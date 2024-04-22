Зоолог переоделся крокодилом и залез к ним в логово

Нет, он не сошел с ума! Просто Барр хотел лучше изучить жизнь крокодилов. А заодно и сделать интересный научно-популярный репортаж для телеканала Discovery.
Затея крайне смелая! Нильские крокодилы – самые крупные в Африке. Они вырастают до 6 метров в длину. От их шкур отлетают пули.
Ученому грозила серьезная опасность – его могли проглотить гигантские хищники.
Он так рисковал ради научной цели – прикрепить на крокодилов датчики, чтобы отслеживать их миграцию и температуру в их логове. Задача важная, ведь нильские крокодилы находятся на грани исчезновения. И Барр отправился в Танзанию.
Вместе с инженерами из National Geographic зоолог сконструировал маскировочный костюм. Голова-протез крокодила, закрепленная спереди. Сам он находился в металлической защитной сетке, которую закрыл брезентом. Она была пропитана запахом от крокодилов и бегемотов, чтобы замаскировать его человеческий запах.
Защищенный таким образом, он подполз на четвереньках к страшным рептилиям. Передвигаться было неудобно. К тому же – очень жарко, ведь столбик термометра поднялся выше 48 градусов! Да и сама конструкция весила 36 килограммов.
Напоминаю, в костюме крокодила полз не молодой крепкий десантник, а 47-летний ученый.
Первой опасностью на пути стало стадо бегемотов. Его ученый успешно преодолел в опасной близости от смертоносных животных. Они не обратили никакого внимания на псевдокрокодила.
После этого он залез к своим "сородичам".
Сперва все было спокойно, но потом Барр совершил ошибку – сделал резкое движение. И другой крокодил обернулся и они стояли так лицом к лицу. Зоолог не двигался, чтобы не спровоцировать атаку. В это время сзади к нему подошел еще один гигантский крокодил.
«Но вместо атаки крокодил расположился рядом со мной и лег. Он принял меня за другого крокодила», - вспоминает ученый.
«В этот день я буквально стал крокодилом, животным, изучению которого посвятил свою карьеру».
В итоге ученый подождал 10 минут и смог ретироваться. Но после этого случая больше так не рискует. Говорит, что чувствует себя слишком старым для подобных миссий – энергетика уже не та, что в юности.
Сейчас ученому 60 лет, и он продолжает заниматься популяризацией науки. Но делает это уже из удобного кресла телеведущего.
Источник:
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А так вот лезть туда.. затея мягко говоря абсурдная. Во первых, крокодилы порой дерутся между собой, и твой костюм провернут несколько раз и утащат под воду абсолютно без проблем, ибо масса зарешает, во вторых - повторюсь, всё это можно сделать дистанционно.
картинку с Джимом Керри уже постили, но мне этот случай напомнил изобретателя противомедвежьего костюма.. тоже вызывал много вопросов.. зачем и науя?