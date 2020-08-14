Как правильно точить ножи

Самих брусков тьма тьмущая, про все писать я не буду, кому интересно, можете почитать тут (статья в общем про абразивы, слева список где можно подробнее почитать о каждом и посмотреть тесты). На этом сайте собран очень хороший материал и по процессу заточки и по самим камням(абразивам) и по заточным системам.



Какие бывают абразивы:



Натуральные - это просто куски породы, где-то добытые и как-то обработанные. Разные по качеству, разные по своим свойствам. В большинстве случаев с ними нужно работать с применением масла(минеральное, вазелиновое, олеиновая кислота, оливковое масло первого холодного отжима). Есть натуральные водные камни, чаще всего японские, работать с ними надо, предварительно смочив водой. Стоят они пипец как много.



Синтетические - искусственно созданные абразивы.Чаще всего представляют собой порошок из чего-нибудь твердого (алмазы, карбид кремния, эльборы и так далее) определенной зернистости, который залит той или иной связкой. Ближайшая аналогия - козинак. Так же, как абразивные зерна залиты связкой, так и зерна в козинаке залиты сахаром. Связка может быть жесткой и мягкой. Она отвечает за обновление абразивной поверхности заточного бруска. Такого абразива может быть как несколько сантиметров, так и алмазы в один слой.



Кроме всего прочего, камни обладают разной зернистостью - размером абразивного зерна.



Самостоятельно выбрать абразив довольно сложно. Так как у меня в наличии был водные камни(второй и по типу третьего на фотках в начале раздела), то я начинал с них. Честно - не советую. Если грубый камень(тот что второй) можно найти в любом хозмаге за 100р, то чем выше зернистость ( чем меньше зерно, чем тоньше он работает) - тем дороже. Тот двусторонний из хозмага (второй на фотке в начале раздела, серый такой) имеет зернистость где то 300 и 500 грит если смотреть по японской шкале(jis)зернистостей. Для домашней кухни этого маловато. Нет, нож определенно будет резать лучше, чем после продольной точилки, но это маловато, нужно хотябы 1000-1500 для кухни. Все что выше данного бруска - абы где или случайно врядли получится найти и цены идут по 2-3-5-10 тысяч за камень. Во первых - это не дешево, во вторых, они относительно быстро вырабатываются(следующий пункт про это). Я бы сказал, что это для продвинутых в заточном деле людей.



Кстати, вместо камней можно использовать кусочки наждачки, наклеенные на что-то. Обычно хватает на 1 нож 1 бумажки.



Что бы я рекомендовал попробовать из камней:



1) Грубый алмазный точильный брусок для формирования режущей кромки. Из дешевых - это пластины "зубр" (так и искать). есть отдельными пластинками(по 200р примерно) которые самому както-куда то надо клеить, либо набором с подставкой из 4 пластин разной зернистостью, как на фото(рублей 900). Либо двусторонний веневский алмазный брусок зернистостью 100/80-50/40(размерами 120х35х10 концентрацией алмазов 100% стоит 1300р)







Не обязательно именно эти фирмы и бруски, можете взять и Lansky или DMT за много денег, но новичку оно того не стоит.







Алмазами замечательно проводить обдирку металла и формирование режущей кромки. Особенно на ушатанном ноже проще её сделать заново.



2)Набор натуральных точильных камней Arkansas. Я когда на них попробовал точить, мне очень понравилось. Я сразу пожалел, что о них узнал поздно и в результате занимался х**ней со всякими водными камнями(это чисто моё ИМХО после сравнения и опыта). В чем плюс: они практически не вырабатываются. То есть хватит детям-внукам. Они работают почти со всеми видами стали. не со всеми, но вряд ли у вас есть такая, с которой они бы не работали. Огромный плюс - вы их всегда сможете тупо продать не сильно дешевле, чем купили, если вам такая ручная заточка или сами камне не понравятся.



У них есть особенность - они работают с маслом ( минеральное, вазелиновое, олеиновая кислота, оливковое масло), так что есть определенные требования к организации рабочего пространства.



Лучше всего иметь всю основную линейку Arkansas Soft(средняя зернистость), Arkansas hard(мелкая зернистость), Arkansas black hard(очень мелкая зернистость). Черный арканзас самый дорогой из этой линейки, его не обязательно, для дома более чем достаточно иметь Soft и hard. Покупать камни отдельно - это прям сильно дорого. В лучшем случае 10 - 15 тысяч за современную линейку, и те же самые цифры, но за каждый камень, если они старые древние(чтоб вы понимали, народ прям счастлив камням конца 19 века и начала 20го и активно ими барыжит). НО! есть интересные варианты, особенно у фирмы Dan's Whetstone.



Вариант 1: взять эту линейку в виде "Карманный арканзас большой" размерами 10х4х1 см. Размеры более чем достаточны, вся линейка выходит около 5 тыс. Если не брать черный, выйдет 2.5 тысячи.



Вариант 2: взять Миниатюрный набор камней арканзас на подставке. Там будет скорее всего только soft и hard, возможное еще True hard, но этого тоже достаточно.Есть варианты на 1, 1.5 и так далее тысяч рублей. Причем этот вариант может включать в себя сразу и грубый обдирочный камень(как и в варианте за 1000р на картинке), в этом случае алмаз можно не брать.