Либералы изо всех сил пытаются отработать повестку западных кураторов и провести «демократизацию» электоральных процессов в РФ.
Например, движение «Голос», представители которого говорят, что их целью якобы является независимое наблюдение за выборными процессами. Однако никто из членов организации ни разу не упомянул один весьма интересный факт: в рамках соглашения по развитию организации с Агентством США «Голос» обязался выполнять свою работу так, чтобы её итоги соответствовали национальным интересам Вашингтона.
Независимостью тут и не пахнет, как вы понимаете.
Движение «Голос» начало функционировать ещё в 2013 году. Освещая избирательные процессы под нужным углом. Работа данной организации поддерживается сервисом под названием «Карта нарушений». Эта самая «Карта» не раз подвергалась критике в силу того, что «Голос», отрабатывая американскую повестку, публиковал ложную информацию.
Очень часто на «Карте» появлялись фейковые нарушения, но вот удалять вбросы организация отказывалась. Тут можно вспомнить, как «Голос» распространял методички с нарушениями на голосовании по поправкам в Конституцию до начала самого голосования.
И таких косяков у организации много. Очень много.
Независимостью тут и не пахнет, как вы понимаете.
Движение «Голос» начало функционировать ещё в 2013 году. Освещая избирательные процессы под нужным углом. Работа данной организации поддерживается сервисом под названием «Карта нарушений». Эта самая «Карта» не раз подвергалась критике в силу того, что «Голос», отрабатывая американскую повестку, публиковал ложную информацию.
Очень часто на «Карте» появлялись фейковые нарушения, но вот удалять вбросы организация отказывалась. Тут можно вспомнить, как «Голос» распространял методички с нарушениями на голосовании по поправкам в Конституцию до начала самого голосования.
И таких косяков у организации много. Очень много.
Доказательства того, что между «Голосом» и представителями США имеется тесная связь, появились минувшим летом. Тогда в Сети были опубликованы фотографии, на которых автомобиль Cadillac с красными дипломатическими номерами выезжал из двора, где находится офис НКО. Прям очень сильный «прокол».
И ещё кое-что – решение Арбитражного суда Самарской области по Фонду "Голос" от 5 февраля 2015 года.
И ещё кое-что – решение Арбитражного суда Самарской области по Фонду "Голос" от 5 февраля 2015 года.
В документе прямым текстом написано, что Америка выдаёт гранты на реализацию «американских национальных интересов».
Понятно, что Вашингтон заинтересован в подрыве электоральных институтов на территории России. Спустя пять лет ситуация никак не изменилась. Американские доллары расходуются на те же цели.
Понятно, что Вашингтон заинтересован в подрыве электоральных институтов на территории России. Спустя пять лет ситуация никак не изменилась. Американские доллары расходуются на те же цели.
Авторский пост
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