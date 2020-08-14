Как правильно точить ножи

Нож - одно из самых древних орудий труда. Что самое удивительное - культура обращения с ножами довольно посредственна.
Несмотря на то, что нож есть у каждого, причем ни в единственном экземпляре, правильно пользоваться ножом, правильно следить за ним и держать нож острым могут единицы. Даже в школе на занятиях труда девочков учат готовить, шить, ещё что-то там, а мальчиков учат делать указки, табуретки, скворечники и вытачивать болты.. и много разных других вещей сомнительной надобности в реальной жизни. Наше образование как то упускает такую важную и всем нужную вещь, как заточка ножей и культура использования ножей. Я не говорю, что нож должен срезать с лежащего помидора прозрачные кругляшки, но он должен продукты резать, а не передавливать или перепиливать.
Вот пример прям сильно острого ножа:
Вот пример прям сильно острого ножа:
Реально дома такая заточка нахер не нужна, так как держится она не долго, усилий на поддержание требует море, еще больше требует аккуратности. На гифке скорее демонстрация умений заточника, чем реально функциональная острота.
Говоря о культуре использования ножа я имею ввиду, что нож должен использоваться правильно и для свойственных ему задач. Реальность такова, то обычный обыватель считает вполне нормальным порезать ножом что-то прямо в тарелке, прямо в сковороде, положив на какой-нибудь камушек или используя в качестве разделочной доски совершенно не свойственные поверхности, например разные железяки(я если честно не знаю, почему используют железные столы для разделки и нарезки в производственных масштабах, может кто-то компетентный меня просветит в коментариях) или стеклянные доски, которые почему-то используют для нарезки, хотя предназначены они для подачи. При таких вариантах использования режущая кромка заминается и нож резать перестаёт. Вы можете взять свой нож, подойти к источнику света, взять нож так, чтоб лезвие смотрело на вас и посмотреть на режущую кромку. Вот картинка по частям ножа.
Говоря о культуре использования ножа я имею ввиду, что нож должен использоваться правильно и для свойственных ему задач. Реальность такова, то обычный обыватель считает вполне нормальным порезать ножом что-то прямо в тарелке, прямо в сковороде, положив на какой-нибудь камушек или используя в качестве разделочной доски совершенно не свойственные поверхности, например разные железяки(я если честно не знаю, почему используют железные столы для разделки и нарезки в производственных масштабах, может кто-то компетентный меня просветит в коментариях) или стеклянные доски, которые почему-то используют для нарезки, хотя предназначены они для подачи. При таких вариантах использования режущая кромка заминается и нож резать перестаёт. Вы можете взять свой нож, подойти к источнику света, взять нож так, чтоб лезвие смотрело на вас и посмотреть на режущую кромку. Вот картинка по частям ножа.
Если кромка блестит, значит на ней есть замины. Значит резать не будет или будет, но крайне фигово.
Вот гифка, где наглядно показан этот момент.
Вот гифка, где наглядно показан этот момент.
Второй вариант несвойственного использования ножа - это различное ковыряние, колупание откручивание и вскрывание консервов теми ножами, которые для этого не предназначены и получает что-то такое:
Я не говорю, что этого делать нельзя, но у нас народ вскрывает банки кухонниками, которые предназначены совсем для другого. Если у вас какое то суровое рубило-кромсало-пыряло-ковыряло, как например ColdSteel recon tanto, Mora Robust, mr.Blade Ferat или Kershaw Thermite(в том же порядке на картинках), то ничего страшного.
Ох закидают меня тапками ножеманы за такие примеры, но я думаю, суть понятна: нож должен использоваться в тех задачах, для которых они предназначены. Ну или трезво оценивать, способен нож на это без вреда для себя или нет.
Подытожим этот небольшой раздел:
1) Ножом режем только на разделочных досках из дерева, пластика или других мягких материалов. Но никак не на железявом подносе или стеклянных/керамических/фарфоровых тарелках. А как же порезать мясца, спросите вы? а тут 2 варианта - вы либо используете специальные столовые ножи( у них специально режущая кромка сделана для передавливания/перепиливания), либо используете деревянные дощечки, на которых вы либо выкладываете и нарезаете, либо сразу на них подаёте: есть круглые бамбуковые с канавкой покругу. прям атмосферненько с таких стейки кушать. да и другое любое мясо. Да и сам процесс сильно по другому воспринимается почему то.
