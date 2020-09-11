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Реакция украинцев на российский флаг в Киеве и реакция русских на флаг Украины

Реакция украинцев на российский флаг в Киеве и реакция русских на флаг Украины (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 сентября 2020 14:15
Сообщество : Политика
Метки: общество   политика   россия-украина   флаг   
2859
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Как простые люди на Украине и в России относятся друг к другу?

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Метки: общество   политика   россия-украина   флаг   
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90  комментариев
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13k
Александр 3 дня назад
Наскучила уже Украина, до рвоты...
Наскучила уже Украина, до рвоты...
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271
g789 День назад
Хм...
Россия отобрала у Украины Крым, устроила им гражданскую войну на Донбассе, а затем ещё и пошатала экономику санкциями.
Так какой реакции вы ждёте?
Прогуляйтесь по Питеру со свастикой например, тоже наступите на больное место, и реакция будет такой-же.
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15k
бат св g789 13 часов назад
Крым от скакунов сам ушел.Просрали Крым,просрали Донбасс, теперь радостно похрюкивая,просираете сельхозугодья и леса в Карпатах.
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812
Антон g789 4 часа назад
ну прогуляйся, увидишь разницу... из багажника.. если увидишь
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−264
ubivetsb День назад
В Украине людей считают за людей
В рашке нет, пусть скот тряпкой тешится
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3k
cfhfwby ubivetsb День назад
На Украине мало людей, там больше скотов, а рашка пишется через Я и звучит так: тявкая, тявкая, скоро по ряшке получишь.
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142
alex300974 ubivetsb 10 часов назад
а тебя скот никто не спрашивает
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1
Alfa Nero День назад
Вся мощь пропаганды запада и Украины ( попавшей в сети доброжелателей) нацелена на создания образа врага из России. Это еще цветочки, скажем так. Сейчас растет поколение, которое с рождение варится в этом ядовитом супе войн политиков. Россия, как сильная страна, как лидер - всегда будет под ударом людей, которые со своим полом определится не могут-то..
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1k
Crazy День назад
Вот уже стали братьями. Вон сколько братьев набежало. А у народа спросили? Народ-то не знает
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243
Сергей 2 дня назад
Есть ещё страны кроме украины?Достали уже.
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8k
koleos72 2 дня назад
Надо было документики проверить у пьяного, агрессивного, мужичка! Поди хохлопитек упоротый! Нормальные то дома сидят!
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6k
dikijjim 2 дня назад
вот дали им всем свободу ,а должна была быть одна страна,ну или там государство,империя?)))))
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49
Monher 2 дня назад
По@уй на х@':_в!пусть дохнут как нибудь сами. Надоело.
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173
worldstreetmusic Monher 2 дня назад
Реакция украинцев на российский флаг в Киеве и реакция русских на флаг Украины
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9k
net 2 дня назад
Вот приезжают к нам в Эстонию на заработки украинцы. Конечно и дурачков хватает и лентяев. Но общая масса нормальные парни и мужики, добрые, работящие. Их мотивацию к труду да на подьем своей страны, да кому это надо.
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10k
Дядя Саша net 2 дня назад
Ага, а половина преступлений в Таллине теперь совершается украинцами, смотрим статистику!
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2k
mobi dic net 2 дня назад
не понял,работая в эстонии украинец поднимает свою страну?))
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9k
net mobi dic 2 дня назад
Нее)) как они тут хреначат так бы дома могли)
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3k
Aleksandr Kovaljov net 2 дня назад
Кто хреначит, что ты гонишь?! После них только брак один. Нормальных 1 на 10-х приехавших! Ты на стройки то заходил?!
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10k
Sergey_71rus 2 дня назад
Воюют друг с дружкой правительства, а не народ. Это нужно понимать, а не проявлять агрессию простым людям, друг к дружке.
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852
pilot66 Sergey_71rus 2 дня назад
Я-я! Натюрлих! Лозунг хороший, но, к сожалению, не совсем корректный.
Есть маленькая проблемка: те самые правительства воюют не сами по себе, а посредством тех самых народов. Ибо не Путины-Зеленские-Лукашенко-Меркели-Трампы друг друга за чубы таскают, где-то в "душных властных кабинетах". Зато простые "не воюющие" Васи-Пети-Гансы-Джоны пускают друг другу вполне реальную кровь. Увы.
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1k
tvcshnik pilot66 День назад
Паны дерутся, у холопов чубы трещат.
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500
Сергей Зеленский 2 дня назад
ДИКИЕ ЛЮДИ))
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41k
Михалыч 2 дня назад
Если бы Украина не являлась колонией на внешнем управлении, то реакция на флаг была бы примерно такой же как в России. Но майдан там делали не для того, чтобы дружить с Россией.
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33k
Example 6.2.6 2 дня назад
Реакция украинцев на российский флаг в Киеве и реакция русских на флаг Украины
