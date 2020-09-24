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Скрипали были бы в шоке от такого заявления

Скрипали были бы в шоке от такого заявления (2 фото)

Автор:
24 сентября 2020 17:31
Метки: Новичок   Скрипали   навальный   сми   
585
2
На сегодняшний день есть сразу два претендента, которые отчаянно борются за место под солнцем на просторах СМИ. И если один это делает весьма экстравагантным образом, как бы наплевав на законы собственной страны, то второй уже на протяжении месяца не перестаёт удивлять общественность своим чудесным исцелением. Очевидно, что первое место по праву принадлежит именно ему.

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Метки: Новичок   Скрипали   навальный   сми   
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2k
KL11 3 дня назад
мальчик который выжил. Он избранный!
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Цыц тут у меня KL11 3 дня назад
Не, просто педерасты.
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17k
turyst 3 дня назад
Скрипали были бы в шоке от такого заявления
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1k
Валерий Викторович 3 дня назад
Я поставил "минус" за откровенное признание авторами публикации того, что Скрипалей кто-то таки отравил. Не надо лить воду на давно остановившуюся мельницу, теория Ылит! И именно это проталкивается первой мыслью в сопоставлении "дела Скрипалей" и Обвального, а не различия.
Ещё раз минус, либерашки.
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2k
Hellgone 3 дня назад
-Вы отравили своего ведущего оппозиционного политика "Новичком"!
-Покажите труп
-Но он жив!И даже выписался!Вы отравили его своим боевым отравляющим веществом!
-Это не наше БОВ.
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Теория Элит

https://boeingisback.com/ Теория Элит
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