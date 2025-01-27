В Челябинске коммунальщики попытались спилить дерево и повалили его на припаркованные автомобили

Они ещё и чуть не зашибли случайного прохожего.
Челябинские коммунальщики показали мастер-класс по благоустройству территории. Они решили спилить опасное дерево, пока оно не рухнуло кому-нибудь на голову.
Но что-то пошло не так.
Три мужика в оранжевых жилетах и ещё один в «штатском» держали дерево тросом. Пятый - пилил ствол. Никакого ограждения вокруг места проведения не самых безопасных работ не было. По крайней мере, прохожие спокойно шли мимо.
В конце концов упрямое дерево рухнуло на припаркованные машины. За пару секунд до этого, рядом с местом падения прошёл мужчина - ещё чуть-чуть и он мог бы оказаться под берёзой.
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В управляющей компании заявили, что несут ответственность за «обслуживание деревьев, расположенных на придомовой территории». Но в данном случае, работы выполнял сторонний подрядчик. Какой - не сообщили. Хотя заверили, что эта контора заплатит за повреждённые авто.
Людям нужно оценить ущерб, принести расчеты в управляющую компанию. А мы уже разберёмся. От ответственности никто не отказывается. Виноваты - заплатят.
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Дерево решило упасть на машины, дерево и упало.