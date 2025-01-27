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Японский сноубордист первым на планете исполнил невероятный прыжок

Японский сноубордист первым на планете исполнил невероятный прыжок

Автор:
27 января 2025 09:14
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   прыжок   сноубордист   удивительно   фото   
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Японский сноубордист Хирото Огивара завоевал золото на соревнованиях Big Air на X Games, выполнив первым в мире трюк в 2340 градусов с захватом доски (mute grab). 19-летний уроженец Нагано сделал шесть с половиной оборотов и набрал 97,33 балла, что позволило ему уверенно победить.

Серебряную медаль на курорте Баттермилк в Аспене (США) завоевал чемпион прошлого года Таига Хасэгава (94,66 балла), а третьим стал новичок из Новой Зеландии Рокко Джеймисон, набравший 91,33 балл.



"Я первый, кто сделал это. Никогда ещё я не был так счастлив", – признался Огивара. "Это был величайший момент в моей жизни. Кажется, я отдал этому трюку всю свою энергию".

Его карьера достигла нового уровня на The Nines в Швейцарии, где он исполнил первый в мире BS Quint Coke 2160 – трюк, при котором делается шесть оборотов, а спортсмен начинает вращение, отворачиваясь от трамплина, поворачиваясь спиной к направлению движения.


Любовь к сноуборду у Огивары появилась с раннего детства благодаря родителям, которые часто брали его на горнолыжные курорты. Уже в 9 лет он привлёк внимание мировой сноуборд-общественности, выпустив вирусное видео, а в 12 лет дебютировал на профессиональной арене.

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Метки: Видео   Спорт   прыжок   сноубордист   удивительно   фото   
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38k
Ego sum qui sum 4 часа назад
очень круто
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31k
BuG Час назад
Хочешь жить, умей вертеться.... буквально.
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470
Константин Котов 2 часа назад
Прям человек-пропеллер
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9k
a6m5 3 часа назад
Но в конце всё же ёпнулся на жопу.
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1k
rustemmedved 3 часа назад
Думал взлетит вместе с квадрокоптером от такого вращения, крутяк, конечно. Я так на горке ледяной раскрутился на салазках, еле встал потом))
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2k
DuckTales 4 часа назад
Огонь
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3873 поста (3704 в горячем)

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