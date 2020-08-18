Домохозяйка-оппозиционерка Тихановская спряталась в Литве и записывает оттуда пафосные обращения

Хороша оппозиционерка Светлана Тихановская! Домохозяйка, внезапно ставшая кандидатом в президенты Белоруссии и проигравшая выборы, на днях внезапно прибыла в Литву, откуда записывает пафосные обращения к белорусскому народу.
Хороша оппозиционерка Светлана Тихановская! Домохозяйка, внезапно ставшая кандидатом в президенты Белоруссии и проигравшая выборы, на днях внезапно прибыла в Литву, откуда записывает пафосные обращения к белорусскому народу.
Дамочка хвалит всех за смелость и призывает к борьбе за свободу и демократию. А сама тем временем находится в Литве с детьми и ведет светские беседы с литовскими политиками.
Те, в свою очередь, очень рады подвернувшейся возможности выставить себя важными политическими персонами и уже наклепали для Белоруссии нелепый план по выходу из кризиса.
Президенты Литвы, Латвии и Польши заявили, что ситуацию в соседней республике необходимо деэскалировать.
По их мнению, власти Белоруссии должны прекратить применять силу против белорусского народа, отпустить задержанных и вступить в диалог с людьми. Какие умные ребята — прямо капитаны очевидности, не меньше.
На минуточку, сегодня Лукашенко поговорил с народом. Точнее — попытался, так как толпа, подначиваемая провокаторами, даже не пыталась слушать его. Хотя он предлагал разные решения, в том числе и перевыборы.
И это уже говорит, что на деле протестующие не хотят никакого диалога — им нужно шоу, пафосные фотографии в иностранной прессе, вопли и всякие акции.
Ну, а прибалты и поляки только и рады происходящему в Белоруссии. Недоевропейские неудачники решили показать себя важными персонами перед Западом и оппозиционными силами Белоруссии.
Хотя на деле они предложить ничего не могут, ибо нищеброды, которые не могут решить даже проблем в своих странах.
Разумеется, они упомянули и про «сильный европейский удар». Видать, думали, что им за это отвалят финансирование, но тщетно. Зато перед Тихановской они выглядят как белые принцы. Литва предоставила оппозиционерке-домохозяйке политическое убежище.
Литовский президент Гитанас Науседа рассказал совершенно бредовую историю о том, что Тихановскую держали в ЦИКе и угрожали. Поэтому ей вместе с детьми пришлось срочно сбежать.
«И потом, я так понимаю, у нее было не очень много выбора. Все-таки был какой-то разговор с представителями власти, какой-то нажим, в том числе. И она просто не имела иного выбора, как покинуть страну. Другой выбор не был приемлемым», — заявил он.
Сама Тихановская заявила, что приняла это решение самостоятельно. Но от этого тем провокаторам и наивным гражданам, выступающим за нее, не легче. Мало того, что она отказалась принять участие в уличных протестах, так теперь еще и уехала в другую страну.
«Поговорил со Светланой Тихановской. Она в бодром настроении. Она выскажется в ближайшем будущем», — подытожил Науседа.
Он уже успел поговорить с ней и пообещал предоставить политическое убежище. Кто бы сомневался — надо же поддержать дамочку, которая стала пешкой в западной игре. Разумеется, что протесты в Белоруссии проходят не без иностранного вмешательства.
Слишком много там так называемых «пасхалочек»: раздача цветов, обнимашки с ОМОНом, флаги. Да и не может толпа быть настолько скоординированной — это первый признак того, что ее ведут.
Провокаторов там тоже хватает. Так, например, один товарищ вел диалог с властями, представившись работником вначале одного завода, а потом другого.
Но кандидата, позорнее Тихановской, у Запада давно уже не было. Никто еще не позволял себе прятаться в другой стране и агитировать оттуда. При этом у Тихановской хватило совести еще заявить о готовности стать национальным лидером белорусского народа.
Не туда тетя-домохозяйка влезла. Ей бы сидеть чаевничать и пироги детям печь, а не лезть в политику, если она даже не умеет вести себя как оппозиционный лидер.
Дамочка хвалит всех за смелость и призывает к борьбе за свободу и демократию. А сама тем временем находится в Литве с детьми и ведет светские беседы с литовскими политиками.
Те, в свою очередь, очень рады подвернувшейся возможности выставить себя важными политическими персонами и уже наклепали для Белоруссии нелепый план по выходу из кризиса.
Президенты Литвы, Латвии и Польши заявили, что ситуацию в соседней республике необходимо деэскалировать.
По их мнению, власти Белоруссии должны прекратить применять силу против белорусского народа, отпустить задержанных и вступить в диалог с людьми. Какие умные ребята — прямо капитаны очевидности, не меньше.
