В Краснодаре енот несколько дней не может слезть с дерева

Известно, что енот залез на дерево на улице Кореновской еще 25 января. Местные жители звонили в службу спасения, но там сказали, что спасатели не могут помочь еноту из-за сломанного оборудования.

Но сегодня в единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что спасатели все-таки выехали на место.

«Видим в соцсетях информацию от неравнодушных граждан о еноте, которому нужна помощь на улице Кореновская. На место выехали специалисты городской службы спасения», — говорится в заявлении службы.