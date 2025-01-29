Трамп подписал указ о запрете федерального финансирования операций по смене пола у несовершеннолетних

Дональд Трамп всегда был сторонником традиционной семьи и противником ЛГБТ*. Перед выборами на пост президента он пообещал остановить транс-вакханалию, охватившую США, и уверенно выполняет задуманное.

Сначала он законодательно закрепил 2 пола (мужской и женский) и распорядился убрать из анкет вопрос о гендере. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, сообщается, что в США на государственном уровне будут закреплены следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). И лишь они.

Затем новоизбранный президент распорядился перевести заключённых транс-женщин в мужские тюрьмы, тем самым подтвердив свой предыдущий указ.