Подытожим этот небольшой раздел:
1) Ножом режем только на разделочных досках из дерева, пластика или других мягких материалов. Но никак не на железявом подносе или стеклянных/керамических/фарфоровых тарелках. А как же порезать мясца, спросите вы? а тут 2 варианта - вы либо используете специальные столовые ножи( у них специально режущая кромка сделана для передавливания/перепиливания), либо используете деревянные дощечки, на которых вы либо выкладываете и нарезаете, либо сразу на них подаёте: есть круглые бамбуковые с канавкой покругу. прям атмосферненько с таких стейки кушать. да и другое любое мясо. Да и сам процесс сильно по другому воспринимается почему то.
2) Выполнять работу тем ножом, который для этого предназначен или сможет выполнить эту работу без особого вреда для себя. Строгать досочки или разбивать/ковырять кокос кухонником - плохая идея для этого лучше что то из ножей выше. В то же время ножами, представленными выше шинковать/нарезать продукты конечно можно, но это сомнительное удовольствие. Да, блин, удовольствие. Мы кучу времени в своей жизни уделяем приготовлению пищи, и может стоит научиться получать удовольствие от процесса? А для этого нужен нормальный подходящий инструмент в хорошем техническом состоянии.
Перейдём непосредственно к заточке. Я не буду вдаваться в историю и давать просто много разрозненной информации, но предложу несколько реально рабочих решений, которые подойдут для дома и предостерегу от ошибок. Я не претендую на истину в последней инстанции, способов и подходов к процессу заточки и поддержания остроты ножа чуть менее, чем дохрена - это как билды персонажей в РПГ. Я лишь расскажу кое о чем и дам вполне рабочее решение.
Перейдём непосредственно к заточке. Я не буду вдаваться в историю и давать просто много разрозненной информации, но предложу несколько реально рабочих решений, которые подойдут для дома и предостерегу от ошибок. Я не претендую на истину в последней инстанции, способов и подходов к процессу заточки и поддержания остроты ножа чуть менее, чем дохрена - это как билды персонажей в РПГ. Я лишь расскажу кое о чем и дам вполне рабочее решение.
1) Продольные точилки
Все мы видели такие точилки. У большинства есть такие точилки. Только результат заточки такими точилками крайне сомнителен без понимания процесса и здравого подхода.
Очень хороший обзор таких точилок есть у товарища Livsi по ссылке, лучше перейдите почитайте, ибо просто тупо перепечатывать смысла не вижу, а материал там хороший и по делу. Вот то же самое, но в виде видео.
Очень хороший обзор таких точилок есть у товарища Livsi по ссылке, лучше перейдите почитайте, ибо просто тупо перепечатывать смысла не вижу, а материал там хороший и по делу. Вот то же самое, но в виде видео.
Если кратко - пользоваться ими можно, но только с дешманскими тонкими(вернее тонким сведением, и определнным углом режущей кромки) ножами. Результат сомнительный и крайне не долгий. Если все же использовать такую штуку - то используйте ту, что двусторонняя с керамическими стержнями со второй стороны(синяя в данном случае). Не сильно, но результат улучшит.
Что проблему таких точилок решит - керамический мусат или V-образная точилка.
Что проблему таких точилок решит - керамический мусат или V-образная точилка.
2) Керамические мусаты и V-образные точилки.
Есть конечно железные и алмазные, но такие вам не надо. Вещи эти в чем то разные, но не на столько, чтоб относить их в разные разделы.
Мусат - представляет собой просто керамический(есть еще алмазные и металлические, но оно вам не надо) стержень, закрепленный на ручке, может иметь мягкий наконечник. Имеет разную зернистость, обычно обозначаемую как грубая, средняя и гладкая в зависимости от интенсивности съема металла.
принцип работы - взяли мусат в одну руку, нож в другую. Прислонили пятку ножа (ближе к ручке ножа) к началу мусата, примерно выставили угол и сделали "срезательное движение" так чтоб нож двигаясь от начала до конца мусата прошелся по нему всей длинной лезвия. Повторили несколько раз с обоих сторон ножа. Усилий особых прикладывать не нужно.
В меня могут конечно кинуть тапками, что мусат не точит нож - он его правит, но в случае с керамикой это не совсем так(или совсем не так), используя линейку грубый - средний - гладкий вы именно затачиваете нож. Ну или подтачиваете))) . Цена от 800р до 3000р Вот хорошее короткое видео о процессе:
Мусат - представляет собой просто керамический(есть еще алмазные и металлические, но оно вам не надо) стержень, закрепленный на ручке, может иметь мягкий наконечник. Имеет разную зернистость, обычно обозначаемую как грубая, средняя и гладкая в зависимости от интенсивности съема металла.
принцип работы - взяли мусат в одну руку, нож в другую. Прислонили пятку ножа (ближе к ручке ножа) к началу мусата, примерно выставили угол и сделали "срезательное движение" так чтоб нож двигаясь от начала до конца мусата прошелся по нему всей длинной лезвия. Повторили несколько раз с обоих сторон ножа. Усилий особых прикладывать не нужно.
