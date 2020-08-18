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Домохозяйка-оппозиционерка Тихановская спряталась в Литве и записывает оттуда пафосные обращения

Домохозяйка-оппозиционерка Тихановская спряталась в Литве и записывает оттуда пафосные обращения (5 фото)

Автор:
18 августа 2020 09:01
Метки: белоруссия   литва   тихановская   
804
5
Хороша оппозиционерка Светлана Тихановская! Домохозяйка, внезапно ставшая кандидатом в президенты Белоруссии и проигравшая выборы, на днях внезапно прибыла в Литву, откуда записывает пафосные обращения к белорусскому народу.

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Метки: белоруссия   литва   тихановская   
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75  комментариев
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2k
Kungs 12 часов назад
Тупая и никчёмная пустышка. Как такое убожище может управлять страной? Чем-то похожа на наших дегенератов из ЕС и, что в частности - моей Латвии, во главе которой уже под тридцать лет одно ничтожество сменяет другое. Какой смысл смена этих существ? По мне, так лучше более или менее адекватный президент, что управляет страной всю свою жизнь, чем некие никчёмные, вороватые, лживые и пустоголовые отбросы, что идут чередой друг за другом. Я не оправдываю Лукашенко, но то, что будет после него - это писец...
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28k
Юр21 2 часа назад
Да пох, белорусы не поели говна в девяностых - поедят сейчас, слишком уж у них всё чистенько и благопристойненько, Лукаш их тогда из дерьма вытащил, а они его в благодарность - геть! Ну-ну, узнаете что означает: "Они не вписались в рынок".
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1k
Ослик Иа на позитиве Юр21 46 минут назад
Абсолютно согласен! Пусть попытаются, а мы посмотрим... Главное нам (России)- им не мешать, что бы не могли на нас спихнуть вину за свои ошибки.
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268
Moon24 4 часа назад
Она не может быть политиком - сомнительная репутация жены уголовного преступника во всем мире считается недопустимой
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−1496
Нож 4 часа назад
В Белоруссии она бы пропала без вести. Или нащли бы в речке, утонувшей.
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751
korsar 4 часа назад
вангую
в украине небесная сотня ( раследование незавершено и видимо не будет ибо могут выйти на самих себя )
в россии немцов не получилось ( да и соратники как то не с охотой эту тему раследуют )
в беллорусии Тихановская ( жертвенная овца ) а деток сироток возьмут в опеку как постродавшие от кровавого режима
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43k
Ибака Грозный 4 часа назад
И как долго, ее там будут кормить?
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7k
Dmitry 7 часов назад
Как правильно заметил Латушко: "почему лидеры оппозиции не со своими избирателями" ?
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1k
Dmitry Dmitry 6 часов назад
Потому что Лукавый её просто физически устранит, учитывая сложившуюся ситуацию. Или ты такой тугой совсем, что даже это понять не можешь?
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10k
Алекс Dmitry 5 часов назад
Скорее это сделают ее кукловоды. Сокральная жертва.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Dmitry 2 часа назад
Кому эта Тихоновская нужна то.... так же как её муж " оппозиционер" кому интересно наберите в ютубе его ролике, тупой провокатор.
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7k
Dmitry Алекс 2 часа назад
Алекс, полностью согласен. Но туповатые дети, этого все равно не поймут))). Если конечно, господин Дмитрий, не является засланцем.
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4k
Ya 8 часов назад
