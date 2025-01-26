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Бортпроводники попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке

Бортпроводники попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке

Автор:
26 января 2025 00:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Фиджи   австралийка   алкоголь   дебош   полиция   самолёт   скотч   стюардесы   
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Неугомонная австралийка выкрикивала расистские оскорбления.

Австралийка устроила пьяный концерт на одиннадцатичасовом рейсе авиакомпании Fiji Airways из Сан-Франциско на Фиджи. Неугомонная пассажирка настолько всех достала, что двум стюардессам пришлось заклеить ей рот скотчем.



Сообщается, что сначала дебоширка устроила скандал со своим мужем, который чтобы не накалять ситуацию, попросил его пересадить на другое место. Но поскольку пьяная дама далеко не всё высказала своему благоверному, то принялась в грубой форме требовать у экипажа рассказать, куда они его спрятали. Ей, разумеется, никто не стал говорить, куда пересел муж. Тогда пассажирка начала материться, швырять в бортпроводниц стаканами и оскорблять фиджиек по национальному признаку. Отмечается, что на борту самолёта находилось много детей, чьи родители были вынуждены затыкать им уши. В итоге две стюардессы заклеили ей рот скотчем, который, ко всеобщему несчастью, недолго продержался на её лице.

Муж дебоширки в какой-то момент вернулся, чтобы принять удар на себя, но он её уже мало интересовал. Она продолжила материть экипаж и других пассажиров, которые пытались её заткнуть. После приземления в Нанди пассажирку арестовали полицейские. Какое наказание ей грозит пока неизвестно, но отмечается, что дело дошло до расследования.

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Метки: Фиджи   австралийка   алкоголь   дебош   полиция   самолёт   скотч   стюардесы   
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13k
Летучий Мыш 2 часа назад
Дебилки что ли? А если б она рвотными массами захлебнулась?
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45k
albedo 24 минуты назад
Хабалка она и в Австралии хабалка.
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19k
Bill Полчаса назад
Алкоголь на высоте действует сильно по-другому. Был свидетелем когда чувак поймал белочку и пытался открыть дверь наружу. А у баб вообще крышу сносит. Одна визжала и орала так, что её потом трое полицейских выносили.
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