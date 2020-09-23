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Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 13:35
Метки: инаугурация   лукашенко   политика   
173
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Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, сообщает государственное информагентство БелТА. Церемония инаугурации прошла в среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске.

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Метки: инаугурация   лукашенко   политика   
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2k
Сергей Терехов 22 часа назад
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси
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1k
Vic Twin 8 часов назад
Как сейчас колются участники, им вообще не сообщали причину сбора. Сказали собраться около музея. Туда подъехали автобусы, загрузились, поехали в резиденцию. В резиденции сюрприз. Ну точно как крыса.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 16 часов назад
Проснутся однажды белорусы, включат телевизоры, увидят очередной тупой сериал на экране, а потом появится в окошке уже знакомая женщина-диктор и зачитает сообщение избиркома, из которого граждане узнают, что вчера, оказывается, в стране состоялись выборы и все они, избиратели, оказывается, единогласно переизбрали Батьку на двадцатый срок или сразу же назначили единодушно королем на вечные времена.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 20 часов назад
«Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников»

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/701529.htmlhttps://news.tut.by/economics/701529.html
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 20 часов назад
Педераст. В прошлые разы из этого мероприятия устраивалось всенародное шоу. А сейчас как крыса под веником.... https://panorama.pub/45279-skromnaya-inauguratsiya.htmlhttps://panorama.pub/45279-skromnaya-inauguratsiya.html

Педераст. В прошлые разы из этого мероприятия устраивалось всенародное шоу. А сейчас как крыса под веником....
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2k
Сергей Терехов День назад
рыгорыч вабанк пошел... ну-ну :)
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