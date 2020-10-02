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В Нижнем Новгороде журналистка сожгла себя перед зданием МВД

В Нижнем Новгороде журналистка сожгла себя перед зданием МВД (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 18:04
Метки: журналистка   мвд   нижний новгород   сожгла   
2276
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В Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина, создательница издания Koza.Press совершила акт самосожжения рядом со зданием областного ГУ МВД. Об этом сообщает издание Baza. Это произошло около 15:30 по местному времени, на место тут же выехали полицейские и спасатели.
— Причины и личность устанавливаются, больше информации пока нет, — в МЧС.
Ранее Ирина Славина сообщала о том, что у нее прошли обыски.
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Метки: журналистка   мвд   нижний новгород   сожгла   
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102  комментария
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1k
Илья 3 дня назад
Жесть, конечно. И кому чего теперь доказала?
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−38
Victor White 6 часов назад
Отличный -, а то нам дебилов хватает! Жалко Насральный не подох!
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4k
Elf_80_Lvl 9 часов назад
Независимой журналистики не бывает, так как журналист живет в реальном мире и ему надо на что то существовать и действует журналист всегда в интересах кормящей его руки.
Оппозиции всегда нужна жертва режима, если режим такой коварный и не плодит мучеников, то оппозиционерам приходится создавать их самим, создавать сакральные жертвы ради высшей идеи. Местечкового флойда из нее не выйдет, электорат ее хозяев не поддерживает.
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74k
dpazuzu День назад
осень... тараканы из голов борцунов с Российской Федерацией окончательно улетели на юг.

при сссэре их кормили вкусными таблетками, лечили электричеством и выпускали на вольную волюшку. похоже, бестолково.
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8k
KAUSTIC День назад
Что сгорит - то не сгниет...
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72
Monher 2 дня назад
Жуть... Это какой-то лютый песец... Мужик, бедолага тебе ведь кошмары будут сниться, а баба кукцшкой поехалв
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2k
Директор свежего воздуха 2 дня назад
Жила-бы в дурке, была-бы жива и ухожена, а так..
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11k
_delphin_ 2 дня назад
Надеюсь, ноутбук дочери того стоил...
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777
Грета Тунберг 2 дня назад
из нашего дома весной баба выбросилась с 17 этажа с общего балкона, пришла со стулом встала на него и сиганула. правда она на учете в психушке была. обострение - оно такое!
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30k
борис 2 дня назад
В прошлом году в Удмуртии подобный случай был. Старый мудак свихнувшийся на почве удмуртского национализма самоутилизировался.

Советский и российский удмуртский общественный и религиозный деятель неоязыческого толка, кандидат философских наук. 10 сентября 2019 года совершил акт самосожжения перед зданием парламента Удмуртии, протестуя против принятия законопроекта о добровольном изучении национальных языков малых народов, который мог бы привести к снижению числа носителей удмуртского языка.
Родился: 12 июня 1940 г., Кузюмово, Алнашский район, Удмуртская АССР, РСФСР, СССР
Умер: 10 сентября 2019 г. (79 лет), Ижевск, Удмуртия, Россия
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6k
DumDum 2 дня назад
Парень молодец, хладнокровный какой - кадр почти не дрожит...
Если кроме шуток: оператор по "оставлению в опасности" пойдёт?
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6k
Константин Касьянов 2 дня назад
Автор! Я не чего не понял из твоего поста. Минус.
PS. А на счет суицидницы, да как то по*уй!
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356k
Алексей 2 дня назад
ну что тут скажешь.......... на одну [мат] меньше стало
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770
Акан 2 дня назад
когда беззаконие властей связывает тебе руки, а ты как истинный патриот не можешь мириться с произволом в твоей стране, но убивать ты не хочешь, это один из способов обратить на проблемы внимание общественности. Тупые утырки которым уже ничего не поможет будут зубоскалить и злорадствовать, но есть еще люди с не обработанными телевизором мозгами которые хотя бы прочитают про нее. О том что любой критически мыслящий человек может попасть под пресс власти а поделать законным путем с этим ничего уже нельзя.
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770
Акан Пётр 2 дня назад
не просто, я вот не решился бы, а если прям припрет сжег бы кого нибудь из тех кто меня прессует, но просто я трус, эгоист и размазня. а как иначе? если тебя больше 2 лет гоняют по судам за каждую мелочь, если угрожают расправой тебе и твоей семье, не дают ни работать ни пожить нормально, а все твои заявления на это беззаконие либо не принимают либо оставляют без внимания.
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7k
Пётр Акан 2 дня назад
Поэтому что остается, ну конечно себя поджечь. "Прекрасный способ" уйти от проблем и положить на судьбу родных и близких..
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30k
борис Акан 2 дня назад
Я тебя понял. Ты истинный патриот и хочешь обратить на себя внимание. Жду активных действий теперь от тебя лично.
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5k
driver71 Julia 2 дня назад
Что это за поток сознания?
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5k
driver71 Акан 2 дня назад
Да просто ахереть как она обратила внимание на проблемы. Такая бредятина. Так обратила, что через пару дней об этом уже никто и не вспомнит. Феерично тупой поступок. Тупой и бесполезный.
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53k
Dominus 3 дня назад
Все правильно сделала .
Все правильно сделала .
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612
Виктор Чикалев 3 дня назад
Либерасты! Следуйте тропой вашего товарища! (или товарки, как по ихнему)
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6k
trak 3 дня назад
Психически здоровый человек с собой такое не сотворит . Жалко мужика тушившего душевно больную , стресс получил сильный .
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3k
Фомич 3 дня назад
Уже из записки прощальной ясно,что в голове что-то не так было. Никого конкретно и всех разом обвинить в своей смерти...это шиза. Хотя чисто по-человечески ее жаль.
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22k
Григорий 3 дня назад
Это-ж как надо переживать из-за отнятого ноута и телефона.
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29k
Haratemich 3 дня назад
В Нижнем Новгороде журналистка сожгла себя перед зданием МВД
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18k
Обыватель 3 дня назад
То есть ничего не нашли и она решила самосжечся? Просто что бы насолить ?
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