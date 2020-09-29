Навальный покусал сотратников, и зомболиберда поехала кукухой на почве коронавируса

Игнорировать очевидные факты давно свойственно подельникам Ололёши, но чтоб так… В то время как ВОЗ говорит о готовности РФ к борьбе с коронавирусом и о том, что темпы осенней заболеваемости у нас ниже, чем за рубежом, в то время как десятки стран выстроились в очередь за нашей вакциной от ковида «Спутник V», сотни тысяч доз уже поступили в медучреждения, а к массовому выпуску готовятся еще две российские разработки, Ярмыш и Жданов слаженно поют о том, что Кремль ничего не делает для борьбы со смертельно опасной заразой.

Впрочем, слабоумие навальнистов давно не вызывает удивления у думающей публики. Эта зомболиберда накачивается самим «отцом-основателем» ФБК, и вполне может быть, под действием психотропов. Но вот после того, как вброшенную ими дезу подхватил и понес на страницы «Эха Москвы» уволенный из ВШЭ (престижнейшего, надо сказать, вуза) Кирилл Мартынов, стали понятны причины его расставания с «храмом науки».

В частности, этот чувак на голубом глазу заявил, что причинами поголовного мора россиян (уже в предстоящем ноябре) являются отказ от «вертолетных денег» и проведение Парада Победы. Дескать, в одном месте бабло зажали, а в другом потратили. И потому народ или передохнет, или обнищает и все равно передохнет. И убойный аргумент в пользу этой версии, как контрольный в голову: если бы власти раздали деньги людям, сейчас бы имели право потребовать разойтись по домам, а не раздали, и теперь народ попрется на работу – умирать от короны. Просто пыщь да и только.