Западу нужны тупые презики, легче управлять.
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4k
KааPut 9 часов назад
Ни автор поста ни комментаторы ничего не знают ни о текущей ситуации в Беларуси. И, сука, "Беларусь", а не "Беларусия".
Ни автор поста ни комментаторы ничего не знают ни о текущей ситуации в Беларуси. И, сука, "Беларусь", а не "Беларусия".
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4k
KааPut Алексей Куликов 6 часов назад
Ого. Мне даже возразить нечего.А Германию мы называем "Страна, которую в 45-м победела Рось, правителем которой является солнцеликий ППВ, да продлит господь года его и его вассала АГЛ". Длинновато, но мы привыкли. Это у нас такой специальный русский язык, второй государственный. А как на русском белорусском будет Испания никогда не догадаешься.
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1k
Dmitry Алексей Куликов 6 часов назад
Нямеччына
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10k
Алекс KааPut 5 часов назад
А вот на испанском Германия это Алимания. И как то немцы не рвут пуканы из-за этого. Что ж у вас змагары подгорает?
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5k
Sergej Lehr KааPut 3 часа назад
"Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!" А в Белоруссии - белорусы.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Алексей Куликов 2 часа назад
Вообще то БелоруССия. а Германию они скорее всего называют так же как и поляки с хохлами "неметчина"
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15k
Robin Hood 9 часов назад
Домохозяйка-оппозиционерка Тихановская спряталась в Литве и записывает оттуда пафосные обращения
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4k
Сергей 9 часов назад
Как то стрёмно,сначала сныкалась за бугром,вдруг Чаво!потом увидела куда ветер дует и нарисовалась.не,не лидер.насрано.
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10k
_delphin_ 9 часов назад
Загребай жар чужими руками! (с) сорос
Я считаю Лукашенко бездарным политиком, плохим управленцем и номенклатурщиком. Но ничего лучше в Белоруссии нет и не будет. Единственный выход для сохранения белорусами хоть какого-то подобия достоинства - это интеграция в РФ. Потому что евроинтерированные скакуны достоинство сохранить не смогли. Ну, кто за что скакал.
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7k
Шурум-бурум 10 часов назад
тихановская - продажная жидовская мразь! такая же, как порошенко, зеленский и т.д... з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
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−566
Сергей Микула 10 часов назад
Прекрасные статьи, прекрасные комментарии! Я очень надеюсь, что Беларусы их читают и делают для себя выводы.
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4k
KааPut Сергей Микула 9 часов назад
Читаем. Надо признать без удовольствия. Но я считаю их очень полезными. Все меньше и меньше современная Рось мне нравится.
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1k
Dmitry Сергей Микула 6 часов назад
Читаем. После всего того количества говна, которое без какой либо причины за эту неделю вылили на нас наши русские "братья", вместо слов поддержки, я думаю, что каждый белорус вывод сделал. Страшно жить с такими соседями.
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1k
Dmitry Людмила Корсунова 6 часов назад
Разберёмся как-нибудь без тебя) Хорошо?
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10k
Алекс Dmitry 5 часов назад
Вы пляди уже 15 лет говном Россию поливаете хавая с ее ладони. Так что ипальник завали чмо картофельное.
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1k
Яков Dmitry 3 часа назад
А мы не поддерживаем массовые помешательства и самоубийства целых народов.
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2k
Frank Borman 11 часов назад
Все развивается по венесуэльскому сценарию:

