Линдси Лохан: какие фильмы и поступки повлияли на карьеру актрисы

Далеко не все известные актеры проходят испытание славой. Даже самые казалось бы успешные актеры могут сорваться и совершать большие глупости, которые стоят им карьеры. Это произошло и с известной актрисой Линдси Лохан.
Краткая биография
Линдси Лохан родилась 2 июля 1986 года в семье певицы и биржевого маклера, который к тому же унаследовал макаронную фабрику своего отца. Линдси является старшим ребенком в семье, но как и она сама, все ее братья и сестры в будущем свяжут свою карьеру с кино или модельным бизнесом.
Уже в трехлетнем возрасте Линди выступала в качестве модели в агентстве "Ford models". С самого детства она снималась в самых разнообразных рекламных роликах. Именно это и помогло ей открыть дверь в мир кино.
Начало кинокарьеры и первый успех
Благодаря многочисленной рекламе, в которой снималась Линдси, ее заметили. И уже в 10 лет она снялась в своем первом большом проекте ,а именно в сериале "Другой мир", где она сыграла Александру Фаулер.
Ну а благодаря сериалу "Другой мир" Линдси Лохан заметили продюсеры студии "Дисней", после чего ее пригласили в полнометражный семейный фильм "Ловушка для родителей" (1998), где она сыграла аж двух персонажей - Хэлли Паркер и Энни Джеймс.
Правда, изначально Лохан была лишь одной из четырех претенденток на эти роли. Причем, в итоге роли двух близняшек должна была получить юная актриса Джена Мэлоун, но она отказалась из-за того, что параллельно снималась в фильме "Мачеха" с Джулией Робертс.
В итоге режиссер Нэнси Майерс решила взять в фильм Линдси Лохан. И игра Линдси так всем понравилась, что многие даже отметили, что она сыграла лучше, чем юная актриса из оригинального фильма 1961 года. Да, я забыл сказать, что фильм "Ловушка для родителей" (1998) - это ремейк.
Фильм ждал довольно приличный успех, ведь при бюджете в 15 миллионов долларов он собрал кассу в размере 92 миллионов. И благодаря этому успеху студия "Disney" заключила контракт с юной актрисой еще на 3 фильма, за которые в общей сложности актриса получила 1 миллион долларов.
Успехи
В 2000 году Линдси снялась в фильме "Идеальная игрушка", а в 2002 году она появилась в главной роли в фильме "Дети-шпионы" (не путать с фильмом "Дети шпионов"). Правда, оба этих фильма миновали кинотеатры, и вышли сразу на канале "Disney+".
А вот третий фильм "Чумовая пятница" (2002) про обмен телами между матерью и дочерью уже попал в кинотеатры. Причем, изначально планировалось, что данный фильм будет продолжением оригинальной ленты 1976 года, где роль дочери сыграла Джоди Фостер. А в новом фильме она должна была уже сыграть мать. Но из-за того, что Фостер отказалась от роли матери, фильм решено было переделать в ремейк.
Правда. проблемы с поиском актрисы никуда не девались. Перед тем как эту роль дали Джейми Ли Кертис, на нее хотели подписать нескольких других актрис. Но все они отказались.
Саму же Анну изначально должна была сыграть Мишель Трахтенберг. Но она отказалась в пользу сериала "Баффи: Истребительница вампиров". Тогда на данный фильм подписали Лохан, с которой у студии "Дисней" был контракт на еще один фильм.
В итоге картина "Чумовая пятница" умудрилась собрать в прокате 161 миллионов долларов при бюджете всего в 20 миллионов. Это был нереальный успех, благодаря чему карьера Лохан резко взлетела вверх.
За следующий фильм "Звезда сцены" (2004), где Лохан сыграла Лолу, пытающуюся получить главную роль в школьной постановке, актриса получила 1 миллион долларов, что было весьма прилично для 17-летней девушки.
В том же 2004 году вышел первый фильм с Линдси Лохан, который снимала не студия "Disney". Этим фильмом оказалась молодежная комедия "Дрянные девчонки".
Причем, изначально Лохан должна была сыграть главного отрицательного персонажа - первую красавицу школы Реджину, роль которой в итоге сыграла Рэйчел Макадамс. Дело в том, что Лозан очень испугалась, что отрицательная роль может плохо сказаться на ее карьере, поэтому она попросила режиссера дать ей роль положительного персонажа.
Данную ленту также ждал отличный кассовый успех. При бюджете в 17 миллионов долларов фильм собрал в прокате 128 миллионов. Такие высокие сборы лишь закрепили Лозан на голливудской арене. И я уже молчу про то, что гонорар актрисы также резко подскочил вверх.
В 2005 году Линдси вновь вернулась к "Диснею", снявшись в фильме "Сумасшедшие гонки". Причем, на сей раз актриса даже не участвовала в кастинге. Ее утвердили сразу, без проб. А за эту роль она получила аж 7 миллионов долларов.
Киноделы вложили в фильм весьма внушительную сумму в размере 50 миллионов долларов в надежде, что деньги вернутся к ним с лихвой. И они были правы. Несмотря на то, что многим не понравилась данная лента, так как ее сравнивали с оригиналом (да, это снова был ремейк), она насобирала в прокате 144 миллиона долларов.
Начиная с 2006 года, Лохан решила отказаться сниматься в диснеевских проектах, так как она посчитала, что ей нужно двигаться дальше, а не сниматься в фильмах для детей и подростков.