В меня могут конечно кинуть тапками, что мусат не точит нож - он его правит, но в случае с керамикой это не совсем так(или совсем не так), используя линейку грубый - средний - гладкий вы именно затачиваете нож. Ну или подтачиваете))) . Цена от 800р до 3000р Вот хорошее короткое видео о процессе:
V-образная точилка представляет собой подставку, в которую вставляются заточные стержни.
В чем большой плюс - просто вставляем стержни нужной зернистости в отверстия для соответствующего угла, берем нож прямо и делаем резательные движения по стержням сверху вниз так же по всей режущей кромке ножа. Просто. быстро. Удобно. Цены стартуют от 700р. Можно купить отдельно стержни разных зернистостей Idahone, а подставку сделать самостоятельно - сложного ничего нет, просверлить под примерным углом не проблема. Та же фирма Idahone Выпускает готовые решения, как на картинке стоит где-то 3000р, но качество бывает гуляет. Есть хороший вариант Lansky Turn Box triangle (2 грубых алмазных + 2 гладких керамических) стоит 1750р. Чистить керамические стержни можно обычным ластиком для карандашей. У lansky и Idahone есть карманные мусаты(так называемая "точилка косточка") в районе 700р, которые можно таскать с собой в поход и в любой момент поправить подсевший нож.
Вариант для ленивых ждунов - идем на алиэкспресс, вбиваем в поиск "yoyal", ищем картинку с V образной точилкой с 2 парами стержней(да, как на картинке выше), Стоить будет в пределах 2 косарей. Заказываем, ждем, получаем, профит.
В чем минус использования мусатов и V-образных точилок: если грубого стержня нет, то в определенный момент это перестанет помогать. Причина - вы не попадаете в изначальный угол и этот самый угол режущей кромки у вас увеличивается. В один прекрасный момент он станет слишком большим, либо мусат перестает справляться с требуемым объемом снимаемого металла. Что можно сделать - отдать на переточку нож товарищам, которые ключи делают для замков. В среднем стоит 50-100р за обычный кухонник, если они это херачат производят на точиле, и подороже, если используют что то посерьезнее. Просто прийти сказать "переточите, мусат перестал помогать" , они поймут.
Это пожалуй самый удобный вариант для дома. Да, может показаться, что 2кр за ту же Lansky - это дорого, но реально - это та штука, которая без геморроя и извращений обеспечит вас острыми ножами на всю жизнь. Это как взять сковородку из фольги толщиной пол миллиметра фирмы "лучшая цена"(ну или им аналогичным) за 400р или купить нормальную суровую чугунявую сковородину за 1.5-2кр. Первую можно будет использовать месяц, при том плюясь от неравномерности нагрева, еще пол года к ней будет всё пригорать и она будет тупо выкинута, а чугуний потом и детям достанется. Ну или кому не нравится чугуний - аналогия с нормальным тефалем думаю так же будет уместна.
Немного дополню про yoyal в качестве послесловия - у этой фирмы есть интересная хреновина, в которой сочетается и продольная точилка и алмазная пластина и гладкая v-образная точилка. Стоит чуть больше косаря. Вариант для дома - просто огонь. Точит и обычные и серрейторные (зазубренные) ножи. Прям норм вариант таскать в поход или иметь дома. У меня такое имеется. Периодически беру с собой, когда иду в гости, где собираемся что то готовить.
Вариант для ленивых ждунов - идем на алиэкспресс, вбиваем в поиск "yoyal", ищем картинку с V образной точилкой с 2 парами стержней(да, как на картинке выше), Стоить будет в пределах 2 косарей. Заказываем, ждем, получаем, профит.
В чем минус использования мусатов и V-образных точилок: если грубого стержня нет, то в определенный момент это перестанет помогать. Причина - вы не попадаете в изначальный угол и этот самый угол режущей кромки у вас увеличивается. В один прекрасный момент он станет слишком большим, либо мусат перестает справляться с требуемым объемом снимаемого металла. Что можно сделать - отдать на переточку нож товарищам, которые ключи делают для замков. В среднем стоит 50-100р за обычный кухонник, если они это херачат производят на точиле, и подороже, если используют что то посерьезнее. Просто прийти сказать "переточите, мусат перестал помогать" , они поймут.
