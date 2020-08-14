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Как правильно точить ножи

Как правильно точить ножи (19 фото + 2 видео + 2 гиф)

Автор:
14 августа 2020 08:40
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: заточка   интересно   как правильно точить ножи   кухня   нож   ножи   полезно   фото   
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Нож - одно из самых древних орудий труда. Что самое удивительное - культура обращения с ножами довольно посредственна.

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Метки: заточка   интересно   как правильно точить ножи   кухня   нож   ножи   полезно   фото   
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47  комментариев
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17k
Matrosskin 6 часов назад
За труды поставлю плюс. Но честно сказать - запутал автор больше чем прояснил. И на вопрос "Как правильно точить ножи" нихрена не ответил - что ножи нужно точить, и что приблуды за 100 рЭиз Ленты не помогают - и так понятно.
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871
Vovan Petroff 4 минуты назад
"Наточены ножи" - наличие в доме рукастого заботливого мужика. Впрочем говорят, что немецкие сильные и независимые эту песню не поняли. Ведь можно отнесли ножи в мастерскую, или купить электрическую машинку. Да и ножи на современной кухне становятся уже не так и нужны. При современных способах доставки готовой еды. Хлеб уже давно никто не режет.
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25k
Безумный Точильщик 20 минут назад
Такое вот чудо ещё не упомянул, недогриндер)
А я внуку сделал по мотивам Лански, только побольше.. Основным плюсом такой приспособы считаю скорость заточки.
Такое вот чудо ещё не упомянул, недогриндер) А я внуку сделал по мотивам Лански, только побольше.. Основным плюсом такой приспособы считаю скорость заточки.
Такое вот чудо ещё не упомянул, недогриндер) А я внуку сделал по мотивам Лански, только побольше.. Основным плюсом такой приспособы считаю скорость заточки.
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40k
Дмитрий 21 минуту назад
Во дожили... Школота пишет рефераты о том как точить ножи...
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5k
expert 38 минут назад
Жил одно время в Бельгии. Устроился поваром в большой муниципальный детский садик. ( детишек 200). Кухна хорошая, оборуда- шикарная. Коллектив, бабы бельгийские, инструмент отличного качества, чистый, но не обслужен вооообще никак. Пришел пораньше, принес бруски и заточил все ножи на кухне, включая овощные. Думал бабам сюрприз сделаю, порадую. Так они все, как одна перерезались и на меня телегу накатали на имя директрисы, что русский Алекс занимается саботажем, хочет детей отравить. Пипец, вызвали к мэру района. Хорошо мужик кухней увлекался. Послушал меня, махнул рукой, говорит, что предупреждать надо было. Ну да и ладно, помирились. А потом с соседних садиков, ко мне привозили ножи точить :)
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5k
expert 51 минуту назад
Не реклама!!!
Полтора года без заточки. Использую ежедневно. Конечно уже не так режет, как когда купил, но режет, не заминает. Вот ищу, кто бы мог его подправить. ;)
Не реклама!!! Полтора года без заточки. Использую ежедневно. Конечно уже не так режет, как когда купил, но режет, не заминает. Вот ищу, кто бы мог его подправить. ;)
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1k
Иришка Поддубная expert 45 минут назад
Так Опинель же, отличный инструмент!
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25k
Безумный Точильщик expert Полчаса назад
Углеродка на "опятах" очень резучая.. А править - там же обычно спуски в ноль, купи листик наждачки, 600-100 грит, на ровную поверхность наклей, пара движений, и опять норм)
