Ихтиоловая мазь – наружное антисептическое средство. Инструкция рекомендует использовать её от прыщей, гнойников, а также при суставных воспалениях. Применение мази традиционно и популярно для вытягивания длительно не созревающих фурункулов. Что даёт ихтиоловая мазь? Как лучше использовать её в лечении? И помогает ли ихтиоловая мазь при вирусных поражениях кожи (ветрянке, герпесе)?
Ихтиол – антисептик
Ихтиол (или ингаммол, или в химической терминологии – битуминосульфат аммония) – смолистое вещество из сланцевых пород. Представляет собой концентрат органических веществ с большим количеством серы. Ихтиол получают путём многоступенчатой переработки органической смолы, которая содержится в породах осадочных сланцев.
На заметку: название «ихтиол» в переводе с греческого обозначает «рыба» или «рыбное масло». Это связано с тем, что в сланцах часто находят остатки скелетов доисторических рыб.
При изготовлении ихтиола сланцевые смолы возгоняют и дистиллируют, после чего обрабатывают щёлочью, серной кислотой и аммиачной водой, после – упаривают и получают лекарственное вещество.
В практику лечения оно было введено в конце 19 века немецким врачом Паулем Унна. Лекарству придавалось противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие. Оно было предназначено для наружной терапии кожных и суставных болезней, воспалений.
На заметку: название «ихтиол» в переводе с греческого обозначает «рыба» или «рыбное масло». Это связано с тем, что в сланцах часто находят остатки скелетов доисторических рыб.
При изготовлении ихтиола сланцевые смолы возгоняют и дистиллируют, после чего обрабатывают щёлочью, серной кислотой и аммиачной водой, после – упаривают и получают лекарственное вещество.
В практику лечения оно было введено в конце 19 века немецким врачом Паулем Унна. Лекарству придавалось противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие. Оно было предназначено для наружной терапии кожных и суставных болезней, воспалений.
Сегодня ихтиоловая мазь – традиционное средство для лечения гнойных ран. Она выпускается в концентрации 10%. Лечение ихтиоловой мазью используется в дерматологии, урологии, гинекологии и ветеринарии. При этом ветеринарный состав отличается концентрацией (20% вместо 10%). Ихтиоловая мазь 20% имеет более выраженное действие. Поэтому иногда больные используют для быстрого терапевтического эффекта именно ветеринарный состав. В составе ихтиола – много органической серы. Поэтому его действие похоже на серную мазь (также антисептическое и противовоспалительное).
Действие ихтиола в мази
Ихтиоловая мазь 10% - эффективный препарат для терапии кожного и суставного воспаления. Как действует мазь?
Действующее вещество (ихтиол) тормозит выработку медиаторов воспаления. В этом его влияние похоже на работу нестероидных противовоспалительных средств, в результате воздействия которых боль в суставах снижается, а развитие воспаления ограничивается. Ихтиоловая мазь при воспалении действует как анальгетик – уменьшает воспаление и снижает боль.
Ихтиол также немного раздражает нервные окончания, и этим усиливает кровообращение и тонус сосудов в зоне нанесения мази. В результате чего улучшается питание тканей (в медицинской терминологии – их трофика), ускоряется выведение продуктов метаболизма, и как следствие - уменьшается зона воспаления и снижается количество гноя (если он имелся). Благодаря тонусу сосудов сужается их просвет и снижается приток жидкости к месту локализации воспаления. Что приводит к снижению отёчности.
Таким образом, ихтиоловая мазь вытягивает гной, лечит воспаление на коже (при фурункулах, дерматите, послеожоговом покраснении) и в подкожных тканях (суставах).
Лечение воспаления сказывается на снижении болезненности. Поэтому ихтиоловую мазь называют не только противовоспалительным, но также анальгезирующим средством.
Действующее вещество (ихтиол) тормозит выработку медиаторов воспаления. В этом его влияние похоже на работу нестероидных противовоспалительных средств, в результате воздействия которых боль в суставах снижается, а развитие воспаления ограничивается. Ихтиоловая мазь при воспалении действует как анальгетик – уменьшает воспаление и снижает боль.