Это пожалуй самый удобный вариант для дома. Да, может показаться, что 2кр за ту же Lansky - это дорого, но реально - это та штука, которая без геморроя и извращений обеспечит вас острыми ножами на всю жизнь. Это как взять сковородку из фольги толщиной пол миллиметра фирмы "лучшая цена"(ну или им аналогичным) за 400р или купить нормальную суровую чугунявую сковородину за 1.5-2кр. Первую можно будет использовать месяц, при том плюясь от неравномерности нагрева, еще пол года к ней будет всё пригорать и она будет тупо выкинута, а чугуний потом и детям достанется. Ну или кому не нравится чугуний - аналогия с нормальным тефалем думаю так же будет уместна.
Немного дополню про yoyal в качестве послесловия - у этой фирмы есть интересная хреновина, в которой сочетается и продольная точилка и алмазная пластина и гладкая v-образная точилка. Стоит чуть больше косаря. Вариант для дома - просто огонь. Точит и обычные и серрейторные (зазубренные) ножи. Прям норм вариант таскать в поход или иметь дома. У меня такое имеется. Периодически беру с собой, когда иду в гости, где собираемся что то готовить.
3)Электрические ножеточки
Можно использовать их. Но нормальние стоят от 10 000р, а дешевые... да их проще сразу выкинуть. они не выполняют своей функии. Хорошие электроточилки подойдут для пищевых производств(в том числе кухонь общепита), где используют железявые столы или просто ножи тупятся часто. Подошел, включил, пару раз провел, пошел дальше резать. Это не отменяет необходимость использования мусата. Качество заточки сильно зависит от качества точилки, а соответственно, от цены. Дома вам такое излишне. Если вы видите что то такое, как на следующей картинке, выкиньте это. Оно либо совсем не работает, либо делает вид, что работает. На некоторых дешевых можно конечно добиться определенного результата... но он прям скромный или сомнительный. (я не говорю про спец приблуды таких как гриндеры, тормеки и другие - это совершенно другое, есть мало у кого и их обзор будет в следующем посте.)
4) Заточные бруски(камни) и ручная заточка
Все мы видели заточные бруски, почти все мы трогали заточные бруски, многие пытались использовать заточные бруски. У единиц получалось что-то хорошее. Почему? Не смотря на простоту процесса ручной заточки на брусках, там достаточно много нюансов. И по некоторым нюансам народ устраивает баталии и срет кирпичами на форумах похлеще политических срачей, так что там не все так однозначно, как может показаться.
Дальше идет материал, кто хочет изучит вопрос на немного более продвинутом уровне.
Сам процесс заточки выглядит не сложно:
1)Ложим(кладем? грамма нацы, вы тут точно нужны) камень, если нужно, смачиваем его водой или маслом,
2) берем нож, ложим(кладём?) его на камень, выставляем углол и начинаем елозить по камню туда-сюда.
3)Переворачиваем нож, елозим.
4)Берем камень с более мелкой зернистостью и начинаем елозить на нем.
Дальше идет материал, кто хочет изучит вопрос на немного более продвинутом уровне.
Сам процесс заточки выглядит не сложно:
1)Ложим(кладем? грамма нацы, вы тут точно нужны) камень, если нужно, смачиваем его водой или маслом,
2) берем нож, ложим(кладём?) его на камень, выставляем углол и начинаем елозить по камню туда-сюда.
3)Переворачиваем нож, елозим.
4)Берем камень с более мелкой зернистостью и начинаем елозить на нем.
И так до тех пор, пока не наступит удовлетворение или не будут достигнуты нужные результаты. Выглядит не сложно, но есть нюансы, и давайте поговорим о них.
Нюанс 1. Абразивы(камни, бруски и т.д.) и Выбор абразива
Самих брусков тьма тьмущая, про все писать я не буду, кому интересно, можете почитать тут (статья в общем про абразивы, слева список где можно подробнее почитать о каждом и посмотреть тесты). На этом сайте собран очень хороший материал и по процессу заточки и по самим камням(абразивам) и по заточным системам.
Какие бывают абразивы:
Натуральные - это просто куски породы, где-то добытые и как-то обработанные. Разные по качеству, разные по своим свойствам. В большинстве случаев с ними нужно работать с применением масла(минеральное, вазелиновое, олеиновая кислота, оливковое масло первого холодного отжима). Есть натуральные водные камни, чаще всего японские, работать с ними надо, предварительно смочив водой. Стоят они пипец как много.
Синтетические - искусственно созданные абразивы.Чаще всего представляют собой порошок из чего-нибудь твердого (алмазы, карбид кремния, эльборы и так далее) определенной зернистости, который залит той или иной связкой. Ближайшая аналогия - козинак. Так же, как абразивные зерна залиты связкой, так и зерна в козинаке залиты сахаром. Связка может быть жесткой и мягкой. Она отвечает за обновление абразивной поверхности заточного бруска. Такого абразива может быть как несколько сантиметров, так и алмазы в один слой.