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151
776166 Час назад
Пост -- говно. Но расстраиваться не надо. Подавляющее большинство информации о заточке -- говно, потому что на главный вопрос ответа нет.
А главный вопрос в том, как выставлять и удерживать угол, если нет приспособы. Всё. Более никаких проблем в заточке нет.
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2k
Инсулин4ег Час назад
Ээээм. Для чего все эти заумные качели? 90% я затачиваю кухонные ножи - которые стоят от 300 до 700р. Обычного бруска и мусата хватает до жопы. поймать угол заточки - ума много не нужно, после третьего проглаживания понимаешь, как его правильно класть , заточка - 2-3 минуты каждого ножа кухонного. После этого забываешь про них на полгода. Режут помидорку, как на верхней гифке. Что еще нужно-то плять?
С охотничьими да, немного сложнее всё, особенно когда лося, или олешку разделываешь. Но там все тоже решается на уровне двух брусков. Не понимаю сейчас всю лекцию автора - очень избыточна и много мути ненужной.
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25k
Безумный Точильщик Инсулин4ег Полчаса назад
У тебя просто руки из плеч выросли, вот ты и не понимаешь)
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4k
mr.Poher 2 часа назад
Имею в наличии 6 штук водных, японский камней, зернистостью от 220 грит до 16К (три двухсторонние). С этаким набором могу заточить всё, от ножниц до опасной бритвы. Процесс заточки - это медитация! Нравится гораздо больше результата. Для не прошаренного человека, процесс - задротство.
Как-то так.
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7k
*Сергей* 2 часа назад
Лет 30 точу без всяких приспособ на бруске. И бриться можно(с сильным раздражением) и бумагу режет, помидор не пробовал.
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4k
Ya 2 часа назад
Все эти игры с заточками-это уже стало ритуалом. Да, можно заточить, можно проводить соревнования по заточке с демонстрацией реза. Я от безделья и после таких роликов пару раз нож превратил в лезвие бритвы, но реально это не нужно. За длинную жизнь не возникло такой потребности, пару движений по камню или минуту по мусату и нож готов, хоть столовый, хоть хозяйственный для ремонта и др. бытовых нужд.
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17k
Lynx 3 часа назад
а где
а где
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14k
Alex 3 часа назад
Мне этот пост напомнил описание чайной церемонии. Много церемоний, еще больше церемоний, разве что молитвы "великому острому" не вознесли. Дело на любителя.
У нас много много лет уже служат ножи, купленные за копейки вместе с деревянной подставкой под ножи и точилкой (хоть узнал, что ее мускатом называют). Когда ножи затупятся (а такое часто происходит ибо никто эти копеечные ножи не холит и не бережет) их затачиваю десятком-другим "вжиков" точилкой по лезвию. Никто меня не учил пользоваться этим мускатом, так что точил так же как и камнями точил. И нормально - затачивалось достаточно для работы на кухне.
Но если кому-то хочется сделать из банальной заточки священнодействие и танцы с бубном - флаг в руки. У меня знакомый был, который из курения трубки целый ритуал создал. Пока он с трубкой возился, можно было с пяток сигарет выкурить. Но для него важно было не столько покурить, сколько выполнить ритуал. У всех в головах тараканы разные :)
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5k
expert Alex Полчаса назад
Ну если ты написал этот коммент, то точно, сам имеешь какую то личную "церемонию"
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3k
евгений 3 часа назад
Все прикольно рассказано. Но суть проста - если руки из жопы растут, то ничего тебе не поможет.

