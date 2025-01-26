Президент Колумбии запретил принимать самолёты с высланными из США мигрантами

Он заявил, что Америка не должна обращаться с этими людьми как с преступниками.
Президент Колумбии Густаво Петро поделился мыслями о миграционной политике Трампа. И заявил, что запрещает принимать самолёты с депортированными из Штатов колумбийцами.
США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию.
Он добавил, что американцам надо «установить протокол по достойному обращению с мигрантами».
Куда в таком случае деваться мигрантам, Петро не уточнил. А до этого он обращался к своим гражданам и утверждал, что с курсом на высылку мигрантов, США «останутся в одиночестве».
Им не нужны гаитяне, им не нужны венесуэльцы... им не нужны колумбийцы. Что ж, давайте оставим их в покое на некоторое время и посмотрим, что из этого получится. Я верю, что мы поможем друг другу, и те, кто выгонит нас, останутся в одиночестве.
Пока же в Америке вовсю идут рейды Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Например, в Калифорнии после них на 70% уменьшились кражи в супермаркетах.
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Ну а Трамп продолжает проводить свою линию на борьбу с миграцией. В первый же день в Белом доме, он объявил режим ЧС на границ с Мексикой, а министерство внутренней безопасности разрешило выдворять нелегалов без решения суда.
Мигрантов, не оформивших документы, планируют ежедневно депортировать из США военными самолётами.
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МЕКСИКА:" Нам тоже не нужны! Оставьте себе!"
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Думаю если в России провести аналоричную акцию, то на 70% снизится перступность.
"В 2023 году в России зарегистрировали 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений." и одновременно с этим "Иностранцы в России за восемь месяцев 2024 года совершили более 26 тыс. преступлений". Что можно из этого вынести? 23 и 24 годы конечно не одно и то же, но кардинально ситуация вряд ли изменилась. Больше полумиллиона тяжких - это определенно более миллиона вообще преступлений, включая менее тяжкие. 26 тыс. преступлений мигрантов за 8 месяцев (тяжких, легких), ну пусть они психанули и довели за 4 месяца до 50 тыс. за целый 24-й год (хотя маловероятно, но сделаем такое допущение). Ну и посчитаем соотношение 1 млн. преступлений и 50 тыс. - получается всего 5%. Как-то не бьется с вашим заявлением.
P.S.: я не сторонник засилья мигрантов, нелегальных, бесполезных и опасных (хотя не все таковыми являются). Однако на фишках ведется целенаправленное форматирование сознания людей, мол только мигранты совершают преступления, они - корень всех бед и зло во плоти. Вот только если задуматься и посмотреть не зашоренным взглядом, ситуация немного другая видится. И если в США на 70% снизилась преступность после нескольких дней высылки незаконных мигрантов, то у нас видимо с ними проблем и нет, т.к. даже если все исчезнут, то преступность упадет аж на 5!!! процентов :))
Надо просто и у нас проверить.