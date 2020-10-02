В Нижнем Новгороде журналистка сожгла себя перед зданием МВД

— Сегодня в 06:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли, — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций, — писала Славина в четверг на своей странице в Facebook.



Последняя публикация на ее странице: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».



Ирина Славина — нижегородская журналистка, создатель и редактор независимого издания Koza.Press, официально зарегистрированного как СМИ в 2016 году. Издание KozaPress позиционируется как новости и аналитика без цензуры. Сама Ирина Славина известна в Нижнем Новгороде как независимая журналистка и активистка. Ее деятельность периодически попадала в поле зрения правоохранительных органов.