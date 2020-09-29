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Навальный покусал сотратников, и зомболиберда поехала кукухой на почве коронавируса

Навальный покусал сотратников, и зомболиберда поехала кукухой на почве коронавируса (3 фото)

Автор:
29 сентября 2020 17:09
Метки: коронавирус   либералы   навальнисты   
622
3
Эпидемия слабоумия стремительно заражает либералов на почве коронавируса.

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Метки: коронавирус   либералы   навальнисты   
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17  комментариев
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2k
ваня панкин День назад
как она достала эта вся либержопная шушера...
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cfhfwby 6 часов назад
Не читаю, просто минусую, чего с заразным общаться, да еще и прикупленным ботом.
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7k
Олег 15 часов назад
Хм странно. минусы ставят, а "Вы все врете, Путин всех убил" не орут, капля здравого смысла появилась? или просто еще не заплатили?
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2k
MATPOC День назад
Нас всё равно больше , чем этих заднеприводных!!
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268
Александр Шеленков MATPOC День назад
+ тебе бро :)
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MATPOC Александр Шеленков 24 часа назад
тебя гомик минусанул, я поправил)
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