Женщина прикормила енота. Теперь каждый год животное приводит к ней своих детенышей

«Они не шутили», — сказала Бриттани после того, как Рокси осторожно приняла крекер у нее из рук. В итоге девушка взяла енота под свое опекунство. И не только ее, но и малышей, потому что Рокси оказалась беременна. Спустя немного времени енот привела своих детей к ее дому, чтобы познакомиться!