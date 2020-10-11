Всем адептам "Пили бы сейчас баварское" и "Сталин = Гитлер" посвящается

Кстати, вы знаете, какие «мысли» насчёт Второй мировой (частью которой была и наша Великая Отечественная) нынче продвигают в Европах?



- война трагедия, поэтому победителей нет, зато есть побеждённые;



- у каждой из воюющих сторон есть своя «правда», а ещё эта «правда» есть у тех, кто не воевал;



- главная трагедия войны — это массовые нарушения прав человека;



- главные жертвы войны — цыгане, евреи, гомосексуалисты и мусульмане.



Не секрет, что против СССР воевал самый настоящий Евросоюз тех лет. Объединённый Гитлером, причём довольно таки быстро. Не секрет, что за Гитлера воевало больше французов, чем числилось в сопротивлении. Не секрет, что французы были одними из последних защитников Рейхстага. Не секрет и издёвка Кейтеля над присутствием представителя Франции при подписании Акта о безоговорочной капитуляции.



Ну а раз исторические факты говорят о том, что европейцев не очень-то можно записать в победители, то зачем вообще говорить о том, что кто-то там победил? Ведь можно просто взять да перевернуть подход. А заодно и оправдать (сначала), а потом и просто стереть раболепие европейских стран перед Германией. Они, мол, не сдались, не сотрудничали, не воевали на стороне нацистов. У них в этой трагедии просто своя правда. Ну и, заодно, можно переписать историю под заменившую мозги толерастию. И, в очередной раз, пожалеть «бедных» педерастов. И поныть о правах человека.



Зачем при этом обращать внимание на 27 миллионов погибших советских граждан? А на справедливое возмущение России и тех, кто помнит, как было на самом деле, можно ответить, что «у каждого своя правда». Но правда от России не то, что нежелательна, а просто правдой не является. Мы же не любим всю эту гомосятину и прочих извращенцев, а именно они в Европе нынче представляют из себя «элиту». Античеловеческую. Противную самой природе.



Для них ведь даже дети – не счастье и продолжение рода, а инструмент и сексуальный объект.



Хотя и для гитлеровцев дети (естественно, дети русских и остальных, по их мнению, унтерменшей) были лишь расходным материалом. Правда, уничтожение детей они прикрывали… Гуманизмом!



Из «гуманных» соображений немцы, уничтожив в конце октября 1941 года всё взрослое население деревни Хацунь, что в Брянской области, решили расстрелять 162 ребёнка в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. Чем мотивировали? Не выживут дети без взрослых. Правда, взрослых тоже убили немцы… И таких деревень на одной только Брянщине около тысячи.



Всё из того же, видимо, «гуманизма» 9-10 октября 1942-го немцы уничтожили 214 детдомовцев. Их, во время боёв в крыму, эвакуировали из Симферополя в крохотный курортный городок Ейск. Дети были инвалидами, страдали костным туберкулезом,



9 октября, около 6 часов вечера, к детдому подъехали 3 грузовика. В них начали загонять. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: «В Краснодар на лечение», «В баню», «Грузить семечки». Были и те, с кем вовсе не церемонились.



Леонид Дворников, который чудом избежал казни, делился воспоминаниями:



«Машина стояла от меня в 3–4 м, повернувшись так, что я свободно мог отсюда заглянуть через открытую дверь в кузов. Как в гробу, там было сумрачно и пусто. Стенки и потолок, обитые железом, имели неопределенный цвет, а пол был настолько затоптан сотнями ног и покрыт рыжими пятнами, как в общественной уборной, что даже небольшая решетка посреди него определялась не сразу...



Мимо меня поволокли за ручонки упирающуюся Люду Шаповалову, которая стонала и все время повторяла: «Дяденька, не бей. Я вам ничего плохого не сделала. Дяденька, не бей». Но фашист грубо схватил ее за ножку, поднял над землей и швырнул с диким восторгом и наслаждением в распахнутую дверь машины».





Машины эти были душегубками. Газенвагенами. Выхлоп был выведен в кузов. Минут 15 и жертвы просто задыхались от газов. Но задохнулись не все, были и те, кто выжил – дети закрывали лица одеждой, стараясь хоть как-то задерживать выхлопные газы. Но выживших ждала ещё более страшная участь…



Всего, за два дня, в грузовиках за город вывезли 102 девочки и 112 мальчиков возрастом от 5 до 17 лет. В первый день в газенвагены набили 160 детей – больше не поместилось. 10 октября в грузовики забросили лежачих детей и тех, кто успел убежать 9-го…



Все трупы скинули за городом, в 2 братские могилы.



В феврале 43-го Ейск был освобождён. Началось расследование того, что оккупанты творили в городе. Следствие вели представители созданной в 1942-м ЧГК (Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков)



Выдержки из акта следственной комиссии ЧГК:



«Когда была разрыта могила, эта страшная картина представилась нашим глазам. Все дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем».



«Многие дети были с искаженными ужасом и мучениями лицами, некоторые умерли, обнявшись.



При детях находились книги, гребни, фотографии, открытки, рисунки, платочки, расшитые самими детьми, кусочки вязаного кружева...»



Детишек перезахоронили. Сейчас братская могила с их останками находится на городском кладбище, над ней установлен мемориал. Ежегодно в городе проводятся акции памяти. О судьбе 214 детей-инвалидов не забывают, Леонид Дворников написал книгу «От имени погибших».





Часть карателей была наказана ранее, часть избежала наказания, один из извергов жив до сих пор и скрывается в Канаде. На основе рассекреченных и обнародованных ФСБ материалов вновь возбуждено уголовное дело по статье «Геноцид», к поискам избежавших наказания членов зондеркоманды СС-10, отметившейся не только убийством беззащитных детей-инвалидов, присоединились бюро Интерпола 7 стран.



И очень хочется задать вопросы европейским ублюдкам, что называют себя политиками. И эти 214 детей, и другие советские дети, убитые вашими предками, и остальные 27 миллионов жителей СССР, ставшие жертвами той войны – погибшие на полях сражений, замученные в концлагерях, вывезенные в рабство, сожженные заживо, уничтоженные ради развлечения… Они не имели прав человека? Они не имели права на жизнь? Или вы, как и ваши предки, напавшие на нашу страну, просто не считаете их за людей?



Ответ на вопросы очевиден. Европейские потомки нацистов и карателей и дальше будут плакать о судьбе педерастов и рассказывать, что у всех была «своя правда» (кроме нас, русских). Они и дальше продолжат оправдывать нацистов, тщательно лелея ненависть к нам с вами…