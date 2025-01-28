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Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

Эпический провал цыганок при проникновении в квартиру

Автор:
28 января 2025 08:52
Метки: Видео   квартира   негатив   провал   проникновение в квартиру   цыганки   
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Очередные квартирные воровки цыганского происхождения попытались войти в историю криминального искусства, но вместо этого вошли в объектив камеры наблюдения, оставив за собой след из нелепых поступков и зрелищного фиаско.

Камера одной из квартир в многоквартирном доме зафиксировала, как две предприимчивые дамы зашли в подъезд. Судя по их манере двигаться, они явно чувствовали себя героинями шпионского фильма. Правда, конспирация вышла так себе: их "неприметные" цветастые юбки и серьги, звенящие как рождественские колокольчики, слышно было, наверное, даже в соседнем районе.


Началось всё с изучения "обстановки." Цыганки принялись методично трогать ручки дверей, словно музыканты, играющие на воображаемой клавиатуре. Дверные глазки, по их мнению, стали магическими порталами, в которые они пытались заглянуть, как будто ждали, что оттуда кто-то им помашет рукой и скажет: "Да, конечно, проходите!"

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Метки: Видео   квартира   негатив   провал   проникновение в квартиру   цыганки   
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17k
Том Сойер 38 минут назад
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Василий Афиногенов 19 секунд назад
Ссылка vkvideo.ru
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807
Nevad Black 8 минут назад
Не совсем пойму, на что они рассчитывают. Кто-нибудь знает точно? Даже если дверь открыта. Зайти тихонько и что-то украсть? Или что хозяева забыли дверь запереть и ушли? Это ведь обычные многоквартирки, без огромных двухэтажных квартир, где можно не услышать, что кто-то пришел. Или какие еще есть варианты?
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31k
Matrosskin 38 минут назад
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526
GAS1973 42 минуты назад
Биомусор
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Аnomaly
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