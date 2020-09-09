Прибрать к рукам всю Россию: Через Сбербанк Греф захватывает власть

Греф и его британо-американские партнёры приступили к самой масштабной спецоперации - поглощению России и её экономики. Речь идёт не о финансовом рынке, который Сбербанк и так уже давно контролирует, а о том, чтобы подмять под себя целые отрасли, ключевые сектора, крупный, средний и малый бизнес.
По возможности всю Россию, где будет сплошной Сбер, которому граждане и бизнес будут платить за каждый чих, за каждое желание, которое им предусмотрительно будет навязано через так называемую экосистему. Всем нелояльным, всем, кто будет избегать полной интеграции, Сбербанк откажет в партнёрстве. Второй этап спецоперации - приватизация крупнейшего актива страны, что даст Грефу и его кураторам получить допуск к тотальному контролю над Россией.
"Мы всё больше и больше становимся технологической компанией, а не банком", – полтора года назад пафосно заявил господин Греф. Он уже тогда предупреждал, что Сбербанк – как экосистема – может отказаться от слова "банк" в своём названии. Позже, когда был зарегистрирован товарный знак "Сбер", это стало свершившимся фактом. Мы и не заметили, как уже стали должны Грефу и его акционерам! Более того, в Сбербанке не скрывают, что желают присутствовать в жизни своих клиентов как можно больше, и оказания одних финансовых услуг им для этого мало.
Это система, где клиент является главным лицом и главным дирижёром. Мы являемся вторичными по отношению к этому клиенту. Ваша проблема – это наша возможность! Если мы видим, что у вас появилась какая-то проблема – мы тут же придумываем, как её решить,
– заявляет Греф.
Один из руководителей Сбера как-то заявил, что они хотят перейти "от позиции посредника к позиции провайдера конечных услуг". Уже сегодня через различные ресурсы Сбер подминает под себя торговлю, проекты в недвижимости, телекоммуникациях, медицине и т.д. Греф ведёт себя достаточно агрессивно. Он даёт наставления ЦБ в части конкуренции, шантажирует ФАС, если антимонопольщики пытаются вставить "свои две копейки" на очередное поглощение или ультиматумы со стороны Сбера. На Неглинной осознают всю степень опасности сложившейся ситуации.
Из доклада ЦБ России о развитии конкуренции на финансовом рынке:
"В настоящее время крупные финансовые организации создают собственные экосистемы, в которых собираются большие массивы наиболее значимых данных о гражданах. В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в качестве конкурентного преимущества такой фактор, как особые отношения с государством. Такие компании в рамках своих экосистем задают собственные правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели. Таким образом, происходит монополизация не только финансового рынка, но и других отраслей экономики финансовыми организациями. Кроме того, создание подобных экосистем увеличивает риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах".
Примечателен тот факт, что когда Грефу и его кураторам необходимо, Сбер – это госбанк. Однако когда речь заходит, например, о компенсациях по советским вкладам, команда Грефа делает "финт ушами" и говорит, что это не их проблема. Подобно хамелеону, в одних ситуациях он будет Сбербанком, в других же – "просто Сбером", ведь товарный знак "Сбер" может быть использован в любых вариациях. Ни один сектор отечественной экономики не застрахован от того, что в один не очень, прямо скажем, погожий день он может быть подмят этим всеядным монстром!
Это система, где клиент является главным лицом и главным дирижёром. Мы являемся вторичными по отношению к этому клиенту. Ваша проблема – это наша возможность! Если мы видим, что у вас появилась какая-то проблема – мы тут же придумываем, как её решить,
– заявляет Греф.
Один из руководителей Сбера как-то заявил, что они хотят перейти "от позиции посредника к позиции провайдера конечных услуг". Уже сегодня через различные ресурсы Сбер подминает под себя торговлю, проекты в недвижимости, телекоммуникациях, медицине и т.д. Греф ведёт себя достаточно агрессивно. Он даёт наставления ЦБ в части конкуренции, шантажирует ФАС, если антимонопольщики пытаются вставить "свои две копейки" на очередное поглощение или ультиматумы со стороны Сбера. На Неглинной осознают всю степень опасности сложившейся ситуации.
Из доклада ЦБ России о развитии конкуренции на финансовом рынке:
"В настоящее время крупные финансовые организации создают собственные экосистемы, в которых собираются большие массивы наиболее значимых данных о гражданах. В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в качестве конкурентного преимущества такой фактор, как особые отношения с государством. Такие компании в рамках своих экосистем задают собственные правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели. Таким образом, происходит монополизация не только финансового рынка, но и других отраслей экономики финансовыми организациями. Кроме того, создание подобных экосистем увеличивает риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах".
