем? В том, что населенный пункт облагородил, озеленил, что не забыл о наших ветеранах, о советских солдатах, доблестно сражавшихся за Родину, проливавших кровь на полях сражений в годы Великой Отечественной войны?
Нам же не хотелось совершить ничего дурного! Деревья - лёгкие населенных пунктов. Наши яблоньки деревню не только украшают, но и оздоравливают, поглощая углекислый газ, людей, живущих в ней! Неужели это плохо?"
Ильгам Галин — депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, высшего и единственного законодательного органа государственной власти в этом регионе.
Как вы считаете, должен ли занимающий такую должность человек лучше всех знать и соблюдать местные законы?
Как вы считаете, должен ли занимающий такую должность человек лучше всех знать и соблюдать местные законы?
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починил разбитую дорогу - штраф
сделал детскую площадку - штраф
а потом власти удивляются , почему народ такой пассивный и не хочет помогать ???(((
Или изюминка не в этом? Скорее всего земля муниципальная, не частная... что он там, не мог сначала договориться?
Короче, хорошими делами прославиться нельзя.
У земли есть собственник. Уже почти 30 лет как мы живем не при социализме. Пора бы привыкнуть. Неужели в голове не блямкнуло, что нужно спросить хозяев? Вряд ли бы оказали. Просто привык "депутатствовать"?
Вернулисись домой и погибли?? Где граммар-наци?! Призываю граммар-наци!
И, кстати, для информации: "Посадку деревьев и кустарников производите в пределах не менее 1,5 метра по обе стороны от газопровода"