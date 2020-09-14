В США начались очередные беспорядки из-за убийства полицейским латиноамериканца

В американском городе Ланкастер (штат Пенсильвания) вспыхнул очередной протест из-за убийства полицейским "цветного" мужчины.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 13 сентября. Местный полицейский приехал на вызов - сестра 27-летнего Рикардо Муньоса попросила угомонить родственника, который вел себя агрессивно и пытался залезть в дом. Когда женщина вышла навстречу копу, из дома вслед за ней выпрыгнул Рикардо с ножом и кинулся на полицейского. Полицейский произвел три выстрела; Муньос умер на месте.

После происшествия власти оперативно опубликовали запись с нагрудной камеры полицейского, где видно, что страж порядка действовал в рамках закона. Но город от погромов это не спасло.