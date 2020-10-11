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Всем адептам "Пили бы сейчас баварское" и "Сталин = Гитлер" посвящается

Всем адептам "Пили бы сейчас баварское" и "Сталин = Гитлер" посвящается (2 фото)

Автор:
11 октября 2020 11:14
Метки: Великая Отечественная Война   война   геноцид   история   политика   факты   
1819
2
Великая Отечественная война оставила в истории нашей страны глубочайшие шрамы. Проходят годы и десятилетия, мы уже отметили 75-ю годовщину Победы, но то, что вытворяли на оккупированных территориях «цивилизованные» немцы и их евросоюзники до сих пор ужасает. И это – невзирая на ту жестокость, что потоком льётся на нас с экранов.

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Метки: Великая Отечественная Война   война   геноцид   история   политика   факты   
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7k
albedo 2 дня назад
Всем адептам "Пили бы сейчас баварское" и "Сталин = Гитлер" посвящается
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3k
Евгений 12 часов назад
Анекдот про баварское мне рассказали мне рассказали лет в 12, еврей одноклассник, не очень я его и понял тогда. Слава Богу деду-фронтовику не рассказал, по морде дал бы мне и был бы прав...
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742
Леонид День назад
Рыба гниет с головы.И так называемые "санкции" в данный момент не что иное как наказание для накосячивших. Тех кто дал слово разрушать и не справился.Так что не надо про гейропу и пропаганду. Тут своих таких больше чем показывают.
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6k
Сидор Сидоров День назад
12 мутантов уже отметились минусами...
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11k
info-kozirev День назад
М-да,в который разубеждаюсь,запад,это не люди,лживый и лицемерный скот,будет война (а запад делает для этого все) значит нашему поколению нельзя допустить ошибки предков,и оставлять побежденного врага в живых,дабы потомкам нашим,не оставлять такого геморроя.
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28k
Юр21 2 дня назад
Такое забывать нельзя!
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−10
Князь Курбский 2 дня назад
Больше всех вместе взятых народов немцам служило русских
Около 2 миллионов
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2k
Славик Князь Курбский 2 дня назад
Мда... Вообще-то примерно раз в 5 меньше.
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−10
Князь Курбский 2 дня назад
Так не людей же убивали, а русских
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21k
Slawa49 2 дня назад
В числе первых агрессора встретили защитники Брестской крепости – командир полка майор А. Дулькайт, подполковник медицинской службы Э. Кролл, подполковник Г. Шмидт, старший лейтенант А. Вагенлейтнер, старшина В. Мейер, рядовые Н. Кюнг, Г. Киллинг, 3. Миллер и другие. Старшина В. Мейер во время боёв руководил обороной одного из отсеков казарм Брестской крепости. Когда гитлеровский самолёт разбросал листовки с требованием капитуляции, Мейер собрал их целую пачку и нарисовал на каждой свиную морду, а внизу на немецком языке написал крупными буквами: «Не бывать фашистской свинье в нашем советском огороде». Вражеская очередь сразила его в момент, когда он пытался оказать помощь раненым сослуживцам. Вячеслав Эдуардович Мейер был посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Источник: https://statehistory.ru/789/Etnicheskie-nemtsy-v-ryadakh-RKKA-vo-vremya-VOV/https://statehistory.ru/789/Etnicheskie-nemtsy-v-ryadakh-RKKA-vo-vremya-VOV/
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21k
Slawa49 2 дня назад
Народ, вот только не стоит обобщать всех немцев!!!!! я это говорю как российский (советский) немец!!! и тем более не стоит обобщать всех немцев и нацистов!!!!! на фото кстати немцы! https://statehistory.ru/789/Etnicheskie-nemtsy-v-ryadakh-RKKA-vo-vremya-VOV/https://statehistory.ru/789/Etnicheskie-nemtsy-v-ryadakh-RKKA-vo-vremya-VOV/
Народ, вот только не стоит обобщать всех немцев!!!!! я это говорю как российский (советский) немец!!! и тем более не стоит обобщать всех немцев и нацистов!!!!! на фото кстати немцы!
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28k
Юр21 Slawa49 2 дня назад
Там были нацисты.
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3k
sergiy123 Slawa49 День назад
да никто и не обобщает сейчас. Многие немцы были достойными гражданами и Российской Империи и СССР
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171
ДМИТРИЙ Ф Slawa49 4 часа назад
Не фамилия делает русского русским, а немца - немцем.
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8k
Juli199 2 дня назад
до слез...
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6k
dikijjim 2 дня назад
вторая мировая война,и день победы 9 мая, не будет их праздником никогда.потому что экспансия Гитлера и Европы как белого человека и создание единого режима в колониальном мире провалилась благодаря жертвам СССР...ну и там кто еще союзничками был.
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3k
Алексей Куликов dikijjim 2 дня назад
Занудство вкл.
9 мая, день победы в Великой Отечественной Войне.
Вторая мировая закончилась в сентябре.
Занудство выкл.
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6k
dikijjim Алексей Куликов 19 часов назад
она и началась в разное время вторая мировая в 39 отечественная в 41
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6k
dikijjim Алексей Куликов 19 часов назад
а если уж совсем занудствовать,то с наподения Японии на Китай в 37...)))
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32k
Const 2 дня назад
Нет срока давности...
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2k
MATPOC 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
MatveiVainrub MATPOC 2 дня назад
Растёт и подростает поколение тупоголовых био-киборгов вскормленных мёртвым телом нацисского змея . Уродов не спсобных отделить зёрна от плевел . И когда люди будут судить их по законам человеческим , а они от осознания того , что нет им прощения срать будут кровью от страха . Вот тогда они поймут , но будет поздно .
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6k
dikijjim MATPOC 2 дня назад
пид.ора.сы все не успокоятся скоро получат.
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6k
dikijjim MATPOC 2 дня назад
кроме того вот эти все дивизии сс в Латвии на Украине и прочие,они не понимают что победи фашисты тогда,никакими бы они хозяевами бы не были,а продолжали бы лизать сапоги.
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385
Бендер Сгибатель Родригес dikijjim 2 дня назад
Да от кого они получат? При Союзе не получили, с чего бы сейчас - в благодатной для них среде - получили? Сдохнут от старости, внучки похоронят их с почестями и поедут за границу дальше лизать сапоги внукам тех, кому так усердно лизали их деды. Никто ничего не получит.
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2k
Запускайте Берлагу! 2 дня назад
Нынешней молодёжи к просмотру обязательно:
Нынешней молодёжи к просмотру обязательно:
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183
NAVI Запускайте Берлагу! 2 дня назад
Этот фильм надо показывать в школе в качестве обязательного, может поменьше будет Коль с Уренгоя
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2k
Честер Запускайте Берлагу! 2 дня назад
Тяжёлый фильм.
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28k
Юр21 NAVI 2 дня назад
Этот фильм бесполезно показывать в школе, дети просто не поймут всей трагедии, этот фильм "доходит" уже после 25-и, когда человек уже получил какой то жизненный опыт. А школьники просто будут глупо хихикать, школьникам нужно показывать что-то по проще, по доходчивее.
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5k
Максим Юр21 День назад
школьникам нужно показывать что-то по проще, по доходчивее.

