В Краснодаре енот несколько дней не может слезть с дерева

В Краснодаре енот забрался на высокое дерево, сидит там уже несколько дней и не может спуститься сам.
Очевидцы сняли животное на видео. На кадрах видно, что енот сидит на самой верхушке дерева.
Известно, что енот залез на дерево на улице Кореновской еще 25 января. Местные жители звонили в службу спасения, но там сказали, что спасатели не могут помочь еноту из-за сломанного оборудования.
Но сегодня в единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что спасатели все-таки выехали на место.
«Видим в соцсетях информацию от неравнодушных граждан о еноте, которому нужна помощь на улице Кореновская. На место выехали специалисты городской службы спасения», — говорится в заявлении службы.
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Нетипичное поведение может быть признаком болезни.
А еноты, наряду с лисами - одни из основных переносчиков бешенства.
Так что я бы поостерегся его трогать...