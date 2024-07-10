"Дура, закрой рот!": в детском садике Подмосковья воспитатель избивала детей

В садике заявили, что воспитатели просто не справляются с капризными детьми.
Жительница Видного из Подмосковья рассказала SHOT, что отдала свою маленькую дочь (1,5 года) в частный детский сад. Однако ребёнок стал дёргаными, боялся всего подряд, у девочки начали появляться синяки и кровоподтёки. Ребёнок стал нервным, появилась истерика при виде обычного горшка. Тогда мать заподозрила неладное и положила в курточку дочки включённый диктофон. Оказалось, воспитательница не только обзывает детей, но и бьёт их. Стало известно, что она регулярно шлёпала малышей, кричала и оскорбляла их.
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Заведующая детского сада рассказала, что воспитательница просто устала. Она была груба, но у персонала не остаётся других инструментов воздействия на малышей, если дети не хотят слушаться. По словам заведующей, воспитательницу уже уволили. Также она отметила, что обратилась в полицию и подала заявление из-за клеветы.
Позже стало известно, что в СК РФ начата проверка. Следователи уже завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей до шести лет". Согласно закону, всем виновным грозить до 6 лет лишения свободы.
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Ну так надо ей расслабляющих лещей навешать.
Сразу приободрится.
Мразь
Одно противоречит другому. Если уволили, то правда. Если клевета,то зачем уволили?