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Очередной фейк про Навального тут же был подхвачен российскими либералами

Очередной фейк про Навального тут же был подхвачен российскими либералами (3 фото)

Автор:
25 сентября 2020 12:23
Метки: Макрон   геополитика   навальный   политика   путин   
499
3
Сколько же грязи выливается на российскую власть на тему Навального. Будто им делать нечего, как сидеть и разгребать весь этот мусор. Можно подумать, что Навальный такая большая фигура и Кремль только им и занят. Это же абсурд!

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Метки: Макрон   геополитика   навальный   политика   путин   
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2k
Vladimir Lysikov 2 дня назад
Посмотрел и его твиттер и инсту- комменты модерятся жесточайшим образом- начисто, остаётся не более десятка...к чему бы это?
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7k
HUBLOT 2 дня назад
Всем сказали врать, но точного ТЗ никому не предоставили. И не надо лить грязь на российскую власть. Просто не надо ей мешать, она сама себя обгадит.
Всем сказали врать, но точного ТЗ никому не предоставили. И не надо лить грязь на российскую власть. Просто не надо ей мешать, она сама себя обгадит.
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14k
Мойша HUBLOT 2 дня назад
ОВ типа "Новичок" производился на территории Узбекистана. и никогда в России. так что власть правдива, а вы.....
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18k
Владимир 2 дня назад
"Можно подумать, что Навальный такая большая фигура и Кремль только им и занят."

==================
Вообще то именно этот бред и пытаются протолкнуть электорату.
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8
alex 2 дня назад
Как же достал этот анальный,но Володя сказал надо "беречь", а то умных пришлют.
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31k
kalinser 2 дня назад
Судя по последствия применения,"Новичек" это обычный Пурген!
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2k
x3matic 2 дня назад
Хомяки скоро целый фильм презентуют,по анологии с фильмом Выживший,фильм с сисяном будет называться Недотравленный!
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176
ДМИТРИЙ Ф x3matic 2 дня назад
Фильм должен называться "Выживший... из ума"
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270
Илья Майор РУС 2 дня назад
Да пора уже вообще перестать писать про Сисяна. Уж больно много чести. А президенту - на вопрос про Анального отвечать: - а это кто?
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2k
Hellgone 2 дня назад
Выжил?Значит травили чем то британским.
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176
ДМИТРИЙ Ф Hellgone 2 дня назад
Это была пробная версия БОВ. Для активации полного функционала переведите деньги мне на карту
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Alexander

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