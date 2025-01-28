Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

Очередные квартирные воровки цыганского происхождения попытались войти в историю криминального искусства, но вместо этого вошли в объектив камеры наблюдения, оставив за собой след из нелепых поступков и зрелищного фиаско.
Камера одной из квартир в многоквартирном доме зафиксировала, как две предприимчивые дамы зашли в подъезд. Судя по их манере двигаться, они явно чувствовали себя героинями шпионского фильма. Правда, конспирация вышла так себе: их "неприметные" цветастые юбки и серьги, звенящие как рождественские колокольчики, слышно было, наверное, даже в соседнем районе.
Началось всё с изучения "обстановки." Цыганки принялись методично трогать ручки дверей, словно музыканты, играющие на воображаемой клавиатуре. Дверные глазки, по их мнению, стали магическими порталами, в которые они пытались заглянуть, как будто ждали, что оттуда кто-то им помашет рукой и скажет: "Да, конечно, проходите!"
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