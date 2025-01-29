«Не сошлись характерами?» мужчина выставил на продажу б/у куклу

«Классную вещицу» выставили на продажу 22 января, но она, судя по всему, пока так и не нашла своего покупателя. Зато в комментариях царит небывалое оживление — в основном пользователи упражняются в остроумии.

Больше всего комментаторов интересует, почему он вообще решил продать куклу. Выдвигали и собственные версии:

«Что, не сошлись характерами?»

«Поматросил, получается».

«Заветрилась».

«Голова у нее болит, что ли? Или застукал с другом?»

Некоторые обратили внимание, что кукла отнюдь не такая ухоженная, как уверяет продавец, и замечают, что им ее жалко. «Даже интересно, кто кого на самом деле бросил», — шутят в комментариях.

Другой комментатор предложил ее «хоть бы причесать и наштукатурить», а то «выглядит уставшей».

Также автора объявления предупреждали, что кукла его «не простит», и предрекали, что он сядет за торговлю людьми.

