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Учёные обнаружили новые микробы: они могут сильно изменить климат на нашей планете

Учёные обнаружили новые микробы: они могут сильно изменить климат на нашей планете

Автор:
27 января 2025 08:46
Сообщество : Наука
Метки: Земля   климат   микробы   новости   ноука   ученые   фото   
671
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Обнаруженные в торфяниках в амазонских лесах микробы могут существенно повлиять на глобальный баланс углерода на Земле.

Ученые выяснили, что сложные крошечные микроорганизмы организм могут формировать огромные экосистемы и влиять на будущее климата нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале Microbiology Spectrum.


Ученые обнаружили торфяниках, которые содержат мало кислорода, в амазонских лесах Перу (Южная Америка) неизвестную популяцию микробов. Авторы исследования считают, что эти микробы играют двойную роль в углеродном цикле на нашей планете и могут либо снизить, либо усилить изменение климата. Этот процесс может либо стабилизировать углерод для долгосрочного хранения, либо спровоцировать его выброс в виде углекислого газа и метана.

В стабильных условиях микробы позволяют торфяникам выступать в качестве огромных резервуаров для хранения углерода, что снижает риск изменения климата. Но дальнейшее потепление может ускорить глобальное изменение климата, из-за нестабильности торфяников.

Ученые пришли к выводу, что антропогенное нарушение естественной экосистемы торфяников может привести к выбросу 500 млн тонн углерода к концу этого столетия.

Амазонские торфяники являются одними из крупнейших хранилищ углерода на нашей планете, где сохраняется примерно 3,1 млрд тонн углерода. Это примерно в 2 раза больше, чем во всех лесах мира. Торфяники имеют решающее значение для глобального хранения углерода, поскольку их условия замедляют разложение и позволяют органическому материалу накапливаться в течение тысяч лет. Эти экосистемы играют решающую роль в регулировании выбросов парниковых газов и влиянии на климат.


Недавно обнаруженные микробы, которые являются часть группы Bathyarchaeia, образуют условия, необходимые для функционирования этой экосистемы. Ученые выяснили, что новые микробы помогают регулировать круговорот углерода в торфяниках.

Эти микробы потребляют монооксид углерода и преобразуют его в энергию, в то же время они снижают токсичность углерода в окружающей среде. Расщепляя химические соединения, микробы производят водород и углекислый газ, которые другие микробы используют для выработки метана.

Но изменения в количестве осадков, температуре и деятельность человека заставляют торфяники выделять парниковые газы, такие как углекислый газ и метан.

Хотя тропические торфяники в настоящее время действуют как поглотители углерода, когда они поглощают больше углерода, чем выделяют, они становятся все более уязвимыми к изменению климата. Потепление может высушить эти торфяники, превратив их в источники углерода.


Выброс миллиардов тонн углекислого газа и метана из торфяников значительно усилит глобальное потепление. Ученые считают, что необходимо защитить торфяники, чтобы они не провоцировали дальнейшее изменение климата. Новые микробы представляют собой важный элемент для решения проблем с климатом и показывают, что даже мельчайшие организмы могут оказывать огромное влияние на нашу планету.

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Метки: Земля   климат   микробы   новости   ноука   ученые   фото   
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GAS1973 41 минуту назад
Микробы только обнаружили и уже сделали выводы, а то, что эти микробы там были всегда уточнить забыли. Зелёных на кол надо посадить...
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Абракадабр Бредович Сивокобылов 24 минуты назад
и могут либо снизить, либо усилить изменение климата.
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Бретанские учоныя:
Они сделают либо так либо наыбарот, короче чета сделают, мы низнаем, но нада уже баяцца, бойтесь все!!
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Infinite
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