Кроме всего прочего, камни обладают разной зернистостью - размером абразивного зерна.
Самостоятельно выбрать абразив довольно сложно. Так как у меня в наличии был водные камни(второй и по типу третьего на фотках в начале раздела), то я начинал с них. Честно - не советую. Если грубый камень(тот что второй) можно найти в любом хозмаге за 100р, то чем выше зернистость ( чем меньше зерно, чем тоньше он работает) - тем дороже. Тот двусторонний из хозмага (второй на фотке в начале раздела, серый такой) имеет зернистость где то 300 и 500 грит если смотреть по японской шкале(jis)зернистостей. Для домашней кухни этого маловато. Нет, нож определенно будет резать лучше, чем после продольной точилки, но это маловато, нужно хотябы 1000-1500 для кухни. Все что выше данного бруска - абы где или случайно врядли получится найти и цены идут по 2-3-5-10 тысяч за камень. Во первых - это не дешево, во вторых, они относительно быстро вырабатываются(следующий пункт про это). Я бы сказал, что это для продвинутых в заточном деле людей.
Кстати, вместо камней можно использовать кусочки наждачки, наклеенные на что-то. Обычно хватает на 1 нож 1 бумажки.
Что бы я рекомендовал попробовать из камней:
1) Грубый алмазный точильный брусок для формирования режущей кромки. Из дешевых - это пластины "зубр" (так и искать). есть отдельными пластинками(по 200р примерно) которые самому както-куда то надо клеить, либо набором с подставкой из 4 пластин разной зернистостью, как на фото(рублей 900). Либо двусторонний веневский алмазный брусок зернистостью 100/80-50/40(размерами 120х35х10 концентрацией алмазов 100% стоит 1300р)
Не обязательно именно эти фирмы и бруски, можете взять и Lansky или DMT за много денег, но новичку оно того не стоит.
Алмазами замечательно проводить обдирку металла и формирование режущей кромки. Особенно на ушатанном ноже проще её сделать заново.
2)Набор натуральных точильных камней Arkansas. Я когда на них попробовал точить, мне очень понравилось. Я сразу пожалел, что о них узнал поздно и в результате занимался х**ней со всякими водными камнями(это чисто моё ИМХО после сравнения и опыта). В чем плюс: они практически не вырабатываются. То есть хватит детям-внукам. Они работают почти со всеми видами стали. не со всеми, но вряд ли у вас есть такая, с которой они бы не работали. Огромный плюс - вы их всегда сможете тупо продать не сильно дешевле, чем купили, если вам такая ручная заточка или сами камне не понравятся.
У них есть особенность - они работают с маслом ( минеральное, вазелиновое, олеиновая кислота, оливковое масло), так что есть определенные требования к организации рабочего пространства.
Лучше всего иметь всю основную линейку Arkansas Soft(средняя зернистость), Arkansas hard(мелкая зернистость), Arkansas black hard(очень мелкая зернистость). Черный арканзас самый дорогой из этой линейки, его не обязательно, для дома более чем достаточно иметь Soft и hard. Покупать камни отдельно - это прям сильно дорого. В лучшем случае 10 - 15 тысяч за современную линейку, и те же самые цифры, но за каждый камень, если они старые древние(чтоб вы понимали, народ прям счастлив камням конца 19 века и начала 20го и активно ими барыжит). НО! есть интересные варианты, особенно у фирмы Dan's Whetstone.
Вариант 1: взять эту линейку в виде "Карманный арканзас большой" размерами 10х4х1 см. Размеры более чем достаточны, вся линейка выходит около 5 тыс. Если не брать черный, выйдет 2.5 тысячи.
Вариант 2: взять Миниатюрный набор камней арканзас на подставке. Там будет скорее всего только soft и hard, возможное еще True hard, но этого тоже достаточно.Есть варианты на 1, 1.5 и так далее тысяч рублей. Причем этот вариант может включать в себя сразу и грубый обдирочный камень(как и в варианте за 1000р на картинке), в этом случае алмаз можно не брать.
Какие бывают абразивы:
Натуральные - это просто куски породы, где-то добытые и как-то обработанные. Разные по качеству, разные по своим свойствам. В большинстве случаев с ними нужно работать с применением масла(минеральное, вазелиновое, олеиновая кислота, оливковое масло первого холодного отжима). Есть натуральные водные камни, чаще всего японские, работать с ними надо, предварительно смочив водой. Стоят они пипец как много.
Синтетические - искусственно созданные абразивы.Чаще всего представляют собой порошок из чего-нибудь твердого (алмазы, карбид кремния, эльборы и так далее) определенной зернистости, который залит той или иной связкой. Ближайшая аналогия - козинак. Так же, как абразивные зерна залиты связкой, так и зерна в козинаке залиты сахаром. Связка может быть жесткой и мягкой. Она отвечает за обновление абразивной поверхности заточного бруска. Такого абразива может быть как несколько сантиметров, так и алмазы в один слой.
