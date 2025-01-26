После концерта рэпера в Питере, случилась драка с несколькими участниками

К делу подключилась полиция и сейчас ищет участников инцидента.
Вчера в »Гигант холле» дал концерт рэпер Icegergert. А после мероприятия началась драка. Одним из её главных участников стал парень в белой футболке - он жёстко избивал окружающих руками и ногами. В том числе и лежащих на асфальте.
Почему он так раздухарился - пока неизвестно. Вероятно, вскоре агрессор расскажет это полицейским. А что касается драки, в ней участвовало несколько человек, но основным заводилой был Абдулла - так его называли девушки, которые снимали побоище на камеру.
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Часть парней побили, остальная толпа наблюдала за дракой и не вмешивалась. Когда приехали силовики, участники разборок уже разбежались.
По факту драки силовики возбудили уголовное дело по статье »Хулиганство» и разыскивают агрессивных парней.
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Может все таки стоит забанить этих двух лайкодрочеров.
Перепись идиотов вели?