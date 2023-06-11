Геймер заказал компьютер за 1 000 евро, но когда его привезли, состояние было плачевным

В своем сообщении Том Сиболд признается, что сначала он не ожидал увидеть в упаковке такое поврежденное оборудование. Как видно на фото, коробка была слегка помята, что не обязательно указывает на повреждение самого компьютера. Однако быстро стало очевидно, что системник полностью разрушен и непригоден для использования.