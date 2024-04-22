Зоолог переоделся крокодилом и залез к ним в логово

Затея крайне смелая! Нильские крокодилы – самые крупные в Африке. Они вырастают до 6 метров в длину. От их шкур отлетают пули.

Ученому грозила серьезная опасность – его могли проглотить гигантские хищники.

Он так рисковал ради научной цели – прикрепить на крокодилов датчики, чтобы отслеживать их миграцию и температуру в их логове. Задача важная, ведь нильские крокодилы находятся на грани исчезновения. И Барр отправился в Танзанию.