Торжества в Минске по случаю празднования дня рождения А.Лукашенко

Что было необычного?

На территории Дворца Независимости снова был президент с автоматом. Но без младшего сына.

Демонстранты принесли ко Дворцу Независимости подарки (что с ними случилось, мы вам расскажем позже).

К протестующим вышел помощник президента Николай Латышенок (правда, к тому времени уже почти все разошлись).

К кордону у Дворца Независимости пришла Мария Колесникова, а еще много известных спортсменов.

По состоянию на 18.00 только в Минске было задержано 140 человек.

Один из демонстрантов во время акции сделал предложение своей девушке (что она ответила — тоже расскажем позже).

А теперь обо всем по порядку.



Как все начиналось

Ограждения на площади Независимости появились еще в ночь с субботы на воскресенье. А ручейки с БЧБ-флагами стали стекаться к центру 30 августа после полудня. Колонны шли по проспектам Независимости — от станции метро «Восток», Дзержинского — от «Михалово», Партизанскому — от «Автозаводской», улицам Притыцкого и Кальварийской от «Пушкинской».