Ихтиол также немного раздражает нервные окончания, и этим усиливает кровообращение и тонус сосудов в зоне нанесения мази. В результате чего улучшается питание тканей (в медицинской терминологии – их трофика), ускоряется выведение продуктов метаболизма, и как следствие - уменьшается зона воспаления и снижается количество гноя (если он имелся). Благодаря тонусу сосудов сужается их просвет и снижается приток жидкости к месту локализации воспаления. Что приводит к снижению отёчности.
Таким образом, ихтиоловая мазь вытягивает гной, лечит воспаление на коже (при фурункулах, дерматите, послеожоговом покраснении) и в подкожных тканях (суставах).
Лечение воспаления сказывается на снижении болезненности. Поэтому ихтиоловую мазь называют не только противовоспалительным, но также анальгезирующим средством.
Для чего применяется ихтиоловая мазь
Ихтиоловая мазь в инструкции по применению относится к антисептическим препаратам. Она проявляется бактерицидное действие преимущественно против грамположительных бактерий – золотистого стафилококка, стрептококка. А также оказывает некоторый угнетающий эффект против патогенных грибов. Поэтому её используют для лечения кожных воспалений бактериального и грибкового происхождения, а также от суставных болей.
Перечислим, от чего помогает ихтиоловая мазь, и когда её используют для наружного лечения:
При инфекциях кожи (прыщах различного происхождения – фурункулах, гнойниках, угревой сыпи, гидраденитах – гнойном воспалении потовых желез в подмышках).
При травмах кожи (ожогах, обморожениях) после первичной эпителизации.
На заметку: ихтиоловая мазь на открытую рану не наносится. Поэтому её не мажут на открытые ожоговые раны, а используют уже после первичного заживления, так называемой первичной эпителизации.
При аллергических кожных воспалениях (экземе, дерматитах).
В гинекологии ихтиоловая мазь используется для лечения воспалений (в груди – маститов, в брюшной полости - маточных труб, яичников, матки, а также эндометрита). В урологии мазь используют при лечении простатита.
На заметку: при воспалении органов малого таза используют ихтиоловые ректальные свечи. Их вводят прямую кишку, откуда ихтиол транспортируется в органы брюшной полости. Такое лечение применяют в гинекологической и урологической практике.
В ревматологии ихтиоловый состав применяют для снижения зоны воспаления при суставных болях (артрите, невралгии любого происхождения).
Перечислим, от чего помогает ихтиоловая мазь, и когда её используют для наружного лечения:
При инфекциях кожи (прыщах различного происхождения – фурункулах, гнойниках, угревой сыпи, гидраденитах – гнойном воспалении потовых желез в подмышках).
При травмах кожи (ожогах, обморожениях) после первичной эпителизации.
На заметку: ихтиоловая мазь на открытую рану не наносится. Поэтому её не мажут на открытые ожоговые раны, а используют уже после первичного заживления, так называемой первичной эпителизации.
При аллергических кожных воспалениях (экземе, дерматитах).
В гинекологии ихтиоловая мазь используется для лечения воспалений (в груди – маститов, в брюшной полости - маточных труб, яичников, матки, а также эндометрита). В урологии мазь используют при лечении простатита.
На заметку: при воспалении органов малого таза используют ихтиоловые ректальные свечи. Их вводят прямую кишку, откуда ихтиол транспортируется в органы брюшной полости. Такое лечение применяют в гинекологической и урологической практике.
В ревматологии ихтиоловый состав применяют для снижения зоны воспаления при суставных болях (артрите, невралгии любого происхождения).
Ихтиоловая мазь при фурункулах и гнойниках
Главное свойство ихтиоловой мази проявляется, как способность вытягивать гнойный экссудат. Ихтиоловая мазь при нарыве используется для ускорения «назревания» фурункула (если гнойники образовались и не спешат вызреть, сидят глубоко, болят).
Применение ихтиоловой мази при нарывах позволяет ускорить процесс образования гнойника. Оно ускоряет его натягивание и последующее прорывание. После чего прыщ аккуратно прижигается спиртом.
На заметку: если прыщик небольшой, он может «исчезнуть» без вызревания. В таком случае гной от ихтиоловой мази просто рассасывается, а гнойник не образуется.
Применение ихтиоловой мази при нарывах позволяет ускорить процесс образования гнойника. Оно ускоряет его натягивание и последующее прорывание. После чего прыщ аккуратно прижигается спиртом.
