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Кошки на дорожке

Кошки на дорожке

Автор:
13 февраля 2024 16:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Бег   Животное   Спорт   активность   дорожка   котик   кошка   пробежка   прыжок   фото   
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В здоровом теле – здоровый дух. И хотя хитрые котики предпочитают всем другим видам активности праздное ничегонеделание, в отдельных случаях они могут дать фору любому чемпиону.

И помчаться вдаль от угрозы, нежелательных обнимашек или просто так. В любом случае кошачья пробежка выглядит очень и очень эффектно, ведь она удивительным образом объединяет в себе грациозность и неуклюжесть.

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Метки: Бег   Животное   Спорт   активность   дорожка   котик   кошка   пробежка   прыжок   фото   
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