те фильмы которые показывали немцам в период денацификации? наверное тоже не поймут... хотя куда уж там доходчивее...
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6k
Джонатан Свифт Юр21 День назад
Нам в конце 80-х показывали в школе. Никто не хихикал. Полноценно, по полочкам разложить что происходило можно во взрослом возрасте. Но и того, что дойдет до ребенка достаточно, чтобы он смог понять размеры трагедии и испугаться.
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19k
Батончик с маком 2 дня назад
и ведь даже здесь, на фишках, находятся твари которые ставят нам в пример гейропу.
ну свалили вы из своей страны, так молчите лучше, а то вас первыми рвать на части будем.. ведь в случае войны такие комментаторы станут пропагандистами, провокаторами, агитаторами.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Батончик с маком День назад
Дурачок у твоей мамы за щёчкой.
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19k
Батончик с маком ( ͡° ͜ʖ ͡°) День назад
моя мать умерла давно.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Батончик с маком 19 часов назад
"ну свалили вы из своей страны, так молчите лучше, а то вас первыми рвать на части будем.."

Ok, дурик, по второму кругу...
Кого ты рвать будешь, урод?
Ты не в курсе, что в обыкновенной войне по типу второй мировой Россия с треском просрёт тому же Китаю?
Просто натянут вас по всем фронтам: по живой силе, количеству и качеству вооружения (того что будет РЕАЛЬНО в деле, а не в единичных экземплярах).
Вас просто уничтожат. Россия существует сегодня только благодаря ядерному оружию. Но им управляют серьёзные дядьки, а не мудаки-можемповторяльщики на диване. Так что при серьёзном военном конфликте всё решат без тебя, истеричка ипаная.
Максимум что ты можешь порвать, это свой пердак.
Что ты и делаешь регулярно. Так понятнее, идиотина?
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19k
Батончик с маком ( ͡° ͜ʖ ͡°) 16 часов назад
набор слов обдолбанного имбецила. них.уя непонятно. ты лечись, некрофил е.банутый
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Батончик с маком 15 часов назад
Конечно непонятно.
Ты же рашкинское постоянно обдолбанное быдло.
Любой казах понимает, говорит и пишет лучше по-русски, чем синяки типа тебя.
Из-за таких гандонов как ты, мне, живущему за бугром, бывает стыдно за принадлежность к русскому народу.
Иди накати боярышника, п.и.д.о.р, и в люльку.
Рвать он будет...на карту рашки...(с)