На минуточку, сегодня Лукашенко поговорил с народом. Точнее — попытался, так как толпа, подначиваемая провокаторами, даже не пыталась слушать его. Хотя он предлагал разные решения, в том числе и перевыборы.
И это уже говорит, что на деле протестующие не хотят никакого диалога — им нужно шоу, пафосные фотографии в иностранной прессе, вопли и всякие акции.
Ну, а прибалты и поляки только и рады происходящему в Белоруссии. Недоевропейские неудачники решили показать себя важными персонами перед Западом и оппозиционными силами Белоруссии.
Хотя на деле они предложить ничего не могут, ибо нищеброды, которые не могут решить даже проблем в своих странах.
Разумеется, они упомянули и про «сильный европейский удар». Видать, думали, что им за это отвалят финансирование, но тщетно. Зато перед Тихановской они выглядят как белые принцы. Литва предоставила оппозиционерке-домохозяйке политическое убежище.
Литовский президент Гитанас Науседа рассказал совершенно бредовую историю о том, что Тихановскую держали в ЦИКе и угрожали. Поэтому ей вместе с детьми пришлось срочно сбежать.
«И потом, я так понимаю, у нее было не очень много выбора. Все-таки был какой-то разговор с представителями власти, какой-то нажим, в том числе. И она просто не имела иного выбора, как покинуть страну. Другой выбор не был приемлемым», — заявил он.
Сама Тихановская заявила, что приняла это решение самостоятельно. Но от этого тем провокаторам и наивным гражданам, выступающим за нее, не легче. Мало того, что она отказалась принять участие в уличных протестах, так теперь еще и уехала в другую страну.
«Поговорил со Светланой Тихановской. Она в бодром настроении. Она выскажется в ближайшем будущем», — подытожил Науседа.
Он уже успел поговорить с ней и пообещал предоставить политическое убежище. Кто бы сомневался — надо же поддержать дамочку, которая стала пешкой в западной игре. Разумеется, что протесты в Белоруссии проходят не без иностранного вмешательства.
Слишком много там так называемых «пасхалочек»: раздача цветов, обнимашки с ОМОНом, флаги. Да и не может толпа быть настолько скоординированной — это первый признак того, что ее ведут.
Провокаторов там тоже хватает. Так, например, один товарищ вел диалог с властями, представившись работником вначале одного завода, а потом другого.
Но кандидата, позорнее Тихановской, у Запада давно уже не было. Никто еще не позволял себе прятаться в другой стране и агитировать оттуда. При этом у Тихановской хватило совести еще заявить о готовности стать национальным лидером белорусского народа.
Не туда тетя-домохозяйка влезла. Ей бы сидеть чаевничать и пироги детям печь, а не лезть в политику, если она даже не умеет вести себя как оппозиционный лидер.
Авторский пост
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- Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника
Метки: белоруссия литва тихановская
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в украине небесная сотня ( раследование незавершено и видимо не будет ибо могут выйти на самих себя )
в россии немцов не получилось ( да и соратники как то не с охотой эту тему раследуют )
в беллорусии Тихановская ( жертвенная овца ) а деток сироток возьмут в опеку как постродавшие от кровавого режима
Я считаю Лукашенко бездарным политиком, плохим управленцем и номенклатурщиком. Но ничего лучше в Белоруссии нет и не будет. Единственный выход для сохранения белорусами хоть какого-то подобия достоинства - это интеграция в РФ. Потому что евроинтерированные скакуны достоинство сохранить не смогли. Ну, кто за что скакал.
1) Запад не признает итоги выборов. Все, Лукашенко для Запада не президент, а никто. Диктатор и узурпатор власти, которого нужно скинуть всеми доступныму способами.
2) Возникает правительство Беларуси в изгнаниии, с этот тетей во главе.
3) Все активы Беларуси на Западе в лучшем случае замораживаются, а в худшем случае передаются этой тете, чтобы она могла финасировать борьбу против диктатора Батьки.
4) Против Батьки и его высших чиновников вводятся санкции. Беларуськая торговля с Западом сворачивается полностью. Никаких беларуських креветок, ананасов и хамонов больше не будет.
5) Кредитов Беларуси от Запада больше нема. Ни доллара, ни евро.
6) Ну и, разумеется, пропагандистская машина Запада заработает на полную катушку, промывая мозги беларусиянам, чтобы они скинули диктатора Батьку и поскорее навели у себя демократию и свободу. Ну как украинцы на Майдане.
А вообще мне кажется что сейчас жесть в Белоруссии начнет успокаиватся.Будет пара стачек,забастовок.Но основное выплеснулось.Впрочем это просто мнение.
Многие видят, а кто раскачивает, тот или проплачен и рпботает, ну или балбес. Видео было с такими 15-17 летними.
Ну,и сжатые кулачки... куда же без них!
Ничего хорошего их не ждет...
Чужой опыт,других ничему не учит!
Граждане желают лично,на граблях попрыгать!