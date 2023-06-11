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Геймер заказал компьютер за 1 000 евро, но когда его привезли, состояние было плачевным

Геймер заказал компьютер за 1 000 евро, но когда его привезли, состояние было плачевным

Автор:
11 июня 2023 11:01
Сообщество : Игромир
Метки: видео   геймер   доставка   игры   компьютер   фейл   фото   
3883
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Заказ игрового компьютера своей мечты для многих геймеров - одно из самых важных событий в жизни, сопровождающееся невероятными эмоциями. К сожалению, вышеупомянутые чувства могут быть легко разрушены, если доставленное оборудование окажется поврежденным.

Об этом свидетельствует пример пользователя твиттера, который был разочарован после получения своего системника, который прибыл в очень плачевном состоянии.

В своем сообщении Том Сиболд признается, что сначала он не ожидал увидеть в упаковке такое поврежденное оборудование. Как видно на фото, коробка была слегка помята, что не обязательно указывает на повреждение самого компьютера. Однако быстро стало очевидно, что системник полностью разрушен и непригоден для использования.

Самой большой ошибкой, на которую указали пользователи, было получение Томом посылки. Согласно закону, если посылка пришла в поврежденной упаковке и у адресата есть подозрения, что содержимое могло быть повреждено, он может отказаться ее принимать. Другой вариант - вскрыть посылку в присутствии курьера и составить акт, на основании которого можно предъявить претензию.

Том вскрыл посылку только после получения. В таких случаях остается надеяться, что претензия будет удовлетворена. Однако ситуация, о которой идет речь, имеет счастливый конец, поскольку автор сообщения получил полностью функционирующий компьютер.


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Метки: видео   геймер   доставка   игры   компьютер   фейл   фото   
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41  комментарий
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5k
Шлагбаумэн 5 часов назад
Игровой компьютер за 1000 евро? Даже в наших реалиях это ни о чём...
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1k
Александр Долматов 4 минуты назад
А самому собрать не судьба? Нынешние компьютеры как конструкторы Лего, практически невозможно что-то воткнуть неправильно. Правда говорят, что Николай Валуев способен воткнуть флешку в USB- разъём любой стороной, но не у всех же мозги и мышцы как у валуева.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Для кого то и калькулятор как компьютер.
Но сдается мне, это очередной выкидыш для тик-тока. Или подобной дурости.
Так же есть вариант, чувак нашел к примеру на ЖД путях сию коробочку. не верю я что курьер доставил такое.
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33k
АнтонПолднев Час назад
Не силён в тамошней системе правосудия, но, если бы у нас, то нефик такое вообще принимать. Либо вскрывать на видео в присутствующии курьера. И чтобы рожа курьера непременно была видна, а не только кеды. Да и вообще с доставкой дофига мороки в этом плане.
Когда был автосервис, со мной работал товарищ один. У него были две совершенно универсальные отмазки на все случаи траблов. "Этого тут не было" и "Это так и было". Всё.
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1k
Misanthrop 2 часа назад
Сначала написал коммент, не дочитав, а потом, когда дочитал, почувствовал себя предсказателем)) Вот его текст.
На первый взгляд процессор не повреждён (во всяком случае кулер), как и видеокарта, хотя, конечно, неизвестно реальное их состояние. А вот оперативка, уверен однозначно - не пострадала. Жёсткий диск скорее всего на выброс, а вот если SSD, то есть ещё шансы.
Но, конечно же, необходимо хотя бы попытаться вернуть свои деньги, потраченные на покупку компа.
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114
babai65 2 часа назад
НИ хрена не понятно. Но интересно.
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12k
Denissg 2 часа назад
Ну, с курьером можно и не встретиться - он приедет, телевизор метнет с дороги к крыльцу (не добросит, конечно, но как сможет. Если при этом ливень - чудесно). А вот хрусталь наверняка долетит. Не напрягать же жопу, чтоб к двери подойти, в самом деле! Похоже, курьер не отвечает ни за что.
Не ясно, где это происходит, но, если в Пиндосии - я не удивлен. Видосов и отзывов на эту тему полно. Да и вообще, говорят, там удручающий уровень сервиса во всем. Сам не сталкивался - настаивать не буду.
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11k
Dmitry 3 часа назад
Недавно поменял мать+проц+память+ssd. Итог - 750$. Толковый копус, сам по себе стоит 150+$. Остальное не сложно подсчитать. Ну и не забывайте, что цена пересылки, как раз и гарантирует сохранность товара.
Как-то так...
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3k
Aleks 3 часа назад
Какой то дешевый игровой компьютер, средний игровой тянет от 3000 евро. Про серьезные машины вообще молчу.И да, поврежденный товар обменивают без проблем, все заложено в стоимость товара, учтены и такие нюансы.Иначе разобьет почта пару компов из партии, пару украдут и фирма обанкротится.
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1k
Виталий 3 часа назад
А чё нормальный, это просто моддинг такой, под ушатанный комп.
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4k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
Игровой компьютер, должен выглядеть примерно так, а не как на видео.

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131
Старикашка Z 4 часа назад
Есть видео доставки
:
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109k
parallax 4 часа назад
Это просто дизайн такой.
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9k
Сол Гудман 5 часов назад
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16k
Alex 5 часов назад
Не бит, не крашен.....
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1k
Vadynik 5 часов назад
тут должна быть шутка про почту России
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68
paulgr 6 часов назад
Всё застраховано, тем более такая дорогая вещь, так что большой ошибкой прием поврежденной коробки не является.
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68
paulgr Игорь 5 часов назад
Перевозчиком. До определенной суммы. Например в Германии это так.
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