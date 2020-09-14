В США начались очередные беспорядки из-за убийства полицейским латиноамериканца

Власти оперативно опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, на котором видно, что страж порядка действовал в рамках закона. Но от погромов город это не спасло...
В американском городе Ланкастер (штат Пенсильвания) вспыхнул очередной протест из-за убийства полицейским "цветного" мужчины.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 13 сентября. Местный полицейский приехал на вызов - сестра 27-летнего Рикардо Муньоса попросила угомонить родственника, который вел себя агрессивно и пытался залезть в дом. Когда женщина вышла навстречу копу, из дома вслед за ней выпрыгнул Рикардо с ножом и кинулся на полицейского. Полицейский произвел три выстрела; Муньос умер на месте.
После происшествия власти оперативно опубликовали запись с нагрудной камеры полицейского, где видно, что страж порядка действовал в рамках закона. Но город от погромов это не спасло.
Протесты начались еще вечером того же дня, однако на следующий день, в понедельник утром, он достиг наибольшего накала. Несколько сотен протестующих собрались возле полицейского участка, повредили служебный автомобиль и бросались камнями и бутылками в здание и полицейских. Чтобы разогнать толпу полицейские применили слезоточивый газ.
Сейчас полицейский, застреливший Рикардо Муньоса, отстранен от работы на время расследования инцидента.
Источник:
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А полиция пусть борется увещеваниями и целованием подошв
так то - пусть не останавливаются...
"Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим
Кто был ничем, тот станет всем."
Ни переворота, ни революции цветной.
Амерам в какой-то мере повезло с этими чушками.
Не знаю чего в моих больше - сарказма или действительно опасения за случайные смерти