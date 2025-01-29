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«Не&nbsp;сошлись характерами?» мужчина выставил на&nbsp;продажу б/у куклу

«Не сошлись характерами?» мужчина выставил на продажу б/у куклу

Автор:
29 января 2025 11:24
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Юмор   не сошлись характерами   продажа   секс кукла   умора   фото   
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На одной из минских онлайн-барахолок на продажу выставили б/у куклу из секс-шопа — продавец готов отдать ее за полцены и уверяет, что товар был использован всего пару раз.

Объявление вызвало небывалый ажиотаж у пользователей — правда, никто пока не изъявил желание обзавестись «игрушкой», зато многие интересуются, почему бывший владелец решил от нее избавиться.


«Продам реалистичную куклу. Которая воплотит все ваши фантазии. Была использована пару раз. В очень хорошем состоянии. Изделия из латекса и готова порадовать покупателя. Весь комплект в сборе (подогрев интимных зон, нижнее белье, парики, колготки, разные костюмы). Однозначно не пожалеете если остановите свой выбор над этой классной вещицей», — рекламирует свой товар автор объявления во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены).

Кукла ростом 150 см и весом 45 кг хранится в коробке. Продавец сам покупал ее за 1370 беларуских рублей, но готов продать за 650.

«Классную вещицу» выставили на продажу 22 января, но она, судя по всему, пока так и не нашла своего покупателя. Зато в комментариях царит небывалое оживление — в основном пользователи упражняются в остроумии.


Больше всего комментаторов интересует, почему он вообще решил продать куклу. Выдвигали и собственные версии:


  • «Что, не сошлись характерами?»
  • «Поматросил, получается».
  • «Заветрилась».
  • «Голова у нее болит, что ли? Или застукал с другом?»

Некоторые обратили внимание, что кукла отнюдь не такая ухоженная, как уверяет продавец, и замечают, что им ее жалко. «Даже интересно, кто кого на самом деле бросил», — шутят в комментариях.

Другой комментатор предложил ее «хоть бы причесать и наштукатурить», а то «выглядит уставшей».

Также автора объявления предупреждали, что кукла его «не простит», и предрекали, что он сядет за торговлю людьми.

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Метки: Беларусь   Юмор   не сошлись характерами   продажа   секс кукла   умора   фото   
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45k
Example 6.2.6 Полчаса назад
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21k
Михаил Гривин 11 минут назад
Потом, когда таких пользователей станет больше, появятся форумы, клубы по интересам, обмен... Поменялись с другим форумчанином на месяцок, потом обратно. Форумовки так же будут проходить необычайно весело.
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8k
bum-bum 40 минут назад
у нее вид как раз соответствует двум разам использования)) первый раз с января по июнь, а второй раз с июля по декабрь))
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694
Foreiner 45 минут назад
Владельцам гостиниц на заметку, можно существенно увеличить чек предлагая такие штуки в аренду жильцам))) И никакого нарушения закона!
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4k
STRiX Час назад
Не дала.
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17k
Александр Час назад
Интим-кукла для гурманов
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69k
Бука Сyка Димка 2 часа назад
сам покупал ее за 1370 беларуских рублей, но готов продать за 650.

Блин вот бесит когда курсы надо переводить... Короче за 19к руб продает, если кому надо)))
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15k
Б.Касторский 2 часа назад
Эволюция отношений:
(живая) секс только после свадьбы! Иначе гулящая
(живая) в целом до пяти вроде тест драйва, считай как новая!
(кукла) купил для себя, надоела? Выкинул
(кукла) в целом только один пользователь! Протру спиртовой салфеткой!
Хз что дальше
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2728 постов (2719 в горячем)

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