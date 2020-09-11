Реакция украинцев на российский флаг в Киеве и реакция русских на флаг Украины

Как простые люди на Украине и в России относятся друг к другу?
Назревает конфликт из-за Российского флага в Киеве
Представляю вам небольшой социальный эксперимент, снятый на скрытую камеру. Блогеры из двух стран прошлись с флагом России по улицам Киева, а потом с флагом Украины - по улицам Санкт-Петербурга. Реакция людей на флаг соседнего государства была очень разная.
На Украине люди в целом реагировали очень активно. Вокруг парней собиралась толпа. Кто-то делал селфи, кто-то кидался в драку, а кто-то ругал активистов на чем свет стоит. Но меня больше всего удивила реакция блюстителей порядка. Они несколько раз подходили к ребятам, говорили, что Россия - это страна-агрессор.... И в конце-концов, уволокли горе-исследователей в отделение, устроив многочасовой допрос.
На Украине люди в целом реагировали очень активно. Вокруг парней собиралась толпа. Кто-то делал селфи, кто-то кидался в драку, а кто-то ругал активистов на чем свет стоит. Но меня больше всего удивила реакция блюстителей порядка. Они несколько раз подходили к ребятам, говорили, что Россия - это страна-агрессор.... И в конце-концов, уволокли горе-исследователей в отделение, устроив многочасовой допрос.
В России же в основном реакция была унылая и скучная. На блогеров с флагом Украины почти никто не обращали внимания. Только изредка были заметны косые подозрительные взгляды прохожих. Но даже полицейский ничего плохого не сказал, а просто поинтересовался: "Что у вас за акция? Плакатов никаких нет? Ну все хорошо" А потом спокойно ушел по своим делам.
Но в самом конце видеосъемки в Питере, когда уже собирались выключить камеру, появилась небольшая ложка дёгтя в бочке мёда. Один странный мужчина начал проявлять словесную агрессию к парню с украинским флагом. Возможно мужчина был в нетрезвом состоянии и своим поведением он испортил всю "картинку".
Но в самом конце видеосъемки в Питере, когда уже собирались выключить камеру, появилась небольшая ложка дёгтя в бочке мёда. Один странный мужчина начал проявлять словесную агрессию к парню с украинским флагом. Возможно мужчина был в нетрезвом состоянии и своим поведением он испортил всю "картинку".
Посмотрите сами, как проходила акция в Киеве:
А теперь посмотрите, как аналогичная акция прошла в Питере:
Какой я могу сделать вывод? На Украине вся государственная система "заточена" на конфронтацию с Россией (вспомним украинских полицейских и что они говорили). Поэтому народ реагирует бурно. Но есть некоторая часть граждан, которая не поддаётся на антироссийскую пропаганду. Поэтому мы видели, что кое-кто отважился сфотографироваться с флагами двух стран в обнимку.
Как же ситуация обстоит у нас? На мой взгляд эксперимент показал, что в России государственная машина НЕ настроена на вражду с братским народом и НЕ толкает людей на это (что бы не кричали там про это либералы и русофобы всех мастей). В подтверждение тому - вполне нормальная и адекватная реакция представителя силовых структур. Ведь если бы дело обстояло иначе, то полицейский бы забрал флаг и присёк эту акцию.
Реакция простых граждан в России была в большинстве своем настороженной и защитной, в стиле: "Хм... Какие-то странные люди! От них можно ожидать всякого". Один агрессивный мужчина - это лишь исключение, которое подтверждает правило.
Но это лишь мои личные выводы. А как вы считаете, в какой стране люди относится с большей враждой к своему братскому народу и почему? Интересно узнать ваше мнение в комментариях.
Как же ситуация обстоит у нас? На мой взгляд эксперимент показал, что в России государственная машина НЕ настроена на вражду с братским народом и НЕ толкает людей на это (что бы не кричали там про это либералы и русофобы всех мастей). В подтверждение тому - вполне нормальная и адекватная реакция представителя силовых структур. Ведь если бы дело обстояло иначе, то полицейский бы забрал флаг и присёк эту акцию.
Реакция простых граждан в России была в большинстве своем настороженной и защитной, в стиле: "Хм... Какие-то странные люди! От них можно ожидать всякого". Один агрессивный мужчина - это лишь исключение, которое подтверждает правило.
Но это лишь мои личные выводы. А как вы считаете, в какой стране люди относится с большей враждой к своему братскому народу и почему? Интересно узнать ваше мнение в комментариях.
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Метки: общество политика россия-украина флаг
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Россия отобрала у Украины Крым, устроила им гражданскую войну на Донбассе, а затем ещё и пошатала экономику санкциями.
Так какой реакции вы ждёте?
Прогуляйтесь по Питеру со свастикой например, тоже наступите на больное место, и реакция будет такой-же.
В рашке нет, пусть скот тряпкой тешится
Есть маленькая проблемка: те самые правительства воюют не сами по себе, а посредством тех самых народов. Ибо не Путины-Зеленские-Лукашенко-Меркели-Трампы друг друга за чубы таскают, где-то в "душных властных кабинетах". Зато простые "не воюющие" Васи-Пети-Гансы-Джоны пускают друг другу вполне реальную кровь. Увы.
А в Сумской области в 500 км от Москвы почему не строят ?
А до 2014 года кто мешал в крыму "базу" построить ?
Это простые вопросы.
Сейчас другое время, все должны Америку не любить. Вы 1й канал посмотрите в прайм тайм всего один раз и вам самолично захочется убить хотя бы одного американца.