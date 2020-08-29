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Они зажрались... Вот те нате -забудьте про белорусские креветки и яблоки

Они зажрались... Вот те нате -забудьте про белорусские креветки и яблоки (2 фото)

Автор:
29 августа 2020 18:06
Метки: Они   зажрались   лукашенко   
919
2
Вчера президент РБ Лукашенко сделал заявление в отношении Литвы и Польши, что в ответ на недружественные действия со стороны Польши и Литвы, Белоруссии есть чем ответить. Что со стороны Белоруссии будут санкции в отношении этих государств. Что им будет самим хуже, что совершают недружественные шаги по отношению к Белоруссии. И вообще эти страны зажрались...

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Метки: Они   зажрались   лукашенко   
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24  комментария
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3k
DNK День назад
Главное для меня политическое открытие в связи с Беларуссией - из всех постсоветских диктаторов Назарбаев оказался самым умным.
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2k
Frank Borman 12 часов назад
Российские олигархи и богачи плачут горькими слезами. Все, не будет больше креветок и лобстеров, хамона и пармезана, бананов и ананасов. Трюфелей и испанских оливок тоже не будет.
Пока жареный петух в жопу не клюнет, мужик не почешется. Ну вот и клюнул Батьку петух с Бульбомайдана.
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9k
Злой 14 часов назад
Батька стал сучкой Путина
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7k
krivsan 15 часов назад
сколько не читаю коментов про Беларусь,всегда задаюсь вопросом,почему люди которые пишут хрень не понимают простое,Путин вернул Крым,защитил Сирию,и вы наивно думаете,что Беларусь отдаст пендосам?запаситесь попкорном и наблюдаем дальше
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3k
Владимир krivsan 14 часов назад
Нет конечно пиндосам только Украину, Латвию, Литву, Грузию, Азербайджан, но никак не Белорусию.
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3k
Владимир 14 часов назад
Я был в Грузии как раз в разгар антироссийских "беспорядков". Там страна - пол дня езды на машине в любой конец. В то время как в центре Тбилиси разыгрывался спектакль с целью политического разрыва, на окраине Тбилиси полицейский помогал мыть мою машину так как стоял за мной в очереди и торопился на развод. Местных бы он намыленных выгнал бы а Рюсский незя надо помогат.
Всю страну объехал, ни где даже косого взгляда не поймал.
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7k
krivsan Владимир 14 часов назад
Был царь Царь Иван lll Собиратель земель русских,и Сталин,который восстановил влияние и на Латвию, Литву,Польшу,половину Германии,Венгрию и т,д и т,п,а потом пришли Горбачевы,Ельцины,захотелось дермократии и все просрали
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1k
Bogdan Krasota 22 часа назад
А как перенаправят? Про белорусское море известно только Псаки. Через Польшу на Гданск? Так там тоже не друзья. Латвия, Эстония, также. Через территорию РФ к Балтике, наземный путь в 4-5 раз больше, что повлияет на стоимость продукции. Литву опустит, а сам как? Он на карту смотрел?
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518
Павел Кузнецов Bogdan Krasota 12 часов назад
В Россию, через Лугу
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12k
Сталкер 22 часа назад
Смешно смотреть, как от всего этого подгорают пердаки у свидомых. ))
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3k
Сергей 23 часа назад
Литва
Литва
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1k
Pioner76 23 часа назад
Литовские экономисты с самого начала об етом говорили, но продажная власть сосала америке и ес и не оброщала внимаия. Вот теперь и потанцуем.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ День назад
А то что закрытие транзита через Белоруссию ударит довольно больно по экономике Литвы, нас не особо волнует. А вот как это ударит по экономике Беларуси, вот вопрос.

Явно же батька не сам такое придумал, наверняка из кремля намекнули
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6k
albedo День назад
Скажем так - китайские товары шли через Россию, Белоруссию и далее прибалтиские порты.
Так что России сплошной профит.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ albedo День назад
Только Беларуси с этого теперь не обломится
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6k
albedo ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Миллиард безвозвратного кредита - неплохая компенсация.
И Россия получит загрузку своих портов, то есть тоже не в накладе.
А вот Польша и прибалтийские котята, возомнившие себя тиграми - в проигрыше.
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59k
Максим День назад
Т..е батька по сути прямым текстом признал, что гнал санкционку)) лол
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6k
albedo Максим День назад
Как нас с тобой заминусили.

Причем без аргументов.

Похоже сейчас у Батьки советники ну очень хорошие.
Тем более дотации ЕС Польше и Прибалтике сокращаются.
Придется полякам опять перейти на яблочную диету.
Ну а прибалтам - народ еще более быстро побежит оттуда.

Как нас с тобой заминусили. Причем без аргументов. Похоже сейчас у Батьки советники ну очень хорошие. Тем более дотации ЕС Польше и Прибалтике сокращаются. Придется полякам опять перейти на яблочную диету. Ну а прибалтам - народ еще более быстро побежит оттуда.
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59k
Максим albedo День назад
Притом это по переписи а реально там их хорошо если 1.5 млн. остальные сортиры моют в ЕС.
А на минусы я срал.
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1k
John Alex Ivanov 21 час назад
На какие другие порты?????
Есть еще польские, латышские, украинские... и российские...
Тоже мне страна семи морей...
И если все заведомо смотрели на антисанкции сквозь пальцы, то нафига они вообще нужны???? Виляние задом перед Западом? Заведомо пропагандистская фишка для внутреннего быдла?
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6k
albedo John 20 часов назад
И если все заведомо смотрели на антисанкции сквозь пальцы, то нафига они вообще нужны????
------------------------
Как зачем - мы смотрели сквозь пальцы, они смотрели сквозь пальцы.
Чем закончилась буча с генераторами Сименс для электростанций в Крыму - да ничем.
Все ДРУЖНО забыли про санкции.
И генераторы работают в Крыму.
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59k
Максим John 6 часов назад
Устал я что-то объяснять людям которые сказочно далеки от экономики и политики почему закрываются глаза. В двух словах опять же, для поддержания экономики РБ на плаву. Всегда поражался таким как ты. нулевое понимание ситуации но туда же.. с флагами БЧБ и батька должен уйти и сразу запануем (это к примеру) а что будет в результате, какие сдвинет это проблемы. А вам это не интересно..
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