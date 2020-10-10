И снова Грета Тунберг: после климата в выборы США – вмешательство детектед

Трамп или Байден? Против кого шведка Грета Тунберг настроена как против углеводородного следа?
Грета Тунберг, которой меньше чем через 3 месяца исполнится 18 лет, снова занялась своей миссионерской деятельностью. Только на этот раз не противодействием изменению климата из-за выбросов углекислоты, а… вмешательством в выборы президента США.
Нет, ну а разве можно иначе расценить размещенное ею в своем микроблоге в «Твиттере» сообщение, в котором Грета призывает американцев собраться самим и заставить окружающих пойти на выборы и проголосовать за Байдена?
Нет, ну а разве можно иначе расценить размещенное ею в своем микроблоге в «Твиттере» сообщение, в котором Грета призывает американцев собраться самим и заставить окружающих пойти на выборы и проголосовать за Байдена?
Учитывая, что юная экоактивистка является гражданкой Швеции, политическая агитация за одного из кандидатов на выборах США – прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства со стороны Тунберг.
Интересно, что после избрания Дональда Трампа в 2016 году президентом США американцы будто помешались на вмешательстве России в выборы, обвиняя то мифических хакеров, то российских бизнесменов, то целые организации и даже отдельных женщин-бухгалтеров. Им приписывали основание неких сообществ в соцсетях с целью повлиять на общественное мнение. Здесь же без пяти минут совершеннолетняя гражданка европейской страны в открытую указывает американским избирателям, за кого им поставить галочку. И это не вмешательство?
Думается, все окончится слюнками умиления словам бесноватой экоагрессорши. Ну что вы? Разве можно заподозрить во вмешательстве ту, которая говорит: «Байден»? Вот если бы «Трамп» - тогда да, вмешательство. Но она говорит: «Байден». Это другое. Понимаете?
Интересно, что после избрания Дональда Трампа в 2016 году президентом США американцы будто помешались на вмешательстве России в выборы, обвиняя то мифических хакеров, то российских бизнесменов, то целые организации и даже отдельных женщин-бухгалтеров. Им приписывали основание неких сообществ в соцсетях с целью повлиять на общественное мнение. Здесь же без пяти минут совершеннолетняя гражданка европейской страны в открытую указывает американским избирателям, за кого им поставить галочку. И это не вмешательство?
Думается, все окончится слюнками умиления словам бесноватой экоагрессорши. Ну что вы? Разве можно заподозрить во вмешательстве ту, которая говорит: «Байден»? Вот если бы «Трамп» - тогда да, вмешательство. Но она говорит: «Байден». Это другое. Понимаете?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пранкер Лексус от имени Греты Тунберг попросил помощи для острова Чунга-Чанга
- Самюэль Л. Джексон выругался на 15 языках
- "Сначала выучись!": министр финансов США посоветовал Грете Тунберг все-таки получить образование
- Грета Тунберг стала прототипом секс-куклы и порностикера канадской нефтекомпании
- Грета Тунберг рассказала, что изолировала себя от общества
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Сидит обезьяна на берегу реки и моет банановую кожуру. Подходит лев, спрашивает:
Обезьяна, что делаешь?
Дай два рубля, скажу.
Постоял, подумал лев, а интерес так и распирает. Дает два рубля, а обезьяна ему:
Банановую кожуру мою.
Лев со злостью:
Ты че, дура?
Ну, дура не дура, а 25 рублей в день имею.