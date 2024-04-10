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Женщина прикормила енота. Теперь каждый год животное приводит к ней своих детенышей

Женщина прикормила енота. Теперь каждый год животное приводит к ней своих детенышей

Автор:
10 апреля 2024 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   детеныши енота   енот   животные   милота   фото   
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Согласитесь, это удивительное чувство — близкая дружба с животным. Будь то верный пес, или ласковый кот — всегда приятно, когда удается наладить контакт с пушистым зверьком. Иногда это получается сделать не только с домашними животными!

Когда Бриттани переехала в свой новый дом, у нее возникло ощущение, что кто-то наблюдает за ней, и она была права. Этот кто-то оказался енотом, которого она назвала Рокси. Задаваясь вопросом, почему енот продолжал появляться у ее двери, Бриттани спросила предыдущих владельцев, которые рассказали ей, что раньше они постоянно подкармливали енота.

«Они не шутили», — сказала Бриттани после того, как Рокси осторожно приняла крекер у нее из рук. В итоге девушка взяла енота под свое опекунство. И не только ее, но и малышей, потому что Рокси оказалась беременна. Спустя немного времени енот привела своих детей к ее дому, чтобы познакомиться!

С тех пор Рокси каждый год приносит своих детенышей, чтобы показать Бриттани. Когда у Бриттани родился собственный ребенок, она также показала его Рокси.


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Метки: Видео   детеныши енота   енот   животные   милота   фото   
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Anarasius
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