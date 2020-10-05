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Азербайджан получил контроль над 1 городом и ещё девятью селами в Нагорном Карабахе

Азербайджан получил контроль над 1 городом и ещё девятью селами в Нагорном Карабахе (3 фото + 2 видео)

Автор:
05 октября 2020 09:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: азербайджан   армения   конфликт   
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего народа и государства. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Потому что Карабахская земля - это наша исконная историческая земля. Азербайджанский народ веками жил, творил, созидал, строил на этих землях. Но на протяжении долгих лет– около 30 лет армянские палачи оккупировали нашу землю, уничтожили все наши исторические, культурные памятники.

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Метки: азербайджан   армения   конфликт   
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924
Шурман 13 часов назад
Вчера на фэйсбуке у своих друзей армян обнаружил такую фразу , православные опомнитесь мы Армяне спасаем христианство , наши дети и мужья гибнут в этот момент спасая православие . Я и ответил что Россия не рыпнеться по многим причинам , мне ответили вот так вы бросаете своих же братьев , вот тут меня и понесло , а где Армяне были в чеченскую компанию , куда делись Армяне в войне с Грузинами ? . Короче меня удалили из друзей 10 человек хотя я их отлично знаю и живут все рядом . Тоже самое как белорусы в Бельгии жопу рвут на британский флаг а как говоришь ты езжай туда и там так ори так сразу тишина и Саша плохой .
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1k
Vic Twin Час назад
Хороший тест для белорусов! На тему, что будет, если Литва и Польша вторгнутся с Запада. Тут всё стращали, что не вторгнутся, ибо на востоке "грозное ОДКБ". Ну и где это ОДКБ сейчас? Оно ж специально создавалось для коллективной защиты стран участников от внешнего врага. Ау!? Это ж ваша главная задача, не? Даже основной одкбист, рассеюшка вертит задницей как бы откосить от участия. Ну может полуподпольно с оружием помогает. А такие друзья как Лука (и врагов не надо), вообще в Баку вооружения поставляют.
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Vic Twin 55 минут назад
О, Тихановскую надо надоумить открыть счета в банках и начать формировать белорусский иностранный легион. Думаю туда будут охотно деньги перечислять. Каратели в Минске уже на пределе. Сразу по норам сдрыснут, как прослышат про "вторжение". И народ теперь уже готов: два месяца назад идею еще никто бы не понял, а теперь уже можно, вон вчера пенсионеры массово вышли на протесты. А это знак.
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7k
Фантом 13 часов назад
Что-то не слышно осуждающих реплик со стороны НАТО в сторону Турции. Ибо - это другое.
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2k
Азиз Ниязов Фантом 12 часов назад
Турция же член НАТО, темболе 2-я по мощи после штатов
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924
Шурман Азиз Ниязов 9 часов назад
Так ради этого и делают всю эту херню , в Белоруссии , Украине , Прибалтике что просто так ? . Нормальные люди понимают в чем прикол а остальные просто стадо . Мне один раз в Ниде сказали убирайся в свою Россию так я при 30 человек обосрал эту девушку вытащив бельгийский паспорт , ты бы ее глаза видел , там слезы печаль непонимание и тд . Если я говорю на Русском языке это не означает что я из России или вообще как то или чем то с ней связан . Кстати о той девушке она просто бросила свои покупки и убежала из магазина :)) на кассе на меня посмотрели и говорят простите .
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Азиз Ниязов Шурман 7 часов назад
Наверное армянка была)))
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Pillin Alex

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