1) Запад не признает итоги выборов. Все, Лукашенко для Запада не президент, а никто. Диктатор и узурпатор власти, которого нужно скинуть всеми доступныму способами.
2) Возникает правительство Беларуси в изгнаниии, с этот тетей во главе.
3) Все активы Беларуси на Западе в лучшем случае замораживаются, а в худшем случае передаются этой тете, чтобы она могла финасировать борьбу против диктатора Батьки.
4) Против Батьки и его высших чиновников вводятся санкции. Беларуськая торговля с Западом сворачивается полностью. Никаких беларуських креветок, ананасов и хамонов больше не будет.
5) Кредитов Беларуси от Запада больше нема. Ни доллара, ни евро.
6) Ну и, разумеется, пропагандистская машина Запада заработает на полную катушку, промывая мозги беларусиянам, чтобы они скинули диктатора Батьку и поскорее навели у себя демократию и свободу. Ну как украинцы на Майдане.
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8k
Людмила Корсунова Автор поста Frank Borman 10 часов назад
Сценарий очень печальный. Впрочем, Лукашенко всегда был для Запада тираном и узурпатором. Для них все неугодные таковые
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3k
Алексей Куликов Frank Borman 8 часов назад
Черевато. Батько может подложить им свинью. Объединится с Россией. Ему то терять уже нечего.
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2k
Hellgone 11 часов назад
Где еще прятаться гниде как не среди гнид?
А вообще мне кажется что сейчас жесть в Белоруссии начнет успокаиватся.Будет пара стачек,забастовок.Но основное выплеснулось.Впрочем это просто мнение.
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13k
Максим 11 часов назад
росс пропаганда конечно не не расскажет почему её вынудили убежать.плевок вам в ватные морды от лица всех беларусов свиньи недоразвитые.
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8k
Людмила Корсунова Автор поста Максим 10 часов назад
Недоразвитый ты, если веришь в агитпроп Тихановской и ее упырей. А тут написано то, что есть. Тоже мне, нашли героиню
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13k
Максим Людмила Корсунова 10 часов назад
не сый свой питерский сопливый нос в беларусь, без вас ущербных разберутся, будете учить беларусов что лучше для них
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2k
Maxim 2 часа назад
А ты кхуле на российском портале забыл? Мы без тебя решим, обсуждать нам что либо или нет, писдуй на белорусские порталы, и режь правду матку, мы имеем полное право на собственное мнение как и ты. Так что свинным рылом в калашный ряд не лезь, иди поскачи лучше.
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16k
BillyBonzz 11 часов назад
Лично я не готов комментировать и выражать свое мнение по ситуации в стране в которой я не никогда не был, никогда не жил там и не знаю на самом деле что там творится. Пусть белорусы сами определяют свое будущее, примеров у них вокруг много, пусть думают.
Лично я не готов комментировать и выражать свое мнение по ситуации в стране в которой я не никогда не был, никогда не жил там и не знаю на самом деле что там творится. Пусть белорусы сами определяют свое будущее, примеров у них вокруг много, пусть думают.
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19k
предводитель дворянства! 12 часов назад
На неё можно внимания не обращать.А вот люди которые готовы за неё топить,достойны клинических исследований и внесения в труды по психиатрии.Ставить во главу гос-ва,по любым соображениям ,домохозяйку которая сперва- "Я слабая женщина ,простите меня ,я боюсь и не могу,я не знала что все так...",т.е. дура,которая не представляла себе что такое свергать власть и полезла её свергать.Это говорит прежде всего об уровне образования и отсутствие мозгов у этой толстожопой курицы. А пару дней спустя- "а нет,я могу, погнали,ставьте меня президентом",причем из другой страны...Беларусы,поздравляю вас,вы балбесы.
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3k
Алексей Куликов предводитель дворянства! 8 часов назад
Я бы их балбесами не называл.
Многие видят, а кто раскачивает, тот или проплачен и рпботает, ну или балбес. Видео было с такими 15-17 летними.
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100
Александр Зубарев 12 часов назад
пусть лабусы себе это чмо оставят
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276
Aleks Александр Зубарев 12 часов назад
Не надо! У нас своих у..ков хватает. Лукашенко следовало быть порасторопнее и не допустить того, что бы эта дура сбежала. Да и ещё и начала компанию по ввержению страны в то мракобесие, которое происходит на Украине.
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31k
kalinser 12 часов назад
Кухаркина революция.
Ну,и сжатые кулачки... куда же без них!

Кухаркина революция. Ну,и сжатые кулачки... куда же без них!
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14k
Lelik kalinser 9 часов назад
Да хорошо бы, кабы так... Но... Сомнения
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31k
kalinser Lelik 9 часов назад
Это был сарказм...
Ничего хорошего их не ждет...
Чужой опыт,других ничему не учит!
Граждане желают лично,на граблях попрыгать!
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14k
Lelik kalinser 9 часов назад
Так то да. Печально хто всё. А с другой стороны, подруга в Минске работает сейчас, так может плюнет и вернётся домой- в Крым. Я её очень жду, а она третий год без отпусков ишачит.
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31k
kalinser Lelik 9 часов назад
Очень надеюсь,что удастся задавить в зародыше эту "кухаркину революцию"!
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14k
Lelik kalinser 9 часов назад
Аналогично. Хотелось бы
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