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Зоолог переоделся крокодилом и залез к ним в логово

Зоолог переоделся крокодилом и залез к ним в логово

Автор:
22 апреля 2024 09:15
Сообщество : Эксперименты
Метки: в мире   животные   крокодил   логово   фото   чудик   эксперимент   
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Нет, он не сошел с ума! Просто Барр хотел лучше изучить жизнь крокодилов. А заодно и сделать интересный научно-популярный репортаж для телеканала Discovery.

Затея крайне смелая! Нильские крокодилы – самые крупные в Африке. Они вырастают до 6 метров в длину. От их шкур отлетают пули.

Ученому грозила серьезная опасность – его могли проглотить гигантские хищники.

Он так рисковал ради научной цели – прикрепить на крокодилов датчики, чтобы отслеживать их миграцию и температуру в их логове. Задача важная, ведь нильские крокодилы находятся на грани исчезновения. И Барр отправился в Танзанию.

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Вместе с инженерами из National Geographic зоолог сконструировал маскировочный костюм. Голова-протез крокодила, закрепленная спереди. Сам он находился в металлической защитной сетке, которую закрыл брезентом. Она была пропитана запахом от крокодилов и бегемотов, чтобы замаскировать его человеческий запах.

Защищенный таким образом, он подполз на четвереньках к страшным рептилиям. Передвигаться было неудобно. К тому же – очень жарко, ведь столбик термометра поднялся выше 48 градусов! Да и сама конструкция весила 36 килограммов.

Напоминаю, в костюме крокодила полз не молодой крепкий десантник, а 47-летний ученый.

Первой опасностью на пути стало стадо бегемотов. Его ученый успешно преодолел в опасной близости от смертоносных животных. Они не обратили никакого внимания на псевдокрокодила.

После этого он залез к своим "сородичам".

Сперва все было спокойно, но потом Барр совершил ошибку – сделал резкое движение. И другой крокодил обернулся и они стояли так лицом к лицу. Зоолог не двигался, чтобы не спровоцировать атаку. В это время сзади к нему подошел еще один гигантский крокодил.

«Но вместо атаки крокодил расположился рядом со мной и лег. Он принял меня за другого крокодила», - вспоминает ученый.

«В этот день я буквально стал крокодилом, животным, изучению которого посвятил свою карьеру».

В итоге ученый подождал 10 минут и смог ретироваться. Но после этого случая больше так не рискует. Говорит, что чувствует себя слишком старым для подобных миссий – энергетика уже не та, что в юности.

Сейчас ученому 60 лет, и он продолжает заниматься популяризацией науки. Но делает это уже из удобного кресла телеведущего.

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Метки: в мире   животные   крокодил   логово   фото   чудик   эксперимент   
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12k
MPEG-8 47 минут назад
Смелый мужик.
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42k
Example 6.2.6 8 минут назад
Больше смахивает на какой-то самопиар для публикаций и выбивания грантов, нежели чем реальная необходимость в шкуре крокодила Гены тусовать к "сородичам". Понаблюдать и с оптики из далека можно, датчики так же поставить не проблема хоть с пневморужья, хоть путём отлова определённых особей и фиксации датчиков им на лапы и хвосты.
А так вот лезть туда.. затея мягко говоря абсурдная. Во первых, крокодилы порой дерутся между собой, и твой костюм провернут несколько раз и утащат под воду абсолютно без проблем, ибо масса зарешает, во вторых - повторюсь, всё это можно сделать дистанционно.
картинку с Джимом Керри уже постили, но мне этот случай напомнил изобретателя противомедвежьего костюма.. тоже вызывал много вопросов.. зачем и науя?
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27k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Ничего нового, украл идею!
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1526 постов (1483 в горячем)

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