Например, движение «Голос», представители которого говорят, что их целью якобы является независимое наблюдение за выборными процессами. Однако никто из членов организации ни разу не упомянул один весьма интересный факт: в рамках соглашения по развитию организации с Агентством США «Голос» обязался выполнять свою работу так, чтобы её итоги соответствовали национальным интересам Вашингтона.

Независимостью тут и не пахнет, как вы понимаете.

Движение «Голос» начало функционировать ещё в 2013 году. Освещая избирательные процессы под нужным углом. Работа данной организации поддерживается сервисом под названием «Карта нарушений». Эта самая «Карта» не раз подвергалась критике в силу того, что «Голос», отрабатывая американскую повестку, публиковал ложную информацию.

Очень часто на «Карте» появлялись фейковые нарушения, но вот удалять вбросы организация отказывалась. Тут можно вспомнить, как «Голос» распространял методички с нарушениями на голосовании по поправкам в Конституцию до начала самого голосования.

И таких косяков у организации много. Очень много.