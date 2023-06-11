Геймер заказал компьютер за 1 000 евро, но когда его привезли, состояние было плачевным

Заказ игрового компьютера своей мечты для многих геймеров - одно из самых важных событий в жизни, сопровождающееся невероятными эмоциями. К сожалению, вышеупомянутые чувства могут быть легко разрушены, если доставленное оборудование окажется поврежденным.
Об этом свидетельствует пример пользователя твиттера, который был разочарован после получения своего системника, который прибыл в очень плачевном состоянии.
В своем сообщении Том Сиболд признается, что сначала он не ожидал увидеть в упаковке такое поврежденное оборудование. Как видно на фото, коробка была слегка помята, что не обязательно указывает на повреждение самого компьютера. Однако быстро стало очевидно, что системник полностью разрушен и непригоден для использования.
Самой большой ошибкой, на которую указали пользователи, было получение Томом посылки. Согласно закону, если посылка пришла в поврежденной упаковке и у адресата есть подозрения, что содержимое могло быть повреждено, он может отказаться ее принимать. Другой вариант - вскрыть посылку в присутствии курьера и составить акт, на основании которого можно предъявить претензию.
Том вскрыл посылку только после получения. В таких случаях остается надеяться, что претензия будет удовлетворена. Однако ситуация, о которой идет речь, имеет счастливый конец, поскольку автор сообщения получил полностью функционирующий компьютер.
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Но сдается мне, это очередной выкидыш для тик-тока. Или подобной дурости.
Так же есть вариант, чувак нашел к примеру на ЖД путях сию коробочку. не верю я что курьер доставил такое.
Когда был автосервис, со мной работал товарищ один. У него были две совершенно универсальные отмазки на все случаи траблов. "Этого тут не было" и "Это так и было". Всё.
На первый взгляд процессор не повреждён (во всяком случае кулер), как и видеокарта, хотя, конечно, неизвестно реальное их состояние. А вот оперативка, уверен однозначно - не пострадала. Жёсткий диск скорее всего на выброс, а вот если SSD, то есть ещё шансы.
Но, конечно же, необходимо хотя бы попытаться вернуть свои деньги, потраченные на покупку компа.
Не ясно, где это происходит, но, если в Пиндосии - я не удивлен. Видосов и отзывов на эту тему полно. Да и вообще, говорят, там удручающий уровень сервиса во всем. Сам не сталкивался - настаивать не буду.
Как-то так...
p.s. Просто разложите это на двоичную систему.