На заметку: если прыщик небольшой, он может «исчезнуть» без вызревания. В таком случае гной от ихтиоловой мази просто рассасывается, а гнойник не образуется.
Ихтиоловая мазь от прыщей
Ихтиоловая мазь помогает улучшить внешний вид кожи при гнойных прыщах. Она вытягивает гнойнички из глубокого подкожного слоя. И этим ускоряет их созревание и лечение. Как использовать ихтиоловую мазь в косметических целях?
Удаление прыщей - после натягивания прыща, если он не вскрылся сам, его выдавливают или прокалывают иглой. После – удаляют гной и обрабатывают антисептиком. При необходимости наносят ихтиоловую мазь ещё раз. Когда гной полностью вышел, происходит эпителизация (заживление) кожных тканей.
Косметическая чистка лица – ихтиол наносят на лицо на 30-40 минут. Маска из ихтиоловой мази показывает, где воспалительные процессы ещё идут и требуют повторной «чистки».
На заметку: кроме процедуры косметической «чистки», в других случаях ихтиоловую мазь не рекомендуют наносить на всё лицо. Лучше использовать её точечно – исключительно на прыщ, камедон, фурункул, гнойник.
Ихтиол также вытягивает наружу содержимое закупоренных сальных протоков (камедонов).
Удаление чёрных точек - при жирной коже сальные протоки зарываются так называемой «пробкой». Она создаёт вид чёрной точки. Скопление чёрных точек на носу, щеках, скулах, в носогубной треугольнике называют угревой сыпью. Ихтиол растворяет сальные пробки и выводит содержимое протока наружу. Таким образом, проявляется косметическое действие ихтиоловой мази от чёрных точек.
Лечение вросшего волоса - используется способность ихтиоловой мази удалять грязь и жир. Для терапии часто используются противоугревые средства. Они растворяют сальный жир, скопившийся в волосяной луковичке. Таким образом, ихтиоловая мазь от вросших волос даёт возможность волосу расти наружу, а не внутрь.
Лечение халязиона - также востребована способность ихтиола раскупоривать сальные протоки. Это заболевание связано с воспалением сальной железы на глазном веке, её закупоркой и формированием уплотнения, опухоли. При халязионе ихтиоловая мазь наносится с наружной стороны рядом с веком (так, чтобы не допустить её попадания на роговицу глаза). Она вытягивает образовавшийся «ячмень» и лечит воспаление.
Важно: после прорыва гнойного образование при лечении халязиона должен обязательно выйти стержень. Только тогда выздоровление будет полным.
Удаление прыщей - после натягивания прыща, если он не вскрылся сам, его выдавливают или прокалывают иглой. После – удаляют гной и обрабатывают антисептиком. При необходимости наносят ихтиоловую мазь ещё раз. Когда гной полностью вышел, происходит эпителизация (заживление) кожных тканей.
Косметическая чистка лица – ихтиол наносят на лицо на 30-40 минут. Маска из ихтиоловой мази показывает, где воспалительные процессы ещё идут и требуют повторной «чистки».
На заметку: кроме процедуры косметической «чистки», в других случаях ихтиоловую мазь не рекомендуют наносить на всё лицо. Лучше использовать её точечно – исключительно на прыщ, камедон, фурункул, гнойник.
Ихтиол также вытягивает наружу содержимое закупоренных сальных протоков (камедонов).
Удаление чёрных точек - при жирной коже сальные протоки зарываются так называемой «пробкой». Она создаёт вид чёрной точки. Скопление чёрных точек на носу, щеках, скулах, в носогубной треугольнике называют угревой сыпью. Ихтиол растворяет сальные пробки и выводит содержимое протока наружу. Таким образом, проявляется косметическое действие ихтиоловой мази от чёрных точек.
Лечение вросшего волоса - используется способность ихтиоловой мази удалять грязь и жир. Для терапии часто используются противоугревые средства. Они растворяют сальный жир, скопившийся в волосяной луковичке. Таким образом, ихтиоловая мазь от вросших волос даёт возможность волосу расти наружу, а не внутрь.
Лечение халязиона - также востребована способность ихтиола раскупоривать сальные протоки. Это заболевание связано с воспалением сальной железы на глазном веке, её закупоркой и формированием уплотнения, опухоли. При халязионе ихтиоловая мазь наносится с наружной стороны рядом с веком (так, чтобы не допустить её попадания на роговицу глаза). Она вытягивает образовавшийся «ячмень» и лечит воспаление.
