Индонезийский Ганнибал Лектер стал обожаемой звездой в соцсетях

В 2003 году он был арестован в Центральной Яве после обнаружения тела пожилого мужчины, похороненного в его доме.
Расследование показало, что Суманто не только убил жертву, но и пытался съесть ее останки. До этого он уже употреблял человеческую плоть, работая на плантации сахарного тростника, утверждая, что это дает ему сверхъестественные силы.
Пресса прозвала его индонезийским Ганнибалом Лектером. Однако, несмотря на тяжесть преступлений, Суманто провел в тюрьме всего три года. После освобождения он столкнулся с презрением общества, но со временем смог превратить свою историю в инструмент для создания популярного контента.
Под псевдонимом Sumanto Gereng Reborn он стал активным пользователем социальных сетей. На его аккаунт в Instagram* подписаны более 18 тысяч человек. Там он публикует видеоролики, цитаты и мемы, привлекая внимание широкой аудитории.
Доктор Мулясари, глава фонда Ан-Нур Хаджи Супоно Мустаджаб, рассказал местной газете Beritasatu, что идея привлечь Суманто к созданию контента возникла во время мероприятия в районе Баньюмас. После этого была создана страница в социальных сетях, что вызвало неожиданно положительный отклик.
"Теперь Суманто стал веселее, добрее и человечнее. Он активно участвует в создании контента — от рецептов сатаев до сельских мероприятий и спортивных упражнений. Мы хотим показать общественности, что человек может измениться", — отметил доктор Мулясари.
Реакция общества
Хотя многие положительно отзываются о новом образе Суманто, его деятельность вызывает и критику. Одни видят в этом шанс показать возможность реабилитации, другие сомневаются в искренности изменений. Тем не менее, его присутствие в социальных сетях остается популярным, а ролики продолжают собирать тысячи просмотров.
Источник:
- Художница изобрела пистолет, который собирает и замораживает слёзы, превращая их в пули
- Удалила ребра, чтобы уменьшить талию, и планирует сделать из них себе корону
- Сотни школьников приходя в закусочную, чтобы посмотреть мультики по телевизору
- На пути к истории: мужчина более 60 дней живёт под водой
- В США республиканец "арендовал" семью для предвыборной компании в Конгресс