«Рот закрой своей собаке и себе». Корги стала причиной скандала в автобусе Петербурга

В Петербурге собака породы корги без намордника стала камнем преткновения между пассажирками автобуса, хозяйкой питомца и водителем — он лично вышел из кабины, видимо чтобы выпроводить женщину.
Как стало известно «Фонтанке» во вторник, 23 апреля, инцидент произошел в минувшие выходные на 179-м маршруте. Хозяйка корги рассказала, что ехала с собакой в гости. Питомец был без намордника, но, судя по кадрам, на поводке. После того как женщина зашла в салон, на следующей же остановке водитель автобуса остановился, вышел из кабины и, по словам автора видео, стал требовать, чтобы она покинула салон.
«Он стал угрожать, что выкинет меня из автобуса вместе с моим «собакеном». К водителю присоединилась пенсионерка-активистка, которая почему-то также решила, что вправе мне хамить и оскорблять меня. Ситуация выходила из-под контроля, и я была вынуждена начать снимать», — говорит петербурженка.
В итоге на даму с корги обрушились сразу три пассажирки, которые ссылались на законодательство и требовали убрать из автобуса собаку без намордника.
«Рот закрой своей собаке и себе», — сказала одна из пассажирок, а вдобавок возмутилась тем, что собаки нередко гадят на газоны и портят город.
Хозяйка корги в ответ стала утверждать, что работает в правоохранительных органах. Кроме того, она заявила, что ее корги в высоту до 40 см, поэтому закон она не нарушает. Сама собака все это время испуганно поглядывала на хозяйку и не осознавала, в чем провинилась.
Источник:
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А вот человек - вид непредсказуемый.
И если сравнивать по уровню агрессивности, то опасности нужно больше ожидать от человека, чем от этого пёселя. Что и видно по глазам собаки.
Но вот правила перевозки хозяйка всё-таки НАРУШИЛА.
Собаки мелких и карликовых пород ОБЯЗАНЫ ехать в переноске длиной до 120 см. Если нет возможности посадить в переноску, то намордник и короткий поводок ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Зато бесплатно!
https://journal.sovcombank.ru/umnii-potrebitel/mozhno-li-v-avtobus-s-sobakoihttps://journal.sovcombank.ru/umnii-potrebitel/mozhno-li-v-avtobus-s-sobakoi
А вот средние и крупные породы - намордник, короткий поводок и ОТДЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ за место.
Таковы правила. Не мы их писали, не нам обсуждать.
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А мы тут каким боком? Ваши развлечения, но наше беспокойство? С какой стати? Почему вообще эти животные находятся рядом с теми, кому они доставляют крайний дискомфорт в отношении страха, вони, аллергии, шума и так далее? Люди это люди и никогда нельзя сравнивать права и обязанности Человека с животными, которых этот Человек разводит для своих утех. Вся ответственность лежит прежде всего на собачниках и с них спрос должен быть предельно жёстким и соответствующее наказание неотвратимым.
Кабы уважали других людей эти любители добреньких собачек, так бы никто на них и не ругался бы. Надо убирать какахи за своими сладкими жёпками, да поводки и намордники в общественных местах надевать, тогда и собачек ваших не только вы будете любить, но и окружающий вас социум.
Совершенно забывая, что собака все таки зверь.
Некоторое сумасшествие напоминает.