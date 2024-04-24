«Рот закрой своей собаке и себе». Корги стала причиной скандала в автобусе Петербурга

«Он стал угрожать, что выкинет меня из автобуса вместе с моим «собакеном». К водителю присоединилась пенсионерка-активистка, которая почему-то также решила, что вправе мне хамить и оскорблять меня. Ситуация выходила из-под контроля, и я была вынуждена начать снимать», — говорит петербурженка.



В итоге на даму с корги обрушились сразу три пассажирки, которые ссылались на законодательство и требовали убрать из автобуса собаку без намордника.



«Рот закрой своей собаке и себе», — сказала одна из пассажирок, а вдобавок возмутилась тем, что собаки нередко гадят на газоны и портят город.



Хозяйка корги в ответ стала утверждать, что работает в правоохранительных органах. Кроме того, она заявила, что ее корги в высоту до 40 см, поэтому закон она не нарушает. Сама собака все это время испуганно поглядывала на хозяйку и не осознавала, в чем провинилась.