Кроме всего прочего, камни обладают разной зернистостью - размером абразивного зерна.
Самостоятельно выбрать абразив довольно сложно. Так как у меня в наличии был водные камни(второй и по типу третьего на фотках в начале раздела), то я начинал с них. Честно - не советую. Если грубый камень(тот что второй) можно найти в любом хозмаге за 100р, то чем выше зернистость ( чем меньше зерно, чем тоньше он работает) - тем дороже. Тот двусторонний из хозмага (второй на фотке в начале раздела, серый такой) имеет зернистость где то 300 и 500 грит если смотреть по японской шкале(jis)зернистостей. Для домашней кухни этого маловато. Нет, нож определенно будет резать лучше, чем после продольной точилки, но это маловато, нужно хотябы 1000-1500 для кухни. Все что выше данного бруска - абы где или случайно врядли получится найти и цены идут по 2-3-5-10 тысяч за камень. Во первых - это не дешево, во вторых, они относительно быстро вырабатываются(следующий пункт про это). Я бы сказал, что это для продвинутых в заточном деле людей.
Кстати, вместо камней можно использовать кусочки наждачки, наклеенные на что-то. Обычно хватает на 1 нож 1 бумажки.
Что бы я рекомендовал попробовать из камней:
1) Грубый алмазный точильный брусок для формирования режущей кромки. Из дешевых - это пластины "зубр" (так и искать). есть отдельными пластинками(по 200р примерно) которые самому както-куда то надо клеить, либо набором с подставкой из 4 пластин разной зернистостью, как на фото(рублей 900). Либо двусторонний веневский алмазный брусок зернистостью 100/80-50/40(размерами 120х35х10 концентрацией алмазов 100% стоит 1300р)
Не обязательно именно эти фирмы и бруски, можете взять и Lansky или DMT за много денег, но новичку оно того не стоит.
Алмазами замечательно проводить обдирку металла и формирование режущей кромки. Особенно на ушатанном ноже проще её сделать заново.
2)Набор натуральных точильных камней Arkansas. Я когда на них попробовал точить, мне очень понравилось. Я сразу пожалел, что о них узнал поздно и в результате занимался х**ней со всякими водными камнями(это чисто моё ИМХО после сравнения и опыта). В чем плюс: они практически не вырабатываются. То есть хватит детям-внукам. Они работают почти со всеми видами стали. не со всеми, но вряд ли у вас есть такая, с которой они бы не работали. Огромный плюс - вы их всегда сможете тупо продать не сильно дешевле, чем купили, если вам такая ручная заточка или сами камне не понравятся.
У них есть особенность - они работают с маслом ( минеральное, вазелиновое, олеиновая кислота, оливковое масло), так что есть определенные требования к организации рабочего пространства.
Лучше всего иметь всю основную линейку Arkansas Soft(средняя зернистость), Arkansas hard(мелкая зернистость), Arkansas black hard(очень мелкая зернистость). Черный арканзас самый дорогой из этой линейки, его не обязательно, для дома более чем достаточно иметь Soft и hard. Покупать камни отдельно - это прям сильно дорого. В лучшем случае 10 - 15 тысяч за современную линейку, и те же самые цифры, но за каждый камень, если они старые древние(чтоб вы понимали, народ прям счастлив камням конца 19 века и начала 20го и активно ими барыжит). НО! есть интересные варианты, особенно у фирмы Dan's Whetstone.
Вариант 1: взять эту линейку в виде "Карманный арканзас большой" размерами 10х4х1 см. Размеры более чем достаточны, вся линейка выходит около 5 тыс. Если не брать черный, выйдет 2.5 тысячи.
Вариант 2: взять Миниатюрный набор камней арканзас на подставке. Там будет скорее всего только soft и hard, возможное еще True hard, но этого тоже достаточно.Есть варианты на 1, 1.5 и так далее тысяч рублей. Причем этот вариант может включать в себя сразу и грубый обдирочный камень(как и в варианте за 1000р на картинке), в этом случае алмаз можно не брать.
Нюанс 2. Состояние абразива
Большинство абразивов изначально кривые(имеют седловину, яму скручивание или другие неровности) и требуют доводки до рабочего состояния: например, выровнять на стекле, возможно с применением порошка карбида кремния и снятия фасок с краёв камня.