Примечателен тот факт, что когда Грефу и его кураторам необходимо, Сбер – это госбанк. Однако когда речь заходит, например, о компенсациях по советским вкладам, команда Грефа делает "финт ушами" и говорит, что это не их проблема. Подобно хамелеону, в одних ситуациях он будет Сбербанком, в других же – "просто Сбером", ведь товарный знак "Сбер" может быть использован в любых вариациях. Ни один сектор отечественной экономики не застрахован от того, что в один не очень, прямо скажем, погожий день он может быть подмят этим всеядным монстром!
Кстати, в октябре прошлого года глава ЦБ заявила в лицо Грефу: "Вы сметаете все технологические компании, включаете их в свою орбиту, вместо того чтобы выстраивать партнёрство". Глава Сбербанка попытался возразить, приводя в пример международные компании, но госпожа Набиуллина, перебив Германа Оскаровича, пояснила, что её вопрос не о сравнении его конторы с глобальными мировыми игроками, а о том, сколько на российском рынке в итоге остаётся независимых компаний.
На мой взгляд, в России складывается крайне опасная ситуация. От финансовой монополии до тотального диктата экосистемы один шаг. Зная, что Греф, по его собственному признанию, как шизофреник, слушает всевозможных аферистов и шарлатанов, всеядность Сбера становится настоящей угрозой. Помните, как у Оруэлла: "Большой брат следит за тобой". Греф не просто решил реализовать данный принцип – это как раз тот случай, когда принципов нет вообще, зато есть большое желание превратить нас всех в болванчиков, которыми можно манипулировать по своему усмотрению. Причём мы и не заметим, как нас определят в "скотный двор" – всё по тому же Оруэллу, а после "сдерут кожу".
Греф и экосистема Сбербанка – гигантская опасность, грозящая не только гражданам и бизнесу страны, но и всему нашему государству, так как главная задача Грефа, и он этого даже не скрывает, – полная и окончательная приватизация Сбера. Если такой монстр сможет устранить контроль за своей деятельностью со стороны государства, то неминуем момент, когда он единолично станет диктовать всем свои условия. Мы и не заметим, как кучка дельцов получит тотальный контроль над нашей страной.
На мой взгляд, в России складывается крайне опасная ситуация. От финансовой монополии до тотального диктата экосистемы один шаг. Зная, что Греф, по его собственному признанию, как шизофреник, слушает всевозможных аферистов и шарлатанов, всеядность Сбера становится настоящей угрозой. Помните, как у Оруэлла: "Большой брат следит за тобой". Греф не просто решил реализовать данный принцип – это как раз тот случай, когда принципов нет вообще, зато есть большое желание превратить нас всех в болванчиков, которыми можно манипулировать по своему усмотрению. Причём мы и не заметим, как нас определят в "скотный двор" – всё по тому же Оруэллу, а после "сдерут кожу".
Греф и экосистема Сбербанка – гигантская опасность, грозящая не только гражданам и бизнесу страны, но и всему нашему государству, так как главная задача Грефа, и он этого даже не скрывает, – полная и окончательная приватизация Сбера. Если такой монстр сможет устранить контроль за своей деятельностью со стороны государства, то неминуем момент, когда он единолично станет диктовать всем свои условия. Мы и не заметим, как кучка дельцов получит тотальный контроль над нашей страной.
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Метки: Греф власть захватывает сбербанк
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Новый прикол от геры. Теперь, чтобы получить пенсию в сбербанке, вам сначала придёт смс с кодом, который вводится в компьютер кассы. А человек обязан иметь мобильный телефон?
Но это цветочки. Дальше речь идёт о цифровой идентификации личности. Впереди оплата лицом и личный контроль пассажиров.
http://pravosudija.net/article/oplata-licom-i-lichnyy-kontrol-passazhirov-moskovskoe-metro-stanovitsya-oplotom-umnogohttp://pravosudija.net/article/oplata-licom-i-lichnyy-kontrol-passazhirov-moskovskoe-metro-stanovitsya-oplotom-umnogo
Тут много любителей банковских карт. Банковская карта это средство слежения за человеком. Где, когда и что купил, какие получил доходы. Всё это нужно для манипулирования человеком. Скажете, это удобно? Просто вас ещё жареный петух в жопу не клюнул. Потом поздно будет.
Хотя в чем-то вы правы, что бы все начало налаживаться, им нужно дать срок.
опять упоролся таблетками и начал размахивать красной тряпкой?
ты же постишь фейки через одно.
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин) приобрела у Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) 11 293 474 000 обыкновенных именных акций ПАО Сбербанк, что составляет 50% от уставного капитала, или 52,32% от общего количества голосующих акций Сбербанка. Оставшаяся одна обыкновенная голосующая акция ПАО Сбербанк была передана Минфину Банком России 30 апреля 2020 года. Таким образом, в настоящее время Минфин является владельцем доли 50%+1 акция от уставного капитала Сбербанка.