Азербайджан получил контроль над 1 городом и ещё девятью селами в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего народа и государства. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Потому что Карабахская земля - это наша исконная историческая земля. Азербайджанский народ веками жил, творил, созидал, строил на этих землях. Но на протяжении долгих лет– около 30 лет армянские палачи оккупировали нашу землю, уничтожили все наши исторические, культурные памятники.
Техника и вооружение захваченное в качестве трофеев в Джебраильском направлении.
Сегодня Азербайджанская армия освободила следующие населенные пункты: город Джебраил, село Кархулу, село Шюкюрбейли, село Юхары Маралъян, село Черекен, село Дашкесан, село Хоровлу, село Деджал, село Махмудлу, село Джафарабад.
Сегодня Азербайджанская армия освободила следующие населенные пункты: город Джебраил, село Кархулу, село Шюкюрбейли, село Юхары Маралъян, село Черекен, село Дашкесан, село Хоровлу, село Деджал, село Махмудлу, село Джафарабад.
Азербайджанский Флаг был водружен на пост, где 18 июня 2010 года погиб Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов.
Военное командование Азербайджана обратилось к мирному населению, проживающему на оккупированных территориях:
"Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что Азербайджанская Армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру.
Мишенью Азербайджанской Армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий.
Заявляем, что нами будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они не пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и их права человека будут защищены."
"Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что Азербайджанская Армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру.
Мишенью Азербайджанской Армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий.
Заявляем, что нами будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они не пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и их права человека будут защищены."
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Метки: азербайджан армения конфликт
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