В Челябинске коммунальщики попытались спилить дерево и повалили его на припаркованные автомобили

Челябинские коммунальщики показали мастер-класс по благоустройству территории. Они решили спилить опасное дерево, пока оно не рухнуло кому-нибудь на голову.

Но что-то пошло не так.

Три мужика в оранжевых жилетах и ещё один в «штатском» держали дерево тросом. Пятый - пилил ствол. Никакого ограждения вокруг места проведения не самых безопасных работ не было. По крайней мере, прохожие спокойно шли мимо.

В конце концов упрямое дерево рухнуло на припаркованные машины. За пару секунд до этого, рядом с местом падения прошёл мужчина - ещё чуть-чуть и он мог бы оказаться под берёзой.