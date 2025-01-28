Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

Камера одной из квартир в многоквартирном доме зафиксировала, как две предприимчивые дамы зашли в подъезд. Судя по их манере двигаться, они явно чувствовали себя героинями шпионского фильма. Правда, конспирация вышла так себе: их "неприметные" цветастые юбки и серьги, звенящие как рождественские колокольчики, слышно было, наверное, даже в соседнем районе.