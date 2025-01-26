Бортпроводники попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке

Австралийка устроила пьяный концерт на одиннадцатичасовом рейсе авиакомпании Fiji Airways из Сан-Франциско на Фиджи. Неугомонная пассажирка настолько всех достала, что двум стюардессам пришлось заклеить ей рот скотчем.

Сообщается, что сначала дебоширка устроила скандал со своим мужем, который чтобы не накалять ситуацию, попросил его пересадить на другое место. Но поскольку пьяная дама далеко не всё высказала своему благоверному, то принялась в грубой форме требовать у экипажа рассказать, куда они его спрятали. Ей, разумеется, никто не стал говорить, куда пересел муж. Тогда пассажирка начала материться, швырять в бортпроводниц стаканами и оскорблять фиджиек по национальному признаку. Отмечается, что на борту самолёта находилось много детей, чьи родители были вынуждены затыкать им уши. В итоге две стюардессы заклеили ей рот скотчем, который, ко всеобщему несчастью, недолго продержался на её лице.