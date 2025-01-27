Учёные обнаружили новые микробы: они могут сильно изменить климат на нашей планете

В стабильных условиях микробы позволяют торфяникам выступать в качестве огромных резервуаров для хранения углерода, что снижает риск изменения климата. Но дальнейшее потепление может ускорить глобальное изменение климата, из-за нестабильности торфяников.

Ученые пришли к выводу, что антропогенное нарушение естественной экосистемы торфяников может привести к выбросу 500 млн тонн углерода к концу этого столетия.

Амазонские торфяники являются одними из крупнейших хранилищ углерода на нашей планете, где сохраняется примерно 3,1 млрд тонн углерода. Это примерно в 2 раза больше, чем во всех лесах мира. Торфяники имеют решающее значение для глобального хранения углерода, поскольку их условия замедляют разложение и позволяют органическому материалу накапливаться в течение тысяч лет. Эти экосистемы играют решающую роль в регулировании выбросов парниковых газов и влиянии на климат.