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24
apached8t Example 6.2.6 2 дня назад
Даже если оскотинился!
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2k
Альтер Иго Example 6.2.6 2 дня назад
Один брат уКрАИНец...
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15k
Lelik Example 6.2.6 2 дня назад
Каин Авелю тоже братом был, ага
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1k
Romano Альтер Иго День назад
Не умеют люди криптограммы читать. Вон, один прочёл, и то "свой вывод" сделал. Хоть стой, хоть падай.
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7k
Ronni 2 дня назад
Реально! ,почитаешь комментарии ( млять ) сколько уродов носит ,наша Земля!..Живите пока не поздно! Боты грёбанные
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1k
Фига Фигулин 2 дня назад
П - Пропаганда! Мы славяне, люди, очнитесь, нас уничтожают...
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4k
Лока Сафонов Автор поста Фига Фигулин 2 дня назад
ты коменты почитай , практически все пропагадоны отметились
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1k
Фига Фигулин Лока Сафонов 2 дня назад
Да вижу я. На х.у.й этот сайт. В последнее время он перепрофилировался в говно... сталкивающий лбами родные народы.
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3k
Мих 2 дня назад
Прикольно. Вот еще бы теперь Украине у России смачный кусок земли оттяпать и повторить этот социальный эксперимент еще раз, интересно, кто бы был добрее?
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2k
soar Мих 2 дня назад
Украине надо окончательно декомунизироваться и вернуть России то, что подарили Сталин и Ленин.
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8k
Алексей Мих 2 дня назад
Вам дали в свое Крым, думали взрослые, все понимают. После вашего майдана присмотрелись - пациент то болен головой, да напрочь... Ну и забрали, ведь или сломает или про..ёт... У нас сохранней будет. Ну и отношение к вам соответственное. Как к больным. Ненависти нет, так, опасения... Мало ли что в вашу больную голову придет. Ну и соответственно держаться от вас подальше, ну а случае опасности изолировать.
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1k
Андрей soar 2 дня назад
Вы б поосторожнее с такими заявлениями - у нас то с "наследием тоталитарного совка" борются на гос.уровне, не ровен час заборят и придется Финляндию назад к России присоединять, часть Польши и шушеру прибалтийскую... правда минусом может и крепостное право вернутся.
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16k
Николай Михалыч 2 дня назад
300 километров от Севастополя - Одесса. Там почему базу нато не строят ?
А в Сумской области в 500 км от Москвы почему не строят ?
А до 2014 года кто мешал в крыму "базу" построить ?
Это простые вопросы.
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3k
Руслан Альтер Иго День назад
А чего сейчас протестовать-то? Смысла всё равно нет, а они никак не успокоятся.
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85k
Дмитрий 2 дня назад
Украинец сейчас это как немец времён Гитлера - украинцев надо денацифицировать .
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Игорь 2 дня назад
Нах провоцировать... Это как реакция девешек на крыс и реакция крыс на девушек....
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19k
Константин 2 дня назад
Так и работает пропаганда. Я думаю, что пройди по нью йоку к примеру с российским флагом-сем будет плевать, а если по Моске с американским, то будет примерно то же самое
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806
maloy Константин 2 дня назад
Нет, не будет тоже самое. У нас, особенно в годы разгула демократии, вся одежда так или иначе была с американской символикой. И сейчас обожателей америхи немерено.
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19k
Константин maloy 2 дня назад
Согласен, но это были 90е.
Сейчас другое время, все должны Америку не любить. Вы 1й канал посмотрите в прайм тайм всего один раз и вам самолично захочется убить хотя бы одного американца.
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22k
Мангуст Константин 2 дня назад
Чушь говорите. Если за петлюровскую укрохрень никто морду бить не стал, то на америкосовский вообще внимания никто не обратит. Совсем недавно видел чувака в футболке раскрашенной штатовским флагом, про кепки вообще молчу. Нету у нас никакой анти американской пропаганды и в помине. А вот в америке... хотя це тоже бывшие русские а ныне украинствующее быдло:

Ссылка youtu.be
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5k
zurapod 2 дня назад
просто русские более умные- если идут 2 человека с флагами значит это им надо и это какой-то социальный проект. ведется съемка . все понимают правильно. а хохлы тупые животные у них мозгов нет. но зато это видео показывает отношение хохлов к русским. это ненависть чтобы мы не делали хоть анусы хохлам вылежим и осыпим деньгами они нас будут ненавидит и презирать. так что забудьте о том что якобы они братья- гони нам враги и не премируемые как и поляки. так что выход может быть только один . в случае открытой войны или при вводе войск на территорию хохляндии все этнические хохлы и их дети должны быть сожжены и должна быть введена смертная казнь за преступно гуманность . ликвидацию хохлов. пуля или виселица это не казнь хохлы должны подыхать в муках. вспомните ошибку Сталина который не уничтожил бендеровцев - их дети все равно ненавидят Россию. это у хохлов в крови и по иному они не могут и если не убивать хохлов с семьями то молодые хохлята вырастут и все равно будут гадить. всякий кто защищает хохлов является таким же убийцей как и они и на его руках также кровь детей Донбаса и смерть людей 2 мая.
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