Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах

«ПВО Ирана утром обнаружила и сбила азербайджанский ударный БПЛА израильского производства IAI Harop», - уточнил автор Telegram-канала.

Из-за подавления районов с ВС Азербайджана наступление на Нагорный Карабах сорвалось. Минобороны страны официально не прокомментировало имеющиеся потери, однако, учитывая, что это направление абсолютно никак не защищалось, можно предположить, что потери Азербайджана были как в технике, так и в военнослужащих.