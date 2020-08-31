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Торжества в Минске по случаю празднования дня рождения А.Лукашенко

Торжества в Минске по случаю празднования дня рождения А.Лукашенко (29 фото)

Автор:
31 августа 2020 14:15
Метки: беларусь   день рождения   лукашенко   
445
29
Четвертое воскресенье подряд, если считать со дня выборов, на улицы городов Беларуси выходят десятки, а то и сотни тысяч человек. Очередным таким воскресеньем стало 30 августа.

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Метки: беларусь   день рождения   лукашенко   
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38  комментариев
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2k
Сергей Терехов День назад
после инагурации похоже будет не только "прозщай ПВТ", но и "прощай медицина"

https://health.tut.by/news/doctors/698730.htmlhttps://health.tut.by/news/doctors/698730.html
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219
МИХАН 10 часов назад
Наивные бездельники ,лишь бы потусоваться ..А где взрослые ,те которые именно работают и на ком экономика Белорусии держится ?
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2k
Andy 11 часов назад
Торжества в Минске по случаю празднования дня рождения А.Лукашенко
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4k
Сергей 17 часов назад
Ну вот только не с теми(лидерами).позорно-комичными.
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809
akurys День назад
Ну аккаунт надо было хотя-бы заранее подготовить .
А то так тебя распирало поделиться своей дуростью, что ты спешно сегодня прям и зарегистрировался...
Из Польши строчишь?
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4k
Дмитрий День назад
Только одна маленькая просьба автору - указывать источник: https://news.tutby.news/society/698648.htmlhttps://news.tutby.news/society/698648.html
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4k
Ya День назад
Ниже классный ролик с Яковым Кедми. Смотрю на это стадо безмозглых и всё меньше их жаль. А жаль только Россию-столько бабла вбухали в это недогосударство. Похоже что белорусы ещё больше придурки чем хохлы. С холами понятно, там евреи управляют и фашисты. А тут, даже на их пример не смотрят? Все постсоветские недогосударства уже прошли путь "псевдодемократи", а эти хотят говна похлебать своей ложкой. Ну флаг им красно-белый в полосочку в жопу-пусть плывут.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Ya День назад
Яша кедми?
сколько он всего наговорил за последние годы, хоть что-то сбылось?
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82
Kalinovski194 Автор поста Ya 13 часов назад
Смотрел я этот ролик. Мойша очень поверхностно знает вопрос. Даже пропогандон больше в теме.
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17k
BillyBonzz День назад
разогнать драной фуфайкой их по домам
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13k
Ser День назад
Ну ну!
Ну ну!
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254
andrey День назад
Живе Белорусь !
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118k
Игорь День назад
Ссылка youtu.be
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5k
Игорь День назад
запомните эти светлые,незамутненные лица. Через полгода половина из них будет без работы, половина с работой, но без зарплаты. А в голове одна мысль - на хрена же мы ЭТО сделали? Это не просто слова - проверено на практике в России, Украине и многих других странах.
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12k
Максим grihon День назад
ага 600 рублей тебе хватит
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3k
karamba Игорь 23 часа назад
Больше в 5 раз. Я там работаю.
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3k
karamba banga911 23 часа назад
300 долларов за счастье. А большинство и этого не получают.
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2k
banga911 karamba 17 часов назад
300 баксов в месяц? маловато.
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3k
karamba banga911 3 часа назад
Я сейчас во Франции, разговаривал с коллегой россиянин, на московских номерах. Так он говорит что в месяц до тысячи евро вытягивает. Ну нас в два раза больше получается, а работа та же.
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5k
Сергей Ко День назад
"Один из демонстрантов во время акции сделал предложение своей девушке (что она ответила тоже расскажем позже)."
Ну так что она ответила?

"Один из демонстрантов во время акции сделал предложение своей девушке (что она ответила тоже расскажем позже)." Ну так что она ответила?
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31k
kalinser Сергей Ко День назад
Майдан без свадьбы... "это как брачная ночь без невесты"


Майдан без свадьбы... "это как брачная ночь без невесты"
Майдан без свадьбы... "это как брачная ночь без невесты"
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5k
☣️Месть печенегов☣️ kalinser День назад
Методичка то одна?!

Методичка то одна?!
Методичка то одна?!
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4k
Ya Сергей Ко День назад
А таким дебилам лишь бы попиариться и лайков набрать.
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31k
kalinser ☣️Месть печенегов☣️ 9 часов назад
Да нет,разные...
Да нет,разные...
Да нет,разные...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ kalinser 9 часов назад
Это не методичка. Это от души
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12k
Максим День назад
вы все врете, нам по телевизору сказали там человек 100 было.
а митинг в подержку усатого пару миллионов набрал
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3k
magic32 День назад
"выходят десятки, а то и сотни тысяч человек." - автор, пиши сразу миллионны, не мелочись
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12k
Максим magic32 День назад
миллионы вышли за батьку. ты не видел?
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118k
Игорь Максим День назад
Вам хватит одной роты, с десятком ассенизаторов.
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