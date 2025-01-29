«Не сошлись характерами?» мужчина выставил на продажу б/у куклу

На одной из минских онлайн-барахолок на продажу выставили б/у куклу из секс-шопа — продавец готов отдать ее за полцены и уверяет, что товар был использован всего пару раз.
Объявление вызвало небывалый ажиотаж у пользователей — правда, никто пока не изъявил желание обзавестись «игрушкой», зато многие интересуются, почему бывший владелец решил от нее избавиться.
«Продам реалистичную куклу. Которая воплотит все ваши фантазии. Была использована пару раз. В очень хорошем состоянии. Изделия из латекса и готова порадовать покупателя. Весь комплект в сборе (подогрев интимных зон, нижнее белье, парики, колготки, разные костюмы). Однозначно не пожалеете если остановите свой выбор над этой классной вещицей», — рекламирует свой товар автор объявления во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены).
Кукла ростом 150 см и весом 45 кг хранится в коробке. Продавец сам покупал ее за 1370 беларуских рублей, но готов продать за 650.
«Классную вещицу» выставили на продажу 22 января, но она, судя по всему, пока так и не нашла своего покупателя. Зато в комментариях царит небывалое оживление — в основном пользователи упражняются в остроумии.
Больше всего комментаторов интересует, почему он вообще решил продать куклу. Выдвигали и собственные версии:
- «Что, не сошлись характерами?»
- «Поматросил, получается».
- «Заветрилась».
- «Голова у нее болит, что ли? Или застукал с другом?»
Некоторые обратили внимание, что кукла отнюдь не такая ухоженная, как уверяет продавец, и замечают, что им ее жалко. «Даже интересно, кто кого на самом деле бросил», — шутят в комментариях.
Другой комментатор предложил ее «хоть бы причесать и наштукатурить», а то «выглядит уставшей».
Также автора объявления предупреждали, что кукла его «не простит», и предрекали, что он сядет за торговлю людьми.
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Блин вот бесит когда курсы надо переводить... Короче за 19к руб продает, если кому надо)))
(живая) секс только после свадьбы! Иначе гулящая
(живая) в целом до пяти вроде тест драйва, считай как новая!
(кукла) купил для себя, надоела? Выкинул
(кукла) в целом только один пользователь! Протру спиртовой салфеткой!
Хз что дальше