Более того - в процессе работы заточной абразив будет вырабатываться, и его все равно придется ровнять. Какой то раньше, какой то позже. Чтоб лучше понимали процесс и для чего и как это выглядит, опять же приведу аналогию: при использовании хозяйственного мыла из-за неравномерного истирания/использования его поверхность стает неровной - приобретает седловину. То же самое можно увидеть на ступенях старых зданий - там где больше всего ходят - появляется небольшая ямка. С абразивами точно то же самое. На неровном абразиве качественно заточить не получится. Картинки косячного камня я что то не нашел, у самого все ровные. Вот вам картинка ступенек, которые выглядят... да так же они и выглядят, суть должна быть понятна.
Более того - в процессе работы заточной абразив будет вырабатываться, и его все равно придется ровнять. Какой то раньше, какой то позже. Чтоб лучше понимали процесс и для чего и как это выглядит, опять же приведу аналогию: при использовании хозяйственного мыла из-за неравномерного истирания/использования его поверхность стает неровной - приобретает седловину. То же самое можно увидеть на ступенях старых зданий - там где больше всего ходят - появляется небольшая ямка. С абразивами точно то же самое. На неровном абразиве качественно заточить не получится. Картинки косячного камня я что то не нашел, у самого все ровные. Вот вам картинка ступенек, которые выглядят... да так же они и выглядят, суть должна быть понятна.
Нюанс 3. Размещение абразива
Сам по себе абразив нужно как то еще закрепить так, чтоб он никуда не ездил в процессе заточки. Часть производителей предоставляет специальные подставки или подложки для этого, но реальность такова, что они помогают редко.
Кроме того, часто абразив не такой уж и высокий и его нужно как то приподнять над столом, иначе неудобно точить.
Самый распространенный вариант - купить готовую универсальную подставку за 2кр.
Стоимость её сильно завышена, часто народ что-то придумывает и мастерит из говна и палок. Кто-то использует противоскользящие коврики и другие поверхности, кто-то гвоздики заколачивает в досочки, кто - то просто специальные досочки с выемками делает. У меня сколхожен аналог этой приблуды:
Кроме того, часто абразив не такой уж и высокий и его нужно как то приподнять над столом, иначе неудобно точить.
Самый распространенный вариант - купить готовую универсальную подставку за 2кр.
Стоимость её сильно завышена, часто народ что-то придумывает и мастерит из говна и палок. Кто-то использует противоскользящие коврики и другие поверхности, кто-то гвоздики заколачивает в досочки, кто - то просто специальные досочки с выемками делает. У меня сколхожен аналог этой приблуды:
2 шайбы хоккейные по 60 р, прут с резьбой на 60 за 40 р, 2 гайки и 2 барашка за 20 р. Итого - 180р. Оригинал конечно лучше качественнее и технологичнее, но просить за это 2кр - это за гранью добра и зла. При работе я один конец зажимаю струбциной f-образной и тогда всё замечательно.
Нюанс 4. Техника работы по камням
У каждого своя. Каждый заточник приобретает свою уникальную технику этого самого елозенья ножа по абразиву. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Тут нужны прямые руки. Как минимум - держать нож в процессе заточки под одним и тем же углом... проще сказать, чем сделать. Плюс нужно давить на нож с правильной силой, учитывая его индивидуальные особенности. Распространенная ошибка - давить со всей дури. Особенно на кухонники. Нож изгибается и заточка происходит неравномерно, а в некоторых случаях кромка ножа шкрябается о кромку заточного камня, что может уничтожить все предыдущие усилия.
Для удержания угла существуют разные приспособления. мне известно про "держатель угла заточки", "костыль" и "мехрука".
Держатель угла подойдет только для широких кухонных ножей. С маленькими облом. Я бы брать не стал.
Для удержания угла существуют разные приспособления. мне известно про "держатель угла заточки", "костыль" и "мехрука".
Держатель угла подойдет только для широких кухонных ножей. С маленькими облом. Я бы брать не стал.
Костыль... штука хорошая, но разные абразивы имеют различные размеры. Как попасть в тот же угол при смене абразива...вопрос большой. Есть определенные колдунства и лайфхаки типо складывания камней стопочкой... но они не всегда действенны.
Мехрука или шарнирная рука для заточки - штука шикарная(не смог найти нормального фото). Но опять же проблема в ровности абразива и совершенно не понятно, где её доставать. да и относится она больше к заточным системам, о чем я расскажу в следующий раз..
Мехрука или шарнирная рука для заточки - штука шикарная(не смог найти нормального фото). Но опять же проблема в ровности абразива и совершенно не понятно, где её доставать. да и относится она больше к заточным системам, о чем я расскажу в следующий раз..
