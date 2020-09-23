Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, сообщает государственное информагентство БелТА. Церемония инаугурации прошла в среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске.
Инаугурация накануне не анонсировалась, поэтому сообщение о вступлении Лукашенко в должность могло стать неожиданностью для жителей страны.
На церемонию инаугурации, согласно официальному сообщению, было приглашено несколько сотен человек, включая депутатов парламента страны.
Во время церемонии Лукашенко произнес на белорусском языке текст клятвы, положив руку на конституцию страны. Затем глава Центризбиркома Беларуси вручила ему удостоверение президента.
С утра в белорусских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что центр Минска перекрыт. Позже в Сети появились видео и фото кортежа Лукашенко, который направлялся ко Дворцу Независимости.
На церемонию инаугурации, согласно официальному сообщению, было приглашено несколько сотен человек, включая депутатов парламента страны.
Во время церемонии Лукашенко произнес на белорусском языке текст клятвы, положив руку на конституцию страны. Затем глава Центризбиркома Беларуси вручила ему удостоверение президента.
С утра в белорусских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что центр Минска перекрыт. Позже в Сети появились видео и фото кортежа Лукашенко, который направлялся ко Дворцу Независимости.
Источник:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича
- "У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко
- Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска
- У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной
- Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле
Метки: инаугурация лукашенко политика
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/701529.htmlhttps://news.tut.by/economics/701529.html