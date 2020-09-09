Прибрать к рукам всю Россию: Через Сбербанк Греф захватывает власть

"Мы всё больше и больше становимся технологической компанией, а не банком", – полтора года назад пафосно заявил господин Греф. Он уже тогда предупреждал, что Сбербанк – как экосистема – может отказаться от слова "банк" в своём названии. Позже, когда был зарегистрирован товарный знак "Сбер", это стало свершившимся фактом. Мы и не заметили, как уже стали должны Грефу и его акционерам! Более того, в Сбербанке не скрывают, что желают присутствовать в жизни своих клиентов как можно больше, и оказания одних финансовых услуг им для этого мало.



Это система, где клиент является главным лицом и главным дирижёром. Мы являемся вторичными по отношению к этому клиенту. Ваша проблема – это наша возможность! Если мы видим, что у вас появилась какая-то проблема – мы тут же придумываем, как её решить,



– заявляет Греф.



Один из руководителей Сбера как-то заявил, что они хотят перейти "от позиции посредника к позиции провайдера конечных услуг". Уже сегодня через различные ресурсы Сбер подминает под себя торговлю, проекты в недвижимости, телекоммуникациях, медицине и т.д. Греф ведёт себя достаточно агрессивно. Он даёт наставления ЦБ в части конкуренции, шантажирует ФАС, если антимонопольщики пытаются вставить "свои две копейки" на очередное поглощение или ультиматумы со стороны Сбера. На Неглинной осознают всю степень опасности сложившейся ситуации.



Из доклада ЦБ России о развитии конкуренции на финансовом рынке:



"В настоящее время крупные финансовые организации создают собственные экосистемы, в которых собираются большие массивы наиболее значимых данных о гражданах. В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в качестве конкурентного преимущества такой фактор, как особые отношения с государством. Такие компании в рамках своих экосистем задают собственные правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели. Таким образом, происходит монополизация не только финансового рынка, но и других отраслей экономики финансовыми организациями. Кроме того, создание подобных экосистем увеличивает риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах".



Примечателен тот факт, что когда Грефу и его кураторам необходимо, Сбер – это госбанк. Однако когда речь заходит, например, о компенсациях по советским вкладам, команда Грефа делает "финт ушами" и говорит, что это не их проблема. Подобно хамелеону, в одних ситуациях он будет Сбербанком, в других же – "просто Сбером", ведь товарный знак "Сбер" может быть использован в любых вариациях. Ни один сектор отечественной экономики не застрахован от того, что в один не очень, прямо скажем, погожий день он может быть подмят этим всеядным монстром!