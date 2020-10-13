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Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах

Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 19:25
Метки: Карабах   азербайджан   армения   баку   иран   политика   тегеран   
4174
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Telegram-канал «Re:public of Artsakh» сообщил, что несколько часов назад Иран серией мощных ракетных и артиллерийских ударов атаковал территорию Азербайджана. Это произошло вследствие непрекращающихся обстрелов иранских регионов и нарушения военными силами Азербайджана государственной границы Исламской республики Иран.

Источник:

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Метки: Карабах   азербайджан   армения   баку   иран   политика   тегеран   
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33  комментария
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3k
Олег Белов 2 дня назад
Поскорей бы 2020 год закончился.
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105
etheral Олег Белов 2 дня назад
Более 70 мумий нашли в Египте Водоросли на Камчатке вместо кислорода генерируют токсины В Гималаях где-то во льдах нашли допотопые вирусы Кажись, что 2020 - это трейлер 2021
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2k
Азиз Ниязов 18 минут назад
Фейкомет очередной. Ирану больше заняться нечем.
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3k
cfhfwby 10 часов назад
Чушь какая-то: зачем Азербайджану обстреливать Иран?! Если это не провокация Армении, то не понятен мотив Ирана: насолить Турции? Так обстреливайте Турцию...
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7k
HUBLOT День назад
Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах
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4k
Дмитрий День назад
Так что, если в интернете что-то написали - это не может быть неправдой? Может, прежде чем верить во всякий бред, стоит подумать?
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6k
Alexandr Barhudarov День назад
Что за бред?
Ввязываться в новую войну не закончив старую???
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68k
Иван День назад
Вообще Х.У.Й.НЯ!
Ссылка youtu.be
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895
Roman День назад
За такие новости вроде статья появилась в законодательстве ...
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2k
neutrino 2 дня назад
Дикий вброс. Не слушайте и не читайте.
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258
МИХАН 2 дня назад
Ну вот и все ..Как и ожидалось Азербайджан получил по щам ..Удар явно был нанесен с молчаливого согласия России. Теперь переговоры пойдут легче.
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3k
schmubu 2 дня назад
это говновброс какой-то. никаких подтверждений нет, вообще нигде, ни в русских, ни в зарубежных смс.
кто-то раскручивает свой говноютубчик и собирает донатики.
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4k
Elmaestro 2 дня назад
какую только х.у.й.н.ю не придумает ашан/лента...
чтоб побыстрее сбагрить залежалое дер.ьмо с полок.
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3k
DNK 2 дня назад
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!
В ТРИ НОЧИ ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА, ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ СОЮЗА С ИРАНОМ И ВОЙНЫ С ТУРЦИЕЙ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ. РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН....
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158
Dead Moroz DNK 2 дня назад
Иди, застрелись, утырок..
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24k
Вован DNK 2 дня назад
Иран нанес мощные удары по территории Азербайджана, сорвав наступление на Карабах
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10k
Иван DNK 2 дня назад
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28k
Юр21 2 дня назад
Ерунда какая то, нигде больше подтверждений нет.
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6k
Алексей 2 дня назад
Можно ссылку, а то чтой-то фуфелом попахивает. В других источниках ничего нет.
Вообще сначала порадовался, почему-то за армян больше болею, может иррационально. Но пошел искать подтверждения и... не нашел.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Алексей 2 дня назад
Да, что-то на фигню смахивает. С чего Ирану за армян впрягаться и своих шиитов мочить, тем более в самом Иране Азербайджанцев больше, чем в самом Азербайджане
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6k
Алеksей 2 дня назад
уж не перепутаны ли цифры в календаре Майя? может не 2012, а 2021?
Наблюдаем дальше
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7k
ГородДомов 2 дня назад
упс . вот это поворот
кажется мы на пороге большого шухера ..
.. помидоры подорожают
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105
etheral ГородДомов 2 дня назад
Строй теплицы, шанс открыть мвой бизнес
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87k
сапер Водичка 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Виталий Касандров 2 дня назад
Источник Ютуб - как говориться ноу коммент . Панорама хоть с юмором такие новости преподносит .
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21k
Dobry vojak Svejk 2 дня назад
Во как дело обернулось. Похоже турки сейчас в открытую пойдут.
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15k
Андрей Иванов Dobry vojak Svejk 2 дня назад
В открытую у них кишка тонка
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21k
Dobry vojak Svejk Андрей Иванов 2 дня назад
Да, клять, там и сейчас говна зватает.
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7k
albedo 2 дня назад
Мрии армян..
Что кто то за них вступится.
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5k
Rus77 albedo 2 дня назад
А за тебя кто?
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https://zen.yandex.ru/id/5e022df0ddfef600ad785dd2 Суть Вещей
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