Азербайджан получил контроль над 1 городом и ещё девятью селами в Нагорном Карабахе

Военное командование Азербайджана обратилось к мирному населению, проживающему на оккупированных территориях:

"Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что Азербайджанская Армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру.



Мишенью Азербайджанской Армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий.



Заявляем, что нами будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они не пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и их права человека будут защищены."