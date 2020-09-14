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Сообщество Жизнь в США 435 постов • 190 подписчиков подписаться
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В США начались очередные беспорядки из-за убийства полицейским латиноамериканца

В США начались очередные беспорядки из-за убийства полицейским латиноамериканца (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 16:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ланкастер   видео   нож   подозреваемый   полиция   протест2020   
2988
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Власти оперативно опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, на котором видно, что страж порядка действовал в рамках закона. Но от погромов город это не спасло...

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Метки: Ланкастер   видео   нож   подозреваемый   полиция   протест2020   
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33  комментария
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5k
KOSTELLO 3 часа назад
Вообще у полиции орижие заберите и раздайте преступникам.
А полиция пусть борется увещеваниями и целованием подошв
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85k
Дмитрий 40 минут назад
Негров пора возвращать в средневековье - черномазый скот должен работать на плантациях под плетью .
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15k
Ватаку Накомоде 41 минуту назад
Такой реакцией протестующие добиваются прямо противоположного отношения. Доказывают что они - дикие безмозглые животные, которые не понимают слов, и которых проще пристрелить.
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3k
AMD 45 минут назад
В США начались очередные беспорядки из-за убийства полицейским латиноамериканцаПосмотреть
В США начались очередные беспорядки из-за убийства полицейским латиноамериканца
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22k
Григорий Час назад
У них беспорядки не из за того, что слишком много мертвых негров, а из за того, что слишком мало.
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262
andrey 2 часа назад
за что боролись - на то и напоролись ! так вроде у нас говорят ?
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0
Ignat 2 часа назад
Мне кажется или Ланкастер находится в Великобритании
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214k
Dionysus Автор поста Ignat Час назад
Ну, Санкт-Петербург тоже в России находится, что мешает ему быть и в штате Флорида)
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5k
B0n 2 часа назад
Вамос, вамос!
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368
zu4ara 2 часа назад
Они тоже Американцы ,и пора им уже вступать в предвыборную войну ! (с неграми уже скучно)

Они тоже Американцы ,и пора им уже вступать в предвыборную войну ! (с неграми уже скучно)
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28k
Azesh 3 часа назад
давайте называть вещи своими именами? Чуваки просто хотят лутать магазины и грабить корованы, а повод они всегда найдут. Веселые ждут американцев времена. Обратная сторона свободы- тот политик кто наконец прикажет стрелять в о.х.у.е.в.ш.и.х от вседозволенности люмпенов на поражение- немедленно лишится карьеры. В диктатуре есть свои плюсы.
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25k
Антон Azesh 2 часа назад
Не, эт только до выборов. Потом демократы (истинные зачинщики) выиграют, и быстро загонят своих псов обратно. беспорядки почему-то проходят именно на территории их штатов.
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1k
AI 3 часа назад
Что-то нужно делать с этим. Либо дальше продолжать толерантно к этому относиться, либо давать 3,14ды "цветным" и "радужным"
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43k
Albert GER 3 часа назад
автор, в видео 4 выстрела а не три как в тексте стоит.

так то - пусть не останавливаются...
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5k
Алексей 3 часа назад
О хоспаде, теперь мексиканец) А протестующие кажется действуют в обратную от этого метода.
О хоспаде, теперь мексиканец) А протестующие кажется действуют в обратную от этого метода.
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368
zu4ara 3 часа назад

"Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим
Кто был ничем, тот станет всем."
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1k
Mellivora zu4ara 2 часа назад
Чернокожие долбюки ни на что не способны.
Ни переворота, ни революции цветной.
Амерам в какой-то мере повезло с этими чушками.
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39k
Соломей 3 часа назад
В США начались очередные беспорядки из-за убийства полицейским латиноамериканца
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368
zu4ara Соломей 2 часа назад
В США начались очередные беспорядки из-за убийства полицейским латиноамериканца
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2k
Слава Андреев 3 часа назад
Прям Флешмоб )))))))) кто то запустил в США ))))))))))
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82
wr1 3 часа назад
я так понимаю что протестующие добиваются запрета на убийство потенциально опасных людей, даже в целях предполагаемой самообороны.... ну а что - пусть пусть полицейские тех преступников, которые НЕ ИМЕЮТ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, просто хватают, связывают ну или убегают.... А не стреляют в них - ведь по сути стрельба это почти гарантированное убийство и таким образом получается самосуд над преступником без суда....
Не знаю чего в моих больше - сарказма или действительно опасения за случайные смерти
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7k
Иван Акимов 3 часа назад
Ещё ни одна империя не была уничтожена извне. Все они разваливались изнутри.
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1k
Mellivora Иван Акимов 2 часа назад
Вот и хорошо.Пусть занимаются своими делами и меньше наружу лезут.
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203
Lao Mao 3 часа назад
Я боюсь спросить, а шо, негры у них таки уже все закончились?
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175
Ivan Pavlov 3 часа назад
Надо было поцеловать этого Муньоса и обнять, при этом умереть от ножа геройски.
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37k
FoxGen 3 часа назад
А вот это уже интересно. Латиносы до сих пор были в стороне от беспорядков. А они ребята пожестче негров будут.
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