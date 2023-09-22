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В Москве ветеринар спас корги, съевшего почти килограмм щебня

В Москве ветеринар спас корги, съевшего почти килограмм щебня

Автор:
22 сентября 2023 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Москва   животные   корги   собака   щебень   
1167
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Ветеринарный врач спасла жизнь корги, который случайно съел 730 грамм щебня. Виной всему пролитый шашлычный маринад.

В Москве малюсенький корги съел почти килограмм щебня. На щебень пролили шашлычный маринад, и собака не смогла устоять.
Корги по кличке Хаммер привезли в клинику с необычным диагнозом: желудок собаки был набит камнями. Хаммер вместе с хозяевами был на даче, взрослые готовили шашлык и не обратили внимания, что часть маринада пролилась на щебёнку. А вот корги — обратил, причём самое пристальное. Всего за несколько минут он смолотил почти килограмм.

В пресс-службе столичного комитета ветеринарии рассказали подробности инцидента:

«Выходные с барбекю на даче закончились для корги по кличке Хаммер визитом в Советскую ветеринарную клинику. Вместе с любимцем хозяева готовили на даче шашлыки. Пролитый на землю маринад заинтересовал собаку и вызвал такой аппетит, что Хаммер решил полакомиться «маринованными камнями»: вместе с соком от шашлыка пес проглотил камушки с садовой дорожки. На следующий день камни так и не вышли естественным путем, и владельцы приняли решение обратиться в Советскую госветклинику. Ветеринарный врач Наталья Сергеевна Павлова осмотрела питомца: даже при пальпации камни в ЖКТ корги были хорошо ощутимы»

Щебёнку нужно было быстро доставать, поэтому врачи приняли решение об операции. Из желудка корги достали 730 г камней. Процедура прошла отлично — Хаммер заметно похудел и стал выглядеть лучше. Теперь он на диете.

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Метки: Ветеринар   Москва   животные   корги   собака   щебень   
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7  комментариев
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81k
Доктор Джонс Час назад
Теперь ему кличку "Хаммер" нужно поменять на "Стоун"...
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139
AndrushaVictorovich 4 минуты назад
Собака-щебень сжирака
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27k
AzuveR 7 минут назад
Лучше "Тruck".
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5k
Kozlodoev 50 минут назад
А волк так и утонул, с камнями в желудке. И никто ему не помог... (((
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5k
Евгений Д Час назад
Не кормили, оголодал- Глотал то видно целиком.
Или зубы все переломал при этом ?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
У кого камни в почках, у кого в желчном пузыре, у кого в желудке. Судя по рентгену, надо было немного подождать, пока пёсель не вернёт стройматериал естественным образом - первая партия уже пошла на выход. :)
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Представляю, как об этом случае рассказывает испанец с аватарки автора))) Особенно, если он сам был на тех шашлыках.
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