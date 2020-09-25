Очередной фейк про Навального тут же был подхвачен российскими либералами

Сколько же грязи выливается на российскую власть на тему Навального. Будто им делать нечего, как сидеть и разгребать весь этот мусор. Можно подумать, что Навальный такая большая фигура и Кремль только им и занят. Это же абсурд!
Вот что пишут, например, французские СМИ. На днях Le Monde выпустила материал, в котором утверждает, что Путин в разговоре с Макроном якобы сказал, что Навальный мог сам себя отравить «Новичком». Вот вообразите на минуточку этот диалог двух глав государств. У меня лично не получается представить, как Путин в образе бабушки на скамейке у подъезда шепчет Макрону про блогера. А тот, в свою очередь, щелкая семечки, выслушивает все это, а потом идет и рассказывает другим, но уже в «исправленном» варианте. Классика жанра.
Разумеется, ничего такого не было, за российского лидера «наговорили» сами же французские либеральные журналисты. А затем это подхватили наши «попугаи» в лице «Эха Москвы», «Медузы» и «Дождя». Не обошлось и без Любови Соболь и Киры Ярмыш — главных глашатаев блогера. Даже сам страдалец Навальный, недавно очухавшийся после «отравления смертельным ядом», успел потрепать языком.
При этом либералы так и гнут свою позицию, ни на секунду не подвергая сомнению материал Le Monde. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что французское издание не могло располагать достоверной информацией, поскольку это означало бы, что Елисейский дворец сознательно «слил» в прессу запись беседы двух президентов. Тем временем в Париже начали расследование ситуации.
В очередной раз мы видим фейк, который подхватили российские либералы и прочее хомячье. При этом никого не смущает ни анонимный источник, ни отсутствие каких-либо доказательств.
При этом либералы так и гнут свою позицию, ни на секунду не подвергая сомнению материал Le Monde. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что французское издание не могло располагать достоверной информацией, поскольку это означало бы, что Елисейский дворец сознательно «слил» в прессу запись беседы двух президентов. Тем временем в Париже начали расследование ситуации.
В очередной раз мы видим фейк, который подхватили российские либералы и прочее хомячье. При этом никого не смущает ни анонимный источник, ни отсутствие каких-либо доказательств.
Авторский пост
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Метки: Макрон геополитика навальный политика путин
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Вообще то именно этот бред и пытаются протолкнуть электорату.