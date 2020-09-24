Скрипали были бы в шоке от такого заявления

Вчера Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» после месяца пребывания в стационаре. «А я теперь и амбулаторно могу», - радостно заявляет Алёша, попутно собирая остатки своих вещей. Остальные, по его мнению, захапали и поделили между собой омские врачи. По словам немецких медиков, впереди блогера ждёт курс физиотерапии, и только потом он сможет вернуться на Родину.



Сколько продлится курс – пока непонятно, однако судя по всему параллельно с этим Алексей планирует собирать какой-то там компромат не то в виде бутылки, не то в виде остатков одежды…Короче говоря, Алексей готовит очередное расследование под громким заголовком «Новичок: история о том, как я выжил».



Впрочем, другого от Алексея ждать не стоило, ведь пока сомнительные СМИ вовсю сравнивали его отравление и инцидент со Скрипалями, тот моментально подхватил волну хайпа и с удовольствием вжился в роль. Ну, действительно, приятно, наверное, когда тебя сравнивают с известнейшим полковником ГРУ. В действительности же всё обстоит совершенно иначе.



После трагического случая с семьей Скрипалей, британскими спецслужбами проводилось длительное и серьёзное расследование. Помимо того, что от вещества, которым пытались устранить бывшего ГРУшника и его дочь, пострадали еще несколько человек (в том числе, официально зафиксирована смерть случайной жертвы Дон Стерджес), впоследствии Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании проводили массовые операции по обеззараживанию территорий в течение нескольких (!) месяцев.