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В Челябинске коммунальщики попытались спилить дерево и повалили его на припаркованные автомобили

В Челябинске коммунальщики попытались спилить дерево и повалили его на припаркованные автомобили

Автор:
27 января 2025 15:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дерево   Челябинск   коммунальщики   подрядчик   управляющая компания   
1962
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Они ещё и чуть не зашибли случайного прохожего.

Челябинские коммунальщики показали мастер-класс по благоустройству территории. Они решили спилить опасное дерево, пока оно не рухнуло кому-нибудь на голову.

Но что-то пошло не так.

Три мужика в оранжевых жилетах и ещё один в «штатском» держали дерево тросом. Пятый - пилил ствол. Никакого ограждения вокруг места проведения не самых безопасных работ не было. По крайней мере, прохожие спокойно шли мимо.

В конце концов упрямое дерево рухнуло на припаркованные машины. За пару секунд до этого, рядом с местом падения прошёл мужчина - ещё чуть-чуть и он мог бы оказаться под берёзой.

В управляющей компании заявили, что несут ответственность за  «обслуживание деревьев, расположенных на придомовой территории». Но в данном случае, работы выполнял сторонний подрядчик. Какой - не сообщили. Хотя заверили, что эта контора заплатит за повреждённые авто.

Людям нужно оценить ущерб, принести расчеты в управляющую компанию. А мы уже разберёмся. От ответственности никто не отказывается. Виноваты - заплатят.

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Метки: Видео   Дерево   Челябинск   коммунальщики   подрядчик   управляющая компания   
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11  комментариев
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25k
ron 3 часа назад
ты туда не ходи, ты сюда ходи. снег башка попадет, савсем мёртвый будешь © )))
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5k
Александр 7 минут назад
Да пля кто додумался привлечь степных азиатов,валить лес?Управляйку на мыло!
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25
Deadpool 16 минут назад
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73k
turyst 40 минут назад
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3k
Deniss 52 минуты назад
дерево спилить не могyт, что бы yпало ровно кyда надо.
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5k
Igor Grishaev 2 часа назад
Ценные иностранные специалисты?
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1k
Вы меня знаете 2 часа назад
Это же Челябинск, чего Вы хотите то.
Дерево решило упасть на машины, дерево и упало.
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12k
goshan_hmc 3 часа назад
Машин понаставили! Дереву упасть негде!
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340
Эл 3 часа назад
Чел с сумкой в рубашке родился... еще бы немного и на голову
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2k
DuckTales 3 часа назад
Бараны ...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3828 постов (3785 в горячем)

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