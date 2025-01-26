Индонезийский Ганнибал Лектер стал обожаемой звездой в соцсетях

Расследование показало, что Суманто не только убил жертву, но и пытался съесть ее останки. До этого он уже употреблял человеческую плоть, работая на плантации сахарного тростника, утверждая, что это дает ему сверхъестественные силы.

Пресса прозвала его индонезийским Ганнибалом Лектером. Однако, несмотря на тяжесть преступлений, Суманто провел в тюрьме всего три года. После освобождения он столкнулся с презрением общества, но со временем смог превратить свою историю в инструмент для создания популярного контента.