В итоге в 2006 году вышло аж 4 фильма с ее участием: "Отпуск по обмену", "Бобби", "Поцелуй на удачу" и "Компаньоны". Правда, эти фильмы уже не были столь успешными как предыдущие, но зато сама актриса получила за них весьма внушительные гонорары с шестью нулями за каждую ленту.
Провалы
Примерно в это же время у Линдси Лохан начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Она все чаще стала появляться в невменяемом состоянии. Естественно, это не могло не отразиться на ее карьере.
Актриса стала то и дело опаздывать на съемки, а то и вовсе их пропускала по вышеуказанным причинам. Из-за этого съемки фильмов приходилось то и дело переносить.
В итоге, Линдси Лохан даже удалили из рекламной кампании фильма "Поцелуй на удачу".
Да и во время съемок Лохан стала вести себя неадекватно. То она без причин плакала, то забывала текст, то просто срывалась на кого-нибудь из съемочной группы.
В итоге критики и зрители разнесли ленту "Поцелуй на удачу", а в прокате картина собрала всего 38 миллионов при вложенных 28 миллионах. А это означало лишь одно - лента провалилась. А сама Линдси отхватила номинацию на "Золотую малину" в категории "Худшая актриса".
В 2007 году Линдси Лохан снялась в фильме "Глава 27" вместе с Джаредом Лето. И если Джаред со всей серьезностью подошел к роли, и даже специально ради нее набрал уйму лишних килограмм, то Линдси отнеслась к съемкам весьма легкомысленно.
Правда, фильм так и не вышел в прокате, перекочевав сразу на видеоносители. А зрители вместе с критиками в принципе данный фильм не оценили, как и не оценили жертву Джареда Лето.
В том же 2007 году вышла лента "Крутая Джорджия", в которую Линдси попала благодаря ранее заключенному со студией контракту (еще когда она была на пике славы). За эту роль она вновь получила 7 миллионов долларов.
Но актрису было уже не остановить. Она вновь стала где-то пропадать и уходить в длительные загулы, срывая съемки ленты. Причем, сама Лохан то и дело придумывала самые нелепые отмазки. То у нее болела спина, то появилась сыпт, то заболело ухо. Но все прекрасно знали истинную причину ее непоявления на съемочной площадке.
Дошло даже до того, что директор студии стал угрожать студии судебным делом за ее постоянные прогулы. И когда об этом пронюхали журналисты, все СМИ поспешили об этом сообщить. Это сильно отразилось на фильме "Крутая Джорджия", из-за чего картину стали "хоронить" еще до ее выхода на больших экранах.
И в принципе люди были правы. При бюджете в 20 миллионов долларов лента набрала всего 25 миллионов долларов, что стало очередным громким провалом в карьере актрисы.
У Линдси была надежда на фильм "Я знаю, кто меня убил", который вышел в том же 2007 году, но и тут она этот шанс профукала. Она вновь прогуливала съемки по причине своих постоянных загулов (в том числе и вместе с Пэрис Хилтон).
А когда тестовые показы ленты провалились, картину отправили на досъемки, но и тут Лохан не удалось выцепить, из-за чего картину доснимали и перемонтировали уже с дублершей. А все дело в том, что актриса окончательно слетела с катушек, и даже гоняла по городу на автомобиле в нетрезвом виде, из-за чего ее поместили в реабилитационный центр.
Все это опять же не лучшим образом отразилось на ленте, и в итоге при бюджете в 12 миллионов долларов фильм еле-еле наскреб в прокате 9 миллионов. К слову, это был последний фильм с Лохан в главной роли, который выходил на больших экранах. Но самое ужасное, что фильм получил аж 9 номинаций на "Золотую малину". Причем, из этих 9 номинаций фильм взял 8 "наград".
Гибель карьеры
Чтобы актриса уменьшила употребление алкоголя, ей надели специальный браслет, который реагировал на повышение уровня алкоголя в крови. И как ни странно, браслет постоянно срабатывал. Сама же Линдси заявляла, что это просто сбой техники. Ну да, конечно же мы в это верим.
В 2009 году Линдси появилась в фильме "Временно беременна", который даже должен был попасть в кинопрокат. Но после плохих тестовых показов картину решено было выпустить сразу на видеоносителях.
А после этого актрисе и вовсе перестали предлагать какие-либо большие роли в кино. Она могла рассчитывать лишь на главные роли в никому ненужных малобюджетных фильмах, которые миновали прокат, либо же она могла появиться в крупных лентах, но совсем ненадолго.
Но это вообще не останавливало актрису. Она продолжала ездить пьяной за рулем, вести аморальный образ жизни, а однажды даже украла украшения из ювелирного магазина на сумму 100 тысяч долларов.
В кино, конечно, она снималась, но только эти фильмы никому толком неизвестны, а их рейтинги чаще всего не превышают 3 баллов из 10.
Лишь в 2018 году Линдси все таки решила остепениться, и судя по всему ей это удалось. За последние несколько лет она не была замечена в каких-то скандалах, и вроде как даже перестала напиваться до потери памяти.
В 2022 году вышел последний на сегодняшний момент фильм с ее участием "Незабываемое Рождество", который все еще также миновал кинотеатры, но зато попал на стриминговую платформу "Netflix". Правда, и этот фильм звезд с неба не хватает. Он получил от зрителей и критиков весьма средний рейтинг.
Но кто знает? Может быть актриса всё таки сможет вернуться в большое кино ,если сильно поднапряжется. Все таки ей всего 38 лет, и у нее еще есть шанс хоть и не вернуть былую славу, но хоть как-то дать о себе знать в хорошем смысле этого слова.
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