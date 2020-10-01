Ихтиоловая мазь помогает улучшить внешний вид кожи при гнойных прыщах. Она вытягивает гнойнички из глубокого подкожного слоя. И этим ускоряет их созревание и лечение. Как использовать ихтиоловую мазь в косметических целях?



Удаление прыщей - после натягивания прыща, если он не вскрылся сам, его выдавливают или прокалывают иглой. После – удаляют гной и обрабатывают антисептиком. При необходимости наносят ихтиоловую мазь ещё раз. Когда гной полностью вышел, происходит эпителизация (заживление) кожных тканей.

Косметическая чистка лица – ихтиол наносят на лицо на 30-40 минут. Маска из ихтиоловой мази показывает, где воспалительные процессы ещё идут и требуют повторной «чистки».

На заметку: кроме процедуры косметической «чистки», в других случаях ихтиоловую мазь не рекомендуют наносить на всё лицо. Лучше использовать её точечно – исключительно на прыщ, камедон, фурункул, гнойник.

Ихтиол также вытягивает наружу содержимое закупоренных сальных протоков (камедонов).



Удаление чёрных точек - при жирной коже сальные протоки зарываются так называемой «пробкой». Она создаёт вид чёрной точки. Скопление чёрных точек на носу, щеках, скулах, в носогубной треугольнике называют угревой сыпью. Ихтиол растворяет сальные пробки и выводит содержимое протока наружу. Таким образом, проявляется косметическое действие ихтиоловой мази от чёрных точек.

Лечение вросшего волоса - используется способность ихтиоловой мази удалять грязь и жир. Для терапии часто используются противоугревые средства. Они растворяют сальный жир, скопившийся в волосяной луковичке. Таким образом, ихтиоловая мазь от вросших волос даёт возможность волосу расти наружу, а не внутрь.

Лечение халязиона - также востребована способность ихтиола раскупоривать сальные протоки. Это заболевание связано с воспалением сальной железы на глазном веке, её закупоркой и формированием уплотнения, опухоли. При халязионе ихтиоловая мазь наносится с наружной стороны рядом с веком (так, чтобы не допустить её попадания на роговицу глаза). Она вытягивает образовавшийся «ячмень» и лечит воспаление.

Важно: после прорыва гнойного образование при лечении халязиона должен обязательно выйти стержень. Только тогда выздоровление будет полным.