В Нижнем Новгороде журналистка сожгла себя перед зданием МВД

В Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина, создательница издания Koza.Press совершила акт самосожжения рядом со зданием областного ГУ МВД. Об этом сообщает издание Baza. Это произошло около 15:30 по местному времени, на место тут же выехали полицейские и спасатели.
— Причины и личность устанавливаются, больше информации пока нет, — в МЧС.
Ранее Ирина Славина сообщала о том, что у нее прошли обыски.
— Причины и личность устанавливаются, больше информации пока нет, — в МЧС.
Ранее Ирина Славина сообщала о том, что у нее прошли обыски.
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— Сегодня в 06:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли, — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций, — писала Славина в четверг на своей странице в Facebook.
Последняя публикация на ее странице: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Ирина Славина — нижегородская журналистка, создатель и редактор независимого издания Koza.Press, официально зарегистрированного как СМИ в 2016 году. Издание KozaPress позиционируется как новости и аналитика без цензуры. Сама Ирина Славина известна в Нижнем Новгороде как независимая журналистка и активистка. Ее деятельность периодически попадала в поле зрения правоохранительных органов.
Последняя публикация на ее странице: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Ирина Славина — нижегородская журналистка, создатель и редактор независимого издания Koza.Press, официально зарегистрированного как СМИ в 2016 году. Издание KozaPress позиционируется как новости и аналитика без цензуры. Сама Ирина Славина известна в Нижнем Новгороде как независимая журналистка и активистка. Ее деятельность периодически попадала в поле зрения правоохранительных органов.
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Метки: журналистка мвд нижний новгород сожгла
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Оппозиции всегда нужна жертва режима, если режим такой коварный и не плодит мучеников, то оппозиционерам приходится создавать их самим, создавать сакральные жертвы ради высшей идеи. Местечкового флойда из нее не выйдет, электорат ее хозяев не поддерживает.
при сссэре их кормили вкусными таблетками, лечили электричеством и выпускали на вольную волюшку. похоже, бестолково.
Советский и российский удмуртский общественный и религиозный деятель неоязыческого толка, кандидат философских наук. 10 сентября 2019 года совершил акт самосожжения перед зданием парламента Удмуртии, протестуя против принятия законопроекта о добровольном изучении национальных языков малых народов, который мог бы привести к снижению числа носителей удмуртского языка.
Родился: 12 июня 1940 г., Кузюмово, Алнашский район, Удмуртская АССР, РСФСР, СССР
Умер: 10 сентября 2019 г. (79 лет), Ижевск, Удмуртия, Россия
Если кроме шуток: оператор по "оставлению в опасности" пойдёт?
PS. А на счет суицидницы, да как то по*уй!