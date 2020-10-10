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И снова Грета Тунберг: после климата в выборы США – вмешательство детектед

И снова Грета Тунберг: после климата в выборы США – вмешательство детектед (2 фото)

Автор:
10 октября 2020 20:11
Метки: вмешательство в выборы   выборы в сша   грета тунберг   
413
2
Трамп или Байден? Против кого шведка Грета Тунберг настроена как против углеводородного следа?

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Метки: вмешательство в выборы   выборы в сша   грета тунберг   
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11  комментариев
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7k
Шурум-бурум 3 дня назад
кто-то сомневался, что эта е@анутая девочка нужна ее спонсорам не ради природы?!
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Andy День назад
И снова Грета Тунберг: после климата в выборы США – вмешательство детектед
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742
Леонид День назад
А что такого? Это давно нормальная практика.В РФ всех кто работает на государство сгоняют за ПУ, в БР за ЛУ, в штатах с этим сложнее, вот и приходится искать уродов на стороне.А этагрета - да давно не отрицают что она недоактриса. Как в свое время шурыгина по телевизору звездилась за гонорар. Тоже шлюха та еще видимо.
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4k
Владимир 2 дня назад
Даун,топит за дебила. Что тут удивительного.
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19k
Влад 2 дня назад
Грета Тунберг наглядно демонстрирует миру на что способен подросток лишь бы в школу не ходить.
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Хью́берт 2 дня назад
И снова Грета Тунберг: после климата в выборы США – вмешательство детектед
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Vic Twin 2 дня назад
Эта девочка из старого советского анекдота про обезъянку: "Дура, не дура, а 25 рублей за день имею".
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9k
Хью́берт Vic Twin 2 дня назад
Чтобы народ не гадал, что за анекдот.

Сидит обезьяна на берегу реки и моет банановую кожуру. Подходит лев, спрашивает:
Обезьяна, что делаешь?
Дай два рубля, скажу.

Постоял, подумал лев, а интерес так и распирает. Дает два рубля, а обезьяна ему:
Банановую кожуру мою.

Лев со злостью:
Ты че, дура?
Ну, дура не дура, а 25 рублей в день имею.
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6k
Саша Смирнов 3 дня назад
Ну, будем наблюдать двойные стандарты.
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541
Мистер Фикс 3 дня назад
И снова Грета Тунберг: после климата в выборы США – вмешательство детектед
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Yasen_Perec Мистер Фикс 2 дня назад
А ещё отнимать крабов их палочки, и пользоваться мазью Вишневского, это его мазь.
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