Предположительно применение Азербайджаном ОТР LORA

2 октября 2020 г. появилось видео, на котором предположительно фигурирует первое известное боевое применение Азербайджаном, приобретенных им ранее израильских оперативно-тактических ракет LORA. В данном случае целью стал мост через реку Хакари (Акера) на одной из дорог связывающих Армению с Нагорным Карабахом.
Последствия удара. Похоже была задействована ракета с проникающей боевой частью, которая попала в край моста.
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Армяне скорее клянчить нахаляву будут.
Сейчас в НКО опробуют новинки стран НАТО в полевых условиях