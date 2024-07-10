"Дура, закрой рот!": в детском садике Подмосковья воспитатель избивала детей

Жительница Видного из Подмосковья рассказала SHOT, что отдала свою маленькую дочь (1,5 года) в частный детский сад. Однако ребёнок стал дёргаными, боялся всего подряд, у девочки начали появляться синяки и кровоподтёки. Ребёнок стал нервным, появилась истерика при виде обычного горшка. Тогда мать заподозрила неладное и положила в курточку дочки включённый диктофон. Оказалось, воспитательница не только обзывает детей, но и бьёт их. Стало известно, что она регулярно шлёпала малышей, кричала и оскорбляла их.