Сам пользуюсь точильным камнем (бруском). Один отец давал, потом тесть один. Для готовки вполне хватает. Бриться ими не пробовал

Все прикольно рассказано. Но суть проста - если руки из жопы растут, то ничего тебе не поможет. Сам пользуюсь точильным камнем (бруском). Один отец давал, потом тесть один. Для готовки вполне хватает. Бриться ими не пробовал
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32
Alexander Romanov евгений Полчаса назад
Бриться брусками??? Это что-то новое. :))))
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1k
Leo 3 часа назад
Точилка из IKEA и никаких проблем! Острый нож без всякой демагогии
Точилка из IKEA и никаких проблем! Острый нож без всякой демагогии
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4k
mr.Poher Leo 2 часа назад
Тю... значит ты никогда не видел и не держал в руках острых ножей. Не всё острое, что может резать.
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5k
expert Leo 48 минут назад
Для домашнего использования на кухне, вполне неплохо. Но всегда надо под рукой держать ;)
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1k
Leo expert 46 минут назад
Так она всегда на полочке рядом и лежит)) хотя одной заточки на очень долго хватает
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6k
Алексей 4 часа назад
Алмазная планка + железный мусат... Нож после правки мусатом бреет. Больше (острее) в бытовых условиях нах не надо.
А с алмаза кайф, когда понимаешь, что при заточке брусок не скользит, а мягко аккуратненько точит (снимает слой).
Без мусата категорически нельзя! Им и правишь раз пять после заточки до следующей (вместо заточки). Да и каждую заточку им завершаю, проглаживая кромку после плашки.
Единственно, спорный момент, но я делаю. Каждое использование мусата начинаю не навстречу, а по лезвию, чтобы подравнять, а уж потом навстречу, чтобы заусенцы отвалились.
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1k
Юлия Фоксина Алексей 3 часа назад
Мусат не точит, а лишь правит (выравнивает) загнутую режущую кромку
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4k
sivanov1079 4 часа назад
Многие точильщики рекомендует выставив угол на бруске вести нож по бруску режущей кромкой вперед, как бы зарезая брусок. Я же делаю все наоборот, держу нож на упоре, веду бруском и не зарезая кромку, а противоположно, брусок идет от обуха к кромке, и не прямо, а под углом от кончика к рукоятке. Результат всегда радует
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1k
Юлия Фоксина sivanov1079 3 часа назад
При заточке от лезвия на острие режущей кромке образуется наплыв металла, который нужно убирать иначе он попадет в еду при резке.
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4k
sivanov1079 Юлия Фоксина Час назад
Согласен. Для этого протирую насухую вафельным полотенцем и потом промываю под водой, смываю стружку и крошку от бруса. Мне при заточке к лезвию всегда кажется, что оно тупится. А при моем способе очень хорошая резка при протяжке "на себя". Потому как создается микро-пилка под углом градусов в 45, наклон от кончика к торцу
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1k
Юлия Фоксина 4 часа назад
Супруг фанатеет от самого процесса заточки кухонных ножей, а ещё больше любит рассказывать об этом. После его заточки страшно пользоваться ножами, можно и не почувствовать как пол пальца отрежешь. Признает он только два способа заточки это: 1- водные заточные камни разной зернистости (но они очень дорогие), 2 - ручные системы для заточки, последнюю подарила на 23 февраля, а комплект камней с Али он сам заказал. Все началось с того при выезде с друзьями на природу нож взяли только мы и он оказался мягко говоря не острый, и перед друзьями ему было не очень ловко. С того самого момента он начал изучать все что касается заточки, и если бы уровень навыков по заточки дифферинцировался, то у него точно был бы черный пояс. Но чем бы дитя не тешилось, главное что бы не поранилось :)
Супруг фанатеет от самого процесса заточки кухонных ножей, а ещё больше любит рассказывать об этом. После его заточки страшно пользоваться ножами, можно и не почувствовать как пол пальца отрежешь. Признает он только два способа заточки это: 1- водные заточные камни разной зернистости (но они очень дорогие), 2 - ручные системы для заточки, последнюю подарила на 23 февраля, а комплект камней с Али он сам заказал. Все началось с того при выезде с друзьями на природу нож взяли только мы и он оказался мягко говоря не острый, и перед друзьями ему было не очень ловко. С того самого момента он начал изучать все что касается заточки, и если бы уровень навыков по заточки дифферинцировался, то у него точно был бы черный пояс. Но чем бы дитя не тешилось, главное что бы не поранилось :)
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5k
Rado Юлия Фоксина Час назад
Он ещё и до середины не дошел.
Впереди виневские алмазы, арканзасы и Профиль.
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3k
Алексей Куликов 4 часа назад
Интересно, спасибо.
Я купил алмазный брусок, разной зернистости. Точится до состояния резки газеты. Для дома вполне.
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4k
heta 4 часа назад
Интересный материал, плюс ценные камменты - унес в закладки!
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1k
Marat 5 часов назад
Не рассмотрен вариант заточки ножа на электрическом точиле с РЕДУКТОРОМ. Первый проход на камне крупной зернистости делаю именно на нём. Потом на брусках средней и мелкой зернистости, далее правка на кожаном ремне с пастой ГОИ.
Не рассмотрен вариант заточки ножа на электрическом точиле с РЕДУКТОРОМ. Первый проход на камне крупной зернистости делаю именно на нём. Потом на брусках средней и мелкой зернистости, далее правка на кожаном ремне с пастой ГОИ.
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3k
евгений Marat 3 часа назад
Да именно с редуктором. На обычном точиле кожух мешает и скорость выше. Сложно сразу заточку сделать. Кусками выходит. А вот сверла подточить подходит.
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1k
Marat евгений 2 часа назад
Вопрос даже не в том что мешает, что нет. Сжечь клинок на такой скорости дело нехитрое да и просто он не предназначен для данного мероприятия это как УШМкой нож точить :)
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3k
евгений Marat 2 часа назад
Особенно кончик, где металла мало
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5k
expert Marat Полчаса назад
Так, для информации.
Паста ГОИ (ГОИ Государственный оптический институт) шлифовальные и полировальные пасты на основе оксида хрома , используемые для шлифования и полирования стальных сплавов, в том числе термически упрочнённых, цветных металлов.
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Александр Marat 10 минут назад
Имею такой агрегат, только другой фирмы. Там еще и водичка заливается в кожух точила с редуктором. Результат отличный.
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