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Предположительно применение Азербайджаном ОТР LORA

Предположительно применение Азербайджаном ОТР LORA (6 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 20:23
Метки: ОТР LORA   Предположительно   азербайджан   применение   
275
6
1
2 октября 2020 г. появилось видео, на котором предположительно фигурирует первое известное боевое применение Азербайджаном, приобретенных им ранее израильских оперативно-тактических ракет LORA. В данном случае целью стал мост через реку Хакари (Акера) на одной из дорог связывающих Армению с Нагорным Карабахом.

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Метки: ОТР LORA   Предположительно   азербайджан   применение   
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14  комментариев
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3k
Горожанин 3 часа назад
Судя по представленным объективным результатам - израильская Лора обосралась по полной.
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10k
Killgrave 55 минут назад
Если бы это была указанная ракета, то там моста точно бы не стало и пейзаж был бы совсем другим. Иврэи или схалтурили или продали азерам демо-версию.
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1k
Федор Медведев Час назад
Для 600 кг боевой части как то слабовато. У меня такое чувство, что если на этот мост просто сбросить стальную чушку массой 600 кг с высоты хотя бы в 1 км, то разрушения будут даже поболее...
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25k
parallax 2 часа назад
Советую армянам купить у России аналогичные по характеристикам ракеты и продать их палестинцам или Хесболле. То то евреи обрадуются.
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6k
albedo parallax 2 часа назад
Советую армянам купить
-------------------
Армяне скорее клянчить нахаляву будут.
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71k
Броненосец Потелкам albedo Час назад
Купить каждый дурак умеет.
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1k
Pblta4ok 3 часа назад
Водитель белой Нивы (или что это за машина) порадовал. Бабах! -эй, слющай, кто надымил? Поеду потихоньку
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35k
Вепс Pblta4ok 2 часа назад
Это и смущает, он продолжил ехать как ни в чем не бывало, а там может и моста уже нет, а он едет. Может взрыв наложен на запись? Я не утверждаю, но любой адекватный водитель затормозил бы, а тут как ехал так и едет.
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21k
Dobry vojak Svejk Pblta4ok 2 часа назад
Потихоньку? Ты когда-нибудь вдел, без замедленного эффекта, как ракета падает? А здесь - пожалуйста. Ара летел, как обычно, позабыв про тормоза, вот и не успел среагировать сразу. А осколками его могло накрыть - маманегорюй. Надеюсь жив остался.
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Вот где сейчас прекрасный полигон для обкатки наших новейших средств РЭБ
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