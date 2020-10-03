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Движение «Голос» отрабатывает американскую повестку: национальные интересы США превыше всего

Движение «Голос» отрабатывает американскую повестку: национальные интересы США превыше всего (3 фото)

Автор:
03 октября 2020 19:36
Метки: голос   деньги   сша   
254
3
Либералы изо всех сил пытаются отработать повестку западных кураторов и провести «демократизацию» электоральных процессов в РФ.

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Метки: голос   деньги   сша   
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Петя Кантроп 2 дня назад
Движение «Голос» отрабатывает американскую повестку: национальные интересы США превыше всего
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Олег Петя Кантроп 21 час назад
Ну да. Когда фактов нет, то все что может либшиза это орать про кремлеботов. Обезьяна ты конченная.
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