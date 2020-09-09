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Прибрать к рукам всю Россию: Через Сбербанк Греф захватывает власть

Прибрать к рукам всю Россию: Через Сбербанк Греф захватывает власть (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2020 16:25
Метки: Греф   власть   захватывает   сбербанк   
723
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2
Греф и его британо-американские партнёры приступили к самой масштабной спецоперации - поглощению России и её экономики. Речь идёт не о финансовом рынке, который Сбербанк и так уже давно контролирует, а о том, чтобы подмять под себя целые отрасли, ключевые сектора, крупный, средний и малый бизнес.

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Метки: Греф   власть   захватывает   сбербанк   
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27  комментариев
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31k
Антон День назад
Новичка Грефу, заслужил! И рыжего Толика не забыть.
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14k
Alexe3 23 часа назад
Ну, а выводы то какие? Типа, что всемогущему геостратегу вертящему на оси весь мир не хватает полномочий или что? Да вся страна давно уже принадлежит таким условным грефам, которые собственно и поставили плюгавого клоуна, а они сейчас уже тихо мирно каждый окучивает свою делянку.
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6k
Doomer 24 часа назад
Так он же ещё и старается влезть в выпуск гос. документов. И если с пластиковыми паспортами его систематически обламывают, то, например, в Питере до выпуска "Социальной карты петербуржца", объединяющей: банковскую карту "Мир" (причём не социальную, а просто дебетовую, правда обещают за обслугу не брать), СНИЛС, полис ОМС и проездной "Подорожник", он добрался.
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7k
HUBLOT День назад
Всё идёт по плану. Электронный концлагерь строится.
Новый прикол от геры. Теперь, чтобы получить пенсию в сбербанке, вам сначала придёт смс с кодом, который вводится в компьютер кассы. А человек обязан иметь мобильный телефон?

Но это цветочки. Дальше речь идёт о цифровой идентификации личности. Впереди оплата лицом и личный контроль пассажиров.
http://pravosudija.net/article/oplata-licom-i-lichnyy-kontrol-passazhirov-moskovskoe-metro-stanovitsya-oplotom-umnogohttp://pravosudija.net/article/oplata-licom-i-lichnyy-kontrol-passazhirov-moskovskoe-metro-stanovitsya-oplotom-umnogo

Тут много любителей банковских карт. Банковская карта это средство слежения за человеком. Где, когда и что купил, какие получил доходы. Всё это нужно для манипулирования человеком. Скажете, это удобно? Просто вас ещё жареный петух в жопу не клюнул. Потом поздно будет.
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82
Олег День назад
Ну кто обьяснит - если Сбербанк государственное предприятие под контролем правительства то почему он отказывается работать в Крыму? Да, создаются банки прокладки которые как бы и не государственные но это как то унизительно для авторитета и репутации самого государства. Что это?
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2k
Lurds Олег День назад
в сбере доля больше 45% принадлежит иностранцам (не резидентам).
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3k
Сергей Олег 24 часа назад
Он государственным стал только в апреле 2020. Дайте время.
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14k
Alexe3 Сергей 23 часа назад
Вы бы это, не позорились так.
Хотя в чем-то вы правы, что бы все начало налаживаться, им нужно дать срок.
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17k
Шуруп День назад
Прибрать к рукам всю Россию: Через Сбербанк Греф захватывает власть
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414
Миролюбивый бог войны Шуруп 14 часов назад
Я могу)
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17k
Шуруп Миролюбивый бог войны 7 часов назад
Удачи!
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15k
Flying Dutchmen. День назад
Чем дольше этот упырь у власти, тем хуже России...
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87
Hexo4uha День назад
Какие нахрен партнёры? Его же правительство на днях купило.
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11k
робт День назад
кемерский, как бы сбербанк еще в феврале перешел под контроль правительства
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста робт День назад
Я думал о тебе лучше. Или ты имел ввиду ваше правительство::?*????
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74k
dpazuzu Иван Кемеров 20 часов назад
кемеров, по каким помойкам ты шаришься с таким содержимым своей бестолковки?
опять упоролся таблетками и начал размахивать красной тряпкой?
ты же постишь фейки через одно.
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74k
dpazuzu Иван Кемеров 20 часов назад
ты же уже старый, больной и одинокий. тебе врать не надоело?
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3k
Горожанин День назад
Греф - косноязычный субъект, абсолютно неспособный формулировать простейшие мысли, не то что адекватно и широко рассуждать. По его публичным заявлениям - реально больной и одержимый человек Как такая бездарность может находиться в технократической и политической власти? Ответ очевиден, Греф - пешка в большой игре. Зиц-председатель. Дурачок на ниточках. Такие всегда плохо заканчивают. Но не проиграть бы в этой "двух-трехходовочке" и всей стране. Вот в чем вопрос. Об этом действительно стоит задуматься.
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2k
Frank Borman День назад
Каждый народ заслуживает ту элиту, которая его имеет. В прямом и переносном смысле.
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11k
Объект реальности День назад
Дак сейчас центробанк Национализитуют и сб будет платить за каждый чих.
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35k
Вепс Объект реальности День назад
10 апреля 2020 года произошла смена владельца контрольного пакета акций ПАО Сбербанк.
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин) приобрела у Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) 11 293 474 000 обыкновенных именных акций ПАО Сбербанк, что составляет 50% от уставного капитала, или 52,32% от общего количества голосующих акций Сбербанка. Оставшаяся одна обыкновенная голосующая акция ПАО Сбербанк была передана Минфину Банком России 30 апреля 2020 года. Таким образом, в настоящее время Минфин является владельцем доли 50%+1 акция от уставного капитала Сбербанка.
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35k
Вепс День назад
Контрольный пакет акций уже у государства =)
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11k
Объект реальности Вепс 11 часов назад
Я и оворю центробанк на очереди, зря чтоли в конституции международное право в уголок задвинули.
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24k
labuda.blog День назад
Новичок ещё остался? Или на навального весь вылили?
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста labuda.blog День назад
Да ладно, банку открыли - надо раздать до конца.
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