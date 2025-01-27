Японский сноубордист первым на планете исполнил невероятный прыжок

Его карьера достигла нового уровня на The Nines в Швейцарии, где он исполнил первый в мире BS Quint Coke 2160 – трюк, при котором делается шесть оборотов, а спортсмен начинает вращение, отворачиваясь от трамплина, поворачиваясь спиной к направлению движения.

Любовь к сноуборду у Огивары появилась с раннего детства благодаря родителям, которые часто брали его на горнолыжные курорты. Уже в 9 лет он привлёк внимание мировой сноуборд-общественности, выпустив вирусное видео, а в 12 лет дебютировал на профессиональной арене.