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Ихтиоловая мазь

Ихтиоловая мазь (2 фото)

Автор:
01 октября 2020 08:32
Метки: Ихтиоловая мазь   лечение   мазь   полезно   применение   фото   
489
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Ихтиоловая мазь – наружное антисептическое средство. Инструкция рекомендует использовать её от прыщей, гнойников, а также при суставных воспалениях. Применение мази традиционно и популярно для вытягивания длительно не созревающих фурункулов. Что даёт ихтиоловая мазь? Как лучше использовать её в лечении? И помогает ли ихтиоловая мазь при вирусных поражениях кожи (ветрянке, герпесе)?

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Метки: Ихтиоловая мазь   лечение   мазь   полезно   применение   фото   
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