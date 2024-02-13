Кошки на дорожке

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В здоровом теле – здоровый дух. И хотя хитрые котики предпочитают всем другим видам активности праздное ничегонеделание, в отдельных случаях они могут дать фору любому чемпиону.
И помчаться вдаль от угрозы, нежелательных обнимашек или просто так. В любом случае кошачья пробежка выглядит очень и очень эффектно, ведь она удивительным образом объединяет в себе грациозность и неуклюжесть.
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