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В&nbsp;Краснодаре енот несколько дней не может слезть с&nbsp;дерева

В Краснодаре енот несколько дней не может слезть с дерева

Автор:
28 января 2025 08:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Краснодар   Спасение   енот   животные   фото   
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В Краснодаре енот забрался на высокое дерево, сидит там уже несколько дней и не может спуститься сам.

Очевидцы сняли животное на видео. На кадрах видно, что енот сидит на самой верхушке дерева.


Известно, что енот залез на дерево на улице Кореновской еще 25 января. Местные жители звонили в службу спасения, но там сказали, что спасатели не могут помочь еноту из-за сломанного оборудования.

Но сегодня в единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что спасатели все-таки выехали на место.

«Видим в соцсетях информацию от неравнодушных граждан о еноте, которому нужна помощь на улице Кореновская. На место выехали специалисты городской службы спасения», — говорится в заявлении службы.

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Метки: Видео   Краснодар   Спасение   енот   животные   фото   
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4  комментария
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10k
Умница-красавица Полчаса назад
Народ из Краснодара! Ну чего там, сняли енота? Отпишитесь, пожалуйста, мы же переживаем!
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15k
vasilykopkov 5 минут назад
Еноты очень хорошо лазают по деревьям, слезть ему труда не составляет.
Нетипичное поведение может быть признаком болезни.
А еноты, наряду с лисами - одни из основных переносчиков бешенства.
Так что я бы поостерегся его трогать...
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820
Абракадабр Бредович Сивокобылов 14 минут назад
Гнездо у него там! че пристали???
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16k
Объект реальности 20 минут назад
Просто весна в краснодаре начинается Ракета будит Грута. А то развели суету.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3239 постов (3203 в горячем)

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