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Трамп подписал указ о запрете федерального финансирования операций по смене пола у несовершеннолетних

Трамп подписал указ о запрете федерального финансирования операций по смене пола у несовершеннолетних

Автор:
29 января 2025 09:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Дональд Трамп   США   белый дом   документ   запрет на операции по смене пола   трансгендеры   указ   
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Глава США продолжает исполнять предвыборные обещания.

Дональд Трамп всегда был сторонником традиционной семьи и противником ЛГБТ*. Перед выборами на пост президента он пообещал остановить транс-вакханалию, охватившую США, и уверенно выполняет задуманное.


Сначала он законодательно закрепил 2 пола (мужской и женский) и распорядился убрать из анкет вопрос о гендере. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, сообщается, что в США на государственном уровне будут закреплены следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). И лишь они.


Затем новоизбранный президент распорядился перевести заключённых транс-женщин в мужские тюрьмы, тем самым подтвердив свой предыдущий указ.


А теперь запретил финансирование операций по смене пола у несовершеннолетних, заявив, что эти вмешательства были "пятном на истории США".


"Врачи по всей стране калечат и стерилизуют всё большее число детей под ложным предлогом того, что они могут изменить их пол с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец", – говорится в заявлении Д.Трампа, которое обнародовал Белый дом.


Все клиники, получающие федеральное финансирование, обязаны прекратить выполнять эти услуги. Их также исключат из медстраховки (программа медстрахования TRICARE). За выполнением этого указа будет следить министерство юстиции. Теперь Также Трамп поручил пересмотреть рекомендации по лечению гендерной дисфории у детей. В течение 90 дней он должен получить отчёт о проделанной работе.


Напомним, что операции по смене пола у несовершеннолетних были одобрены администрацией Байдена. В 2022 г власти США сообщили, что эти меры помогут улучшить качество жизни трансгендерной молодёжи.


* ЛГБТ - организация признана экстремистской и запрещена на территории России решением Верховного суда.

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Метки: Дональд Трамп   США   белый дом   документ   запрет на операции по смене пола   трансгендеры   указ   
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9  комментариев
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5k
Radugananebe 2 часа назад
А скольких детей покалечить успели!
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5k
Igor Grishaev Полчаса назад
Так он и до BLM доберётся. В Танзанию переселит.
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459
Дрю 58 минут назад
Зря он подписал этот закон. Теперь Америка гораздо дольше загнивать будет(
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Дрю Radugananebe 22 минуты назад
Не думаю что Трамп думает о детях, своих или чужих устраивая по всему миру революции, геноцид и войны. Это их образ жизни, пусть с этим живут.
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13k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Так хорошо шли . Донии ну зачем ты так?
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Schreibikus
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