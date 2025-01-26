После концерта рэпера в Питере, случилась драка с несколькими участниками

Вчера в »Гигант холле» дал концерт рэпер Icegergert. А после мероприятия началась драка. Одним из её главных участников стал парень в белой футболке - он жёстко избивал окружающих руками и ногами. В том числе и лежащих на асфальте.

Почему он так раздухарился - пока неизвестно. Вероятно, вскоре агрессор расскажет это полицейским. А что касается драки, в ней участвовало несколько человек, но основным заводилой был Абдулла - так его называли девушки, которые снимали побоище на камеру.