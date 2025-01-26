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Президент Колумбии запретил принимать самолёты с высланными из США мигрантами

Президент Колумбии запретил принимать самолёты с высланными из США мигрантами

Автор:
26 января 2025 16:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Колумбия   США   америка   депортация   мигранты   
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Он заявил, что Америка не должна обращаться с этими людьми как с преступниками.

Президент Колумбии Густаво Петро поделился мыслями о миграционной политике Трампа. И заявил, что запрещает принимать самолёты с депортированными из Штатов колумбийцами.

США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию.

Он добавил, что американцам надо «установить протокол по достойному обращению с мигрантами».

Куда в таком случае деваться мигрантам, Петро не уточнил. А до этого он обращался к своим гражданам и утверждал, что с курсом на высылку мигрантов, США «останутся в одиночестве».

Им не нужны гаитяне, им не нужны венесуэльцы... им не нужны колумбийцы. Что ж, давайте оставим их в покое на некоторое время и посмотрим, что из этого получится. Я верю, что мы поможем друг другу, и те, кто выгонит нас, останутся в одиночестве.

Пока же в Америке вовсю идут рейды Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Например, в Калифорнии после них на 70% уменьшились кражи в супермаркетах.

Ну а Трамп продолжает проводить свою линию на борьбу с миграцией. В первый же день в Белом доме, он объявил режим ЧС на границ с Мексикой, а министерство внутренней безопасности разрешило выдворять нелегалов без решения суда.

Мигрантов, не оформивших документы, планируют ежедневно депортировать из США военными самолётами.

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Метки: Видео   Колумбия   США   америка   депортация   мигранты   
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43  комментария
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5k
poбт 4 часа назад
а то что они их сами не принимают это обращение как с кем?
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12k
Zемляк Полминуты назад
Мигранты зае... задолбали всех во всем мире. Даже своим они уже нах не нужны. Таджики, узбеки, армяне... прислушайтесь.
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−47
Kavpav18 8 минут назад
Американцы сделают проще. Посадят где-нибудь самолёты на подконтрольных территориях.
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5k
Александр Долматов 15 минут назад
Не дадут самолётам приземлиться? Ну пусть разгружаются в воздухе.
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4k
STRiX 51 минуту назад
То есть граждане твоей страны покидают ее нелегально, на другой стороне их отлавливают и хотят вернуть обратно, мол на.х.ер они нам ваши не нужны, заткните дырки и не сочитесь. А президент такой: а мне они тоже на.х.ер е нужны, раз просочились, так и сами о них заботьтесь. Интересно, интересно.
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8k
Александр 57 минут назад
США: "Нам не нужны террористы! Это ваши! Заберайте!
МЕКСИКА:" Нам тоже не нужны! Оставьте себе!"
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372
Maxx Час назад
Раз уж эти проклятые американцы обходятся с колумбийскими мигрантами как с преступниками, то родная Колумбия ведь примет сынов обратно (на халявном перелёте), примет ведь, да?..
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372
Maxx Час назад
Они совершили преступления. Как минимум по миграционному законодательству. Ахереть - логика. Как с кем с ними должны обходиться?..
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43k
Бабай Час назад
Парашюты давать не обязательно.

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5
Александр Час назад
Они что ,до сих пор в воздухе висят?
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683
Foreiner Час назад
Мне больше всего понравилось, что он иностранных студентов, которые участвовали в мерзких проХАМАС акциях и орали про "от реки до моря", отправит домой! Это прям радость вызывает!!! Профессоров, которые в этом замазались, тоже домой бы отправить!
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26k
Валерий Час назад
ну, при таком раскладе, Донни прикажет мигрантов просто скидывать над территорией страны.
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1k
Пчёл 2 часа назад
Пусть в самолётах бомболюки открывают и пинка под зад - прыгай!
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1k
Пчёл 2 часа назад
Интересно, в лайках-дизлайках два мудака-нелегала что ли отметилось?!
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4k
Seryi_spb 2 часа назад
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13k
Трив 2 часа назад
Страны, закрывающие небо для своих граждан, тем самым обрекают их не просто на скитания, но и тюрьму. В конце концов, все они вынуждены будут принять назад СВОИХ граждан, а не граждан США.
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13k
Vacony 2 часа назад
ой .. сейчас будут искать демократию в колумбии... ковровыми бомбардировками ..
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188k
parallax 2 часа назад
"Пока же в Америке вовсю идут рейды Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Например, в Калифорнии после них на 70% уменьшились кражи в супермаркетах."

Думаю если в России провести аналоричную акцию, то на 70% снизится перступность.
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2k
Максим Борисов 3 часа назад
Нагрузить баржу мигрантами. У водной границы разогнать буксиром и дальше уже по инерции .
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136
Валерий Beerbelly Максим Борисов 2 часа назад
О твой коммент повторил.Ну чтож у дураков мысли сходятся)))
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199
!AZ! 3 часа назад
Ишь ты какой Петро! Колумбийцы находятся на территории США незаконно, но они не преступники. И обращаться с ними нужно не как с преступниками. Но на Родине они тоже не нужны, своих не преступников хватает ))
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24k
Robin Hood 3 часа назад
Ну не принимают самолеты ну и Х...Й с ними. Самолеты будут доставлять колумбийцев в Колумбию альтернативным способом. Беспосадочным и без парашютов. Парашют денег стоит.
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August
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