Важно: после прорыва гнойного образование при лечении халязиона должен обязательно выйти стержень. Только тогда выздоровление будет полным.
Ихтиоловая мазь и жировики
Для лечения так называемых жировиков успех терапии зависит от того, насколько полно удалось вытянуть содержимое жировой капсулы из-под кожи (его внутренний экссудат и оболочку (капсулу)). Если лечение будет состоять только в удалении содержимого капсулы, то через некоторое время жировик образуется снова.
При формировании жировиков под кожей ихтиоловая мазь используется в качестве дополнительного средства наружного лечения. Она снижает воспаление после пункции, лазерной коррекции, радиоволнового удаления.
При формировании жировиков под кожей ихтиоловая мазь используется в качестве дополнительного средства наружного лечения. Она снижает воспаление после пункции, лазерной коррекции, радиоволнового удаления.
Ихтиоловая мазь в гинекологии
Ихтиоловая мазь нашла применение в гинекологии. Как пользоваться ихтиоловой мазью для лечения женских половых органов?
Мазевый состав используют в виде тампонов. Надо знать, что ихтиол по инструкции не наносится на слизистые поверхности. Поэтому при введении тампонов с ихтиоловой мазью внутрь влагалища мазь разводят глицерином. Кроме глицерина, ихтиоловую мазь для тампонов можно разводить камфорным маслом. Разведение ихтиоловой мази снижает концентрацию ихтиола и уменьшает раздражение слизистой.
В связи с раздражающим действием ихтиола на слизистую влагалища, иногда тампоны вводят в прямую кишку (через задний проход). Из прямой кишки ихтиол попадёт в локальный кровоток внутри малого таза и по нему – к воспалённым женским половым органам.
На заметку: ихтиоловую мазь нельзя использовать при эрозии шейки матки. Она может усилить раздражение и воспаление. Также по причине раздражения слизистой, не наносят без разведения обычную ихтиоловую мазь на губу или внутрь носа.
Сам глицерин также имеет некоторое действие. Он усиливает выделение слизи в шейке матки и этим ускоряет очищение влагалища от патогенов. Вот почему тампоны с ихтиоловой мазью вызывают обильные слизистые выделения из влагалища.
Мазевый состав используют в виде тампонов. Надо знать, что ихтиол по инструкции не наносится на слизистые поверхности. Поэтому при введении тампонов с ихтиоловой мазью внутрь влагалища мазь разводят глицерином. Кроме глицерина, ихтиоловую мазь для тампонов можно разводить камфорным маслом. Разведение ихтиоловой мази снижает концентрацию ихтиола и уменьшает раздражение слизистой.
В связи с раздражающим действием ихтиола на слизистую влагалища, иногда тампоны вводят в прямую кишку (через задний проход). Из прямой кишки ихтиол попадёт в локальный кровоток внутри малого таза и по нему – к воспалённым женским половым органам.
На заметку: ихтиоловую мазь нельзя использовать при эрозии шейки матки. Она может усилить раздражение и воспаление. Также по причине раздражения слизистой, не наносят без разведения обычную ихтиоловую мазь на губу или внутрь носа.
Сам глицерин также имеет некоторое действие. Он усиливает выделение слизи в шейке матки и этим ускоряет очищение влагалища от патогенов. Вот почему тампоны с ихтиоловой мазью вызывают обильные слизистые выделения из влагалища.
Ихтиоловая мазь при клещевых заражениях
Демодекоз – клещевое заражение кожи, при котором лицо покрывается крупными розовыми прыщами. Для лечения заболевания и избавления от клещевого паразита необходима противопаразитарная наружная терапия и отшелушивающие средства. Ихтиоловая мазь при демодекозе может использоваться в качестве наружной мази для слущивания ороговевших участков кожи (после полного уничтожения клеща).
Ихтиоловая мазь при геморрое
При развитом геморрое в заднем проходе образуются выпирающие узлы (шишки). Они часто воспаляются и кровоточат. Для их лечения используют местные ранозаживляющие средства (мази).
Ихтиоловый состав может быть использован в качестве внешнего антисептика. Однако надо понимать, что основное действие ихтиоловой мази – антисептическое, обеззараживающее. Она почти не имеет ранозаживляющих свойств. Поэтому не стоит надеяться, что при геморрое ихтиоловая мазь сможет остановить кровотечения и затянуть кровоточащие шишки.
