Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Инаугурация накануне не анонсировалась, поэтому сообщение о вступлении Лукашенко в должность могло стать неожиданностью для жителей страны.

На церемонию инаугурации, согласно официальному сообщению, было приглашено несколько сотен человек, включая депутатов парламента страны.

Во время церемонии Лукашенко произнес на белорусском языке текст клятвы, положив руку на конституцию страны. Затем глава Центризбиркома Беларуси вручила ему удостоверение президента.

С утра в белорусских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что центр Минска перекрыт. Позже в Сети появились видео и фото кортежа Лукашенко, который направлялся ко Дворцу Независимости.