Нюанс 4. Заусенец
Это паразитные деформации кончика режущей кромки при заточке ( особенно при заточке "на зерно"). Он возникает почти всегда, от него не так просто избавиться. Для того, чтоб вы лучше понимали, как это происходит, приведу кухонный пример: когда вы натираете на тёрке продукты ( сыр, морковка, огурец, картоха и всё остальное) под углом, часть продукта как бы размочаливается и просто болтается вокруг. Тут ровно то же самое. Начинающий про это не в курсе, и запросто может оказаться, что в результате заточки нож под углом режет, прямо не режет, палец режет, колбасу вроде режет, а помидор не режет, корку батона тоже не режет. Бумажку строгает, но только под одним углом и кривые при строгании не выписать. Магия.
Техник избавления от него более, чем одна. Кто то раскачивает и обдирает на деревяшечке, кто-то на пластиковой крышечке, кто-то по тонкому абразиву делает 2 движения поперек поставив нож под 90 градусов.... я предпочитаю использовать один из видов ступенчатой заточки ( например так ), когда изменяется угол на разных абразивах. Вот фотка заусенца у " кромка ножа в разрезе"
Ручная заточка на камнях - это классика. Она пожалуй самая доступная и не требовательная к имеющемуся оборудованию(но не к абразиву). Правда и руки должны быть реально прямыми, так как держать угол всегда один и тот же на самом деле очень сложно, и реально хорошо заточить руками могут единицы.
Для компенсации этих недостатков придуманы различные заточные системы, однако о них я пожалуй расскажу в следующем посте.
Техник избавления от него более, чем одна. Кто то раскачивает и обдирает на деревяшечке, кто-то на пластиковой крышечке, кто-то по тонкому абразиву делает 2 движения поперек поставив нож под 90 градусов.... я предпочитаю использовать один из видов ступенчатой заточки ( например так ), когда изменяется угол на разных абразивах. Вот фотка заусенца у " кромка ножа в разрезе"
Ручная заточка на камнях - это классика. Она пожалуй самая доступная и не требовательная к имеющемуся оборудованию(но не к абразиву). Правда и руки должны быть реально прямыми, так как держать угол всегда один и тот же на самом деле очень сложно, и реально хорошо заточить руками могут единицы.
Для компенсации этих недостатков придуманы различные заточные системы, однако о них я пожалуй расскажу в следующем посте.
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А я внуку сделал по мотивам Лански, только побольше.. Основным плюсом такой приспособы считаю скорость заточки.
Полтора года без заточки. Использую ежедневно. Конечно уже не так режет, как когда купил, но режет, не заминает. Вот ищу, кто бы мог его подправить. ;)
А главный вопрос в том, как выставлять и удерживать угол, если нет приспособы. Всё. Более никаких проблем в заточке нет.
С охотничьими да, немного сложнее всё, особенно когда лося, или олешку разделываешь. Но там все тоже решается на уровне двух брусков. Не понимаю сейчас всю лекцию автора - очень избыточна и много мути ненужной.
Как-то так.
У нас много много лет уже служат ножи, купленные за копейки вместе с деревянной подставкой под ножи и точилкой (хоть узнал, что ее мускатом называют). Когда ножи затупятся (а такое часто происходит ибо никто эти копеечные ножи не холит и не бережет) их затачиваю десятком-другим "вжиков" точилкой по лезвию. Никто меня не учил пользоваться этим мускатом, так что точил так же как и камнями точил. И нормально - затачивалось достаточно для работы на кухне.
Но если кому-то хочется сделать из банальной заточки священнодействие и танцы с бубном - флаг в руки. У меня знакомый был, который из курения трубки целый ритуал создал. Пока он с трубкой возился, можно было с пяток сигарет выкурить. Но для него важно было не столько покурить, сколько выполнить ритуал. У всех в головах тараканы разные :)
Сам пользуюсь точильным камнем (бруском). Один отец давал, потом тесть один. Для готовки вполне хватает. Бриться ими не пробовал
А с алмаза кайф, когда понимаешь, что при заточке брусок не скользит, а мягко аккуратненько точит (снимает слой).
Без мусата категорически нельзя! Им и правишь раз пять после заточки до следующей (вместо заточки). Да и каждую заточку им завершаю, проглаживая кромку после плашки.
Единственно, спорный момент, но я делаю. Каждое использование мусата начинаю не навстречу, а по лезвию, чтобы подравнять, а уж потом навстречу, чтобы заусенцы отвалились.
Впереди виневские алмазы, арканзасы и Профиль.
Я купил алмазный брусок, разной зернистости. Точится до состояния резки газеты. Для дома вполне.
Паста ГОИ (ГОИ Государственный оптический институт) шлифовальные и полировальные пасты на основе оксида хрома , используемые для шлифования и полирования стальных сплавов, в том числе термически упрочнённых, цветных металлов.