Ихтиоловый состав может быть использован в качестве внешнего антисептика. Однако надо понимать, что основное действие ихтиоловой мази – антисептическое, обеззараживающее. Она почти не имеет ранозаживляющих свойств. Поэтому не стоит надеяться, что при геморрое ихтиоловая мазь сможет остановить кровотечения и затянуть кровоточащие шишки.
Ихтиоловая мазь у детей и при беременности
Мазь разрешена к применению у беременных, кормящих женщин. А вот ихтиоловая мазь ребенку не рекомендуется до 6 лет. Ихтиоловая мазь грудничкам не используется. Вместо неё применяют другие кожные антисептики.
Аналоги ихтиоловой мази
Первый аналог ихтиоловой мази – мазь Вишневского. Его часто предлагают в качестве средства одинакового действия. При этом оно имеют некоторые отличия, которые позволяют разграничить применение ихтиолки и мази Вишневского. В чём они?
Ихтиоловая мазь или мазь Вишневского: что лучше помогает от фурункулов
Мазь Вишневского также является наружным антисептиком, используется для лечения заражённых ран. Она отличается составом, содержит берёзовый дёготь и ксероформ (дезинфектор, фенольный продукт). Ихтиоловая мазь быстрее натягивает гнойник. Поэтому в стадии его созревания лучше использовать именно ихтиолку. После прорыва гнойника – можно перейти на мазь Вишневского. У неё более сильные бактерицидные свойства, поэтому она лучше ихтиоловой мази лечит воспаление.
Кроме того, ихтиолку используют для снижения суставных болей. А мазь Вишневского не имеет суставного терапевтического действия.
Ихтиоловая мазь или Левомеколь: сравнение состава и действия
Левомеколь – мазь, в составе которой содержится антибиотик широкого действия левомицетин и ранозаживляющее вещество метилурацил. Левомеколь также предназначена для лечения кожных воспалений, однако не имеет свойства «вытягивать» гной. Однако отличается более сильным антибактерицидным действием и способностью ускорять регенерацию (заживление) кожных тканей.
Левомеколь позволяет лечить сильное воспаление. Его используют при глубоких травмах кожи и при обширных гнойных инфекциях, наносят на открытые гнойные раны. Ихтиол – более эффективен при локальных гнойных образованиях (фурункулах, прыщах).
Комбинированное лечение использует оба мазевых состава. Сначала – ихтиоловая мазь (для вытягивания гноя из глубоких тканей). А после – Левомеколь (для эффективного лечения воспаления и быстрой эпителизации).
Ихтиоловая мазь или мазь Вишневского: что лучше помогает от фурункулов
Мазь Вишневского также является наружным антисептиком, используется для лечения заражённых ран. Она отличается составом, содержит берёзовый дёготь и ксероформ (дезинфектор, фенольный продукт). Ихтиоловая мазь быстрее натягивает гнойник. Поэтому в стадии его созревания лучше использовать именно ихтиолку. После прорыва гнойника – можно перейти на мазь Вишневского. У неё более сильные бактерицидные свойства, поэтому она лучше ихтиоловой мази лечит воспаление.
Кроме того, ихтиолку используют для снижения суставных болей. А мазь Вишневского не имеет суставного терапевтического действия.
Ихтиоловая мазь или Левомеколь: сравнение состава и действия
Левомеколь – мазь, в составе которой содержится антибиотик широкого действия левомицетин и ранозаживляющее вещество метилурацил. Левомеколь также предназначена для лечения кожных воспалений, однако не имеет свойства «вытягивать» гной. Однако отличается более сильным антибактерицидным действием и способностью ускорять регенерацию (заживление) кожных тканей.
Левомеколь позволяет лечить сильное воспаление. Его используют при глубоких травмах кожи и при обширных гнойных инфекциях, наносят на открытые гнойные раны. Ихтиол – более эффективен при локальных гнойных образованиях (фурункулах, прыщах).
Комбинированное лечение использует оба мазевых состава. Сначала – ихтиоловая мазь (для вытягивания гноя из глубоких тканей). А после – Левомеколь (для эффективного лечения воспаления и быстрой эпителизации).
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