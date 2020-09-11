Реакция украинцев на российский флаг в Киеве и реакция русских на флаг Украины

Какой я могу сделать вывод? На Украине вся государственная система "заточена" на конфронтацию с Россией (вспомним украинских полицейских и что они говорили). Поэтому народ реагирует бурно. Но есть некоторая часть граждан, которая не поддаётся на антироссийскую пропаганду. Поэтому мы видели, что кое-кто отважился сфотографироваться с флагами двух стран в обнимку.



Как же ситуация обстоит у нас? На мой взгляд эксперимент показал, что в России государственная машина НЕ настроена на вражду с братским народом и НЕ толкает людей на это (что бы не кричали там про это либералы и русофобы всех мастей). В подтверждение тому - вполне нормальная и адекватная реакция представителя силовых структур. Ведь если бы дело обстояло иначе, то полицейский бы забрал флаг и присёк эту акцию.



Реакция простых граждан в России была в большинстве своем настороженной и защитной, в стиле: "Хм... Какие-то странные люди! От них можно ожидать всякого". Один агрессивный мужчина - это лишь исключение, которое подтверждает правило.



Но это лишь мои личные выводы. А как вы считаете, в какой стране люди относится с большей враждой к своему братскому народу и почему? Интересно узнать ваше мнение в комментариях.