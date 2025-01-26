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После концерта рэпера в Питере, случилась драка с несколькими участниками

После концерта рэпера в Питере, случилась драка с несколькими участниками

Автор:
26 января 2025 19:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Концерт   Питер   Санкт-Петербург   драка   полиция   
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К делу подключилась полиция и сейчас ищет участников инцидента.

Вчера в »Гигант холле» дал концерт рэпер Icegergert. А после мероприятия началась драка. Одним из её главных участников стал парень в белой футболке - он жёстко избивал окружающих руками и ногами. В том числе и лежащих на асфальте.

Почему он так раздухарился - пока неизвестно. Вероятно, вскоре агрессор расскажет это полицейским. А что касается драки, в ней участвовало несколько человек, но основным заводилой был Абдулла - так его называли девушки, которые снимали побоище на камеру.

Часть парней побили, остальная толпа наблюдала за дракой и не вмешивалась. Когда приехали силовики, участники разборок уже разбежались.

По факту драки силовики возбудили уголовное дело по статье »Хулиганство» и разыскивают агрессивных парней.

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Метки: Видео   Концерт   Питер   Санкт-Петербург   драка   полиция   
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7  комментариев
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16k
Дмитрий Час назад
Что думаем? Традиционно, что за....ли уже эти Абдуллы. Что скоро увидим в соплях извиняющееся тело, что мол так больше он не будет и, вообще, он всех "русских и не русских" любит(мамой килянусь) и уважает. Возможно увидим и извинения очередной (как их народ называет) "чернильницы". В общем ничего нового.
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16k
Artem 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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24k
BiZ 39 минут назад
если драка с несколькими участниками, то драка кого с ними? все татары кроме я..
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46k
albedo 39 минут назад
Блин, опять Кемеров и Август максимально раздувают конфликты.
Может все таки стоит забанить этих двух лайкодрочеров.
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30k
Alex 51 минуту назад
Это долпайопы, как можно пойти на "концерт" рэпера?
Перепись идиотов вели?
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188k
parallax Час назад
Вообще пофигу. Нормальные люди на концерты реперов не ходят.
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9k
Максим Макашев Час назад
опять черножопая макака рамсы попутала?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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