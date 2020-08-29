Они зажрались... Вот те нате -забудьте про белорусские креветки и яблоки

Вчера президент РБ Лукашенко сделал заявление в отношении Литвы и Польши, что в ответ на недружественные действия со стороны Польши и Литвы, Белоруссии есть чем ответить. Что со стороны Белоруссии будут санкции в отношении этих государств. Что им будет самим хуже, что совершают недружественные шаги по отношению к Белоруссии. И вообще эти страны зажрались...
В качестве ответных санкций Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы в другие страны.
— Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — приводит слова президента БелТА.
Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции.
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Лукашенко почувствовал поддержку со стороны России. И видимо были даны гарантии, что будет поддержка белорусской экономики и миллиард безвозвратного кредита тоже не хухры-мухры. Особенно в условиях продолжающегося протестного кризиса, начавшегося после оглашения результатов выбора. Финансовая и экономическая поддержка со стороны России будет. Иначе бы Лукашенко не стал бы делать таких громких заявлений об "ответных санкциях" со стороны Белоруссии. Однако, разумеется эта поддержка навряд ли будет дана "безвозмездно". Наверняка есть и ответные обязательства со стороны Белоруссии в отношении России.
А то что закрытие транзита через Белоруссию ударит довольно больно по экономике Литвы, то об этом говорят вот эти цифры:
Общий поток белорусских товаров через порты стран Балтии в прошлом году составил около 10 миллиардов долларов, если его переориентировать на Россию, экономика Прибалтики понесет существенный урон
Это и в самом деле будет существенный удар по экономике Литвы.
Мне только одно непонятно - а без позиции доги-стайл наши союзнички экономических просьб не понимают?? Так может пусть глава "союзного" государства и далее живёт в позе июльского знака зодиака - так и привычней ему и полезней нам и понятней Европе.
— Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — приводит слова президента БелТА.
Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции.
...................
Лукашенко почувствовал поддержку со стороны России. И видимо были даны гарантии, что будет поддержка белорусской экономики и миллиард безвозвратного кредита тоже не хухры-мухры. Особенно в условиях продолжающегося протестного кризиса, начавшегося после оглашения результатов выбора. Финансовая и экономическая поддержка со стороны России будет. Иначе бы Лукашенко не стал бы делать таких громких заявлений об "ответных санкциях" со стороны Белоруссии. Однако, разумеется эта поддержка навряд ли будет дана "безвозмездно". Наверняка есть и ответные обязательства со стороны Белоруссии в отношении России.
А то что закрытие транзита через Белоруссию ударит довольно больно по экономике Литвы, то об этом говорят вот эти цифры:
Общий поток белорусских товаров через порты стран Балтии в прошлом году составил около 10 миллиардов долларов, если его переориентировать на Россию, экономика Прибалтики понесет существенный урон
Это и в самом деле будет существенный удар по экономике Литвы.
Мне только одно непонятно - а без позиции доги-стайл наши союзнички экономических просьб не понимают?? Так может пусть глава "союзного" государства и далее живёт в позе июльского знака зодиака - так и привычней ему и полезней нам и понятней Европе.
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Пока жареный петух в жопу не клюнет, мужик не почешется. Ну вот и клюнул Батьку петух с Бульбомайдана.
Всю страну объехал, ни где даже косого взгляда не поймал.
Явно же батька не сам такое придумал, наверняка из кремля намекнули
Так что России сплошной профит.
И Россия получит загрузку своих портов, то есть тоже не в накладе.
А вот Польша и прибалтийские котята, возомнившие себя тиграми - в проигрыше.
Причем без аргументов.
Похоже сейчас у Батьки советники ну очень хорошие.
Тем более дотации ЕС Польше и Прибалтике сокращаются.
Придется полякам опять перейти на яблочную диету.
Ну а прибалтам - народ еще более быстро побежит оттуда.
А на минусы я срал.
Есть еще польские, латышские, украинские... и российские...
Тоже мне страна семи морей...
И если все заведомо смотрели на антисанкции сквозь пальцы, то нафига они вообще нужны???? Виляние задом перед Западом? Заведомо пропагандистская фишка для внутреннего быдла?
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Как зачем - мы смотрели сквозь пальцы, они смотрели сквозь пальцы.
Чем закончилась буча с генераторами Сименс для электростанций в Крыму - да ничем.
Все ДРУЖНО забыли про санкции.
И генераторы работают в Крыму.