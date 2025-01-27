Учёные обнаружили новые микробы: они могут сильно изменить климат на нашей планете

Обнаруженные в торфяниках в амазонских лесах микробы могут существенно повлиять на глобальный баланс углерода на Земле.
Ученые выяснили, что сложные крошечные микроорганизмы организм могут формировать огромные экосистемы и влиять на будущее климата нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале Microbiology Spectrum.
Ученые обнаружили торфяниках, которые содержат мало кислорода, в амазонских лесах Перу (Южная Америка) неизвестную популяцию микробов. Авторы исследования считают, что эти микробы играют двойную роль в углеродном цикле на нашей планете и могут либо снизить, либо усилить изменение климата. Этот процесс может либо стабилизировать углерод для долгосрочного хранения, либо спровоцировать его выброс в виде углекислого газа и метана.
В стабильных условиях микробы позволяют торфяникам выступать в качестве огромных резервуаров для хранения углерода, что снижает риск изменения климата. Но дальнейшее потепление может ускорить глобальное изменение климата, из-за нестабильности торфяников.
Ученые пришли к выводу, что антропогенное нарушение естественной экосистемы торфяников может привести к выбросу 500 млн тонн углерода к концу этого столетия.
Амазонские торфяники являются одними из крупнейших хранилищ углерода на нашей планете, где сохраняется примерно 3,1 млрд тонн углерода. Это примерно в 2 раза больше, чем во всех лесах мира. Торфяники имеют решающее значение для глобального хранения углерода, поскольку их условия замедляют разложение и позволяют органическому материалу накапливаться в течение тысяч лет. Эти экосистемы играют решающую роль в регулировании выбросов парниковых газов и влиянии на климат.
Недавно обнаруженные микробы, которые являются часть группы Bathyarchaeia, образуют условия, необходимые для функционирования этой экосистемы. Ученые выяснили, что новые микробы помогают регулировать круговорот углерода в торфяниках.
Эти микробы потребляют монооксид углерода и преобразуют его в энергию, в то же время они снижают токсичность углерода в окружающей среде. Расщепляя химические соединения, микробы производят водород и углекислый газ, которые другие микробы используют для выработки метана.
Но изменения в количестве осадков, температуре и деятельность человека заставляют торфяники выделять парниковые газы, такие как углекислый газ и метан.
Хотя тропические торфяники в настоящее время действуют как поглотители углерода, когда они поглощают больше углерода, чем выделяют, они становятся все более уязвимыми к изменению климата. Потепление может высушить эти торфяники, превратив их в источники углерода.
Выброс миллиардов тонн углекислого газа и метана из торфяников значительно усилит глобальное потепление. Ученые считают, что необходимо защитить торфяники, чтобы они не провоцировали дальнейшее изменение климата. Новые микробы представляют собой важный элемент для решения проблем с климатом и показывают, что даже мельчайшие организмы могут оказывать огромное влияние на нашу планету.
Источник:
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Бретанские учоныя:
Они сделают либо так либо наыбарот, короче чета сделают, мы низнаем, но нада уже баяцца, бойтесь все!!