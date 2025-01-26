Президент Колумбии запретил принимать самолёты с высланными из США мигрантами

Он добавил, что американцам надо «установить протокол по достойному обращению с мигрантами».

Куда в таком случае деваться мигрантам, Петро не уточнил. А до этого он обращался к своим гражданам и утверждал, что с курсом на высылку мигрантов, США «останутся в одиночестве».