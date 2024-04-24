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«Рот закрой своей собаке и себе». Корги стала причиной скандала в автобусе Петербурга

«Рот закрой своей собаке и себе». Корги стала причиной скандала в автобусе Петербурга

Автор:
24 апреля 2024 08:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   конфликт   корги   пенсионерки   собака   
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В Петербурге собака породы корги без намордника стала камнем преткновения между пассажирками автобуса, хозяйкой питомца и водителем — он лично вышел из кабины, видимо чтобы выпроводить женщину.

Как стало известно «Фонтанке» во вторник, 23 апреля, инцидент произошел в минувшие выходные на 179-м маршруте. Хозяйка корги рассказала, что ехала с собакой в гости. Питомец был без намордника, но, судя по кадрам, на поводке. После того как женщина зашла в салон, на следующей же остановке водитель автобуса остановился, вышел из кабины и, по словам автора видео, стал требовать, чтобы она покинула салон.

«Он стал угрожать, что выкинет меня из автобуса вместе с моим «собакеном». К водителю присоединилась пенсионерка-активистка, которая почему-то также решила, что вправе мне хамить и оскорблять меня. Ситуация выходила из-под контроля, и я была вынуждена начать снимать», — говорит петербурженка.

В итоге на даму с корги обрушились сразу три пассажирки, которые ссылались на законодательство и требовали убрать из автобуса собаку без намордника.

«Рот закрой своей собаке и себе», — сказала одна из пассажирок, а вдобавок возмутилась тем, что собаки нередко гадят на газоны и портят город.

Хозяйка корги в ответ стала утверждать, что работает в правоохранительных органах. Кроме того, она заявила, что ее корги в высоту до 40 см, поэтому закон она не нарушает. Сама собака все это время испуганно поглядывала на хозяйку и не осознавала, в чем провинилась.