Конечно непонятно. Ты же рашкинское постоянно обдолбанное быдло. Любой казах понимает, говорит и пишет лучше по-русски, чем синяки типа тебя. Из-за таких гандонов как ты, мне, живущему за бугром, бывает стыдно за принадлежность к русскому народу. Иди накати боярышника, п.и.д.о.р, и в люльку. Рвать он будет...на карту рашки...(с)
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71k
Я Только спросить. 2 дня назад
Хатынь сожгли каратели 118-го полицейского батальона. Так, большинство полицейских происходила из Украины, и сам подразделение было сформировано в Киеве.
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10k
geminisf Я Только спросить. 2 дня назад
Ага, а фашисты, видимо, в это время цветочки в поле собирали.
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40k
zloykoyot geminisf 2 дня назад
Нет конечно. Но зачем пачкать руки, когда это с удовольствием делают псы? Которых, кстати, тоже ничуть не жалко и можно прикопать рядышком. А можно и не прикапывать даже.
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31k
Антон 2 дня назад
В этом вся суть стран запада, мы для них низшее звено, страна третьего мира. А мы всегда должны помнить что они оккупанты и вероятный противник.
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32k
Const Антон 2 дня назад
Не "вероятный", а просто "противник".
Просто есть противники в мирное время, есть противники в военное время. Запад - противник и в мирное в военное. С некоторыми мы были ВРЕМЕННО в союзнических отношениях - совсем недолго, кстати.
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6k
Сидор Сидоров Антон День назад
Американские политологи, введя такой термин (поделив мир на миры), себя назвали "первым миром", СССР и его союзников – "вторым миром", а "третьим" – неприсоединившиеся страны (например, Швейцарию, Финляндию и пр.).
Таким образом, выражение "страна третьего мира" устаревший геополитический термин, т. к. исчез "второй мир". К экономическому положению государства термин отношения не имел.
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6k
Михалыч 2 дня назад
Почему этих лядей, проживающих в канаде не ликвидировали? Если даже известно кто это? Таких надо не просто убивать - мучительно!
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6k
Саша Смирнов Михалыч 2 дня назад
Я тоже этому удивлён. Ведь по всему миру распространяют слухи, что всякие "гру творят в других странах беззаконие". А тут с одним [мат] не могут справиться?
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171
ДМИТРИЙ Ф Саша Смирнов 4 часа назад
91год самому молодому гипотетическому нацисту. Вряд ли кто ещё жив
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118k
Игорь 2 дня назад
Всем адептам "Пили бы сейчас баварское" и "Сталин = Гитлер" посвящается
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7k
Шурум-бурум 2 дня назад
главные жертвы сука это РУССКИЕ! не жиды и прочая шваль, а РУССКИЕ!
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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7k
Шурум-бурум The mask 2 дня назад
все уже давно здесь знают, что ты - жидовка, страдающая шизофренией и манией преследования
вот эти вот подсчеты твои лишь подтверждают мнение большинства! большую часть медалей жиды получили не на поле боя! об этом факте тебе гугл расскажет, убогая

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей. а самое главное, не будет всякая жидовня запрещать русским людям говорить и писать на русском языке!
все уже давно здесь знают, что ты - жидовка, страдающая шизофренией и манией преследования вот эти вот подсчеты твои лишь подтверждают мнение большинства! большую часть медалей жиды получили не на поле боя! об этом факте тебе гугл расскажет, убогая з.ы. zyd(жид) по-польски еврей. а самое главное, не будет всякая жидовня запрещать русским людям говорить и писать на русском языке!
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928
The mask Шурум-бурум 2 дня назад
..........а самое главное, не будет всякая жидовня запрещать русским людям говорить и писать на русском языке!............
К твоему великому сожалению, недожидок, евреи в массе пишут по-русски грамотнее среднестатистического русского. Вот и живи с этим, куеплёт!
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7k
Шурум-бурум The mask 2 дня назад
перечитай весь этот диалог с самого начала и ты увидишь, почему таких жидов, как ты, все нормальные люди презирают

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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928
The mask Шурум-бурум 2 дня назад
Ты, жидовский ублюдок, только что оскорбил нормальных людей. Такая протоплазма как ты ничего кроме брезгливости у нормальных людей не вызывает.
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7k
Шурум-бурум The mask День назад
и весь этот поток твоего шизофренического сознания вызван лишь простым словом "жид"
только изоляция помогает таким невменяемым жидам, как ты, и "ксенонотерапия"

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
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