FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9150 постов • 1074 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Дура, закрой рот!": в детском садике Подмосковья воспитатель избивала детей

"Дура, закрой рот!": в детском садике Подмосковья воспитатель избивала детей

Автор:
10 июля 2024 18:03
Сообщество : Жить в России
Метки: воспитатель   дети   детский сад   жалоба   интересное   малыши   фото   
1686
2
1

В садике заявили, что воспитатели просто не справляются с капризными детьми.

Жительница Видного из Подмосковья рассказала SHOT, что отдала свою маленькую дочь (1,5 года) в частный детский сад. Однако ребёнок стал дёргаными, боялся всего подряд, у девочки начали появляться синяки и кровоподтёки. Ребёнок стал нервным, появилась истерика при виде обычного горшка. Тогда мать заподозрила неладное и положила в курточку дочки включённый диктофон. Оказалось, воспитательница не только обзывает детей, но и бьёт их. Стало известно, что она регулярно шлёпала малышей, кричала и оскорбляла их.

Заведующая детского сада рассказала, что воспитательница просто устала. Она была груба, но у персонала не остаётся других инструментов воздействия на малышей, если дети не хотят слушаться. По словам заведующей, воспитательницу уже уволили. Также она отметила, что обратилась в полицию и подала заявление из-за клеветы.

Позже стало известно, что в СК РФ начата проверка. Следователи уже завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей до шести лет". Согласно закону, всем виновным грозить до 6 лет лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: воспитатель   дети   детский сад   жалоба   интересное   малыши   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
GROMOZEKA 8 часов назад
« Заведующая детского сада рассказала, что воспитательница просто устала»

Ну так надо ей расслабляющих лещей навешать.
Сразу приободрится.
Мразь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Darki 21 минуту назад
Жесть,какой мерзкий крик ребёнка,как лезвием по ушам.Помню сына с садика забирал,тоже такие дети были,просто орали,как же бесили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
alex Час назад
отдала в частный детский сад? и за такое воспитание деньги платить? у нас в начале 80-х никто не плакал так, всем весело было. частных ессно тогда не было. да и выросли, в большинстве, адекватными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Latvia Sitizen 4 часа назад
По словам заведующей, воспитательницу уже уволили. Также она отметила, что обратилась в полицию и подала заявление из-за клеветы.====
Одно противоречит другому. Если уволили, то правда. Если клевета,то зачем уволили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
grigorenko vladislav 4 часа назад
"В садике заявили, что воспитатели просто не справляются с капризными детьми" - это до какой степени надо ох@еть, чтобы заявлять подобное в своё оправдание? Если не справляются - увольнять без права заниматься воспитательной деятельностью всех, и руководство прежде всего, а так же возбуждать уголовное дело за нанесение физических и психологических травм малолетним детям, находящимся в заведомо беспомощном состоянии. Устали они там! Пусть присядут лет на несколько, отдохнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
russger 7 часов назад
Я понимаю школота укулеле совсем. Но если ты с годовасиком-тугосерей справиться не можешь то ты как в фильме: ты не воспитатель, а гандооон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5211 постов (4996 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
362345



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Москва слезам не верит"
Как снимали фильм "Москва слезам не верит"
В Рязани мигранты избили местных жителей
В Рязани мигранты избили местных жителей
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
Картинки со смыслом 
Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y
Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
После появления феминитивов

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#в мире#интересно#авто аварии#животные#Автовсячина#кино#Ynews#факты#кот
#автомобили#Прикол#Юмор#Китай#позитив#полиция#интересное#Россия#улыбнуло#Спасение
#автомир#фото#аварии#ДТП#история#США#СССР#собака#мигранты#задержание
Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y Гранатомёт, автомат, бронежилет: патриотический урок в детском саду Королёва Гранатомёт, автомат, бронежилет: патриотический урок в детском саду Королёва В Госдуме предложили следить, чтобы в детских садах девочки играли в "дочки-матери", а мальчики в машинки В Госдуме предложили следить, чтобы в детских садах девочки играли в "дочки-матери", а мальчики... День воспитателя в России в 2024 День воспитателя в России в 2024 Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила "А где живот?": Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз "А где живот?": Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

На что жалуетесь?

Вернуться