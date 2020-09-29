Навальный покусал сотратников, и зомболиберда поехала кукухой на почве коронавируса

Эпидемия слабоумия стремительно заражает либералов на почве коронавируса.
Либеральную оппозицию конкретно клинит на тему второй волны коронавируса. Оппо-тусовка напрочь игнорирует успехи отечественной медицины и разводит панику, кляня почем зря вообще всё и за всё. Пугают народ «смертью российской экономики», предрекают тотальный локдаун и повальный мор. Аргументация настолько бредовая, что, кажется, в либкругах началась эпидемия слабоумия.
Пока недоотравленный Навальный прохлаждается в Германии, его подручные Кира Ярмыш и Иван Жданов провели онлайн-эфир 24 сентября, посвятив его частично второй волне COVID-19. Как водится, без внятной аргументации и фактов навальнисты толкали мысль, что правительству на нас плевать и мы все умрем.
Пока недоотравленный Навальный прохлаждается в Германии, его подручные Кира Ярмыш и Иван Жданов провели онлайн-эфир 24 сентября, посвятив его частично второй волне COVID-19. Как водится, без внятной аргументации и фактов навальнисты толкали мысль, что правительству на нас плевать и мы все умрем.
Игнорировать очевидные факты давно свойственно подельникам Ололёши, но чтоб так… В то время как ВОЗ говорит о готовности РФ к борьбе с коронавирусом и о том, что темпы осенней заболеваемости у нас ниже, чем за рубежом, в то время как десятки стран выстроились в очередь за нашей вакциной от ковида «Спутник V», сотни тысяч доз уже поступили в медучреждения, а к массовому выпуску готовятся еще две российские разработки, Ярмыш и Жданов слаженно поют о том, что Кремль ничего не делает для борьбы со смертельно опасной заразой.
Впрочем, слабоумие навальнистов давно не вызывает удивления у думающей публики. Эта зомболиберда накачивается самим «отцом-основателем» ФБК, и вполне может быть, под действием психотропов. Но вот после того, как вброшенную ими дезу подхватил и понес на страницы «Эха Москвы» уволенный из ВШЭ (престижнейшего, надо сказать, вуза) Кирилл Мартынов, стали понятны причины его расставания с «храмом науки».
В частности, этот чувак на голубом глазу заявил, что причинами поголовного мора россиян (уже в предстоящем ноябре) являются отказ от «вертолетных денег» и проведение Парада Победы. Дескать, в одном месте бабло зажали, а в другом потратили. И потому народ или передохнет, или обнищает и все равно передохнет. И убойный аргумент в пользу этой версии, как контрольный в голову: если бы власти раздали деньги людям, сейчас бы имели право потребовать разойтись по домам, а не раздали, и теперь народ попрется на работу – умирать от короны. Просто пыщь да и только.
Впрочем, слабоумие навальнистов давно не вызывает удивления у думающей публики. Эта зомболиберда накачивается самим «отцом-основателем» ФБК, и вполне может быть, под действием психотропов. Но вот после того, как вброшенную ими дезу подхватил и понес на страницы «Эха Москвы» уволенный из ВШЭ (престижнейшего, надо сказать, вуза) Кирилл Мартынов, стали понятны причины его расставания с «храмом науки».
В частности, этот чувак на голубом глазу заявил, что причинами поголовного мора россиян (уже в предстоящем ноябре) являются отказ от «вертолетных денег» и проведение Парада Победы. Дескать, в одном месте бабло зажали, а в другом потратили. И потому народ или передохнет, или обнищает и все равно передохнет. И убойный аргумент в пользу этой версии, как контрольный в голову: если бы власти раздали деньги людям, сейчас бы имели право потребовать разойтись по домам, а не раздали, и теперь народ попрется на работу – умирать от короны. Просто пыщь да и только.
Не устояли перед столь заразительной глупостью и сотрудники либерального издания «Медиазона». Эти переиначили новость о суточном приросте заболевших коронавирусом – в их версии оказалось более 2000 умерших, а не заразившихся.
И вишенка на торте – нападки на упомянутую выше российскую вакцину «Спутник V». Еще до того, как институт им. Гамалеи зарегистрировал свою разработку, на Западе начались спекуляции на тему ее неэффективности и даже вредности. И ладно иностранцы – фармацевтический рынок всем хочется окучить самим, а не делить с конкурентами. Но навальнисты пошли еще дальше, объявив вакцину плохой, потому что она российская. Ведь для них всё, что не в евро и долларах, по определению плохо... Может быть, поэтому Навальный и удрал в ФРГ, сказавшись отравленным?
И вишенка на торте – нападки на упомянутую выше российскую вакцину «Спутник V». Еще до того, как институт им. Гамалеи зарегистрировал свою разработку, на Западе начались спекуляции на тему ее неэффективности и даже вредности. И ладно иностранцы – фармацевтический рынок всем хочется окучить самим, а не делить с конкурентами. Но навальнисты пошли еще дальше, объявив вакцину плохой, потому что она российская. Ведь для них всё, что не в евро и долларах, по определению плохо... Может быть, поэтому Навальный и удрал в ФРГ, сказавшись отравленным?
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Метки: коронавирус либералы навальнисты
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