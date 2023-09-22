В Москве ветеринар спас корги, съевшего почти килограмм щебня

Ветеринарный врач спасла жизнь корги, который случайно съел 730 грамм щебня. Виной всему пролитый шашлычный маринад.
В Москве малюсенький корги съел почти килограмм щебня. На щебень пролили шашлычный маринад, и собака не смогла устоять.
Корги по кличке Хаммер привезли в клинику с необычным диагнозом: желудок собаки был набит камнями. Хаммер вместе с хозяевами был на даче, взрослые готовили шашлык и не обратили внимания, что часть маринада пролилась на щебёнку. А вот корги — обратил, причём самое пристальное. Всего за несколько минут он смолотил почти килограмм.
В пресс-службе столичного комитета ветеринарии рассказали подробности инцидента:
«Выходные с барбекю на даче закончились для корги по кличке Хаммер визитом в Советскую ветеринарную клинику. Вместе с любимцем хозяева готовили на даче шашлыки. Пролитый на землю маринад заинтересовал собаку и вызвал такой аппетит, что Хаммер решил полакомиться «маринованными камнями»: вместе с соком от шашлыка пес проглотил камушки с садовой дорожки. На следующий день камни так и не вышли естественным путем, и владельцы приняли решение обратиться в Советскую госветклинику. Ветеринарный врач Наталья Сергеевна Павлова осмотрела питомца: даже при пальпации камни в ЖКТ корги были хорошо ощутимы»
Щебёнку нужно было быстро доставать, поэтому врачи приняли решение об операции. Из желудка корги достали 730 г камней. Процедура прошла отлично — Хаммер заметно похудел и стал выглядеть лучше. Теперь он на диете.
Источник:
- 15 недовольных корги, которые очень недовольны действиями хозяина
- Корги - это сплошная милота!
- Корги: 12 любопытных фактов о породе
- Смешные корги, которые не скрывают своих эмоций
- В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы
Или зубы все переломал при этом ?