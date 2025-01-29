Трамп подписал указ о запрете федерального финансирования операций по смене пола у несовершеннолетних

Глава США продолжает исполнять предвыборные обещания.
Дональд Трамп всегда был сторонником традиционной семьи и противником ЛГБТ*. Перед выборами на пост президента он пообещал остановить транс-вакханалию, охватившую США, и уверенно выполняет задуманное.
Сначала он законодательно закрепил 2 пола (мужской и женский) и распорядился убрать из анкет вопрос о гендере. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, сообщается, что в США на государственном уровне будут закреплены следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). И лишь они.
Затем новоизбранный президент распорядился перевести заключённых транс-женщин в мужские тюрьмы, тем самым подтвердив свой предыдущий указ.
А теперь запретил финансирование операций по смене пола у несовершеннолетних, заявив, что эти вмешательства были "пятном на истории США".
"Врачи по всей стране калечат и стерилизуют всё большее число детей под ложным предлогом того, что они могут изменить их пол с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец", – говорится в заявлении Д.Трампа, которое обнародовал Белый дом.
Все клиники, получающие федеральное финансирование, обязаны прекратить выполнять эти услуги. Их также исключат из медстраховки (программа медстрахования TRICARE). За выполнением этого указа будет следить министерство юстиции. Теперь Также Трамп поручил пересмотреть рекомендации по лечению гендерной дисфории у детей. В течение 90 дней он должен получить отчёт о проделанной работе.
Напомним, что операции по смене пола у несовершеннолетних были одобрены администрацией Байдена. В 2022 г власти США сообщили, что эти меры помогут улучшить качество жизни трансгендерной молодёжи.
* ЛГБТ - организация признана экстремистской и запрещена на территории России решением Верховного суда.
Источник:
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После того что немцы у нас устроили, мы с пониманием отнеслись к немецкому народу. И что мы видим? Опять леопарды в степях Украины ...
Поставляя оружие и закидывая баксы в этот костер войны, сильно они думают о детях Украины и России?