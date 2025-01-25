Линдси Лохан: какие фильмы и поступки повлияли на карьеру актрисы

Уже в трехлетнем возрасте Линди выступала в качестве модели в агентстве "Ford models". С самого детства она снималась в самых разнообразных рекламных роликах. Именно это и помогло ей открыть дверь в мир кино.

Начало кинокарьеры и первый успех

Благодаря многочисленной рекламе, в которой снималась Линдси, ее заметили. И уже в 10 лет она снялась в своем первом большом проекте ,а именно в сериале "Другой мир", где она сыграла Александру Фаулер.

Ну а благодаря сериалу "Другой мир" Линдси Лохан заметили продюсеры студии "Дисней", после чего ее пригласили в полнометражный семейный фильм "Ловушка для родителей" (1998), где она сыграла аж двух персонажей - Хэлли Паркер и Энни Джеймс.