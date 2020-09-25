Очередной фейк про Навального тут же был подхвачен российскими либералами

Разумеется, ничего такого не было, за российского лидера «наговорили» сами же французские либеральные журналисты. А затем это подхватили наши «попугаи» в лице «Эха Москвы», «Медузы» и «Дождя». Не обошлось и без Любови Соболь и Киры Ярмыш — главных глашатаев блогера. Даже сам страдалец Навальный, недавно очухавшийся после «отравления смертельным ядом», успел потрепать языком.



При этом либералы так и гнут свою позицию, ни на секунду не подвергая сомнению материал Le Monde. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что французское издание не могло располагать достоверной информацией, поскольку это означало бы, что Елисейский дворец сознательно «слил» в прессу запись беседы двух президентов. Тем временем в Париже начали расследование ситуации.



В очередной раз мы видим фейк, который подхватили российские либералы и прочее хомячье. При этом никого не смущает ни анонимный источник, ни отсутствие каких-либо доказательств.