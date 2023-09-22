В Москве ветеринар спас корги, съевшего почти килограмм щебня

В пресс-службе столичного комитета ветеринарии рассказали подробности инцидента:

«Выходные с барбекю на даче закончились для корги по кличке Хаммер визитом в Советскую ветеринарную клинику. Вместе с любимцем хозяева готовили на даче шашлыки. Пролитый на землю маринад заинтересовал собаку и вызвал такой аппетит, что Хаммер решил полакомиться «маринованными камнями»: вместе с соком от шашлыка пес проглотил камушки с садовой дорожки. На следующий день камни так и не вышли естественным путем, и владельцы приняли решение обратиться в Советскую госветклинику. Ветеринарный врач Наталья Сергеевна Павлова осмотрела питомца: даже при пальпации камни в ЖКТ корги были хорошо ощутимы»