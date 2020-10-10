И снова Грета Тунберг: после климата в выборы США – вмешательство детектед

Учитывая, что юная экоактивистка является гражданкой Швеции, политическая агитация за одного из кандидатов на выборах США – прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства со стороны Тунберг.

Интересно, что после избрания Дональда Трампа в 2016 году президентом США американцы будто помешались на вмешательстве России в выборы, обвиняя то мифических хакеров, то российских бизнесменов, то целые организации и даже отдельных женщин-бухгалтеров. Им приписывали основание неких сообществ в соцсетях с целью повлиять на общественное мнение. Здесь же без пяти минут совершеннолетняя гражданка европейской страны в открытую указывает американским избирателям, за кого им поставить галочку. И это не вмешательство?

Думается, все окончится слюнками умиления словам бесноватой экоагрессорши. Ну что вы? Разве можно заподозрить во вмешательстве ту, которая говорит: «Байден»? Вот если бы «Трамп» - тогда да, вмешательство. Но она говорит: «Байден». Это другое. Понимаете?