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Метки: Видео   животные   конфликт   корги   пенсионерки   собака   
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Звёздный странник 50 минут назад
Корги - дружелюбная порода. Это знает ЛЮБОЙ собачник.
А вот человек - вид непредсказуемый.
И если сравнивать по уровню агрессивности, то опасности нужно больше ожидать от человека, чем от этого пёселя. Что и видно по глазам собаки.
Но вот правила перевозки хозяйка всё-таки НАРУШИЛА.
Собаки мелких и карликовых пород ОБЯЗАНЫ ехать в переноске длиной до 120 см. Если нет возможности посадить в переноску, то намордник и короткий поводок ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Зато бесплатно!
https://journal.sovcombank.ru/umnii-potrebitel/mozhno-li-v-avtobus-s-sobakoihttps://journal.sovcombank.ru/umnii-potrebitel/mozhno-li-v-avtobus-s-sobakoi
А вот средние и крупные породы - намордник, короткий поводок и ОТДЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ за место.
Таковы правила. Не мы их писали, не нам обсуждать.
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474
Иван Звёздный странник 44 минуты назад
Корги - дружелюбная порода. Это знает ЛЮБОЙ собачник.
----------------------
А мы тут каким боком? Ваши развлечения, но наше беспокойство? С какой стати? Почему вообще эти животные находятся рядом с теми, кому они доставляют крайний дискомфорт в отношении страха, вони, аллергии, шума и так далее? Люди это люди и никогда нельзя сравнивать права и обязанности Человека с животными, которых этот Человек разводит для своих утех. Вся ответственность лежит прежде всего на собачниках и с них спрос должен быть предельно жёстким и соответствующее наказание неотвратимым.
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4k
просто Дмитрий 5 секунд назад
Скажу так. МИР ИППАНУЛСЯ!!! Все ищут как бы к кому приипаттся ,чтобы показать себя единственным праведником !!!
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679
Elise Norge 10 минут назад
В странное время мы живём, когда права людей по статусу ниже прав животных и их хозяев, поскольку никто из последних никогда не спрашивает разрешение на нахождение своего питомца рядом с окружающими. Будь то многоквартирные дома, общественные места, транспорт и так далее. Поразительно! Абсолютно или тотально наплевательское отношение к жизни и здоровью других.
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2k
Димыч 11 минут назад
Неоднозначная ситуация... Мне как-то во дворе такса вцепилась в штанину. Причем, была на поводке-катушке. Хозяйка, держа этот самый поводок, испугано хлопая глазами, смотрела, как я её таксу пытаюсь с ноги стряхнуть.
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17k
Alex 11 минут назад
Не ну хозяйка собаки тут не права, во-первых есть требования по ОТ, во-вторых, какая бы мирная собака не была, могут просто нечаянно на хвост наступить или лапу, и всё, укусит, зачем это надо? И не совсем понятен её аргумент, что она работает в правоохранительных органах, это не даёт никаких преимуществ, даже если это служебная собака. Кстати, недавно ехал в метро, захожу в вагон и утыкаюсь в служебную овчарку, с ней полицейский, держит на поводке, но собака без намордника. Собака попыталась поиграть с моей перчаткой, заинтересовалась штаниной, он её пытался отдёрнуть, но из-за тесноты некуда было деваться. Я ради интереса потом полез читать правила для служебных собак, оказывается даже они должны быть в наморднике в общественных местах и транспорте, но работники правоохранительных органов почему то считают иначе.
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451
Виктор 16 минут назад
Заводят псин, а потом выкидывают их как ненужные игрушки. Насчёт "не кусается" - это вообще ни в какие ворота! Да просто держите своих псин как можно дальше от людей! Больше от вас ничего не требуется! Собачники часто имеют проблемы с вменяемостью. Чем больше наблюдаю за собачниками, тем больше уважаю обычных и нормальных людей.
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455
Кристина 24 минуты назад
Если людям в общественном транспорте не нравится нахождение рядом с ними собаки - хозяйке следует раз и навсегда уяснить то, что перемещаться с питомцем следует исключительно на личном транспорте или заказывать его в отдельном порядке. Владельцы животных несут прямую ответственность и обязаны исходить из преимущества человеческих нужд окружающих.
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10k
SuperTroll Полчаса назад
Да накуй эти сраных собачников!. В Питере все с ума по сходили с этими блоховозами, в каждом подъезде по 10-15 штук, поназвовдили этих недоживотных, модники херовы! Тупо как игрушку заводят, по итогу собаки тупые не воспитанные, вечно лают, воют, гадят. ПОЧЕМУ нормальные люди должны все это терпеть или их права не в счет??
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2k
Daggers D. Полчаса назад
А ведь бабка права - всё засрали своими собаками. =( По весне шагу ступить нельзя, чтобы под ноги не смотреть - не вляпаешься ли в какашку, отложенную какой-нить корги посреди зимы...
Кабы уважали других людей эти любители добреньких собачек, так бы никто на них и не ругался бы. Надо убирать какахи за своими сладкими жёпками, да поводки и намордники в общественных местах надевать, тогда и собачек ваших не только вы будете любить, но и окружающий вас социум.
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1k
Аркадий Полчаса назад
Задолбали эти собачники прям в жопу своих питомцев целуют и не дай бог плохое слово скажешь или замечание сделаешь! Снег сошел одни мины из дерьма на площадке хрен с ребенком погуляешь .
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568
DuckTales Полчаса назад
Ну так-то правила есть и не важно насколько там у тебя корги или не корги, в чем проблема на 10 минут надеть намордник и спокойно доехать ?
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62k
dima423 Полчаса назад
Да не, хозяйка собаки тут не права конечно, что начинает права качать... Надо как минимум было извиниться что собака без намордника и объяснить что она не кусается, но если люди против чтобы она там находилась надо выходить и брать такси...
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28k
Sheir 36 минут назад
"Она не кусается"
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722
Vilks 51 минуту назад
Собака должна быть в наморднике и предельно жёстко контролируемой своим хозяином. Без вариантов.
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40k
albedo Час назад
Многие владельцы собак наделяют своих "питомцев" человеческим разумом.
Совершенно забывая, что собака все таки зверь.
Некоторое сумасшествие напоминает.
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1k
Злодей Час назад
Корги что,не собака,что ли. Может и тяпнуть. Тем более в общественном транспорте. Пусть бы ещё в метро попробовала с ней проехать. Я хз правила перевозки собак в таком транспорте, но мне кажется намордник и поводок это то,что должно быть на собаке.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2982 поста (2898 в горячем)

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